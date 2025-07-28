Падение Зеленского с пьедестала и провальная стратегия Ермака. Главное на утро 28 июля - 28.07.2025 Украина.ру
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Падение Зеленского с пьедестала и провальная стратегия Ермака. Главное на утро 28 июля
Падение Зеленского с пьедестала и провальная стратегия Ермака. Главное на утро 28 июля - 28.07.2025 Украина.ру
Падение Зеленского с пьедестала и провальная стратегия Ермака. Главное на утро 28 июля
Западные СМИ продолжают критиковать украинскую власть
2025-07-28T10:25
2025-07-28T10:26
эксклюзив
хроники
украина
запад
владимир зеленский
андрей ермак
ес
набу
сап
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Издание The Financial Times заявило, что Владимир Зеленский "пал с демократического пьедестала". Так газета прокомментировала урезание полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.В публикации указано, что Зеленский разрушает жизненно важные механизмы сдержек и противовесов, которых требуют украинцы и их западные партнёры.По информации The Financial Times, европейские чиновники, ведущие дела с Зеленским, жаловались на его малую информированность, поскольку он оградил себя от альтернативного мнения и потребляет информацию только от небольшого круга доверенных ему лиц, из-за чего он менее подвержен советам официальных лиц из ЕС."Лояльность всё чаще оказывается важнее профессионализма, а популярные министры воспринимаются как угроза. Медиа-пространство унифицируется, критические публикации дискредитируются как "российская пропаганда", а журналисты сталкиваются с запугиванием", — указывалось в публикации.Газета писала, что именно европейские официальные лица советовали Зеленскому не ликвидировать независимость антикоррупционных органов, но он их не послушался.Кроме того, газета The Financial Times сообщила, что атака против НАБУ и САП спровоцировала самый серьезный политический кризис со времени избрания Зеленского в 2019 году. Это поставило под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и получение финансовой помощи от ЕС и МВФ. И, хотя Зеленский пошел на попятную, "ущерб его репутации в Украине и за её пределами уже был нанесён", указывалось в публикации.Эту статью на Украине расценили как очередное свидетельство того, что Запад начинает уставать от Зеленского. Более того, в подобных публикациях видят и провал стратегии главы Офиса президента Украины Андрея Ермака."Западная пресса продолжает атаковать Зеленского. Выходит всё больше статей с критикой Зе-политики с обвинением в попытке построить авторитаризм. По всем нашим данным, задача у спонсоров, сделать Зеленского сговорчивой марионеткой, а если будет противится, то заменить на другого кандидата. Это связано с тем, что Зеленскому перестали доверять даже глобалисты, которые его фактически медийно сделали "героем", а он зазвездился. Это результат стратегии Ермака и его подхода в шантаже спонсоров", — прокомментировал публикацию The Financial Times популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" утром 28 июля.Авторы канала также отметили, что Запад готов был расстаться с Зеленским её в конце 2024 года."Мы предупреждали Банковую, что западные акулы, припомнят ему его дерзость и шантаж. Запасной план по сливу Зеленского, был готов еще в конце 2024 года, когда лидеры глобалистов встречались для обсуждения украинского кризиса без Зеленского", — отмечалось в публикации канала.Также "Легитимный" припомнил кампанию Офиса президента Украины против республиканки Виктории Спартц и итог этой кампании."Офисные так медийно шантажировали республиканку Спартц, что потом Ермаку прилетело. Кстати, всегда политика шантажа, приводила только к худшему варианту развития событий. Вспомните только польский кейс. В итоге Варшава полностью прогнула Киев", — резюмировалось в публикации.The Financial Times –не единственное западное СМИ, которое в эти дни выступило с критикой Зеленского. Так, агентство Bloomberg заявило, что Зеленский разрушил свой образ на Западе действиями против антикоррупционных агентств на Украине."Героическая броня Зеленского разбилась вдребезги", — говорилось в публикации.Попытка ограничить полномочия НАБУ и САП, указало Bloomberg, это ещё и напоминание о том, что ещё до начала боевых действий Зеленский не был популярным президентом, а его рейтинг одобрения на тот момент составлял около 25%.По информации агентства, даже возвращение НАБУ и САП непоконтрольности украинской власти не исправит ситуацию для Зеленского."