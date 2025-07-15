"Мадьяр" против Сырского: эксперт Скориков о скрытом конфликте в украинском командовании
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский на передовой
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
Напряжение между командующим беспилотными системами "Мадьяром" и главнокомандующим ВСУ Сырским отражает глубинный конфликт подходов к ведению войны. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
"Роль беспилотников, которые курирует "Мадьяр" (командующий СБС ВСУ Роберт Бровди. — Ред.), регулярно повышается. С дронами у киевского режима проблем нет. Зато сухопутные войска Украины из-за проблем с мобилизацией и регулярных потерь выглядят плохо", — отметил эксперт.
Скориков объяснил причины возможного конфликта: "Популярность "Мадьяра" объективно растет. Хотя еще год назад он был одним из рядовых нацистов. Да, он был популярен в соцсетях, но у него не было серьезной должности. А сейчас он регулярно заявляет о себе как о современном и перспективном военном".
"Это злит Сырского и кадровый генералитет. У них может проявиться зависть и личная неприязнь к "Мадьяру". Мы этому можем только порадоваться", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью: "Иван Скориков: Трамп согласился поддерживать Украину, чтобы Европа успела подготовиться к войне с Россией" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинской армии — в материале Дмитрия Ковалевича "У ВСУ больше нет пехоты. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
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