https://ukraina.ru/20250715/madyar-protiv-syrskogo-ekspert-skorikov-o-skrytom-konflikte-v-ukrainskom-komandovanii-1065225429.html

"Мадьяр" против Сырского: эксперт Скориков о скрытом конфликте в украинском командовании

"Мадьяр" против Сырского: эксперт Скориков о скрытом конфликте в украинском командовании - 15.07.2025 Украина.ру

"Мадьяр" против Сырского: эксперт Скориков о скрытом конфликте в украинском командовании

Напряжение между командующим беспилотными системами "Мадьяром" и главнокомандующим ВСУ Сырским отражает глубинный конфликт подходов к ведению войны. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2025-07-15T03:45

2025-07-15T03:45

2025-07-15T03:45

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"Роль беспилотников, которые курирует "Мадьяр" (командующий СБС ВСУ Роберт Бровди. — Ред.), регулярно повышается. С дронами у киевского режима проблем нет. Зато сухопутные войска Украины из-за проблем с мобилизацией и регулярных потерь выглядят плохо", — отметил эксперт.Скориков объяснил причины возможного конфликта: "Популярность "Мадьяра" объективно растет. Хотя еще год назад он был одним из рядовых нацистов. Да, он был популярен в соцсетях, но у него не было серьезной должности. А сейчас он регулярно заявляет о себе как о современном и перспективном военном"."Это злит Сырского и кадровый генералитет. У них может проявиться зависть и личная неприязнь к "Мадьяру". Мы этому можем только порадоваться", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью: "Иван Скориков: Трамп согласился поддерживать Украину, чтобы Европа успела подготовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.Также на тему украинской армии — в материале Дмитрия Ковалевича "У ВСУ больше нет пехоты. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250712/babushkiny-skazki-i-voyna-kak-molodezh-germanii-osvaivaet-rynok-smerti-1065089554.html

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