https://ukraina.ru/20250807/pravitelstvo-indii-zayavilo-o-gotovnosti-protivostoyat-ssha-i-zaschischat-svoikh-fermerov-i-rybakov-1066628010.html

Правительство Индии заявило о готовности противостоять США и защищать своих фермеров и рыбаков

Правительство Индии заявило о готовности противостоять США и защищать своих фермеров и рыбаков - 07.08.2025 Украина.ру

Правительство Индии заявило о готовности противостоять США и защищать своих фермеров и рыбаков

Премьер-министр Индии готов заплатить высокую цену в противостоянии с США ради защиты отечественных производителей. Об этом он заявил 7 августа, сообщает Indian Express

2025-08-07T18:47

2025-08-07T18:47

2025-08-07T18:47

новости

индия

сша

вашингтон

дональд трамп

сельское хозяйство

торговая война

евразия

нефть

аграрии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/16/1058272340_0:0:1564:881_1920x0_80_0_0_60575c2a7af4dd52c38aa59b6cc24acc.jpg

Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил о готовности противостоять давлению Вашингтона международной конференции по продовольственной безопасности в Нью-Дели."Для нас интересы наших фермеров — высший приоритет. Индия никогда не пойдёт на компромисс в интересах своих фермеров, животноводов и рыбаков. И я знаю, что мне лично придётся заплатить за это очень высокую цену, но я готов. Сегодня Индия готова — ради фермеров моей страны, ради рыбаков моей страны и ради животноводов моей страны", - сказал Моди.Он также заявил, что правительство Индии постоянно работает над повышением доходов фермеров, снижением затрат на выращивание сельскохозяйственных культур и созданием новых источников дохода."Наше правительство признаёт силу фермеров основой прогресса страны", - подчеркнул он. В нынешнем конфликте Индии с США официальный Вашингтон добивается открытия индийского рынка для американских производителей. Согласно публикации издания, позицию Моди поддержали и другие участники конференции. "Некоторые вещи не подлежат обсуждению в принципе. Мы не можем импортировать ГМО", — заявил источник индийского издания, подчеркнув твёрдую позицию Индии.В среду 6 августа Вашингтон усилил давление на Индию в преддверии запланированного визита американских торговых переговорщиков в Нью-Дели 25 августа. Он удвоил пошлины на ряд индийских товаров, доведя общий размер тарифов до 50%, ссылаясь на продолжающуюся торговлю Индии с Россией сырой нефтью, напомнило издание. К тарифам будет добавлен штраф в размере 25%, но с 21-дневным буфером до их вступления в силу. В заявлении Белый дом сообщил, что дополнительная 25-процентная пошлина вводится в связи с чрезвычайной ситуацией в стране, вызванной действиями России на Украине. Индийское издание констатировало, что резкое повышение пошлин ставит Индию в невыгодное положение по сравнению с региональными конкурентами, такими как Вьетнам, Бангладеш и даже Китай, которые теперь сталкиваются с более низкими или более выгодными условиями торговли. Нью-Дели резко отреагировал на этот шаг, назвав действия США "несправедливыми, необоснованными и неразумными". Правительство Индии заявило, что сделает всё необходимое для защиты своих национальных интересов. В этой решимости правительство страны поддержала и индийская оппозиция. Также солидарность с Индией выразили партнёры по БРИКС. Больше новостей дня представлено в обзоре Встреча Путина и Трампа: Зеленский готовит провокации Итоги 7 августаСледите за новостями на сайте Украина.ру.

индия

сша

вашингтон

евразия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, индия, сша, вашингтон, дональд трамп, сельское хозяйство, торговая война, евразия, нефть, аграрии, фермы, международные отношения, брикс, моди нарендра