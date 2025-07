https://ukraina.ru/20250728/padenie-zelenskogo-s-pedestala-i-provalnaya-strategiya-ermaka-glavnoe-na-utro-28-iyulya-1066051413.html

Падение Зеленского с пьедестала и провальная стратегия Ермака. Главное на утро 28 июля

Падение Зеленского с пьедестала и провальная стратегия Ермака. Главное на утро 28 июля

Западные СМИ продолжают критиковать украинскую власть

Издание The Financial Times заявило, что Владимир Зеленский "пал с демократического пьедестала". Так газета прокомментировала урезание полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.В публикации указано, что Зеленский разрушает жизненно важные механизмы сдержек и противовесов, которых требуют украинцы и их западные партнёры.По информации The Financial Times, европейские чиновники, ведущие дела с Зеленским, жаловались на его малую информированность, поскольку он оградил себя от альтернативного мнения и потребляет информацию только от небольшого круга доверенных ему лиц, из-за чего он менее подвержен советам официальных лиц из ЕС."Лояльность всё чаще оказывается важнее профессионализма, а популярные министры воспринимаются как угроза. Медиа-пространство унифицируется, критические публикации дискредитируются как "российская пропаганда", а журналисты сталкиваются с запугиванием", — указывалось в публикации.Газета писала, что именно европейские официальные лица советовали Зеленскому не ликвидировать независимость антикоррупционных органов, но он их не послушался.Кроме того, газета The Financial Times сообщила, что атака против НАБУ и САП спровоцировала самый серьезный политический кризис со времени избрания Зеленского в 2019 году. Это поставило под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и получение финансовой помощи от ЕС и МВФ. И, хотя Зеленский пошел на попятную, "ущерб его репутации в Украине и за её пределами уже был нанесён", указывалось в публикации.Эту статью на Украине расценили как очередное свидетельство того, что Запад начинает уставать от Зеленского. Более того, в подобных публикациях видят и провал стратегии главы Офиса президента Украины Андрея Ермака."Западная пресса продолжает атаковать Зеленского. Выходит всё больше статей с критикой Зе-политики с обвинением в попытке построить авторитаризм. По всем нашим данным, задача у спонсоров, сделать Зеленского сговорчивой марионеткой, а если будет противится, то заменить на другого кандидата. Это связано с тем, что Зеленскому перестали доверять даже глобалисты, которые его фактически медийно сделали "героем", а он зазвездился. Это результат стратегии Ермака и его подхода в шантаже спонсоров", — прокомментировал публикацию The Financial Times популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" утром 28 июля.Авторы канала также отметили, что Запад готов был расстаться с Зеленским её в конце 2024 года."Мы предупреждали Банковую, что западные акулы, припомнят ему его дерзость и шантаж. Запасной план по сливу Зеленского, был готов еще в конце 2024 года, когда лидеры глобалистов встречались для обсуждения украинского кризиса без Зеленского", — отмечалось в публикации канала.Также "Легитимный" припомнил кампанию Офиса президента Украины против республиканки Виктории Спартц и итог этой кампании."Офисные так медийно шантажировали республиканку Спартц, что потом Ермаку прилетело. Кстати, всегда политика шантажа, приводила только к худшему варианту развития событий. Вспомните только польский кейс. В итоге Варшава полностью прогнула Киев", — резюмировалось в публикации.The Financial Times –не единственное западное СМИ, которое в эти дни выступило с критикой Зеленского. Так, агентство Bloomberg заявило, что Зеленский разрушил свой образ на Западе действиями против антикоррупционных агентств на Украине."Героическая броня Зеленского разбилась вдребезги", — говорилось в публикации.Попытка ограничить полномочия НАБУ и САП, указало Bloomberg, это ещё и напоминание о том, что ещё до начала боевых действий Зеленский не был популярным президентом, а его рейтинг одобрения на тот момент составлял около 25%.По информации агентства, даже возвращение НАБУ и САП непоконтрольности украинской власти не исправит ситуацию для Зеленского."Даже если парламент теперь примет новое законодательство Зеленского — что не стоит считать гарантированным, поскольку это означало бы восстановление единственных независимых органов, способных привлекать самих депутатов к ответственности за коррупцию, — эта ошибка оставит заметный след, потому что её мотивы были слишком очевидны", — отмечалось в публикации.Ещё одно западное издание — The New York Times —сообщило, что Запад ограничивает помощь Украине на фоне скандала с НАБУ и СПА."Блеск Зеленского как военного лидера среди правительств, предоставляющих финансовую помощь, определенно меркнет", — заявил в комментарии изданию американский эксперт по борьбе с коррупцией Джеймс Вассерстрём.По его словам, "в кругах доноров зреет недовольство Зеленским".Издание напомнило, что ЕС учредил Фонд помощи Украине в прошлом году и пообещал выделить €50 млрд в течение трех лет на устранение ущерба от военных действий и подготовку страны к вступлению в ЕС. Представитель Европейской комиссии Гийом Мерсье 25 июля сообщил журналистам в Брюсселе, что Украина запросила очередной транш в июне — при том, что не выполнила три из 16 контрольных нормативов.Издание также сообщило, что Зеленский укрепляет собственную власть на Украине."Критики на Украине сетуют на неуклонное расширение полномочий правительства Зеленского в условиях действующего военного положения, при этом расследования направлены против журналистов, активистов и оппозиционных политиков. В ряде областей его администрация сместила избранных мэров и губернаторов, заменив их военными администрациями", — указывалось в публикации.При этом, отметило The New York Times, иностранные союзники разделились во мнениях относительно этих мер."Одни утверждают, что они необходимы для сохранения жесткого контроля над страной в военное время, другие же считают их вопиющей узурпацией власти", — отмечалось в статье.При этом власти препятствуют назначению руководителем отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Бюро экономической безопасности Александра Цивинского и это при том, что срочное заполнение вакансии — одно из условий для дальнейшей помощи Международного валютного фонда в рамках начатой в 2023 году четырёхлетней программы на сумму $15,6 млрд.О происходившем на Украине в минувшую неделю —в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Сохранит ли Зеленский власть?".

