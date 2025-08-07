Господствующая высота: Насонов раскрыл, почему Часов Яр станет ключевой точкой контроля Донбасса - 07.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250807/gospodstvuyuschaya-vysota-nasonov-raskryl-pochemu-chasov-yar-stanet-klyuchevoy-tochkoy-kontrolya-donbassa-1066558123.html
Господствующая высота: Насонов раскрыл, почему Часов Яр станет ключевой точкой контроля Донбасса
Господствующая высота: Насонов раскрыл, почему Часов Яр станет ключевой точкой контроля Донбасса - 07.08.2025 Украина.ру
Господствующая высота: Насонов раскрыл, почему Часов Яр станет ключевой точкой контроля Донбасса
Контроль над Часов Яром открывает для российских войск новые возможности в разведке и управлении беспилотниками, но требует скрытного размещения ретрансляторов, чтобы избежать их уничтожения противником. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-08-07T05:00
2025-08-07T05:00
новости
часов яр
донбасс
россия
украина.ру
сво
прогнозы сво
дзен новости сво
спецоперация
дроны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/01/1066270878_0:0:3294:1854_1920x0_80_0_0_afcf152a32ec77beb36e5ea2926513e1.jpg
"Часов Яр доминирует над рельефом местности на высоте в 246–254 метра. Это дает нам значительное преимущество. Теперь мы на 30 километров сможем вести разведку, а также наладить систему ретрансляции, управления и наведения", – пояснил Насонов.Однако эксперт предупредил, что украинская сторона тщательно отслеживает любые изменения на местности. "Если раньше здесь не было дерева, а потом оно выросло за одну ночь, то тут явно что-то не то", – отметил он, подчеркивая необходимость маскировки.Решение может быть комбинированным: часть ретрансляторов разместят стационарно, а часть – на дронах. "Для боевой работы этого вполне достаточно", – добавил Насонов, уточнив, что специалисты из подразделения "Рубикон" уже изучают оптимальные варианты.Главное, по его словам, – не спешить и выбирать позиции, которые обеспечат доминирование без риска обнаружения. "Законы природы и физики никто не отменял. Даже когда ты просто смотришь с высоты на противника, это большое удовольствие", – заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Носкова: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу.
https://ukraina.ru/20250806/1066556663.html
часов яр
донбасс
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/01/1066270878_563:0:3294:2048_1920x0_80_0_0_87ee4aee44927835b3c6b243ba0cb71f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, часов яр, донбасс, россия, украина.ру, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация, дроны, беспилотники, главные новости, новости россии, наступление, наступление вс рф
Новости, Часов Яр, Донбасс, Россия, Украина.ру, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, дроны, беспилотники, Главные новости, новости России, наступление, наступление ВС РФ

Господствующая высота: Насонов раскрыл, почему Часов Яр станет ключевой точкой контроля Донбасса

05:00 07.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Контроль над Часов Яром открывает для российских войск новые возможности в разведке и управлении беспилотниками, но требует скрытного размещения ретрансляторов, чтобы избежать их уничтожения противником. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"Часов Яр доминирует над рельефом местности на высоте в 246–254 метра. Это дает нам значительное преимущество. Теперь мы на 30 километров сможем вести разведку, а также наладить систему ретрансляции, управления и наведения", – пояснил Насонов.
Однако эксперт предупредил, что украинская сторона тщательно отслеживает любые изменения на местности. "Если раньше здесь не было дерева, а потом оно выросло за одну ночь, то тут явно что-то не то", – отметил он, подчеркивая необходимость маскировки.
Решение может быть комбинированным: часть ретрансляторов разместят стационарно, а часть – на дронах. "Для боевой работы этого вполне достаточно", – добавил Насонов, уточнив, что специалисты из подразделения "Рубикон" уже изучают оптимальные варианты.
Главное, по его словам, – не спешить и выбирать позиции, которые обеспечат доминирование без риска обнаружения. "Законы природы и физики никто не отменял. Даже когда ты просто смотришь с высоты на противника, это большое удовольствие", – заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Носкова: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу.
Боевая работа разведчиков 169 бригады на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Вчера, 15:51
Красноармейское направление: усиление давления и борьба за ключевые населённые пунктыНа Красноармейском (Покровском) направлении продолжаются интенсивные боевые действия, где российские войска усиливают давление на оборонительные позиции ВСУ. По данным источника "Донбасский партизан", подразделения ВС РФ добились тактических успехов на нескольких участках фронта. Об этом 6 августа написал Телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЧасов ЯрДонбассРоссияУкраина.руСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОСпецоперациядроныбеспилотникиГлавные новостиновости Россиинаступлениенаступление ВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Господствующая высота: Насонов раскрыл, почему Часов Яр станет ключевой точкой контроля Донбасса
04:40"Он дирижирует этим концертом": Данилов рассказал о роли Трампа в трансатлантических отношениях
04:20Роман Насонов: Удары по днепровским мостам сорвут любые планы ВСУ
04:16Приближается момент, когда придется отвечать. О чем уже не мечтают украинские нацисты и что их ждет
04:02ВС РФ отработали по объектам на Украине: сводка за ночь на 7 августа
04:00"Блеф и попытка нагрузить разведку": эксперт развеял миф о готовящемся украинском наступлении
03:30Трамп заявил журналистам, что они увидят «гораздо больше вторичных санкций»
03:18Опасность по БПЛА по состоянию на 3:15
02:50В США задержан американский военный, подозреваемый в попытке передать России данные о танке Abrams
02:36В Новороссийске перекрыто движение в районе набережной, сохраняется угроза атаки БЭК
02:31Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
02:21Трамп прокомментировал переговоры с Путиным и возможную сделку по Украине
01:58Опасность по БПЛА объявлена в Саратовской и Волгоградской областях. Ограничена работа аэропорта
01:51Встреча с Путиным возможна, ждите санкций. Трамп о результатах визита Уиткоффа в Москву
01:44Около 35 "Гераней" направляются к целям на Украине. Удары по вражеским объектам на 1:40
01:26Глава Новороссийска Андрей Кравченко предупредил об опасности атаки безэкипажных катеров
01:14Новороссийск атакуют украинские беспилотные катера-камикадзе
01:03Госсекретарь США Рубио: многое должно произойти, прежде чем Трамп встретится с Путиным
00:52США проведут переговоры с Европой и Украиной для сближения позиций Киева и Москвы — Рубио
00:22Трамп примет решение о вводе новых санкций в ближайшие 24–36 часов — Рубио
Лента новостейМолния