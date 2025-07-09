https://ukraina.ru/20250709/raketnyy-udar-po-lyudolovam-v-poltave-nasonov-o-posledstviyakh-dlya-mobilizatsionnoy-sistemy-ukrainy-1064873133.html
Ракетный удар по людоловам в Полтаве: Насонов о последствиях для мобилизационной системы Украины
Ракетный удар по людоловам в Полтаве: Насонов о последствиях для мобилизационной системы Украины - 09.07.2025 Украина.ру
Ракетный удар по людоловам в Полтаве: Насонов о последствиях для мобилизационной системы Украины
Ракетный удар по зданию территориального центра комплектования в Полтаве оказал значительное влияние на работу украинских военкоматов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-07-09T05:40
2025-07-09T05:40
2025-07-09T05:40
новости
россия
полтава
украина
украина.ру
тцк
вооруженные силы украины
киевский режим
сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064846047_0:135:1281:855_1920x0_80_0_0_5f6a105d7d6393ce440ea46e92739ac6.jpg
Насонов подчеркнул практические последствия удара: "Для самих ТЦК — это тоже проблема, поскольку огромное количество документов явно уничтожено. Военкомы боятся ездить в бусиках и ходить на работу".Эксперт привел пример коррупции в системе: "Украина арестовала руководителя ТЦК, который стал миллионером, нажившись на взятках: тут купил квартиру себе, там — теще. И наличку у него нашли в больших количествах"."Наша агентурная разведка докладывает, что у украинцев постепенно восстанавливается нормальное отношение к России, — добавил Насонов. — Это лишний раз подтверждает, что мы бьем по военным объектам, а не по рынкам"."Чем дальше фронт будет двигаться на запад, тем больше таких случаев будет вскрываться", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Натальи Мареевой "Украинцы рады ударам РФ по людоловам. Украинские эксперты и политики обсуждают пытки и террор в ТЦК" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250601/razorvut-na-chasti-ukrainskie-eksperty-o-pugayuschem-buduschem-rabotnikov-ttsk-i-vsey-ukrainy-1063546809.html
россия
полтава
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064846047_42:0:1182:855_1920x0_80_0_0_68344290cf9454e878fc6c18d5605c33.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, полтава, украина, украина.ру, тцк, вооруженные силы украины, киевский режим, сво, всу, дзен новости сво, новости сво сейчас, война, мобилизация, спецоперация, ракетный удар, украинская армия
Новости, Россия, Полтава, Украина, Украина.ру, ТЦК, Вооруженные силы Украины, киевский режим, СВО, ВСУ, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, война, мобилизация, Спецоперация, ракетный удар, украинская армия
Ракетный удар по людоловам в Полтаве: Насонов о последствиях для мобилизационной системы Украины
Ракетный удар по зданию территориального центра комплектования в Полтаве оказал значительное влияние на работу украинских военкоматов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов