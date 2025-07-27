"Вокруг Булгакова": княгиня Белорусско-Балтийская по прозвищу Банга - 27.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
"Вокруг Булгакова"
https://ukraina.ru/20250727/vokrug-bulgakova-knyaginya-belorussko-baltiyskaya-po-prozvischu-banga-1066000321.html
"Вокруг Булгакова": княгиня Белорусско-Балтийская по прозвищу Банга
"Вокруг Булгакова": княгиня Белорусско-Балтийская по прозвищу Банга - 27.07.2025 Украина.ру
"Вокруг Булгакова": княгиня Белорусско-Балтийская по прозвищу Банга
Любовь Евгеньевна Белозерская прожила долгую жизнь – 91 год и носила на её протяжении много официальных и неофициальных имён. "Княгиней Белорусско-Балтийской" прозвал её злоязыкий Илья Ильф (она действительно была в отдалённом родстве с княжеским родом Белосельских-Белозерских), а Банга (точнее – Любанга) – домашнее имя, которое дал ей сам Булгаков
2025-07-27T12:00
2025-07-27T12:00
"вокруг булгакова"
история
киев
москва
михаил булгаков
алексей толстой (писатель)
мхат
"бег"
литературная газета
писатель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058069880_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e4a659f9ea109bbc6be88cb7b635671c.jpg
Любовь Евгеньевна родилась 30 сентября 1895 года в Польше (Варшавское генерал-губернаторство) в очень интеллигентной семье. Её отец – Евгений Михайлович Белозерский, окончил Московский университет и Лазаревский институт восточных языков, владел 14 языками, пробовал себя в драматургии. Собственно, он был дипломатом, но к моменту рождения младшей дочери (у Любови было три сестры и брат) со службы уволился и работал акцизным чиновником. Мать – урождённая Софья Васильевна Саблина, имела музыкальное образование.После смерти отца в 1897 году семья переехала в Пензу. Белозерская окончила Демидовскую женскую гимназию в Санкт-Петербурге с серебряной медалью, обучалась в частной балетной школе. В 1914 году окончила курсы сестёр милосердия и работала в госпиталях (первый пункт пересечения с биографией Булгакова).В 1918 году ветры революции занесли её в Киев (второе пересечение), где она встретила уже знакомого ей журналиста Илью Василевского, писавшего под псевдонимом "Не-Буква" (был другой Василевский – "Буква", так вот это был не он) и вышла за него замуж. Кстати, фамилия не должна вводить в заблуждение – брата Не Буквы звали Натан… В феврале 1920 года супруги эмигрировали в Европу через Константинополь.В Киеве Василевские с Булгаковым совершенно точно не пересекались, хотя публикации Не-Буквы доктор с Андреевского спуска наверняка читал, но запомнил ли? В то время в киевских газетах печатались лучшие перья империи…В Константинополь Булгаков не проник (хотя, судя по "Запискам на манжетах", очень хотел) и активно пользовался воспоминаниями Любови Евгеньевны об этом этапе её жизни. Правда, она была недовольна описанием тараканьих бегов, которых, по её убеждениям, просто не было. Но бега появились позже – Белозерская попала не в самую большую волну эмиграции.Эмигрантская жизнь мало у кого сложилась хорошо. Василевские не были исключением. Не Буква журналиствовал сначала во Франции (издавал газету "Свободные мысли", с которой сотрудничали Аркадий Аверченко, Александр Куприн, Тэффи, но прогорел), потом в Берлине – в той самой газете "Накануне", литературное приложение к которой редактировал Алексей Толстой и в которой печатался Булгаков (третье пересечение). Белозерская танцевала в балете (без особого, впрочем, успеха) – не из любви к искусству, а потому что с деньгами было плохо. Это провоцировало ревность мужа (выступать ведь приходилось и ню).