https://ukraina.ru/20250723/kakoy-opyt-byl-luchshim-na-voyne-serzhant-vs-rossii-shik-o-boyakh-ot-kieva-do-gorodov-donbassa-1065833031.html

Какой опыт был лучшим на войне: сержант ВС России "Шик" о боях от Киева до городов Донбасса

Какой опыт был лучшим на войне: сержант ВС России "Шик" о боях от Киева до городов Донбасса - 23.07.2025 Украина.ру

Какой опыт был лучшим на войне: сержант ВС России "Шик" о боях от Киева до городов Донбасса

Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с сержантом Вооружённых сил Российской Федерации (позывной "Шик"). Боец рассказал о своём фронтовом пути от Украина.ру, 23.07.2025

2025-07-23T21:19

2025-07-23T21:19

2025-07-23T21:19

видео

киев

россия

донбасс

александр чаленко

медицина

ранение

раненые

сво

прогнозы сво

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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с сержантом Вооружённых сил Российской Федерации (позывной "Шик"). Боец рассказал о своём фронтовом пути от Киева и до Новороссии, где он воюет сегодня, а также о ранениях и о восстановлении после них. Кроме того, он рассказал об опыте, который получил за годы СВО. 00:21 – История позывного; 01:08 – Ранение и восстановление;05:29 – Почему ВС России не взяли Киев?08:08 – Какие населённые пункты освобождал; 11:16 – Артёмовск и Соледар;Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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артемовск

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