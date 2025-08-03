https://ukraina.ru/20250803/krupnoe-nastuplenie-ukrainy-maloveroyatno-voennyy-istorik-o-dalneyshikh-planakh-vsu-1066286130.html

"Крупное наступление Украины маловероятно": военный историк о дальнейших планах ВСУ

"Крупное наступление Украины маловероятно": военный историк о дальнейших планах ВСУ - 03.08.2025 Украина.ру

"Крупное наступление Украины маловероятно": военный историк о дальнейших планах ВСУ

Военная ситуация на украинском фронте развивается согласно прогнозам экспертов, при этом кардинальных изменений в ближайшее время не ожидается. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-08-03T08:30

2025-08-03T08:30

2025-08-03T08:30

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"Крупное наступление Украины маловероятно, поскольку она бросила крупные силы в Сумскую область и под Меловое. Мы продолжим неспеша наступать то в одном, то в другом месте", – заявил эксперт. Он отметил, что украинская сторона может лишь локально контратаковать, как это было под Красным Лиманом.Поликарпов обозначил основные направления возможного продвижения: "До конца осенне-летней кампании у нас есть шансы освободить три города: Покровская агломерация, Купянск и Красный Лиман". Он пояснил, что выход на оперативный простор в Днепропетровской области также остается важной задачей.Историк подчеркнул, что успехи российской армии связаны с истощением ресурсов ВСУ. "По мере того, как людские ресурсы противника будут истощаться, делать ему это будет все тяжелее. И тут в нашу пользу работает увеличение линии фронта за счет Сумской области", – отметил Поликарпов."Украинские опасения и наши надежды, которые озвучиваются еще с конца 2024 года, пока не оправдались. Киевскому режиму пока удается удерживать фронт", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250801/vladimir-evseev-nastuplenie-rossii-na-kupyansk-i-velikiy-burluk--novyy-etap-svo-1066257531.html

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