Даже если парламент теперь примет новое законодательство Зеленского — что не стоит считать гарантированным, поскольку это означало бы восстановление единственных независимых органов, способных привлекать самих депутатов к ответственности за коррупцию, — эта ошибка оставит заметный след, потому что её мотивы были слишком очевидны", — отмечалось в публикации.Ещё одно западное издание — The New York Times —сообщило, что Запад ограничивает помощь Украине на фоне скандала с НАБУ и СПА."Блеск Зеленского как военного лидера среди правительств, предоставляющих финансовую помощь, определенно меркнет", — заявил в комментарии изданию американский эксперт по борьбе с коррупцией Джеймс Вассерстрём.По его словам, "в кругах доноров зреет недовольство Зеленским".Издание напомнило, что ЕС учредил Фонд помощи Украине в прошлом году и пообещал выделить €50 млрд в течение трех лет на устранение ущерба от военных действий и подготовку страны к вступлению в ЕС. Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье 25 июля сообщил журналистам в Брюсселе, что Украина запросила очередной транш в июне — при том, что не выполнила три из 16 контрольных нормативов.Издание также сообщило, что Зеленский укрепляет собственную власть на Украине."Критики на Украине сетуют на неуклонное расширение полномочий правительства Зеленского в условиях действующего военного положения, при этом расследования направлены против журналистов, активистов и оппозиционных политиков. В ряде областей его администрация сместила избранных мэров и губернаторов, заменив их военными администрациями", — указывалось в публикации.При этом, отметило The New York Times, иностранные союзники разделились во мнениях относительно этих мер."Одни утверждают, что они необходимы для сохранения жесткого контроля над страной в военное время, другие же считают их вопиющей узурпацией власти", — отмечалось в статье.При этом власти препятствуют назначению руководителем отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Бюро экономической безопасности Александра Цивинского и это при том, что срочное заполнение вакансии — одно из условий для дальнейшей помощи Международного валютного фонда в рамках начатой в 2023 году четырёхлетней программы на сумму $15,6 млрд.О происходившем на Украине в минувшую неделю —в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Сохранит ли Зеленский власть?".
https://ukraina.ru/20250727/zelenskiy-nazval-datu-itogi-27-iyulya-1066034918.html
https://ukraina.ru/20250727/predpochtitelnyy-variant-dlya-kremlya-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-27-iyulya-1066021560.html
https://ukraina.ru/20250727/tramp-teryaet-terpenie-glavnoe-na-utro-27-iyulya-1066015082.html
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Егор Леев
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, запад, владимир зеленский, андрей ермак, ес, набу, сап
Эксклюзив, Хроники, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, ЕС, НАБУ, САП

Падение Зеленского с пьедестала и провальная стратегия Ермака. Главное на утро 28 июля

10:25 28.07.2025 (обновлено: 10:26 28.07.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Западные СМИ продолжают критиковать украинскую власть
Издание The Financial Times заявило, что Владимир Зеленский "пал с демократического пьедестала". Так газета прокомментировала урезание полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В публикации указано, что Зеленский разрушает жизненно важные механизмы сдержек и противовесов, которых требуют украинцы и их западные партнёры.
По информации The Financial Times, европейские чиновники, ведущие дела с Зеленским, жаловались на его малую информированность, поскольку он оградил себя от альтернативного мнения и потребляет информацию только от небольшого круга доверенных ему лиц, из-за чего он менее подвержен советам официальных лиц из ЕС.
"Лояльность всё чаще оказывается важнее профессионализма, а популярные министры воспринимаются как угроза. Медиа-пространство унифицируется, критические публикации дискредитируются как "российская пропаганда", а журналисты сталкиваются с запугиванием", — указывалось в публикации.
Газета писала, что именно европейские официальные лица советовали Зеленскому не ликвидировать независимость антикоррупционных органов, но он их не послушался.
Кроме того, газета The Financial Times сообщила, что атака против НАБУ и САП спровоцировала самый серьезный политический кризис со времени избрания Зеленского в 2019 году. Это поставило под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и получение финансовой помощи от ЕС и МВФ. И, хотя Зеленский пошел на попятную, "ущерб его репутации в Украине и за её пределами уже был нанесён", указывалось в публикации.
