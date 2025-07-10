https://ukraina.ru/20250710/drony-ne-spasut-vsu-voenkor-linin-rasskazal-o-krakhe-ukrainskoy-oborony-pod-kamenskim-1064979068.html

"Дроны не спасут ВСУ": военкор Линин рассказал о крахе украинской обороны под Каменским

"Дроны не спасут ВСУ": военкор Линин рассказал о крахе украинской обороны под Каменским - 10.07.2025 Украина.ру

"Дроны не спасут ВСУ": военкор Линин рассказал о крахе украинской обороны под Каменским

ВСУ потеряли последние мобильные резервы, включая подразделения дронов, и не смогут остановить продвижение российской армии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент и участник СВО Евгений Линин

2025-07-10T03:45

2025-07-10T03:45

2025-07-10T03:45

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"Оборона Каменского держалась исключительно на дронах. Сейчас и их неоткуда брать", — заявил эксперт. Он подчеркнул, что даже если ВСУ попытаются использовать БПЛА для сдерживания наступления, ликвидировать прорыв они уже не смогут.Главной проблемой Киева Линин назвал катастрофическую нехватку операторов дронов. "Самая большая проблема — не техника, а люди, которые умеют ею управлять", — пояснил военкор.Ситуация усугубляется тем, что все подготовленные кадры уже перемолоты на фронте. "Украина может лишь затруднить наше продвижение, но не остановить его", — добавил он.Без квалифицированных операторов даже массовое применение дронов не даст ВСУ преимущества, заключил собеседник издания.Полный текст интервью "Евгений Линин: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу" на сайте Украина.ру.Об освобождении населенных пунктов, спасении личного состава, достоинствах БМП-3, курьезных ситуациях на войне и будущем Донбасса — в материале Игоря Гомольского "Командир танкового взвода Антон Пальчуй: Одну машину мы уничтожили, еще две подбили и спасли наших ребят" на сайте Украина.ру.

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