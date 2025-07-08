https://ukraina.ru/20250708/ukraintsy-rady-udaram-rf-po-lyudolovam-ukrainskie-eksperty-i-politiki-obsuzhdayut-pytki-i-terror-v-ttsk-1064820431.html

Украинцы рады ударам РФ по людоловам. Украинские эксперты и политики обсуждают пытки и террор в ТЦК

Украинцы рады ударам РФ по людоловам. Украинские эксперты и политики обсуждают пытки и террор в ТЦК - 08.07.2025 Украина.ру

Украинцы рады ударам РФ по людоловам. Украинские эксперты и политики обсуждают пытки и террор в ТЦК

Украинские эксперты и политики обсуждают системные удары по ТЦК и думают над тем, почему пытки, убийства и вымогательства стали обычными инструментами работы территориальных центров комплектования на Украине

2025-07-08T05:00

2025-07-08T05:00

2025-07-08T05:00

эксклюзив

украина

россия

запорожье

владимир зеленский

александр дубинский

вооруженные силы украины

сизо

верховная рада

тцк

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Россия окончательно определились со стратегией системных ударов по территориальным центрам комплектования (ТЦК), по сути, став "врагом моего врага" для простых украинцев, уставших от террора ТЦК внутри страны. Так комментирует удары по центрам комплектования популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".По данным авторов канала, утром в понедельник, 7 июля, российская армия попала дронами в здание Харьковского областного ТЦК И СП, а также атаковала ударным беспилотником вблизи Запорожского областного центра комплектования.Это уже пятая атака за неделю: до этого были удары в Кременчуге, Полтаве и Кривом Роге — везде "шахеды" успешно попадали в цели, которые служат "символом земобилизации", говорится в публикации канала."[Главком ВСУ Александр] Сырский превратил ТЦК в место насилия, безнаказанности и страха. Пытки, убийства и вымогательство — все это стало обычными инструментами работы ТЦК (к слову, буквально сегодня в СМИ прошла информация, что скончался волынский волонтер Максим Музычка, который оказался в реанимации в июне после насильственной мобилизации), направленными не на защиту государства, а на давление на население", — отмечает "Резидент".По мнению авторов, даже в ООН вынуждены были признать: украинские военкоматы фактически отказываются от гуманного обращения с "бусифицированными" гражданами. В итоге, каждый удар по ТЦК вызывает "более чем одобрительную" реакцию украинского общества."Люди устали прятать головы в песок и смотреть на произвол, а кто и вовсе скидывает координаты ТЦК россиянам. Впрочем, военкомы с этим и сами справляются, публикуя свои контакты в Сети, правда, теперь они прикрываются рядовыми украинцами", — подчеркивают авторы телеграм-канала.Например, Винницкий ТЦК сообщает, что "из-за ситуации в стране" военкомат прекратил работу по основному адресу и переехал в здание Винницкой областной клинической больницы на Пирогова 46, куда военнообязанные могут обратиться по медицинским вопросам, а по остальным — в Центр предоставления госуслуг по адресу ул. Космонавтов 30, уточняет "Резидент".Позже, отмечается в публикации, в Винницком ТЦК спохватились, поняв, как выглядит их сообщение и поспешили заявить, что оно "было отредактировано в результате постороннего вмешательства"."Первый пошёл: ТЦК Винницы заявил о прекращении работы по известному адресу в связи с российскими ударами по подобным учреждениям (кстати, сегодня прилетело ещё по двум ТЦК, в Запорожье и Харькове)", — так прокомментировала удары по украинским военкоматам украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян.При этом винницкий ТЦК сообщил, что работать по старому известному адресу не будет. Правда, это не означает, что "могилизацию" в Виннице свернут: публичную часть работы ТЦК переведут в гражданские учреждения, отметила Монтян в своем телеграм-канале."Где именно разместят сборный пункт и подвал, где будут держать наловленных на улицах мужиков, конечно, не сообщается", — подчеркнула адвокат.