Помимо неустойчивого материального положения Василевскому не нравилась эмигрантская тусовка (позже он напишет несколько книг с критикой мемуаров эмигрантов) и в августе 1923 года он вернулся в Россию. Больших лавров не стяжал, а жизнь закончил в 1938 году на полигоне "Коммунарка" около Бутово.Любовь Белозерская о будущей судьбе мужа конечно не знала, но их отношения расстроилось ещё в Париже. Развелась они в конце 1923 года.В начале января 1924 года на вечере, устроенном редакцией "Накануне" в честь писателя Алексея Николаевича Толстого, недавно вернувшаяся из-за границы, Любовь Евгеньевна познакомилась с Булгаковым. Не познакомиться было трудно – Булгаков был организатором празднества, описанного позже в "Театральном романе".В романе места воспоминаниям о Белозерской не нашлось, зато вспоминала сама Белозерская:"Передо мной стоял человек лет 30-32-х; волосы светлые, гладко причёсанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны; когда говорит, морщит лоб. Но лицо в общем привлекательное. (…)Одет он был в глухую чёрную толстовку без пояса, „распашонкой“. Я не привыкла к такому мужскому силуэту; он показался мне слегка комичным, так же, как и лакированные ботинки с ярко-жёлтым верхом, которые я сразу окрестила „цыплячьими“ и посмеялась. Когда мы познакомились ближе, он сказал мне не без горечи:- Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась…"В начале марта 1925 года Булгаков развёлся с Татьяной Лаппа. За год до этого он прямым текстом сказал ей, что так будет удобнее в смысле отношений с женщинами.Любовь Евгеньевна после развода с Не Буковой жила в гостях. Булгаков даже хотел подселить её к себе, но Татьяна Николаевна естественно воспротивилась.Брак Булгакова и Белозерской был зарегистрирован 30 апреля 1925 года. Фактически они жили вместе с сентября 1924-го."Ужасное состояние: все больше влюбляюсь в свою жену. Так обидно – 10 лет открещивался от своего… Бабы, как бабы. А теперь унижаюсь даже до лёгкой ревности. Чем-то мила и сладка. И толстая".Толстой Любовь Евгеньевна не была, но, в отличие от Татьяны Николаевны, соответствовала тогдашним стандартам красоты – была в теле, спортивной. При этом – самостоятельна и независима. Белозерская (благо – финансы позволяли) занималась конным спортом, стала первой в Москве женщиной-водителем. И, используя современную терминологию, была "зоошизой" – при ней в доме не переводились собаки и коты. Котенок Флюшка, как считается, был прототипом кота Бегемота. То, что ее прозвище досталось собаке - не случайность.Самое главное – Белозерскую не стыдно было представить новому, интеллектуальному окружению писателя, с которым сама же его в значительной степени и познакомила. Она была эффектна, разбиралась в литературе (работала машинисткой в издательстве), могла поддержать беседу.Видимо именно с этим был связан одни из неоднозначных эпизодов, вызвавших недовольство сестёр Булгакова – при публикации романа "Белая гвардия" посвящение Татьяне Николаевне было заменено на посвящение Любови Евгеньевне. Первая жена была очень расстроена – ведь именно благодаря её поддержке роман был написан! Она даже отказалась брать подарочный экземпляр альманаха "Россия"…С Любовью Евгеньевной был связан "пречистенский" период жизни писателя – дело не только в местонахождении квартир, которые они снимали на Пречистенке, в Чистом переулке и, отчасти, на Большой Пироговской. Это атмосфера дореволюционного ещё московского "профессорятника". В его новом окружении – художники, поэты, ученые, актёры…На этот период приходится активнейшая писательская работа, появление повестей "Собачье сердце" и "Роковые яйца". Началось сотрудничество со МХАТ, и Булгаков возвращается к драматургии – он пишет пьесы "Белая гвардия" / "Дни Турбиных", "Зойкина квартира", "Багровый остров", "Адам и Ева", "Кабала святош", "Бег". Самое же главное – на время совместной жизни с Белозерской приходится начало работы над романом "Мастер и Маргарита".