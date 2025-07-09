Ракетный удар по людоловам в Полтаве: Насонов о последствиях для мобилизационной системы Украины - 09.07.2025 Украина.ру
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Ракетный удар по людоловам в Полтаве: Насонов о последствиях для мобилизационной системы Украины
Ракетный удар по людоловам в Полтаве: Насонов о последствиях для мобилизационной системы Украины - 09.07.2025 Украина.ру
Ракетный удар по людоловам в Полтаве: Насонов о последствиях для мобилизационной системы Украины
Ракетный удар по зданию территориального центра комплектования в Полтаве оказал значительное влияние на работу украинских военкоматов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-07-09T05:40
2025-07-09T05:40
новости
россия
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тцк
вооруженные силы украины
киевский режим
сво
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Насонов подчеркнул практические последствия удара: "Для самих ТЦК — это тоже проблема, поскольку огромное количество документов явно уничтожено. Военкомы боятся ездить в бусиках и ходить на работу".Эксперт привел пример коррупции в системе: "Украина арестовала руководителя ТЦК, который стал миллионером, нажившись на взятках: тут купил квартиру себе, там — теще. И наличку у него нашли в больших количествах"."Наша агентурная разведка докладывает, что у украинцев постепенно восстанавливается нормальное отношение к России, — добавил Насонов. — Это лишний раз подтверждает, что мы бьем по военным объектам, а не по рынкам"."Чем дальше фронт будет двигаться на запад, тем больше таких случаев будет вскрываться", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Натальи Мареевой "Украинцы рады ударам РФ по людоловам. Украинские эксперты и политики обсуждают пытки и террор в ТЦК" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250601/razorvut-na-chasti-ukrainskie-eksperty-o-pugayuschem-buduschem-rabotnikov-ttsk-i-vsey-ukrainy-1063546809.html
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новости, россия, полтава, украина, украина.ру, тцк, вооруженные силы украины, киевский режим, сво, всу, дзен новости сво, новости сво сейчас, война, мобилизация, спецоперация, ракетный удар, украинская армия
Новости, Россия, Полтава, Украина, Украина.ру, ТЦК, Вооруженные силы Украины, киевский режим, СВО, ВСУ, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, война, мобилизация, Спецоперация, ракетный удар, украинская армия

Ракетный удар по людоловам в Полтаве: Насонов о последствиях для мобилизационной системы Украины

05:40 09.07.2025
 
© Фото : Запорожская областная военная администрация
- РИА Новости, 1920, 09.07.2025
© Фото : Запорожская областная военная администрация
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Ракетный удар по зданию территориального центра комплектования в Полтаве оказал значительное влияние на работу украинских военкоматов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
"Большинство украинцев под этой новостью поставили лайки, — отметил эксперт. — Они понимают, что киевский режим творит беззаконие".
Насонов подчеркнул практические последствия удара: "Для самих ТЦК — это тоже проблема, поскольку огромное количество документов явно уничтожено. Военкомы боятся ездить в бусиках и ходить на работу".
Эксперт привел пример коррупции в системе: "Украина арестовала руководителя ТЦК, который стал миллионером, нажившись на взятках: тут купил квартиру себе, там — теще. И наличку у него нашли в больших количествах".
"Наша агентурная разведка докладывает, что у украинцев постепенно восстанавливается нормальное отношение к России, — добавил Насонов. — Это лишний раз подтверждает, что мы бьем по военным объектам, а не по рынкам".
"Чем дальше фронт будет двигаться на запад, тем больше таких случаев будет вскрываться", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в материале Натальи Мареевой "Украинцы рады ударам РФ по людоловам. Украинские эксперты и политики обсуждают пытки и террор в ТЦК" на сайте Украина.ру.
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