Ненависть к ТЦК среди украинского населения настолько высока, что даже в самых "патриотичных" телеграм-каналах люди радуются таким ударам, отмечает находящийся в украинском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский."Несмотря на то, что в подвалах этого ТЦК могут находиться обычные бусифицированные заложники, ненависть к ТЦК настолько сильна, что люди готовы одобрять даже удары России по вербовщикам и людоловам", — заявил Дубинский в своем телеграм-канале. По мнению депутата, для киевского режима это "страшный" и одновременно "очень интересный сигнал". Потому что Россия, по его словам, будет расширять удары именно по военкоматам."Будут расширять для того, чтобы украинцы поддерживали Россию. Вот такой вот тонкий ход они выбрали. Наверное, им еще неизвестно о том, что украинцы очень сильно, кроме ТЦК-шников, любят самого Владимира Зеленского, народных депутатов и членов правительства", — иронично прокомментировал опальный депутат.Дубинский допустил, что кроме ТЦК, "будет прилетать" и по органам украинской власти, например, по судам, СБУ или ДБР (Государственное бюро расследований, центральный правоохранительный орган Украины. — Ред.). Потому что и силовые, и судейские структуры являются "костяком власти Зеленского и помогают ее узурпировать", указал он.По словам украинского политика, само существование ТЦК и насильственной "бусификации" украинцев не было бы возможным, если бы это не поощрялось и не поддерживалось патрульной полицией, которая ходит вместе с сотрудниками ТЦК."Действия ТЦК не легализовывались судами. За все время существования насильственной бусификации, убийств, травм, насилия над людьми, незаконного удержания в подвалах, по-моему, ни одного приговора так и не было вынесено", — сообщил Дубинский.Он отметил, что расследованием действий ТЦК должно заниматься Государственное бюро расследований Украины (ДБР). И так как они не расследуются, никаких действий против сотрудников ТЦК ДБР не производит, то, соответственно, это и является легализацией беспредела, который они совершают, добавил депутат.Если комплексно взглянуть на ситуацию, то, с точки зрения осуществления террора гражданского населения, сами по себе ТЦК являются дисфункциональными, уверен украинский политик. "Этот террор возможен только при наличии всех составляющих в виде этого мусорского режима, построенного Зеленским. Более того, это основа его власти... все эти возможности дает Зеленскому карательный силовой аппарат", — резюмировал Дубинский.При этом бывший глава правительства Украины Николай Азаров обратил внимание на то, что киевский режим начал массово рассылать повестки священнослужителям канонической УПЦ."Базу данных с адресами и личными данными всех клириков УПЦ по всей Украине предоставили капелланской службе сухопутных войск ВСУ. Рассылку курирует лично ее руководитель – полковник ВСУ Лариса Полянская", — написал политик в своем телеграм-канале.По его словам, минуя региональные ТЦК, повестки священнослужителям рассылают напрямую из Киева, при этом местные военкомы о централизованной рассылке повесток ничего не знают. Если клириков не удается обнаружить по месту прописки, их сразу же объявляют в розыск, указал Азаров."Киевский режим таким варварским образом пытается лишить УПЦ священства, чтобы некому было служить в храмах. Или же, поставив перед таким жестоким выбором, заставить священников Украинской православный церкви переходить в раскольническую ПЦУ, чьи сотрудники получили бронь от мобилизации", — подытожил экс-глава правительства Украины.Что еще обсуждают украинские эксперты — в материале Натальи Мареевой "Закопанные миллиарды и оружейный голод. Эксперты и политики Украины обсуждают мрачную реальность страны".

https://ukraina.ru/20250707/belyy-dom-protiv-sekret-dolgoletiya-budanova-na-postu-nachalnika-gur-okazalsya-prost-1064824120.html

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Наталья Мареева

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Наталья Мареева

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