Он добросовестно отработал и хочет в Европу. Елена Маркосян о смене кабмина и отставке Шмыгаля на Украине

Стратегия Запада неизменна — сохранить Украину в любых границах, но в том политическом формате, в каком она существует сейчас. Изменятся планы Запада — изменится и украинское правительство. Но сколько бы ни обновлялась украинская власть, она — банкрот и все её метания лишь спектакль для демонстрации мифического суверенитета