Брак с Белозерской произошёл на взлёте популярности и признания писателя Булгакова. Это не было случайным совпадением – на этом этапе ему нужна была именно такая жена.Но в 1929 году у Булгакова начался кризис – его не печатали, все пьесы были сняты с репертуара… Белозерская поддержки ему оказать не могла. Так же, как она не смогла поддержать Не Букве во время парижских мытарств.В ответ на жалобу писателя, что в таких условиях не работал даже Достоевский, последовал ответ: "но ты же не Достоевский!" Не то, чтобы Булгаков чувствовал себя равным Достоевскому, но такого пренебрежения своим талантам и труду он простить не мог.А тут как раз знакомство с Еленой Шиловской, которая Булгакова приняла как есть… Белозерская, кстати, против этого знакомства не возражала, более того – они с Шиловской стали подругами. Но тут надо понимать, что Булгаков ни одной юбки не пропускал. Брак с Татьяной Николаевной в некоторой степени распался именно из-за её ревнивости.Письмо к правительству он писал вместе с Шиловской. Любовь Евгеньевна о нём не знала. Впрочем, позднейшие её заявления о том, что большого письма не было, а было только маленькое (позже были найдены оба), вполне вероятно было связано не столько с её незнанием, сколько со своеобразной стратегией защиты памяти мужа.Роман с Шиловской развивался не особенно быстро – она, всё же, была замужем и муж не был настроен её просто так отпускать. Развод с Белозерской и брак с Шиловской, теперь уже Булгаковой, были оформлены только в октябре 1932 года.Кстати, повторился инцидент 1924 года – Булгаков всерьёз рассматривал возможность совместной жизни с обеими женщинами, но они обе были против – пришлось снять для Белозерской отдельную комнату в соседнем доме на Большой Пироговской.Белозерская больше замуж не выходила и до конца жизни занималась литературой.Она работала в редакции серий ЖЗЛ и "Исторические романы", была литературным секретарём историка Евгения Тарле. Редактировала "Большую советскую энциклопедию", работала в "Литературной газете".В 1970-80-х годах написала несколько книг мемуаров – "О, мёд воспоминаний" (в основном – о совместной жизни с Булгаковым), "У чужого порога" (о жизни в эмиграции), "Так было" (о работе с Е. Тарле).Умерла она 27 января 1987 года, пережив и Елену Сергеевну, и Татьяну Николаевну.Вообще все три жены Булгакова были совершенно разными типами.Татьяна Николаевна была предана мужу-врачу и совершенно не видела себя отдельно от него, будучи "домашней мышкой".Любовь Евгеньевна – яркая, самостоятельная, отдельная от мужа, со своим кругом развлечений и знакомств, которые Булгакову не были интересны (как писал Сергей Ермолинский: "больше, чем хотелось бы, стало появляться в доме крепышей конников, пахнущих кожей, и чуть больше, чем надобно, лошадиных разговоров"). Забавно, что в своих мемуарах она убеждала читателей, что замуж совершенно не стремилась и всего лишь уступила Булгакову. По-моему, никто из булгаковедов всерьёз это сообщение не воспринимает.Елена Сергеевна – тоже яркая и самостоятельная, но полностью посвятившая себя мужу и его творческому наследию, поверив в его гениальность. Именно она подарила ему необходимое сочетание представительства, поддержки и домашнего уюта.
