https://ukraina.ru/20260311/samye-opasnye-na-svo-na-fronte-my-imeem-delo-s-minami-vsevozmozhnykh-modifikatsiy-i-form---saper-1076652451.html
Самые опасные на СВО. На фронте мы имеем дело с минами всевозможных модификаций и форм - сапер "Аристокл"
Самые опасные на СВО. На фронте мы имеем дело с минами всевозможных модификаций и форм - сапер "Аристокл" - 11.03.2026 Украина.ру
Самые опасные на СВО. На фронте мы имеем дело с минами всевозможных модификаций и форм - сапер "Аристокл"
Съемочная группа интернет издания Украина.ру побывала в центре подготовки саперов инженерно-саперного отряда им. Дмитрия Карбышева. Заместитель командира отряда Украина.ру, 11.03.2026
2026-03-11T14:51
2026-03-11T14:51
2026-03-11T14:51
видео
александр чаленко
украина.ру
саперы
мирные жители
россия
всу
минобороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076651880_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d4520a3fa6e5c6175c2da95bb79375f4.png
Съемочная группа интернет издания Украина.ру побывала в центре подготовки саперов инженерно-саперного отряда им. Дмитрия Карбышева. Заместитель командира отряда по боевой подготовке с позывным "Аристокл" рассказал журналисту Александру Чаленко, какие мины применяет наш противник, в том числе против гражданского населения и даже детей и чем российские саперы отвечают им на фронте. А так же из рассказа опытного военного мы узнаем, в каком снаряжении работают нынешние саперы.
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076651880_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_47f554e3720940dde9b21f59bcceb845.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, александр чаленко, украина.ру, саперы, мирные жители, россия, всу, минобороны рф, видео
Видео, Александр Чаленко, Украина.ру, саперы, мирные жители, Россия, ВСУ, Минобороны РФ
Самые опасные на СВО. На фронте мы имеем дело с минами всевозможных модификаций и форм - сапер "Аристокл"
Съемочная группа интернет издания Украина.ру побывала в центре подготовки саперов инженерно-саперного отряда им. Дмитрия Карбышева. Заместитель командира отряда по боевой подготовке с позывным "Аристокл" рассказал журналисту Александру Чаленко, какие мины применяет наш противник, в том числе против гражданского населения и даже детей и чем российские саперы отвечают им на фронте. А так же из рассказа опытного военного мы узнаем, в каком снаряжении работают нынешние саперы.