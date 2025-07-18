Военная кормушка Украины: эксперт раскрыл схему распила бюджета Минобороны - 18.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250718/voennaya-kormushka-ukrainy-ekspert-raskryl-skhemu-raspila-byudzheta-minoborony-1065516670.html
Военная кормушка Украины: эксперт раскрыл схему распила бюджета Минобороны
Военная кормушка Украины: эксперт раскрыл схему распила бюджета Минобороны - 18.07.2025 Украина.ру
Военная кормушка Украины: эксперт раскрыл схему распила бюджета Минобороны
Смена руководства в Министерстве обороны Украины не приведет к реальным изменениям в работе ведомства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
2025-07-18T18:19
2025-07-18T18:19
новости
украина
россия
киев
михаил павлив
украина.ру
минобороны
денис шмыгаль
бюджет
новости украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/44/1033574468_0:18:900:524_1920x0_80_0_0_caa9854da38fd00ac3aeb0ae4cc2ed02.jpg
Павлив раскрывает механизм работы системы: "Все замы - люди не случайные. Они представляют интересы тех или иных финансово-промышленных групп, людей из верхушки киевского режима. Тасовать там нечего - распределение сфер влияния давно устоялось".Особое внимание политолог уделяет роли украинских олигархов: "Когда говорят о военных закупках, нужно понимать - за каждым контрактом стоят конкретные бизнес-группы. Шмыгаль все это покрывал, теперь будут покрывать другие".Эксперт предупреждает: "Возможно, мы увидим какие-то перестановки и будем думать, кого из финансово-промышленных групп отодвинули от кормушки. Но сама система останется неизменной".Таким образом, украинское оборонное ведомство продолжает оставаться ключевым инструментом перераспределения бюджетных средств в интересах олигархов, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит" на сайте Украина.ру.Также о перестановках в высших эшелонах власти Украины — в интервью Дмитрия Краснова о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело.
https://ukraina.ru/20250702/on-dobrosovestno-otrabotal-i-khochet-v-evropu-elena-markosyan-o-smene-kabmina-i-otstavke-shmygalya-na-1064562199.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/44/1033574468_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_4510b200b7c87398b988b9660a56ef53.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, михаил павлив, украина.ру, минобороны, денис шмыгаль, бюджет, новости украины, минобороны украины, правительство, олигарх
Новости, Украина, Россия, Киев, Михаил Павлив, Украина.ру, Минобороны, Денис Шмыгаль, бюджет, Новости Украины, Минобороны Украины, правительство, олигарх

Военная кормушка Украины: эксперт раскрыл схему распила бюджета Минобороны

18:19 18.07.2025
 
© Фото : коллаж Украина.РуШмыгаль коллаж
Шмыгаль коллаж - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Смена руководства в Министерстве обороны Украины не приведет к реальным изменениям в работе ведомства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
"Каких-то фундаментальных вещей не произойдет. Возможно, поменяются отдельные замы, - констатирует эксперт. - Но министерство обороны - это отдельная кормушка на Украине как министерство с самым большим бюджетом".
Павлив раскрывает механизм работы системы: "Все замы - люди не случайные. Они представляют интересы тех или иных финансово-промышленных групп, людей из верхушки киевского режима. Тасовать там нечего - распределение сфер влияния давно устоялось".
Особое внимание политолог уделяет роли украинских олигархов: "Когда говорят о военных закупках, нужно понимать - за каждым контрактом стоят конкретные бизнес-группы. Шмыгаль все это покрывал, теперь будут покрывать другие".
Эксперт предупреждает: "Возможно, мы увидим какие-то перестановки и будем думать, кого из финансово-промышленных групп отодвинули от кормушки. Но сама система останется неизменной".
Таким образом, украинское оборонное ведомство продолжает оставаться ключевым инструментом перераспределения бюджетных средств в интересах олигархов, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит" на сайте Украина.ру.
Также о перестановках в высших эшелонах власти Украины — в интервью Дмитрия Краснова о смене кабмина на Украине: Сколько "хрюш" не меняй, кукловоды будут делать своё дело.
Елена Маркосян интервью - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
2 июля, 12:52
Он добросовестно отработал и хочет в Европу. Елена Маркосян о смене кабмина и отставке Шмыгаля на УкраинеСтратегия Запада неизменна — сохранить Украину в любых границах, но в том политическом формате, в каком она существует сейчас. Изменятся планы Запада — изменится и украинское правительство. Но сколько бы ни обновлялась украинская власть, она — банкрот и все её метания лишь спектакль для демонстрации мифического суверенитета
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевМихаил ПавливУкраина.руМинобороныДенис ШмыгальбюджетНовости УкраиныМинобороны Украиныправительствоолигарх
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:10"17 батарей "Пэтриотов" у Трампа нет" – Норин о пустых обещаниях Запада
21:53Что развязывает руки Зеленскому и сможет ли Россия спасти немцев от катастрофы – Захарова
21:42200 тысяч дезертиров: Евгений Норин раскрыл масштабы бегства из украинской армии
21:29Украине придется воевать в худших условиях: эксперт рассказал о текущей ситуации на фронте
20:04Во Львове требуют не обслуживать русскоязычных, а в Харькове продолжают гнать их на фронт
19:59В Украине простили активиста, осквернившего храм, а прихожанку УПЦ оштрафовали за пост
19:53Развод по-киевски — в столице Украины накрыли колл-центр по обману жителей Турции
19:45Российские войска укрепляют позиции на Константиновском направлении, готовясь к масштабному наступлению
19:38Украинские дроны атаковали белгородскую область и херсон: разрушения, один раненый мирный житель
19:25Путин подтвердил готовность к переговорам по Украине: Москва настроена искать мирный выход из конфликта
19:19"Воевать можем, но нечем": полковник СБУ раскрыл, как русские дроноводы парализовали снабжение ВСУ
19:19Дмитрий Юрков: России в случае ядерной войны с США придется выживать за счет малых городов
19:13На Украине заочно приговорили сенатора от Крыма и гроссмейстера Сергея Карякина к 9 годам лишения свободы
19:06Аквапарк на Арабатской стрелке открыт после восстановления: новые забавы и бесплатный отдых для детей
18:54А теперь к новостям "мусорной" моды Украины
18:46Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля
18:40Дмитрий Юрков: кто он
18:31Запутался в "Патриотах": эксперт расшифровал путаные заявления Трампа о военной помощи Украине
18:29Богдан Безпалько: Зеленский пинками отправляет Умерова в Стамбул, чтобы демонстрировать добрую волю Киева
18:27Украинский дрон атаковал центр Рыльска, ещё один сбит на подлёте к Москве
Лента новостейМолния