https://ukraina.ru/20220710/1034286246.html
https://ukraina.ru/20241020/1058195254.html
https://ukraina.ru/20220918/1038515589.html
https://ukraina.ru/20210529/1031479925.html
https://ukraina.ru/20250511/1027534110.html
https://ukraina.ru/20200808/1028398493.html
киев
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0e/1058069880_758:0:3489:2048_1920x0_80_0_0_6945455c3bdc7d5d307354d03f66c519.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, киев, москва, михаил булгаков, алексей толстой (писатель), мхат, "бег", литературная газета, писатель, драматург, роман, мастер и маргарита, "собачье сердце", русская литература, жена, семья
"Вокруг Булгакова", История, Киев, Москва, Михаил Булгаков, Алексей Толстой (писатель), МХАТ, "Бег", Литературная газета, писатель, драматург, роман, Мастер и Маргарита, "Собачье сердце", русская литература, жена, Семья

"Вокруг Булгакова": княгиня Белорусско-Балтийская по прозвищу Банга

12:00 27.07.2025
 
© Украина.руКоллаж: Вокруг Булгакова
Коллаж: Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Любовь Евгеньевна Белозерская прожила долгую жизнь – 91 год и носила на её протяжении много официальных и неофициальных имён. "Княгиней Белорусско-Балтийской" прозвал её злоязыкий Илья Ильф (она действительно была в отдалённом родстве с княжеским родом Белосельских-Белозерских), а Банга (точнее – Любанга) – домашнее имя, которое дал ей сам Булгаков
Любовь Евгеньевна родилась 30 сентября 1895 года в Польше (Варшавское генерал-губернаторство) в очень интеллигентной семье. Её отец – Евгений Михайлович Белозерский, окончил Московский университет и Лазаревский институт восточных языков, владел 14 языками, пробовал себя в драматургии. Собственно, он был дипломатом, но к моменту рождения младшей дочери (у Любови было три сестры и брат) со службы уволился и работал акцизным чиновником. Мать – урождённая Софья Васильевна Саблина, имела музыкальное образование.
После смерти отца в 1897 году семья переехала в Пензу. Белозерская окончила Демидовскую женскую гимназию в Санкт-Петербурге с серебряной медалью, обучалась в частной балетной школе. В 1914 году окончила курсы сестёр милосердия и работала в госпиталях (первый пункт пересечения с биографией Булгакова).
В 1918 году ветры революции занесли её в Киев (второе пересечение), где она встретила уже знакомого ей журналиста Илью Василевского, писавшего под псевдонимом "Не-Буква" (был другой Василевский – "Буква", так вот это был не он) и вышла за него замуж. Кстати, фамилия не должна вводить в заблуждение – брата Не Буквы звали Натан… В феврале 1920 года супруги эмигрировали в Европу через Константинополь.
В Киеве Василевские с Булгаковым совершенно точно не пересекались, хотя публикации Не-Буквы доктор с Андреевского спуска наверняка читал, но запомнил ли? В то время в киевских газетах печатались лучшие перья империи…
В Константинополь Булгаков не проник (хотя, судя по "Запискам на манжетах", очень хотел) и активно пользовался воспоминаниями Любови Евгеньевны об этом этапе её жизни. Правда, она была недовольна описанием тараканьих бегов, которых, по её убеждениям, просто не было. Но бега появились позже – Белозерская попала не в самую большую волну эмиграции.
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 10.07.2022
10 июля 2022, 09:11"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: «За тебя, Тася, бог меня покарает!»Лидия Яновская пишет: одна ценительница Булгакова «начала своё письмо к Т. Н. с прочувствованной речи на ту же тему: вот... вы прошли рядом с великим писателем... не поняли... не разглядели... Взбешённая Татьяна Николаевна отправила полученное письмо своей корреспондентке обратно». Т. Н. – первая жена писателя, Татьяна Лаппа (Булгакова, Кисельгоф)
Эмигрантская жизнь мало у кого сложилась хорошо. Василевские не были исключением. Не Буква журналиствовал сначала во Франции (издавал газету "Свободные мысли", с которой сотрудничали Аркадий Аверченко, Александр Куприн, Тэффи, но прогорел), потом в Берлине – в той самой газете "Накануне", литературное приложение к которой редактировал Алексей Толстой и в которой печатался Булгаков (третье пересечение). Белозерская танцевала в балете (без особого, впрочем, успеха) – не из любви к искусству, а потому что с деньгами было плохо. Это провоцировало ревность мужа (выступать ведь приходилось и ню).
Помимо неустойчивого материального положения Василевскому не нравилась эмигрантская тусовка (позже он напишет несколько книг с критикой мемуаров эмигрантов) и в августе 1923 года он вернулся в Россию. Больших лавров не стяжал, а жизнь закончил в 1938 году на полигоне "Коммунарка" около Бутово.
Любовь Белозерская о будущей судьбе мужа конечно не знала, но их отношения расстроилось ещё в Париже. Развелась они в конце 1923 года.