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Эту статью на Украине расценили как очередное свидетельство того, что Запад начинает уставать от Зеленского. Более того, в подобных публикациях видят и провал стратегии главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"Западная пресса продолжает атаковать Зеленского. Выходит всё больше статей с критикой Зе-политики с обвинением в попытке построить авторитаризм. По всем нашим данным, задача у спонсоров, сделать Зеленского сговорчивой марионеткой, а если будет противится, то заменить на другого кандидата. Это связано с тем, что Зеленскому перестали доверять даже глобалисты, которые его фактически медийно сделали "героем", а он зазвездился. Это результат стратегии Ермака и его подхода в шантаже спонсоров", — прокомментировал публикацию The Financial Times популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" утром 28 июля.
Авторы канала также отметили, что Запад готов был расстаться с Зеленским её в конце 2024 года.
"Мы предупреждали Банковую, что западные акулы, припомнят ему его дерзость и шантаж. Запасной план по сливу Зеленского, был готов еще в конце 2024 года, когда лидеры глобалистов встречались для обсуждения украинского кризиса без Зеленского", — отмечалось в публикации канала.
Также "Легитимный" припомнил кампанию Офиса президента Украины против республиканки Виктории Спартц и итог этой кампании.
"Офисные так медийно шантажировали республиканку Спартц, что потом Ермаку прилетело. Кстати, всегда политика шантажа, приводила только к худшему варианту развития событий. Вспомните только польский кейс. В итоге Варшава полностью прогнула Киев", — резюмировалось в публикации.
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Вчера, 13:18
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The Financial Times –не единственное западное СМИ, которое в эти дни выступило с критикой Зеленского. Так, агентство Bloomberg заявило, что Зеленский разрушил свой образ на Западе действиями против антикоррупционных агентств на Украине.
"Героическая броня Зеленского разбилась вдребезги", — говорилось в публикации.
Попытка ограничить полномочия НАБУ и САП, указало Bloomberg, это ещё и напоминание о том, что ещё до начала боевых действий Зеленский не был популярным президентом, а его рейтинг одобрения на тот момент составлял около 25%.
По информации агентства, даже возвращение НАБУ и САП непоконтрольности украинской власти не исправит ситуацию для Зеленского.
"Даже если парламент теперь примет новое законодательство Зеленского — что не стоит считать гарантированным, поскольку это означало бы восстановление единственных независимых органов, способных привлекать самих депутатов к ответственности за коррупцию, — эта ошибка оставит заметный след, потому что её мотивы были слишком очевидны", — отмечалось в публикации.
Ещё одно западное издание — The New York Times —сообщило, что Запад ограничивает помощь Украине на фоне скандала с НАБУ и СПА.
"Блеск Зеленского как военного лидера среди правительств, предоставляющих финансовую помощь, определенно меркнет", — заявил в комментарии изданию американский эксперт по борьбе с коррупцией Джеймс Вассерстрём.
По его словам, "в кругах доноров зреет недовольство Зеленским".
Издание напомнило, что ЕС учредил Фонд помощи Украине в прошлом году и пообещал выделить €50 млрд в течение трех лет на устранение ущерба от военных действий и подготовку страны к вступлению в ЕС. Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье 25 июля сообщил журналистам в Брюсселе, что Украина запросила очередной транш в июне — при том, что не выполнила три из 16 контрольных нормативов.
- РИА Новости, 1920, 27.07.2025
Вчера, 10:30
Трамп теряет терпение. Главное на утро 27 июляГоссекретарь США Марко Рубио рассказал об отношении американского руководства к происходящему на Украине
Издание также сообщило, что Зеленский укрепляет собственную власть на Украине.
"Критики на Украине сетуют на неуклонное расширение полномочий правительства Зеленского в условиях действующего военного положения, при этом расследования направлены против журналистов, активистов и оппозиционных политиков. В ряде областей его администрация сместила избранных мэров и губернаторов, заменив их военными администрациями", — указывалось в публикации.
При этом, отметило The New York Times, иностранные союзники разделились во мнениях относительно этих мер.
"Одни утверждают, что они необходимы для сохранения жесткого контроля над страной в военное время, другие же считают их вопиющей узурпацией власти", — отмечалось в статье.
При этом власти препятствуют назначению руководителем отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Бюро экономической безопасности Александра Цивинского и это при том, что срочное заполнение вакансии — одно из условий для дальнейшей помощи Международного валютного фонда в рамках начатой в 2023 году четырёхлетней программы на сумму $15,6 млрд.
О происходившем на Украине в минувшую неделю —в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Сохранит ли Зеленский власть?".
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