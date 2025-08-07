Петр Скоробогатый: Трамп - это единственный шанс России договориться с Западом о капитуляции Украины
Пока ничего не говорит о том, что мы на пороге кризиса. Но понятное дело, что лучше вкладываться в экономику, а не в войну. И надо это делать так, чтобы не потерять свои национальные интересы, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться уже на следующей неделе. Пройдет она на фоне санкционной атаки США на БРИКС и новых тактических успехов ВС РФ на украинском фронте. Российский президент заявил, что в ней заинтересованы обе стороны и что местном встречи могут стать Эмираты.
- Петр, судя по комментариям по поводу этой встречи с разных сторон, нас опять бросает от зрады к перемоге. Куда прямо сейчас бросает вас?
- Чтобы не бросаться из крайности в крайность скажу, что Россия сейчас играет с сильной рукой. Она еще более сильная, чем была в начале 2025 года. Это обусловлено и военными, и политическими факторами. Начнем с военных.
5 ноября 2024, 15:56Петр Скоробогатый: кто онЖурналист, социолог, публицист
На СВО мы безостановочно продвигаемся с той скоростью, которую позволяет поле боя. Мы обладаем определенным численным перевесом, что позволяет наносить нам все новые и новые из "тысячи порезов". Украине не хватает пехоты. Да, фронт не валится, но мы постепенно приближаемся к освобождению конституционных территорий.
Лично для меня самое интересная точка на карте – граница с Днепропетровской областью. В нескольких местах мы ее перешли, но фронт изящно огибает эту границу. И пока ничего не говорит о том, чтобы мы серьезно перешли на территорию еще одного региона, который не значится в нашей конституции. Это важный сигнал в контексте переговорного процесса.
Теперь насчет политики.
За эти полгода мы изящно прошли путь с Трампом, который, казалось бы, помирил всех, кого можно. Во всяком случае, никто не опровергает, что индо-пакистанский и таиладско-камбоджийский конфликты были прекращены по одному его звонку. С Украиной у него так легко не получилось, хотя он считал, что это будет легче. В этом смысле мы пережили не только его метания, но и беснование Европы, которая понимает, насколько сложна для нее ситуация и насколько она станет сложнее в случае ликвидации украинского конфликта.
Слишком много политических карьер и электоральных траекторий на это завязано. А если он закончится, то у многих акторов возникнет вопрос: "Что дальше?".
США, Европа, страны третьего мира и Киев его себе задают. Все пытаются понять, какой будет Украина, если она сохранится в каком-то формате. А вот Россия не задает, поскольку даже при самом удачном его завершении мы продолжим следить за западным направлением.
- А санкционную войну Трампа вы как оцениваете? Это, скорее, хорошо, потому что БРИКС становится сплочённым? Или, скорее, плохо, потому что страны-партнеры могут у России компенсации потребовать за то, что мы якобы их в это втянули?
- Я бы не сказал, что началась полноценная торговая война. Санкционные механизмы США, заложенные в юридическом поле, могут переименовываться, но они всегда там сидят. Потребуются сверхусилия, чтобы их сковырнуть. Поэтому все это экономическое давление, о котором говорит Трамп – это эфемерная штука. Трамп ввел, Трамп отозвал. Ничего такого, чтобы всерьез поменялись отношения Запада и Востока, сейчас не происходит.
Есть еще один момент, который все упускают из вида. Скоро пройдет год с того момента, как Трамп стал президентом. Все уже задумываются, что будет после него. Да, демократы в ауте, и Трамп двигает Вэнса. Но надо понимать, что именно Трамп был антисистемщиком, а следующий президент, даже если он будет республиканец, не будет уже таким антисистемщиком. Он вернется к играм с вашингтонской бюрократией и глубинным государством. Все вернется на круги своя в части санкций и холодной войны с Россией.
Это не значит, что мы будем воевать. Просто лекала, которым сшиты наши отношения с американцами на протяжении десятилетий, никуда не исчезают. Да, Трамп может задать новый ритм в нашем разговоре, а глубинное государство продолжит действовать так же, как действовало.
В этом смысле нужно что-то более фундаментальное, чтобы сказать, что нынешняя торговая война будет длиться долго.