© открытый источникЛюбовь Евгеньевна Белозерская
Любовь Евгеньевна Белозерская
© открытый источник
Любовь Евгеньевна Белозерская
В начале января 1924 года на вечере, устроенном редакцией "Накануне" в честь писателя Алексея Николаевича Толстого, недавно вернувшаяся из-за границы, Любовь Евгеньевна познакомилась с Булгаковым. Не познакомиться было трудно – Булгаков был организатором празднества, описанного позже в "Театральном романе".
В романе места воспоминаниям о Белозерской не нашлось, зато вспоминала сама Белозерская:
"Передо мной стоял человек лет 30-32-х; волосы светлые, гладко причёсанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны; когда говорит, морщит лоб. Но лицо в общем привлекательное. (…)
Коллаж: Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
20 октября 2024, 12:00"Вокруг Булгакова"
"Вокруг Булгакова": МАССОЛИТМАССОЛИТ – писательская организация, которая играет важную роль в романе "Мастер и Маргарита". Её возглавляет безвременно почивший Берлиоз, её членом является Иван Бездомный, её офис находится в доме Грибоедова – вместе с одноимённым рестораном, которому уделено даже большее внимание, она причастна к травле мастера…
Одет он был в глухую чёрную толстовку без пояса, „распашонкой“. Я не привыкла к такому мужскому силуэту; он показался мне слегка комичным, так же, как и лакированные ботинки с ярко-жёлтым верхом, которые я сразу окрестила „цыплячьими“ и посмеялась. Когда мы познакомились ближе, он сказал мне не без горечи:
- Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась…"
В начале марта 1925 года Булгаков развёлся с Татьяной Лаппа. За год до этого он прямым текстом сказал ей, что так будет удобнее в смысле отношений с женщинами.
Любовь Евгеньевна после развода с Не Буковой жила в гостях. Булгаков даже хотел подселить её к себе, но Татьяна Николаевна естественно воспротивилась.
Брак Булгакова и Белозерской был зарегистрирован 30 апреля 1925 года. Фактически они жили вместе с сентября 1924-го.
"Ужасное состояние: все больше влюбляюсь в свою жену. Так обидно – 10 лет открещивался от своего… Бабы, как бабы. А теперь унижаюсь даже до лёгкой ревности. Чем-то мила и сладка. И толстая".
- РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября 2022, 07:54История
"Вокруг Булгакова": собака — друг игемона
Толстой Любовь Евгеньевна не была, но, в отличие от Татьяны Николаевны, соответствовала тогдашним стандартам красоты – была в теле, спортивной. При этом – самостоятельна и независима. Белозерская (благо – финансы позволяли) занималась конным спортом, стала первой в Москве женщиной-водителем. И, используя современную терминологию, была "зоошизой" – при ней в доме не переводились собаки и коты. Котенок Флюшка, как считается, был прототипом кота Бегемота. То, что ее прозвище досталось собаке - не случайность.
Самое главное – Белозерскую не стыдно было представить новому, интеллектуальному окружению писателя, с которым сама же его в значительной степени и познакомила. Она была эффектна, разбиралась в литературе (работала машинисткой в издательстве), могла поддержать беседу.
