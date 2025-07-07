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"Мультики" - самый удобный вариант на поле боя. С отечественным уклоном

"Мультики" - самый удобный вариант на поле боя. С отечественным уклоном - 07.07.2025 Украина.ру

"Мультики" - самый удобный вариант на поле боя. С отечественным уклоном

Основой в экипировке всегда служила форма, особенно сейчас, в условиях проведения спецоперации на Украине. Именно от её качеств зависит как комфорт солдата, так и его жизнь – без должной маскировки он будет обречён оказаться под пулями противника.

2025-07-07T06:45

2025-07-07T06:45

2025-07-07T07:51

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В любой воюющей армии уже накоплен опыт. В начале 2000-х, после опыта кампаний на Ближнем Востоке, американцы пришли к выводу, что находящийся на вооружении с 1981 года комплект формы Battle Dress Uniform (BDU) лишён практичности. Он отлично подходил для маскировки в джунглях, однако, когда дело касалось пустынных местностей, был совершенно бесполезным. Решить проблему в Пентагоне попытались, разработав специальный пустынный камуфляж - 3-Color Desert или 6-Color Desert. Но американским солдатам приходилось носить с собой и лесную расцветку.В итоге по заказу армии США была разработана форма с универсальным камуфляжем - Army Combat Uniform (ACU). Он изготавливается в трех вариантах - обычном, огнестойком и с пропиткой от насекомых. В комплект ACU входят китель и брюки, а также шлем, кепи, футболки и берцы. На вооружение американской армии одежда поступила в 2005 году.В Вооружённых Силах России за последнее десятилетие форма претерпела кардинальные изменения. Вместо оставшихся с советских времен шинелей и ватных бушлатов, наша армия преобразилась в лучшую сторону, когда в войска начал поступать "Всесезонный комплект базового обмундирования" (ВКБО). Он включал в себя 23 предмета одежды: от зимних и летних носков до утеплённых куртки и жилета.Если американцы пытались сделать свою форму более подходящей для участия в различных военных операциях по всему миру, но преимущественно – в тёплых странах, то россияне подошли к разработке обмундирования с точки зрения многослойности – то есть исходили из того, чтобы один и тот же комплект одежды позволял солдату нести службу во всех климатических поясах России и при любых погодных условиях. ВКБО предназначался для использования при температурном режиме от минус 40 до плюс 15 градусов по Цельсию, а для температур выше максимальной отметки был разработан специальный летний костюм.Помнится, как в нашей армии "всем миром" боролись с реформами Сердюкова. Одним из знаковых символов недовольства стал одинокий погон, перенесенный на "грудную клетку" обмундирования. Собственно, знак различия на полевой форме убрали с плеча (в армиях, где традиционно использовали погоны) из-за того, что под снаряжением и бронежилетом они все равно не будут полностью видны. К слову сказать – подобный способ размещения знаков различия появился впервые во Франции в середине 30-х годов прошлого века на полевой форме танкистов и механизированных частей кавалерии. В XXI веке для полевой формы большинства западных армий такая практика стала повсеместной, но у нас в силу субъективных обстоятельств возобладали противоположные тенденции. Вскоре вернули погоны на плечи военнослужащих. Однако сейчас в зоне СВО о погонах на плечах никто и не вспоминает – все на ЛБС ходят в бронежилетах, а знаки различия (как и шевроны) нередко размещают на липучке на грудной части защиты или шлеме. Западный прагматизм снова одержал победу.Если в 2014 году архаичная и слабая украинская армия вперемешку с добробатами никоим образом не могла сравниться с хорошо обмундированными российскими войсками, то сейчас ситуация совершенно иная. Противник 8 лет готовился к реваншу и в значительной мере перевел армию на стандарты НАТО. В первую очередь – это реорганизация ВС под определенные способы проведения военных операций и различные виды боя. Снаряжение и униформа – часть этого процесса, без наличия которых трудно добиться нужного результата. Покрой нынешней формы ВСУ является калькой западной полевой униформы – ее удобно использовать с современными средствами защиты и снаряжением, желтовато-коричневый цвет наиболее подходит для ландшафта Малороссии, где по сути и ведутся боевые действия.У нас же особенно после проведения частичной мобилизации оказалось, что формы образца 2013 года в нужных количествах не оказалось. Мобилизованным стали выдавать и более ранние образцы обмундирования, кто-то покупал продвинутые зарубежные комплекты униформы за свои деньги, что ярко демонстрировало кризис снабжения в МО РФ. К концу 2022 года назрела необходимость обеспечить основную массу военнослужащих МО РФ единообразным современным полевым обмундированием, по качеству и покрою соответствующую современным требованиям.