Куда интереснее, будет ли зафиксировано это тарифное давление с Индией и Китаем в этих основополагающих документах. Потому что начинания первого срока Трампа Байден зафиксировал. Это была легкая подвижка, но она предопределила серьезное напряжение в тихоокеанском регионе. И вопрос в том, будут ли легитимированы эти шаги преемником Трампа.
- Вы сказали, что Россия не задает себе вопросов по поводу того, что будет после украинского кризиса, а все остальные – задают. Я бы хотел, чтобы вы продолжили эту мысль.
- Как я уже сказал, все зависит от того, как на это смотрит Трамп и любой его преемник, которые не будут антисистемными политиками. Сама американская система будет противостоять приходу к власти такого бульдозера, только если Штаты не рухнут в серьезный экономический кризис.
Трамп считает, что для Америки слишком велики издержки, связанные с украинским конфликтом и вообще с европейским направлением. Но поскольку закрыть НАТО и уйти из Европы не получится, то он за полгода эффективно перестроил отношения с Европой на коммерческие рельсы. "Раз мы не можем вас бросить, то хотя бы платите за это".
При этом сама Европа подумывает о том, чтобы играть более самостоятельную роль. Но тут есть нюанс.
Если мы закончим украинский конфликт даже на каких-то тонких договоренностях, что делать с ВПК, который Европа сейчас разгоняет? Речь идет не просто о том, что какие-то заводы строятся. Европа пытается создать крупную военно-политическую и военно-технологическую систему, которая бы объединила военную машину на европейских, а не на натовских рельсах. Это требует серьезных финансовых, интеллектуальных и моральных ресурсов. На это уйдут годы, которые должны подкрепляться мотивацией.
Сейчас европейцы мотивируют это угрозой со стороны России. А если закончится украинский кризис и начнется хотя бы частичная отмена антироссийских санкций, у многих европейских политиков возникнет вопрос: "Зачем нам вкладываться в военку? У нас и так денег немного. Давайте лучше торговать с Россией".
Конфигурация очень сложная. И ее тоже будут обсуждать на переговорах, если они все же начнутся.
- А то, что Европа прямо сейчас развяжет войну, вы не допускаете?
- Европа к этому совершенно не готова. Да, сейчас много говорят про Калининград. Но люди слабо представляют номенклатуру сил, которая должна быть задействована даже в таком локальном конфликте сторон такого уровня.
И когда мы преподносим СВО как "крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны", то забываем, что даже для нынешнего ТВД у обеих сил очень мало. Именно это определяет медленный характер боевых действий, а не беспилотники. Увеличьте армии хотя бы на три миллиона человек с каждой стороны, и вопрос про "стены дронов" отпадет сам собой.
Повторюсь, стороны используют мало сил. Украина из-за своих возможностей, а Россия - потому что так решила. А в случае какой-то российско-европейской войны линии соприкосновения увеличится в десять раз. И армия вам нужна хотя бы на десять миллионов человек. Иначе это распадется на несколько локальных конфликтов, которые трудно назвать войной.
Особого запаса прочности на это у Европы нет никакого. Вы можете представить, чтобы Европа сейчас объявила мобилизацию, которая будет проходить несколько месяцев.
Да, через 10 лет при самых негативных сценариях такое возможно. Но точно не сейчас.
- Тогда чего конкретно мы сейчас добиваемся от Трампа, учитывая, что это его последний срок и что следующий президент США будет системным политиком?
- Мы, играя сильной рукой, отстаиваем позиции, на которых всегда настаивали. При этом мы тоже заинтересованы в том, чтобы у украинского конфликта был финал.
Некоторые думают, что финал – это оккупация. Финалом может быть капитуляция. Если капитуляции никто не принимает, то война продолжается, даже если не ведутся боевые действия. Это не в интересах России. Поэтому Путин считает, что этот конфликт надо закончить таким образом, чтобы Запад признал изменения в зоне российских интересов, которые мы пытаемся произвести дорогой ценой.
И, может быть, со следующим президентом США так договориться не получится. Это не значит, что Запад будет воевать с нами. Просто стороны могут, не признавая какой-то статус-кво на Украине, уйдут в несознанку. Закончится Украина – просто выстроят стену и никаких нормальных отношений не будет. Они продолжат гадить, вводить санкции и пытаться разрушить геополитическую среду жизни вокруг России.
