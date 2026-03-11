https://ukraina.ru/20260311/vynuzhdennoe-otstuplenie-stoit-li-zhdat-snyatiya-sanktsiy-protiv-rf-na-fone-krizisa-na-mirovom-rynke-1076653559.html

Вынужденное отступление. Стоит ли ждать снятия санкций против РФ на фоне кризиса на мировом рынке

Вынужденное отступление. Стоит ли ждать снятия санкций против РФ на фоне кризиса на мировом рынке - 11.03.2026 Украина.ру

Вынужденное отступление. Стоит ли ждать снятия санкций против РФ на фоне кризиса на мировом рынке

Полного снятия антироссийских санкций не произойдёт, однако с учётом высокой потребности в энергоресурсах РФ, ограничительные меры в дальнейшем Европа будет... Украина.ру, 11.03.2026

2026-03-11T15:04

2026-03-11T15:04

2026-03-11T15:04

видео

россия

европа

алексей зубец

энергетика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076653273_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ddaa73def40c1220db26ae0aa7bdf40e.png

Полного снятия антироссийских санкций не произойдёт, однако с учётом высокой потребности в энергоресурсах РФ, ограничительные меры в дальнейшем Европа будет ослаблять. В этом убеждён доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец. С экспертом поговорили о глобальном экономическом кризисе и перспективах восстановления экономических отношений с Россией, острая нужда в которых растёт с каждым днём.

россия

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, европа, алексей зубец, энергетика, видео