Видимо именно с этим был связан одни из неоднозначных эпизодов, вызвавших недовольство сестёр Булгакова – при публикации романа "Белая гвардия" посвящение Татьяне Николаевне было заменено на посвящение Любови Евгеньевне. Первая жена была очень расстроена – ведь именно благодаря её поддержке роман был написан! Она даже отказалась брать подарочный экземпляр альманаха "Россия"…
© открытый источникС.С. Топленинов, М.А. Булгаков, Н.Н. Лямин, Л.Е. Булгакова. Фото Н.А. Ушаковой, 1926 год
С.С. Топленинов, М.А. Булгаков, Н.Н. Лямин, Л.Е. Булгакова. Фото Н.А. Ушаковой, 1926 год
© открытый источник
С.С. Топленинов, М.А. Булгаков, Н.Н. Лямин, Л.Е. Булгакова. Фото Н.А. Ушаковой, 1926 год
С Любовью Евгеньевной был связан "пречистенский" период жизни писателя – дело не только в местонахождении квартир, которые они снимали на Пречистенке, в Чистом переулке и, отчасти, на Большой Пироговской. Это атмосфера дореволюционного ещё московского "профессорятника". В его новом окружении – художники, поэты, ученые, актёры…
На этот период приходится активнейшая писательская работа, появление повестей "Собачье сердце" и "Роковые яйца". Началось сотрудничество со МХАТ, и Булгаков возвращается к драматургии – он пишет пьесы "Белая гвардия" / "Дни Турбиных", "Зойкина квартира", "Багровый остров", "Адам и Ева", "Кабала святош", "Бег". Самое же главное – на время совместной жизни с Белозерской приходится начало работы над романом "Мастер и Маргарита".
Брак с Белозерской произошёл на взлёте популярности и признания писателя Булгакова. Это не было случайным совпадением – на этом этапе ему нужна была именно такая жена.
Вокруг Булгакова - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
29 мая 2021, 07:59"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: дом, где рождался «закатный роман»В августе 1927 – феврале 1934 года Михаил Афанасьевич Булгаков жил в доме № 35А на Большой Пироговской улице. Это была большая квартира с отдельной кухней и санузлом – немалая редкость по тем временам. И это была предпоследняя его квартира перед улицей Фурманова (сейчас – Нащокинский переулок)
Но в 1929 году у Булгакова начался кризис – его не печатали, все пьесы были сняты с репертуара… Белозерская поддержки ему оказать не могла. Так же, как она не смогла поддержать Не Букве во время парижских мытарств.
В ответ на жалобу писателя, что в таких условиях не работал даже Достоевский, последовал ответ: "но ты же не Достоевский!" Не то, чтобы Булгаков чувствовал себя равным Достоевскому, но такого пренебрежения своим талантам и труду он простить не мог.
А тут как раз знакомство с Еленой Шиловской, которая Булгакова приняла как есть… Белозерская, кстати, против этого знакомства не возражала, более того – они с Шиловской стали подругами. Но тут надо понимать, что Булгаков ни одной юбки не пропускал. Брак с Татьяной Николаевной в некоторой степени распался именно из-за её ревнивости.
© открытый источникДомовой Рогаш несёт Банге кольцо. Рисунок М.А. Булгакова, 1928 год
Домовой Рогаш несёт Банге кольцо. Рисунок М.А. Булгакова, 1928 год
© открытый источник
Домовой Рогаш несёт Банге кольцо. Рисунок М.А. Булгакова, 1928 год
Письмо к правительству он писал вместе с Шиловской. Любовь Евгеньевна о нём не знала. Впрочем, позднейшие её заявления о том, что большого письма не было, а было только маленькое (позже были найдены оба), вполне вероятно было связано не столько с её незнанием, сколько со своеобразной стратегией защиты памяти мужа.
Роман с Шиловской развивался не особенно быстро – она, всё же, была замужем и муж не был настроен её просто так отпускать. Развод с Белозерской и брак с Шиловской, теперь уже Булгаковой, были оформлены только в октябре 1932 года.
Кстати, повторился инцидент 1924 года – Булгаков всерьёз рассматривал возможность совместной жизни с обеими женщинами, но они обе были против – пришлось снять для Белозерской отдельную комнату в соседнем доме на Большой Пироговской.
Музей Булгакова на Большой Пироговской улице
11 мая, 12:16"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова». Сталин как гений манипуляцииВ 1930 году дом 35а на Большой Пироговской в Москве был двухэтажный (сейчас – шестиэтажный) с надстройкой слева. В этом "пентхаузе" до революции, по легенде, жила хозяйка дома купчиха Решетникова и бывал Григорий Распутин… А в глухой стене была дверь – тогда это был вход в квартиру Михаила Булгакова. сейчас - в музей
Белозерская больше замуж не выходила и до конца жизни занималась литературой.