Нам это невыгодно. Наше руководство пытается добиться другой альтернативы, поэтому идет на переговоры. Да, на переговорах бывают уступки. Лично я их не боюсь. Украина может не быть российской территорией, но она должна стать буфером, где не будет никакой военной инфраструктуры: ни украинской, ни западной.
Необходимо обеспечить стратегическую безопасность России на западных рубежах.
- От чего в большей степени будет зависеть то, подпишем ли мы с Трампом бумажку, гарантирующую нашу безопасность: от успехов на поле боя или от общей геополитической ситуации?
- Это будет сильно завязано.
Я сейчас сотряс воздух, говоря о стратегической безопасности, но пока никто не понимает, как именно это зафиксировать в договоре. Никто же не напишет: "Зона стратегической безопасности России проходит от сих до сих". Это должен быть какой-то комплекс мер, который позволял бы думать, что на какую-то перспективу мы можем почувствовать себя спокойно.
Меня часто критикуют за то, что я позитивно оцениваю Минские соглашения. Но с дипломатической и юридической точки зрения на тот момент это было уникальное решение, поскольку в них были понятные шаги урегулирования украинского кризиса. Если бы на Украине нашлись хоть чуть-чуть ответственные элиты, они бы схватились за Минские соглашения.
Да, Украина могла бы уйти в ЕС. Да, для нас это не было бы замечательно. Но не было бы войны, которая привела к гибели сотни тысяч людей.
На Западе не умеют разрабатывать такие планы. В этом отношении вся надежда на Путина.
Другое дело, что сейчас Россия не доверяет оппоненту. И если такие планы возникнут, они будут более проработанными с точки зрения гарантий. Надеюсь, что мы, играя с сильной рукой, сможем гарантировать, что наши интересы будут соблюдены.
Это не значит, что будут какие-то договоренности. Стороны к этому далеки. Да и Украина с Европой будут саботировать любые договоренности. Но мы будем двигаться с таким расчетом, понимая, что в любой момент можем все потерять. Это будет длительный процесс. И пушки в это время будут греметь.
- В каждом интервью вы говорите одну и ту же вещь. "Каждая следующая кампания потребует от нас все больше людских и технических ресурсов. А если мы рассматриваем вариант дойти до Днепра, то ресурсов понадобится еще больше". Вы считаете, что мы начинаем просаживаться и не сможем провоевать в таком же режиме еще пару лет?
- У технологов есть термин "низкие гроздья", когда собирается то, что можно легко собрать. И в части техники, которую можно было снять с хранения. А самое главное – в части людей.
Понятно, что у нас не самая густонаселенная страна и что бойцы гибнут на фронте. И все-таки, призыв на контрактную службу позволил поднять много людей, которые не были включены в экономическую жизнь страны. Кого-то армия даже воспитала и перевоспитала. Но все эти ресурсы были на поверхности. А в случае большой военной кампании придется если не прибегать к мобилизации, то выдирать людей из рынка и обычной жизни.
Меня больше это волнует, чем оборонные ресурсы.
Более того, наш ВПК сейчас ориентирован именно на нынешний формат войны. Обилие дронов. Механизация, которая не предполагает преодоление больших расстояний. Усеченная и трудная логистика. И украинская война в том случае, если мы пробьем сильный кордон противника в Донбассе, потребует других решений и перестройки.
15:30Кто кому сделал подарок? Дмитрий Краснов о встрече Путина и Трампа после визита Уиткоффа в РФСаммит президентов России и США — это финал невероятно объёмной, сложной и скрупулёзной работы дипломатов с двух сторон. Процесс продвигается. А вот к чему приведёт жонглирование Трампа тарифами, не могут спрогнозировать даже опытные экономисты — такой чехарды никто никогда не устраивал.
Пока ничего не говорит о том, что мы на пороге кризиса. Но понятное дело, что лучше вкладываться в экономику, а не в войну. И надо это делать так, чтобы не потерять свои национальные интересы.
О других геополитических аспектах украинского конфликта - в интервью Игоря Нагаева: Трамп хочет задешево получить российскую нефть, а Европа готовит поножовщину на Балтике
Подписывайся на