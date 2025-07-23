Какой опыт был лучшим на войне: сержант ВС России "Шик" о боях от Киева до городов Донбасса - 23.07.2025 Украина.ру
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Какой опыт был лучшим на войне: сержант ВС России "Шик" о боях от Киева до городов Донбасса
Какой опыт был лучшим на войне: сержант ВС России "Шик" о боях от Киева до городов Донбасса - 23.07.2025 Украина.ру
Какой опыт был лучшим на войне: сержант ВС России "Шик" о боях от Киева до городов Донбасса
Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с сержантом Вооружённых сил Российской Федерации (позывной "Шик"). Боец рассказал о своём фронтовом пути от Украина.ру, 23.07.2025
2025-07-23T21:19
2025-07-23T21:19
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киев
россия
донбасс
александр чаленко
медицина
ранение
раненые
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с сержантом Вооружённых сил Российской Федерации (позывной "Шик"). Боец рассказал о своём фронтовом пути от Киева и до Новороссии, где он воюет сегодня, а также о ранениях и о восстановлении после них. Кроме того, он рассказал об опыте, который получил за годы СВО. 00:21 – История позывного; 01:08 – Ранение и восстановление;05:29 – Почему ВС России не взяли Киев?08:08 – Какие населённые пункты освобождал; 11:16 – Артёмовск и Соледар;Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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видео, киев, россия, донбасс, александр чаленко, медицина, ранение, раненые, сво, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво россия, артемовск, соледар, видео
Видео, Киев, Россия, Донбасс, Александр Чаленко, медицина, ранение, раненые, СВО, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, Артемовск, Соледар

Какой опыт был лучшим на войне: сержант ВС России "Шик" о боях от Киева до городов Донбасса

21:19 23.07.2025
 
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Корреспондент Украина.ру Александр Чаленко пообщался с сержантом Вооружённых сил Российской Федерации (позывной "Шик"). Боец рассказал о своём фронтовом пути от Киева и до Новороссии, где он воюет сегодня, а также о ранениях и о восстановлении после них. Кроме того, он рассказал об опыте, который получил за годы СВО.
00:21 – История позывного;
01:08 – Ранение и восстановление;
05:29 – Почему ВС России не взяли Киев?
08:08 – Какие населённые пункты освобождал;
11:16 – Артёмовск и Соледар;
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