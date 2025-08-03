"Крупное наступление Украины маловероятно": военный историк о дальнейших планах ВСУ - 03.08.2025 Украина.ру
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"Крупное наступление Украины маловероятно": военный историк о дальнейших планах ВСУ
"Крупное наступление Украины маловероятно": военный историк о дальнейших планах ВСУ - 03.08.2025 Украина.ру
"Крупное наступление Украины маловероятно": военный историк о дальнейших планах ВСУ
Военная ситуация на украинском фронте развивается согласно прогнозам экспертов, при этом кардинальных изменений в ближайшее время не ожидается. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-08-03T08:30
2025-08-03T08:30
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"Крупное наступление Украины маловероятно, поскольку она бросила крупные силы в Сумскую область и под Меловое. Мы продолжим неспеша наступать то в одном, то в другом месте", – заявил эксперт. Он отметил, что украинская сторона может лишь локально контратаковать, как это было под Красным Лиманом.Поликарпов обозначил основные направления возможного продвижения: "До конца осенне-летней кампании у нас есть шансы освободить три города: Покровская агломерация, Купянск и Красный Лиман". Он пояснил, что выход на оперативный простор в Днепропетровской области также остается важной задачей.Историк подчеркнул, что успехи российской армии связаны с истощением ресурсов ВСУ. "По мере того, как людские ресурсы противника будут истощаться, делать ему это будет все тяжелее. И тут в нашу пользу работает увеличение линии фронта за счет Сумской области", – отметил Поликарпов."Украинские опасения и наши надежды, которые озвучиваются еще с конца 2024 года, пока не оправдались. Киевскому режиму пока удается удерживать фронт", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250801/vladimir-evseev-nastuplenie-rossii-na-kupyansk-i-velikiy-burluk--novyy-etap-svo-1066257531.html
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новости, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, купянск, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, сумская область, сумы, наступление, днепропетровская область, наступление на сумы, наступление вс рф, спецоперация, эксперты, аналитика, аналитика событий на украине
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"Крупное наступление Украины маловероятно": военный историк о дальнейших планах ВСУ

08:30 03.08.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
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Военная ситуация на украинском фронте развивается согласно прогнозам экспертов, при этом кардинальных изменений в ближайшее время не ожидается. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
"Крупное наступление Украины маловероятно, поскольку она бросила крупные силы в Сумскую область и под Меловое. Мы продолжим неспеша наступать то в одном, то в другом месте", – заявил эксперт. Он отметил, что украинская сторона может лишь локально контратаковать, как это было под Красным Лиманом.
Поликарпов обозначил основные направления возможного продвижения: "До конца осенне-летней кампании у нас есть шансы освободить три города: Покровская агломерация, Купянск и Красный Лиман". Он пояснил, что выход на оперативный простор в Днепропетровской области также остается важной задачей.
Историк подчеркнул, что успехи российской армии связаны с истощением ресурсов ВСУ. "По мере того, как людские ресурсы противника будут истощаться, делать ему это будет все тяжелее. И тут в нашу пользу работает увеличение линии фронта за счет Сумской области", – отметил Поликарпов.
"Украинские опасения и наши надежды, которые озвучиваются еще с конца 2024 года, пока не оправдались. Киевскому режиму пока удается удерживать фронт", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Осенью на Трампа начнется мощная атака, а ВСУ могут потерять Покровск, Купянск и Лиман" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО — в материале Кирилла Курбатова "Владимир Евсеев: У России появился шанс быстро занять Покровск и отключить ВСУ от "Старлинка" на сайте Украина.ру.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
1 августа, 06:55
Владимир Евсеев: Наступление России на Купянск и Великий Бурлук – новый этап СВОАктивные действия российских войск на вспомогательных направлениях создают дополнительные проблемы для украинского командования. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
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