Она работала в редакции серий ЖЗЛ и "Исторические романы", была литературным секретарём историка Евгения Тарле. Редактировала "Большую советскую энциклопедию", работала в "Литературной газете".
В 1970-80-х годах написала несколько книг мемуаров – "О, мёд воспоминаний" (в основном – о совместной жизни с Булгаковым), "У чужого порога" (о жизни в эмиграции), "Так было" (о работе с Е. Тарле).
Умерла она 27 января 1987 года, пережив и Елену Сергеевну, и Татьяну Николаевну.
Вообще все три жены Булгакова были совершенно разными типами.
Татьяна Николаевна была предана мужу-врачу и совершенно не видела себя отдельно от него, будучи "домашней мышкой".
Булгаков Мастер и Маргарита
8 августа 2020, 14:00"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова»: полёт МаргаритыНе так давно, 18 июля, исполнилось 50 лет со дня смерти Елены Сергеевны Булгаковой – третьей жены писателя. Е.С. – личность во многом уникальная, вполне достойная ещё не написанного тома в серии «Жизнь замечательных людей». Общее мнение всех без исключения булгаковедов состоит в том, что именно она была основным прототипом Маргариты
Любовь Евгеньевна – яркая, самостоятельная, отдельная от мужа, со своим кругом развлечений и знакомств, которые Булгакову не были интересны (как писал Сергей Ермолинский: "больше, чем хотелось бы, стало появляться в доме крепышей конников, пахнущих кожей, и чуть больше, чем надобно, лошадиных разговоров"). Забавно, что в своих мемуарах она убеждала читателей, что замуж совершенно не стремилась и всего лишь уступила Булгакову. По-моему, никто из булгаковедов всерьёз это сообщение не воспринимает.
Елена Сергеевна – тоже яркая и самостоятельная, но полностью посвятившая себя мужу и его творческому наследию, поверив в его гениальность. Именно она подарила ему необходимое сочетание представительства, поддержки и домашнего уюта.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
"Вокруг Булгакова"ИсторияКиевМоскваМихаил БулгаковАлексей Толстой (писатель)МХАТ"Бег"Литературная газетаписательдраматургроманМастер и Маргарита"Собачье сердце"русская литератураженаСемья
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:0027 июля — День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Новости к 15.00
14:56ВСУ не могут эвакуировать раненых - машины забиты награбленным: видео
14:46Фигуранты расследований НАБУ дали показания против Зеленского – украинский политолог
14:39Тяжёлые бои на Сумском фронте: ВСУ бросает резервы на Кондратовку и Алексеевку
14:33Пришло подтверждение контроля многоэтажек на юге Степногорска
14:25"Теории бабушек у подъезда": бандеровские пропагандисты сдали свои источники информации
14:11Новые фото и видео из Одессы, подтверждающие результативное попадание российских боеприпасов
14:05Скорбная дата: 27 июля 2014 года в Горловке погибли молодая мать Кристина Жук и её 10-месячная дочка Кира
14:01Пять бригад морской пехоты будут преобразованы в дивизии, что качественно повысит их ударную мощь – Путин
13:39Президент Сербии опроверг слова министра о присоединении к антироссийским санкциям
13:33Большой столб дыма после прилета "Гераней" замечен в Одессе
13:20Украинская нардеп Марьяна Безуглая призналась, что у неё аутизм
13:18Предпочтительный вариант для Кремля, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 27 июля
13:17Еще одно видео из Одессы после попадания российских "Гераней" по целям ВСУ, находящимся в черте города
13:13В Херсонской области погибли два мирных жителя, восемь получили ранения
12:59В День Военно-Морского Флота президент прибыл в Главное Адмиралтейство проверить "Июльский шторм"
12:51Нация, которую некуда хоронить
12:50Политика Зеленского против НАБУ может стоить Украине части помощи Евросоюза - NYT
12:42Харьковское направление: обстановка на фронте и интересные особенности
12:42Ангелы на фронте: за жизнь бойца начинают бороться в окопах
Лента новостейМолния