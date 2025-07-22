Почему дроны не спасут Украину: военный аналитик назвал фатальную ошибку командования
14:25 22.07.2025 (обновлено: 14:28 22.07.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Попытки Украины создать эффективную оборону с помощью беспилотников сталкиваются с ключевой проблемой нехватки солдат в окопах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Украинская армия делает ставку на массовое применение дронов, пытаясь компенсировать катастрофическую нехватку живой силы. Однако, как отмечает эксперт, эта стратегия имеет фатальный изъян.
"Все упирается в нехватку людей. Украина может сосредоточить операторов БПЛА на узких участках, но что делать с остальным фронтом? Мы же давим по всем направлениям", — поясняет военный аналитик Борис Рожин.
Яркий пример — недавнее освобождение Каменского и Малиновки, которые ВСУ удерживали три года, но потеряли за считанные дни. "Когда личного состава нет, никакие технологические ухищрения не помогут удержать позиции", — подчеркивает эксперт.
Особую тревогу у украинского командования вызывает тот факт, что российские войска методично "простукивают" всю линию фронта, не позволяя создать сплошную оборону. Как отмечает Рожин, даже самые совершенные беспилотники не заменят солдат в окопах, когда наступает критический момент.
Полный текст интервью: "Борис Рожин: Пока Россия окружает Покровск через Родинское, ВСУ копят технику НАТО для мощного контрудара" на сайте Украина.ру.
О том, способен ли гипотетический 150-тысячный ударный кулак России пробить украинскую стену дронов — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Корнев: Если Россия окружит ВСУ в Покровске, это станет началом того самого большого наступления" на сайте Украина.ру.
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