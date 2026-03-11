Самые опасные на СВО. На фронте мы имеем дело с минами всевозможных модификаций и форм - сапер "Аристокл"

https://ukraina.ru/20260311/samye-opasnye-na-svo-na-fronte-my-imeem-delo-s-minami-vsevozmozhnykh-modifikatsiy-i-form---saper-1076652451.html

Съемочная группа интернет издания Украина.ру побывала в центре подготовки саперов инженерно-саперного отряда им. Дмитрия Карбышева. Заместитель командира отряда по боевой подготовке с позывным "Аристокл" рассказал журналисту Александру Чаленко, какие мины применяет наш противник, в том числе против гражданского населения и даже детей и чем российские саперы отвечают им на фронте. А так же из рассказа опытного военного мы узнаем, в каком снаряжении работают нынешние саперы.

