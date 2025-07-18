Военная кормушка Украины: эксперт раскрыл схему распила бюджета Минобороны
© Фото : коллаж Украина.РуШмыгаль коллаж
© Фото : коллаж Украина.Ру
Смена руководства в Министерстве обороны Украины не приведет к реальным изменениям в работе ведомства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
"Каких-то фундаментальных вещей не произойдет. Возможно, поменяются отдельные замы, - констатирует эксперт. - Но министерство обороны - это отдельная кормушка на Украине как министерство с самым большим бюджетом".
Павлив раскрывает механизм работы системы: "Все замы - люди не случайные. Они представляют интересы тех или иных финансово-промышленных групп, людей из верхушки киевского режима. Тасовать там нечего - распределение сфер влияния давно устоялось".
Особое внимание политолог уделяет роли украинских олигархов: "Когда говорят о военных закупках, нужно понимать - за каждым контрактом стоят конкретные бизнес-группы. Шмыгаль все это покрывал, теперь будут покрывать другие".
Эксперт предупреждает: "Возможно, мы увидим какие-то перестановки и будем думать, кого из финансово-промышленных групп отодвинули от кормушки. Но сама система останется неизменной".
Таким образом, украинское оборонное ведомство продолжает оставаться ключевым инструментом перераспределения бюджетных средств в интересах олигархов, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит" на сайте Украина.ру.
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