Перспективы проведения трехстороннего саммита с участием лидеров России, Китая и США оцениваются экспертами как крайне маловероятные. Аналитики связывают это с различиями в политических стилях руководителей и их подходов к международным переговорам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал документалист и телеведущий Игорь Прокопенко

"Думаю, что вероятность такого развития событий невелика", — заявляет эксперт. По его мнению, главным препятствием становится специфический стиль руководства президента США: "[Дональд] Трамп — участник театра одного актера. А [Председатель КНР] Си [Цзиньпин] и [Президент России Владимир] Путин не уступают ему по значимости".Прокопенко допускает возможность такого формата только при исключительных обстоятельствах: "Если во время визита [спецпосланника США на Ближнем Востоке Стивена] Уиткоффа в Москву будут приняты какие-то фантастические новые условия, которые устроят всех — все возможно".Эксперт подчеркивает, что в текущих условиях Трамп вряд ли согласится на участие в переговорах, где он не сможет доминировать: "Поэтому вряд ли Трамп будет претендовать на участие в этой встрече — он не будет играть первую скрипку".Полный текст материала Анны Черкасовой "Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности Трампа на сайте Украина.ру.Также о позиции Пекина по Украине — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Трамп просчитался с ультиматумом, поэтому Уиткофф поедет в Россию договариваться" на сайте Украина.ру.