Так появилось новое ВКПО 3.0 образца 2022 года разработаного компанией "Триада-ТКО" совместно со специалистами вещевого управления Департамента ресурсного обеспечения МО РФ. Разработано, как сейчас модно говорить – методом обратного инжиниринга. Копировать обмундирование США, ФРГ, Франции нам как-то было не к лицу, поэтому МО РФ позаимствовали бельгийскую полевую форму "Мультикам", незначительно изменив расцветку камуфляжа (бельгийская форма немного зеленее). В условиях войны – это разумное решение. Новое поколение ВКПО обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами. Несколько десятков тысяч комплектов летней версии обмундирования были сразу переданы действующей армии.Правда, на полигонах сначала была неразбериха с формой, потому, что тыловики выдавали форму согласно учетным карточкам из военкоматов, где были указаны размеры военнослужащих, когда они были молодыми. Актуальные данные были только у тех военнослужащих запаса, что посещали военкомат и проходили сборы. На них форма сидела отлично. Такая картина наблюдалась в первые месяцы после частичной мобилизации.В тоже время, специалисты армейских тыловых служб отмечают, что инициатива военнослужащих, что покупают на свой риск форму на рынке не наказуема. Никто не будет отнимать, все, что куплено на рынке после нескольких стирок придет в негодность, так у одежды, предназначенной для рыбалки, охоты совершенно другие требования к материалам и ниткам. Ее можно использовать в редкие минуты отдыха или в увольнении. Кроме того, командир подразделения вправе требовать от подчиненных, чтобы на боевых позициях они находись в форме установленного в Вооруженных силах России образца. Она не только не подведет в бою, но и позволит не попасть под дружеский огонь. Такого мнения придерживаются многие командиры на передовой.Сразу отбросим сравнение расцветки новой формы "мультикам" со стандартами НАТО. Некое сходство, конечно, есть — за счёт семи оттенков, которые обеспечивают высокую степень маскировки бойца как в летних, так и в зимних условиях данного региона. Отметим, что новый комплект "ВКПО 3.0" представлен компанией ООО "Триада-ТКО", входящей в состав ГК АО "Концерн Калашников".Отдельная тема — обувь, которая представлена облегченными ботинками, оборудованными мембраной — она обеспечивает вентиляцию в жаркую погоду и защищает от промокания в дождливую погоду. У ботинок также предусмотрена удобная шнуровка. В ближайшее время вся российская группировка войск будет переодета в новую форму одежды. По крайней мере, представители тыловых служб заверяют, что комплекты завезены с расчетом на весь личный состав. До сих пор на линии боевого соприкосновения можно встретить абсолютно разный выбор обуви у солдата. Однако выбор обуви во многом зависит от того, какие задачи выполняют бойцы.Вскоре после начала частичной мобилизации, появились сообщения о том, что выпуск теплых и удобных ботинок для военных начали обувные фабрики в различных регионах России. К примеру, партии обуви для мобилизованных изготовляла московская компания "Фарадей", которая специализируется на армейских поставках. Бойцы получили "зимние ботинки с подкладкой из сетчатого полотна и полиэтиленовой стелькой с утолщением-супинатором. В Костромской области наладили выпуск адаптированных для СВО специальных ботинок из натуральной водостойкой кожи с улучшенными характеристиками. И таких примеров-множество.Как уже отмечалось, зачастую военнослужащие самостоятельно заботятся о закупке обуви. Контрактники и добровольцы стали обеспечивать себе качественную тактическую обувь в индивидуальном порядке с начала частичной мобилизации. Налаженный за полтора года параллельный импорт из западных стран в Россию затронул в том числе военную обувь. И если есть финансовые возможности, военнослужащие порой выбирают "топовые" европейские образцы.При всех сложностях в войска, которые находятся в зоне СВО, действительно поступает много качественных военных образцов, считают специалисты. И отечественный "Фарадей" в самом деле централизованно поставляет хорошие военные модели для экипировки. Не снижают активности волонтёры: закупают самую разную обувь, включая "топовые" Belleville, Aku, Prabos, Haix, Lowa, Zimberland, а также модели белорусских и турецких производителей (в некоторых подразделениях именно турецкая обувь выдаётся централизованно). Сами военнослужащие порой самостоятельно закупают обувь разных фирм.При этом эксперты сходятся во мнении: российские образцы, поступающие в войска сегодня, судя по отзывам участников СВО, заметно отличаются в лучшую сторону от тех, которые были в наличии раньше, и заслуживают самых высоких оценок.Российские солдаты и офицеры, участвующие в специальной военной операции, стали получать новейшее всесезонное полевое обмундирование ВКПО 3.0. Новая форма сначала была протестирована в реальных боевых условиях. В массовое производство она пошла после учета всех рекомендаций военнослужащих. Военные убеждены, что расцветка "Мультикам" на передовой - самый удачный вариант.Как сообщает Министерство обороны РФ, комплекты обмундирования уже показали себя с лучшей стороны в ходе боевых действий при разной погоде. Военнослужащие отмечают, что форма получилась удобной и практичной.