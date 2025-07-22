Почему дроны не спасут Украину: военный аналитик назвал фатальную ошибку командования - 22.07.2025 Украина.ру
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Почему дроны не спасут Украину: военный аналитик назвал фатальную ошибку командования
Почему дроны не спасут Украину: военный аналитик назвал фатальную ошибку командования - 22.07.2025 Украина.ру
Почему дроны не спасут Украину: военный аналитик назвал фатальную ошибку командования
Попытки Украины создать эффективную оборону с помощью беспилотников сталкиваются с ключевой проблемой нехватки солдат в окопах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-07-22T14:25
2025-07-22T14:28
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Украинская армия делает ставку на массовое применение дронов, пытаясь компенсировать катастрофическую нехватку живой силы. Однако, как отмечает эксперт, эта стратегия имеет фатальный изъян.Яркий пример — недавнее освобождение Каменского и Малиновки, которые ВСУ удерживали три года, но потеряли за считанные дни. "Когда личного состава нет, никакие технологические ухищрения не помогут удержать позиции", — подчеркивает эксперт.Особую тревогу у украинского командования вызывает тот факт, что российские войска методично "простукивают" всю линию фронта, не позволяя создать сплошную оборону. Как отмечает Рожин, даже самые совершенные беспилотники не заменят солдат в окопах, когда наступает критический момент.Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.О том, способен ли гипотетический 150-тысячный ударный кулак России пробить украинскую стену дронов — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, борис рожин, украина.ру, вооруженные силы украины, нато, всу, потери всу, дроны, бпла, беспилотники, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, военный эксперт, эксперты, новости украины, новости россии
Новости, Россия, Украина, Борис Рожин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВСУ, потери ВСУ, дроны, БПЛА, беспилотники, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, военный эксперт, эксперты, Новости Украины, новости России

Почему дроны не спасут Украину: военный аналитик назвал фатальную ошибку командования

14:25 22.07.2025 (обновлено: 14:28 22.07.2025)
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
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Попытки Украины создать эффективную оборону с помощью беспилотников сталкиваются с ключевой проблемой нехватки солдат в окопах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Украинская армия делает ставку на массовое применение дронов, пытаясь компенсировать катастрофическую нехватку живой силы. Однако, как отмечает эксперт, эта стратегия имеет фатальный изъян.
"Все упирается в нехватку людей. Украина может сосредоточить операторов БПЛА на узких участках, но что делать с остальным фронтом? Мы же давим по всем направлениям", — поясняет военный аналитик Борис Рожин.
Яркий пример — недавнее освобождение Каменского и Малиновки, которые ВСУ удерживали три года, но потеряли за считанные дни. "Когда личного состава нет, никакие технологические ухищрения не помогут удержать позиции", — подчеркивает эксперт.
Особую тревогу у украинского командования вызывает тот факт, что российские войска методично "простукивают" всю линию фронта, не позволяя создать сплошную оборону. Как отмечает Рожин, даже самые совершенные беспилотники не заменят солдат в окопах, когда наступает критический момент.
Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.
О том, способен ли гипотетический 150-тысячный ударный кулак России пробить украинскую стену дронов — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
Фронт 1 - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
13:50
Освобождение Новоторецкого в ДНР и другие успехи ВС РФПодразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населённый пункт Новоторецкое в Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ, передает 22 июля телеграм-канал Украина.ру
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