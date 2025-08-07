"Поражаем на всю глубину тылы ВСУ": Роман Насонов рассказал о тактическом превосходстве России - 07.08.2025 Украина.ру
"Поражаем на всю глубину тылы ВСУ": Роман Насонов рассказал о тактическом превосходстве России
"Поражаем на всю глубину тылы ВСУ": Роман Насонов рассказал о тактическом превосходстве России - 07.08.2025 Украина.ру
"Поражаем на всю глубину тылы ВСУ": Роман Насонов рассказал о тактическом превосходстве России
Подразделения ВС РФ все чаще используют малозаметные средства передвижения и дроны для глубокого проникновения в тыл противника, вынуждая ВСУ радикально перестраивать систему обороны. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"Мы, используя погодные условия и оставаясь незаметными, на багги и электромотоциклах – они тихо ездят – проникаем вглубь украинской обороны. Потом накапливаем силы, производим доразведку и приступаем к ударам по логистике и уничтожению отдельных подразделений врага", – подробно описал новую тактику ВС РФ Насонов.Эксперт подчеркнул, что это уже привело к серьезным изменениям: "Это вынудило киевский режим вместо второго эшелона сделать район противодиверсионной обороны. Это что-то новое в тактике нашего противника. И это отвлекает его силы и средства".Проводя историческую параллель, Насонов отметил: "Нечто похожее было во время Великой Отечественной войны, когда партизанская активность в Белоруссии вынуждала немцев снимать с передовой целые дивизии".По мнению ветерана, особую роль в новых тактических схемах играют БПЛА. "Дроны дронами, а взводные опорные пункты и батальонные районы обороны у ВСУ там все равно есть. И подготовлены они крайне серьезно", – констатировал эксперт. "Но теперь, по мере того как наши беспилотники приобретают господство в воздухе, меняется тактика наших штурмовых подразделений".Насонов также обратил внимание на стратегический эффект от такой тактики: "Мы стараемся избегать ожесточенных боев на передовой, поражая тылы противника на всю глубину. Тактическую, оперативную, а где-то даже – стратегическую". "Раньше каждый диверсант был штучным товаром. Сейчас времена изменились – у нас больше опыта и технологий", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Носкова: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу.
"Поражаем на всю глубину тылы ВСУ": Роман Насонов рассказал о тактическом превосходстве России

06:00 07.08.2025
 
Подразделения ВС РФ все чаще используют малозаметные средства передвижения и дроны для глубокого проникновения в тыл противника, вынуждая ВСУ радикально перестраивать систему обороны. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"Мы, используя погодные условия и оставаясь незаметными, на багги и электромотоциклах – они тихо ездят – проникаем вглубь украинской обороны. Потом накапливаем силы, производим доразведку и приступаем к ударам по логистике и уничтожению отдельных подразделений врага", – подробно описал новую тактику ВС РФ Насонов.
Эксперт подчеркнул, что это уже привело к серьезным изменениям: "Это вынудило киевский режим вместо второго эшелона сделать район противодиверсионной обороны. Это что-то новое в тактике нашего противника. И это отвлекает его силы и средства".
Проводя историческую параллель, Насонов отметил: "Нечто похожее было во время Великой Отечественной войны, когда партизанская активность в Белоруссии вынуждала немцев снимать с передовой целые дивизии".
По мнению ветерана, особую роль в новых тактических схемах играют БПЛА. "Дроны дронами, а взводные опорные пункты и батальонные районы обороны у ВСУ там все равно есть. И подготовлены они крайне серьезно", – констатировал эксперт. "Но теперь, по мере того как наши беспилотники приобретают господство в воздухе, меняется тактика наших штурмовых подразделений".
Насонов также обратил внимание на стратегический эффект от такой тактики: "Мы стараемся избегать ожесточенных боев на передовой, поражая тылы противника на всю глубину. Тактическую, оперативную, а где-то даже – стратегическую".
"Раньше каждый диверсант был штучным товаром. Сейчас времена изменились – у нас больше опыта и технологий", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Носкова: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу.
