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Какой опыт был лучшим на войне: сержант ВС России "Шик" о боях от Киева до городов Донбасса
Какой опыт был лучшим на войне: сержант ВС России "Шик" о боях от Киева до городов Донбасса - 23.07.2025 Украина.ру
Какой опыт был лучшим на войне: сержант ВС России "Шик" о боях от Киева до городов Донбасса
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с сержантом Вооружённых сил Российской Федерации (позывной "Шик"). Боец рассказал о своём фронтовом пути от Украина.ру, 23.07.2025
2025-07-23T21:19
2025-07-23T21:19
2025-07-23T21:19
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киев
россия
донбасс
александр чаленко
медицина
ранение
раненые
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с сержантом Вооружённых сил Российской Федерации (позывной "Шик"). Боец рассказал о своём фронтовом пути от Киева и до Новороссии, где он воюет сегодня, а также о ранениях и о восстановлении после них. Кроме того, он рассказал об опыте, который получил за годы СВО. 00:21 – История позывного; 01:08 – Ранение и восстановление;05:29 – Почему ВС России не взяли Киев?08:08 – Какие населённые пункты освобождал; 11:16 – Артёмовск и Соледар;Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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Какой опыт был лучшим на войне: сержант ВС России "Шик" о боях от Киева до городов Донбасса
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с сержантом Вооружённых сил Российской Федерации (позывной "Шик"). Боец рассказал о своём фронтовом пути от Киева и до Новороссии, где он воюет сегодня, а также о ранениях и о восстановлении после них. Кроме того, он рассказал об опыте, который получил за годы СВО.
00:21 – История позывного;
01:08 – Ранение и восстановление;
05:29 – Почему ВС России не взяли Киев?
08:08 – Какие населённые пункты освобождал;
11:16 – Артёмовск и Соледар;
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