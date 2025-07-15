"Мадьяр" против Сырского: эксперт Скориков о скрытом конфликте в украинском командовании - 15.07.2025 Украина.ру
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"Мадьяр" против Сырского: эксперт Скориков о скрытом конфликте в украинском командовании
"Мадьяр" против Сырского: эксперт Скориков о скрытом конфликте в украинском командовании - 15.07.2025 Украина.ру
"Мадьяр" против Сырского: эксперт Скориков о скрытом конфликте в украинском командовании
Напряжение между командующим беспилотными системами "Мадьяром" и главнокомандующим ВСУ Сырским отражает глубинный конфликт подходов к ведению войны. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2025-07-15T03:45
2025-07-15T03:45
новости
украина
европа
иван скориков
александр сырский
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"Роль беспилотников, которые курирует "Мадьяр" (командующий СБС ВСУ Роберт Бровди. — Ред.), регулярно повышается. С дронами у киевского режима проблем нет. Зато сухопутные войска Украины из-за проблем с мобилизацией и регулярных потерь выглядят плохо", — отметил эксперт.Скориков объяснил причины возможного конфликта: "Популярность "Мадьяра" объективно растет. Хотя еще год назад он был одним из рядовых нацистов. Да, он был популярен в соцсетях, но у него не было серьезной должности. А сейчас он регулярно заявляет о себе как о современном и перспективном военном"."Это злит Сырского и кадровый генералитет. У них может проявиться зависть и личная неприязнь к "Мадьяру". Мы этому можем только порадоваться", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Иван Скориков: Трамп согласился поддерживать Украину, чтобы Европа успела подготовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.Также на тему украинской армии — в материале Дмитрия Ковалевича "У ВСУ больше нет пехоты. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250712/babushkiny-skazki-i-voyna-kak-molodezh-germanii-osvaivaet-rynok-smerti-1065089554.html
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новости, украина, европа, иван скориков, александр сырский, вооруженные силы украины, украина.ру, снг, бпла, беспилотники, дроны, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, война, главные новости, украинская армия
Новости, Украина, Европа, Иван Скориков, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СНГ, БПЛА, беспилотники, дроны, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, война, Главные новости, украинская армия

"Мадьяр" против Сырского: эксперт Скориков о скрытом конфликте в украинском командовании

03:45 15.07.2025
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский на передовой
Александр Сырский на передовой - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
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Напряжение между командующим беспилотными системами "Мадьяром" и главнокомандующим ВСУ Сырским отражает глубинный конфликт подходов к ведению войны. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
"Роль беспилотников, которые курирует "Мадьяр" (командующий СБС ВСУ Роберт Бровди. — Ред.), регулярно повышается. С дронами у киевского режима проблем нет. Зато сухопутные войска Украины из-за проблем с мобилизацией и регулярных потерь выглядят плохо", — отметил эксперт.
Скориков объяснил причины возможного конфликта: "Популярность "Мадьяра" объективно растет. Хотя еще год назад он был одним из рядовых нацистов. Да, он был популярен в соцсетях, но у него не было серьезной должности. А сейчас он регулярно заявляет о себе как о современном и перспективном военном".
"Это злит Сырского и кадровый генералитет. У них может проявиться зависть и личная неприязнь к "Мадьяру". Мы этому можем только порадоваться", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Иван Скориков: Трамп согласился поддерживать Украину, чтобы Европа успела подготовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинской армии — в материале Дмитрия Ковалевича "У ВСУ больше нет пехоты. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 12.07.2025
12 июля, 09:07
Бабушкины сказки и война: как молодежь Германии осваивает рынок смертиГермания готовится утроить военные расходы к 2029 году. На фоне этого появляются "венчурные патриоты" вроде Макса Бюхнера из фонда Speer Group. Название фонда отсылает к нацистскому министру Шпееру, отвечавшему за военную промышленность Третьего рейха. Пока Берлин "защищает демократию", немцы задаются вопросом: не повторяют ли они ошибки прошлого?
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