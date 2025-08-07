Правительство Индии заявило о готовности противостоять США и защищать своих фермеров и рыбаков - 07.08.2025 Украина.ру
Правительство Индии заявило о готовности противостоять США и защищать своих фермеров и рыбаков
Правительство Индии заявило о готовности противостоять США и защищать своих фермеров и рыбаков
Премьер-министр Индии готов заплатить высокую цену в противостоянии с США ради защиты отечественных производителей. Об этом он заявил 7 августа, сообщает Indian Express
2025-08-07T18:47
2025-08-07T18:47
Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил о готовности противостоять давлению Вашингтона международной конференции по продовольственной безопасности в Нью-Дели."Для нас интересы наших фермеров — высший приоритет. Индия никогда не пойдёт на компромисс в интересах своих фермеров, животноводов и рыбаков. И я знаю, что мне лично придётся заплатить за это очень высокую цену, но я готов. Сегодня Индия готова — ради фермеров моей страны, ради рыбаков моей страны и ради животноводов моей страны", - сказал Моди.Он также заявил, что правительство Индии постоянно работает над повышением доходов фермеров, снижением затрат на выращивание сельскохозяйственных культур и созданием новых источников дохода."Наше правительство признаёт силу фермеров основой прогресса страны", - подчеркнул он. В нынешнем конфликте Индии с США официальный Вашингтон добивается открытия индийского рынка для американских производителей. Согласно публикации издания, позицию Моди поддержали и другие участники конференции. "Некоторые вещи не подлежат обсуждению в принципе. Мы не можем импортировать ГМО", — заявил источник индийского издания, подчеркнув твёрдую позицию Индии.В среду 6 августа Вашингтон усилил давление на Индию в преддверии запланированного визита американских торговых переговорщиков в Нью-Дели 25 августа. Он удвоил пошлины на ряд индийских товаров, доведя общий размер тарифов до 50%, ссылаясь на продолжающуюся торговлю Индии с Россией сырой нефтью, напомнило издание. К тарифам будет добавлен штраф в размере 25%, но с 21-дневным буфером до их вступления в силу. В заявлении Белый дом сообщил, что дополнительная 25-процентная пошлина вводится в связи с чрезвычайной ситуацией в стране, вызванной действиями России на Украине. Индийское издание констатировало, что резкое повышение пошлин ставит Индию в невыгодное положение по сравнению с региональными конкурентами, такими как Вьетнам, Бангладеш и даже Китай, которые теперь сталкиваются с более низкими или более выгодными условиями торговли. Нью-Дели резко отреагировал на этот шаг, назвав действия США "несправедливыми, необоснованными и неразумными". Правительство Индии заявило, что сделает всё необходимое для защиты своих национальных интересов. В этой решимости правительство страны поддержала и индийская оппозиция. Также солидарность с Индией выразили партнёры по БРИКС. Больше новостей дня представлено в обзоре Встреча Путина и Трампа: Зеленский готовит провокации Итоги 7 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру.
Правительство Индии заявило о готовности противостоять США и защищать своих фермеров и рыбаков

18:47 07.08.2025
 
© РИА Новости . Максим БлиновПремьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
© РИА Новости . Максим Блинов
Премьер-министр Индии готов заплатить высокую цену в противостоянии с США ради защиты отечественных производителей. Об этом он заявил 7 августа, сообщает Indian Express
Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил о готовности противостоять давлению Вашингтона международной конференции по продовольственной безопасности в Нью-Дели.
"Для нас интересы наших фермеров — высший приоритет. Индия никогда не пойдёт на компромисс в интересах своих фермеров, животноводов и рыбаков. И я знаю, что мне лично придётся заплатить за это очень высокую цену, но я готов. Сегодня Индия готова — ради фермеров моей страны, ради рыбаков моей страны и ради животноводов моей страны", - сказал Моди.
Он также заявил, что правительство Индии постоянно работает над повышением доходов фермеров, снижением затрат на выращивание сельскохозяйственных культур и созданием новых источников дохода.
"Наше правительство признаёт силу фермеров основой прогресса страны", - подчеркнул он.
В нынешнем конфликте Индии с США официальный Вашингтон добивается открытия индийского рынка для американских производителей. Согласно публикации издания, позицию Моди поддержали и другие участники конференции.
"Некоторые вещи не подлежат обсуждению в принципе. Мы не можем импортировать ГМО", — заявил источник индийского издания, подчеркнув твёрдую позицию Индии.
В среду 6 августа Вашингтон усилил давление на Индию в преддверии запланированного визита американских торговых переговорщиков в Нью-Дели 25 августа. Он удвоил пошлины на ряд индийских товаров, доведя общий размер тарифов до 50%, ссылаясь на продолжающуюся торговлю Индии с Россией сырой нефтью, напомнило издание.
К тарифам будет добавлен штраф в размере 25%, но с 21-дневным буфером до их вступления в силу. В заявлении Белый дом сообщил, что дополнительная 25-процентная пошлина вводится в связи с чрезвычайной ситуацией в стране, вызванной действиями России на Украине.
Индийское издание констатировало, что резкое повышение пошлин ставит Индию в невыгодное положение по сравнению с региональными конкурентами, такими как Вьетнам, Бангладеш и даже Китай, которые теперь сталкиваются с более низкими или более выгодными условиями торговли. Нью-Дели резко отреагировал на этот шаг, назвав действия США "несправедливыми, необоснованными и неразумными".
Правительство Индии заявило, что сделает всё необходимое для защиты своих национальных интересов. В этой решимости правительство страны поддержала и индийская оппозиция. Также солидарность с Индией выразили партнёры по БРИКС.
Больше новостей дня представлено в обзоре Встреча Путина и Трампа: Зеленский готовит провокации Итоги 7 августа
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
