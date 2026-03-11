https://ukraina.ru/20260311/livanskaya-tragediya-pochemu-razbombili-russkiy-dom--1076648562.html
Ливанская трагедия. Почему разбомбили "Русский дом"
Ливанская трагедия. Почему разбомбили "Русский дом" - 11.03.2026 Украина.ру
Ливанская трагедия. Почему разбомбили "Русский дом"
Армия Израиля разрушила ракетами "Русский дом" – международный культурный центр, действовавший на юге Ливана.
"Израильская авиация нанесла удар по партнерскому "Русскому дому" в ливанском городе Набатия. Это наши добрые друзья, никакой военной деятельности в культурном центре не было. Удар не был ничем спровоцирован", – рассказал об этом в своем телеграм-канале глава Россотрудничества Евгений Примаков.Россотрудничество выступило с официальным заявлением, характеризуя атаку на культурный центр как ничем не вызванную агрессию. Директор "Русского дома" в Набатии Асаад Дия сообщил о том, что его сотрудники держались в стороне от политики и занимались гуманитарной деятельностью. В частности, они организовали для местных жителей курсы русского языка, рисования и детской хореографии, которые имели у населения заметную популярность.Большинство жителей Набатии составляют мусульмане-шииты, однако в городе проживают верующие христианских конфессий, включая православных, которые находятся в юрисдикции Антиохийского патриархата. Интерес к русскому языку и русской культуре всегда присутствовал в этом регионе. Тем более, что в Ливане имеется достаточно представительная русскоязычная диаспора, численность которой оценивается в 40 тысяч человек – не считая многочисленных потомков смешанных браков между россиянами и ливанцами.Деятельность русского культурного центра играла в контексте этой ситуации значимую общественную роль и никак не угрожала Израилю. Целенаправленное уничтожение гуманитарного объекта в ходе израильской агрессии против Ливана нарушает законы и правила войны. Однако это является обычной практикой для израильской армии, которая систематически поражает мирные цели – включая культурно-исторические памятники, мечети и храмы."Все культурные объекты при бомбардировках Израиля традиционно записываются в "сопутствующий ущерб" по принципу "цель оправдывает средства". В той же Набатии в прошлом году был снесён исторический рынок XIX века. Про Сектор Газа, где разрушена Великая мечеть Газы и одна из старейших православных церквей – церковь Святого Порфирия – говорить и вовсе не приходится. Дворец Аль-Баша, где во время египетского похода останавливался Наполеон, вообще сравняли с землей бульдозерами", – комментирует ливанские события телеграм-канал военного обозревателя Михаила Звинчука.Ливанские журналисты отмечают – израильские войска не могли не знать, что они обстреливают ракетами российский культурный центр. Причем, нападение на "Русский дом" совпало с похожим инцидентом в Иране, где от ракетного удара пострадало здание российского консульства в городе Исфахан.В служебном здании дипломатического представительства и жилых квартирах его сотрудников были выбиты стекла, а несколько человек отбросило мощной взрывной волной – что вызвало протест со стороны российского МИДа.Позиция Москвы, которая осудила американо-израильское нападение на Иран, покушение на верховного руководителя Исламской Республики Али Хаменеи и убийство иранских школьниц, вызывает у западных ястребов явное раздражение. И это может проявляться в провокационных эпизодах, вроде атаки на "Русский дом", расположенный в ливанской Набатии.События в Ливане напоминают известный эпизод арабо-израильского конфликта в 1973 году, когда первый же удар израильской авиации был направлен на советский культурный центр в Дамаске, разрушенный прямым попаданием бомбы."Руины дымились – горели библиотека и фильмотека. Советский культурный центр – одно из самых посещаемых культурных заведений сирийской столицы – оказался первым объектом в Дамаске, уничтоженным израильской авиацией. В погребенном под обломками здания кинопроекционном аппарате была заряжена бобина с художественным фильмом "Чайковский". Полчаса спустя после того, как мы покинули руины советского культурного центра, жители центра столицы вздрогнули от оглушительного взрыва. Израильтяне оставались верны себе. В разрушенном центре взорвалась израильская бомба замедленного действия. Как нам стало известно несколько позже, израильские летчики были сбиты сирийской ПВО при возвращении на свою базу", – писал директор этого учреждений Олег Фомин.Во время этого нападения погибла заведующая курсами русского языка Александра Калинычева – учительница и литератор, которая в юности отправилась на фронт медсестрой и опубликовала свой фронтовой дневник. Руководство советского культурного центра предложило ей эвакуироваться на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, но Калинычева решила продолжить свою работу."Я участвовала в Великой Отечественной войне, сражалась с немецкими нацистами. Вместе с войсками медсестрой прошла путь от Москвы до Германии. Мне ли бояться израильских вояк. В эти тяжелые для наших друзей – сирийцев дни я хочу остаться вместе с ними. Надеюсь, что мы вскоре начнем учебный год на курсах русского языка", – сказала она в ответ на просьбы покинуть Сирию.Россотрудничество также продолжает свою деятельность в охваченном войной Ливане. Его официальное представительство – "Русский дом" в Бейруте – продолжает работу по реализации гуманитарных проектов, которые имеют сейчас особую важность. Потому что израильские ракетные атаки привели эту небольшую ближневосточную страну к тяжелому кризису.Согласно данным международных правозащитных организаций, за последние дни в результате непрерывных израильских ударов по Ливану погибли 486 человек, включая 80 несовершеннолетних детей, а сотни тысяч людей стали беженцами, потеряв свои разрушенные дома."Многие люди спят на улицах, многие семьи живут в машинах, отели и убежища переполнены. Хотя в армии Израиля заявляют, что наносят удары по инфраструктуре "Хезболлы", судя по тому, что мы вновь и вновь видим, посещая некоторые места ударов, большинство жертв – это мирные жители, а целями становятся гражданские здания", – передает с места событий глава ливанского бюро RT Стив Суини.Соединенные Штаты Америки и Европейский союз полностью игнорируют эту человеческую трагедию, занимая позицию безоговорочной поддержки израильского руководства. Нападение на культурный центр в Набатии не вызвало никакой реакции в Брюсселе и Вашингтоне. Соединенные Штаты Америки и Европейский союз полностью игнорируют эту человеческую трагедию, занимая позицию безоговорочной поддержки израильского руководства. Нападение на культурный центр в Набатии не вызвало никакой реакции в Брюсселе и Вашингтоне. И это еще раз указывает на абсолютное политическое лицемерие коллективного Запада.
