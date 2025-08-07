https://ukraina.ru/20250807/gospodstvuyuschaya-vysota-nasonov-raskryl-pochemu-chasov-yar-stanet-klyuchevoy-tochkoy-kontrolya-donbassa-1066558123.html

Господствующая высота: Насонов раскрыл, почему Часов Яр станет ключевой точкой контроля Донбасса

Господствующая высота: Насонов раскрыл, почему Часов Яр станет ключевой точкой контроля Донбасса

Контроль над Часов Яром открывает для российских войск новые возможности в разведке и управлении беспилотниками, но требует скрытного размещения ретрансляторов, чтобы избежать их уничтожения противником. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

"Часов Яр доминирует над рельефом местности на высоте в 246–254 метра. Это дает нам значительное преимущество. Теперь мы на 30 километров сможем вести разведку, а также наладить систему ретрансляции, управления и наведения", – пояснил Насонов.Однако эксперт предупредил, что украинская сторона тщательно отслеживает любые изменения на местности. "Если раньше здесь не было дерева, а потом оно выросло за одну ночь, то тут явно что-то не то", – отметил он, подчеркивая необходимость маскировки.Решение может быть комбинированным: часть ретрансляторов разместят стационарно, а часть – на дронах. "Для боевой работы этого вполне достаточно", – добавил Насонов, уточнив, что специалисты из подразделения "Рубикон" уже изучают оптимальные варианты.Главное, по его словам, – не спешить и выбирать позиции, которые обеспечат доминирование без риска обнаружения. "Законы природы и физики никто не отменял. Даже когда ты просто смотришь с высоты на противника, это большое удовольствие", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Носкова: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу.

