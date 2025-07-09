https://ukraina.ru/20250709/raketnyy-udar-po-lyudolovam-v-poltave-nasonov-o-posledstviyakh-dlya-mobilizatsionnoy-sistemy-ukrainy-1064873133.html

Ракетный удар по людоловам в Полтаве: Насонов о последствиях для мобилизационной системы Украины

Ракетный удар по людоловам в Полтаве: Насонов о последствиях для мобилизационной системы Украины - 09.07.2025 Украина.ру

Ракетный удар по людоловам в Полтаве: Насонов о последствиях для мобилизационной системы Украины

Ракетный удар по зданию территориального центра комплектования в Полтаве оказал значительное влияние на работу украинских военкоматов. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-07-09T05:40

2025-07-09T05:40

2025-07-09T05:40

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Насонов подчеркнул практические последствия удара: "Для самих ТЦК — это тоже проблема, поскольку огромное количество документов явно уничтожено. Военкомы боятся ездить в бусиках и ходить на работу".Эксперт привел пример коррупции в системе: "Украина арестовала руководителя ТЦК, который стал миллионером, нажившись на взятках: тут купил квартиру себе, там — теще. И наличку у него нашли в больших количествах"."Наша агентурная разведка докладывает, что у украинцев постепенно восстанавливается нормальное отношение к России, — добавил Насонов. — Это лишний раз подтверждает, что мы бьем по военным объектам, а не по рынкам"."Чем дальше фронт будет двигаться на запад, тем больше таких случаев будет вскрываться", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Полковник Роман Насонов: Россия придумала минимум восемь способов разбить ВСУ, сэкономив оборонный бюджет" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Натальи Мареевой "Украинцы рады ударам РФ по людоловам. Украинские эксперты и политики обсуждают пытки и террор в ТЦК" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250601/razorvut-na-chasti-ukrainskie-eksperty-o-pugayuschem-buduschem-rabotnikov-ttsk-i-vsey-ukrainy-1063546809.html

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