В военном ведомстве отметили, что первая поставка осуществлялась с учетом климатических зон и погодных условий в местах размещения российских подразделений. Комплект поставки включил в себя летнюю форму, кепки, а также обмундирование, защищающее от ветра и влаги. Летний комплект обмундирования включает в себя брюки, куртку и рубаху. В дальнейшем планируется отправить военным зимние и демисезонные комплекты. Также бойцы получили новые тактические ботинки. Поверхность у них из нубука, в бока вшита сетка, ботинки снабжены ортопедической стелькой, а за счет мембраны ноги в них не потеют.Первыми новую улучшенную форму получили военнослужащие Воздушно-десантных войск, находящиеся в зоне СВО. "В состав полного комплекта ВКПО 3.0 вошли: флисовое термобелье, флисовая кофта, летний, демисезонный и утепленный костюмы (куртка и брюки), влаго/ветрозащитный костюм, боевая рубашка, летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф", - рассказали в концерне. Новая форма изготовлена из материалов с улучшенными свойствами, однако помимо повышенных эргономических характеристик она имеет еще одно важное отличие от общевойсковых защитных комплектов, используемых сейчас в Российской армии.Комплект получил новый паттерн, или, проще говоря, рисунок, который называется multiCam (мультикам), или, как его уже прозвали в войсках, "мультик". После начала специальной военной операции многие специалисты стали говорить о том, что маскировочная расцветка российской формы не совсем универсальна. Сейчас российские бойцы в основном экипируются камуфляжем "ЕМР", который расшифровывается как "Единая маскировочная расцветка". На Западе он известен под названием "Руспат" (Russian Pattern). В обиходе такая расцветка называется "Русская цифра", "Русский пиксель" или просто "Пиксель".Маскирующие элементы формы представляют собой небольшие квадратики (пиксели), которые на общем плане образуют камуфлирующую структуру. Наша "цифра" хорошо зарекомендовала себя в "зеленке". То есть летом или в начале осени в полях, покрытых зеленью, она работает просто прекрасно. Однако поздней осенью или зимой к этой расцветке уже возникают вопросы. Кроме того, если боевые действия переносятся в населенные пункты и перемещаться приходится между домами, то к "цифре" у бойцов также возникают вопросы.Расцветка "Мультикам" в этом отношении более универсальна. Изначально "мультик" задумывался как универсальный камуфляж, который разбивает силуэт как вблизи, так и вдали и в разных климатических зонах. Камуфляж объединяет в себе размытые пятна различных размеров. Одни работают на дальних дистанциях, а другие - на ближних. Одни работают на зеленом фоне, другие - на коричневом. В результате получилась универсальная расцветка, работающая на разных дистанциях и подходящая для практически любых театров военных действий. Это стало главной причиной популярности камуфляжа.Многие военные убеждены, что "мультик" в зоне специальной военной операции - самый удачный вариант. Его расцветка подходит под разные времена года и зоны применения. "Мультик" очень хорошо вписывается в ландшафт южных лесостепей. Хорошо маскирует при резких сменах цветовой палитры, к примеру, когда боец находится в лесу, потом внезапно обнаруживает перед собой выжженное поле или покинутую деревню. Нужно отметить, что российский паттерн "Мультикам" отличается от зарубежных аналогов. Наши военные дизайнеры учли все плюсы и минусы классического "мультика" и на основе этих данных разработали российский вариант.И еще важный нюанс. Как рассказал замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, в зоне спецоперации нет сроков, определяющих износ обмундирования. Все участники спецоперация получают новое обмундирование сразу после его порчи, без ожидания прописанных сроков. "Проходящим службу в зоне СВО будут менять обмундирование сразу после того, как оно испортится. Не дожидаясь прописанных сроков ее износа", — сообщил замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.Таким образом, несмотря на существующие в местах постоянной дислокации нормы по срокам эксплуатации формы, в условиях спецоперации эти ограничения сняты. Находящимся на СВО форма положена сразу после штурмовых действий — тогда военнослужащему предоставят новый комплект.Евкуров отметил, что в пунктах постоянной дислокации действует определенный срок носки обмундирования, но в зоне специальной военной операции он отсутствует. Действует это просто — по словам замминистра, если после, например, штурмовых действий одежда выходит из строя, то военнослужащему должны сразу же, насколько это физически возможно, выдать новый комплект.О том, как организовано питание солдат России, участвующих в СВО - в статье Геннадия Алёхина "Война войной, а обед - по расписанию. И сухпаёк в придачу"

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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россия, сша, франция, нато, пентагон, вооруженные силы украины, эксклюзив