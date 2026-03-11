Вынужденное отступление. Стоит ли ждать снятия санкций против РФ на фоне кризиса на мировом рынке - 11.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260311/vynuzhdennoe-otstuplenie-stoit-li-zhdat-snyatiya-sanktsiy-protiv-rf-na-fone-krizisa-na-mirovom-rynke-1076653559.html
Вынужденное отступление. Стоит ли ждать снятия санкций против РФ на фоне кризиса на мировом рынке
Вынужденное отступление. Стоит ли ждать снятия санкций против РФ на фоне кризиса на мировом рынке - 11.03.2026 Украина.ру
Вынужденное отступление. Стоит ли ждать снятия санкций против РФ на фоне кризиса на мировом рынке
Полного снятия антироссийских санкций не произойдёт, однако с учётом высокой потребности в энергоресурсах РФ, ограничительные меры в дальнейшем Европа будет... Украина.ру, 11.03.2026
2026-03-11T15:04
2026-03-11T15:04
видео
россия
европа
алексей зубец
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076653273_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddaa73def40c1220db26ae0aa7bdf40e.png
Полного снятия антироссийских санкций не произойдёт, однако с учётом высокой потребности в энергоресурсах РФ, ограничительные меры в дальнейшем Европа будет ослаблять. В этом убеждён доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. С экспертом поговорили о глобальном экономическом кризисе и перспективах восстановления экономических отношений с Россией, острая нужда в которых растёт с каждым днём.
россия
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076653273_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4b8fa9baa7b77bd0595f952c48d9df04.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, европа, алексей зубец, энергетика, видео
Видео, Россия, Европа, Алексей Зубец, энергетика

Вынужденное отступление. Стоит ли ждать снятия санкций против РФ на фоне кризиса на мировом рынке

15:04 11.03.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Полного снятия антироссийских санкций не произойдёт, однако с учётом высокой потребности в энергоресурсах РФ, ограничительные меры в дальнейшем Европа будет ослаблять. В этом убеждён доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
С экспертом поговорили о глобальном экономическом кризисе и перспективах восстановления экономических отношений с Россией, острая нужда в которых растёт с каждым днём.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоРоссияЕвропаАлексей Зубецэнергетика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:44Иран отказался от ответных ударов и призвал готовиться к нефти по $200. Новости к этому часу
15:39Иран ударил по суднам под флагом Либерии и под флагом Таиланда, пытавшимся пересечь Ормузский пролив, сообщила пресс-служба КСИР
15:38В Москве суд рассмотрит иск о запрете деятельности компании Галицкого за экстремизм
15:31Иностранный волонтер погиб в результате атаки ВСУ на автомобиль в Курской области, сообщил губернатор Хинштейн
15:31Российский алюминий ломает принципы японцев. Как кризис меняет антироссийскую политику в мире
15:30Путин присвоил звание Героя России 21-летнему бойцу, 68 дней удерживавшему позиции в ДНР
15:10Ливанская трагедия. Почему разбомбили "Русский дом"
15:07Украинские "эксперты" в Катаре: помощь или подготовка диверсий?
15:04Вынужденное отступление. Стоит ли ждать снятия санкций против РФ на фоне кризиса на мировом рынке
14:59Сочи столкнулся с беспрецедентной по длительности атакой БПЛА. Главные новости к 15:00
14:51Самые опасные на СВО. На фронте мы имеем дело с минами всевозможных модификаций и форм - сапер "Аристокл"
14:31Михаил Поликарпов: Россия может использовать рост цен на нефть для еще одной мобилизации и разгрома ВСУ
14:27Брянск после удара ВСУ: видео
14:20Штурмовые подразделения ВСУ - это "мясокомбинаты", считают на Украине
14:15Спецслужбы Венгрии доказали финансирование оппозиции Киевом
13:59Путин поблагодарил Алиева за эвакуацию, Иран нацелился на компании США. Новости к этому часу
13:1811 марта 2026 года, утренний эфир
13:00Попытки Зеленского остаться на плаву, успехи ВС РФ, траур в Брянске. Хроника событий на 13:00 11 марта
12:56Ракетный удар по Брянску был невозможен без британских специалистов: важные заявления пресс-службы Кремля
12:48Миршаймер: война в Иране - проблема для США, Украины и всего мира
Лента новостейМолния