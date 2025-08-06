https://ukraina.ru/20250806/ovtsy-sredi-volkov-voyna-naroda-i-ukrainskogo-gosudarstva-ne-prekraschaetsya-ni-na-den-1066561327.html

"Овцы среди волков". Война народа и украинского государства не прекращается ни на день

"Овцы среди волков". Война народа и украинского государства не прекращается ни на день - 06.08.2025 Украина.ру

"Овцы среди волков". Война народа и украинского государства не прекращается ни на день

Одной из наиболее резонансных тем, обсуждаемых сейчас на Украине, стали стихийные бунты против произвола "людоловов", которые сравнивают с недавними бунтами "соросят" против ограничения внешнего управления - полномочий антикоррупционных структур (НАБУ и САП).

2025-08-06T17:37

2025-08-06T17:37

2025-08-06T17:38

винница

украина

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Два типа протестов против режима Зеленского сравнивают и анализируют, но большинство украинских экспертов приходят к выводу, что они являются антиподами. В одном случае мы видим пристальное внимание западных СМИ, освещающих митинг пары десятков националистов-грантоедов в областном центре. В другом – почти тотальный игнор. В одном случае запреты на митинги во время военного положения не действуют. В другом – на протестующих обрушивают весь наличный силовой аппарат. Простым украинцам на этих примерах лишний раз показывают лицемерие и двойные стандарты, как западных СМИ, так и представителей украинской власти.Некоторым исключением из правил стала недавняя публикация в Financial Times под заголовком "Запихивают в фургоны, режут шины". Издание отмечает, что сопротивление ТЦК в украинском обществе растет, но делает из этого вывод, что это является результатом отказа Зеленского ответить на призывы Запада и начать мобилизацию молодежи в возрасте до 25 лет.В то же время украинское издание "Страна" пишет 5 августа, что в обществе усиливается нетерпимость к военкомам и помогающим им сотрудникам силовых структур, что может привести к еще большему количеству столкновений гражданских с работниками ТЦК. Особенно противостояние может усилиться, считает "Страна", если подтвердятся слухи о грядущем снижении возраста мобилизации до 18 лет.Недавний массовый бунт против ТЦК в Виннице породил с одной стороны некоторые надежды у оппозиционных политиков. С другой же – вызвал волну ненависти со стороны радикальных националистов, требующих от ТЦК и полиции стрелять на поражение. Участники так называемого "картонного майдана", еще недавно требовавшие отставки Зеленского и Ермака, тоже выступили резко против протестующих против насильственной мобилизации.Украинская подпольная организация "Рабочий фронт Украины" (РФУ) задает вопрос, почему стихийный бунт в Виннице не был поддержан тысячами жителей города. "А что же остальные? Неужели в Виннице не могло набраться больше неравнодушных людей? Могло — ведь участниками событий была запущена онлайн-трансляция, информация мгновенно разлетелась по социальным сетям. Но этого не случилось", - констатирует РФУ. Активисты РФУ называют это позором украинского общества, которое "покорно идёт на убой, вопреки осознанию того, что они — овцы среди волков".Одесский анархист Вячеслав Азаров видит в бунте на стадионе в Виннице начало нового этапа сопротивления общества мобилизации. "Потрясающий ночной штурм стадиона "Локомотив" в Виннице, где содержали насильно мобилизованных, открывает новый этап в напряжении украинского тыла, уставшего от войны. Уже не только родственники жертв ТЦК и их друзья, но и представители неких общественных организаций пытались отбить узников стадиона. Да так, что полиции пришлось разгонять их газом и дубинками", - считает Азаров.Оппозиционный депутат Александр Дубинский из СИЗО пишет обращение к Дональду Трампу, пытаясь обратить его внимание на произвол ТЦК и полиции в Виннице."Ситуация в Украине обостряется. Между гражданскими, ТЦК и полицией происходят ожесточённые столкновения. Люди поднимаются против насильственной мобилизации своих сыновей, мужей и братьев - мужчин, которых, как скот, хватают на улицах, избивают, заставляют подписывать согласие на участие в войне и отправляют прямо на передовую", - пишет Дубинский в обращении.Он также подчеркивает, что западные союзники, которые внимательно следили за протестами в Киеве в защиту антикоррупционных органов - НАБУ и САП, не замечают, как "беременных женщин задувают газом только за то, что они требуют узнать, жив ли их сын, муж или брат". Он считает, что без реакции со стороны США на террор Зеленского, тот будет продолжать уничтожение украинского народа.Однако в другом посте по поводу бунтов против ТЦК тот же Дубинский признает, что Запад заинтересован в "бусификации" украинцев, поэтому на помощь и сочувствие там не следует рассчитывать. "Так как война - это утвержденная для Украины политика со стороны ЕС и США, то протестовать против действий ТЦК и мусоров, обеспечивающих реализацию этой политики, нельзя. Но если украинские власти решат посягнуть на внешний контроль за собой в виде НАБУ/САП - то протестовать разрешается. Уразумейте это, холопы", - пишет заключенный нардеп.Украинский журнал "Либерал" отмечает тем временем, что у Зеленского готовятся к усилению стихийных бунтов и намерены их подавлять с особой жестокостью. "Владимир Зеленский давно сформировался как полноценный диктатор. Может и проявить характер. Вот и из пенитенциарной системы сообщают, что ИТК №119 в Мартусовке, в Бориспольском районе, расчистили от первоходов под политических. А значит, какие-то репрессии в ближайшее время всё же запланированы", - констатирует "Либерал".Харьковское издание "Ассамблея" отмечает, что война народа и украинского государства на улицах не прекращается ни на день, хотя и не привлекает такого внимания СМИ, как митинги против урезания полномочий НАБУ и САП в ходе "внутривидовой конкуренции дармоедов". Тем не менее, "Ассамблея" признает, что в Харькове то, "что выходит за рамки бунта на коленях, по-прежнему остается уделом одиночек". По мнению авторов сайта, солдатское голосование ногами, то есть массовое дезертирство, имеет гораздо более реальные шансы остановить "конвейер смерти".

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винница, украина, запад, трамп и зеленский, владимир зеленский, александр дубинский, тцк, набу, сап, эксклюзив