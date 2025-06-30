https://ukraina.ru/20250630/voyna-voynoy-a-obed---po-raspisaniyu-i-sukhpak-v-pridachu-1064455938.html

Война войной, а обед - по расписанию. И сухпаёк в придачу

Война войной, а обед - по расписанию. И сухпаёк в придачу - 30.06.2025 Украина.ру

Война войной, а обед - по расписанию. И сухпаёк в придачу

Армейский тыл – структура огромная и значимая. Особенно сейчас, в ходе проведения спецоперации на Украине, в задачах которой большую роль занимает и обеспечение питания личного состава.

2025-06-30T17:19

2025-06-30T17:19

2025-06-30T17:19

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В первую очередь, на передовой, в тыловых районах временной дислокации, вблизи линии боевого соприкосновения. В боевых условиях, где военнослужащие должны быть накормлены и обеспечены всеми нормами продовольственного довольствия. Есть опыт войны в Афганистане, в других "горячих точках", где тыловые службы обеспечивали солдат и офицеров полноценным питанием. Сейчас на юге-востоке Украины задействованы сотни тысяч военнослужащих, и всех их нужно накормить и напоить. Горячие питание для солдат также важно, как автоматы и патроны.Основные армейские полевые кухни, которые обеспечивают питанием военнослужащих, это ПАК-200М и ПК-130М. Они способны накормить по 200 и 130 человек соответственно. Особенностью ПАК-200М является ее мобильность – готовить еду можно как на стоянке, так и в движении. Два повара, необходимый запас продовольствия и воды, позволяют накормить несколько подразделений.ПК-130М считается наиболее востребованной походной кухней, удобна она и в транспортировке, поскольку буксируется любым транспортным средством. Помимо 4-х котлов, в нее входит еще и духовка, а работать она может на дровах, на жидком топливе, на газе и угле.Более модернизированный аналог – мобильная кухня-столовая переменного объема КСВК-240/24. Из-за выдвижных по бокам секций-крыльев, в три раза увеличивающих внутренний объем, в армии такую кухню называют еще "бабочкой". Внутри за столами комфортно могут принимать пищу 24 человека. В настоящее время в российской армии эксплуатируется более 10 тыс. полевых кухонь.Помимо горячего питания полевых кухонь, российские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в отрыве от основных сил, получают сухие пайки. Их официальное название – индивидуальные рационы питания (ИРП), которые существуют в семи вариантах, энергетическая ценность каждого превышает 4,5 тыс. ккал. Варианты различаются от времени года (летний-зимний), условий употребления (боевой и повседневный), свой паек у десантников и спецназовцев – более компактный. Сухпайки рассчитаны на три приема пищи в сутки – пластиковых ложек в нем тоже три.Обязательный набор – галеты, мясные и овощные консервы, шпик или паштет, консервы из фруктов (летний вариант), плавленый сыр, сахар, джем или фруктовый концентрат, фруктовые палочки, молочный напиток, шоколад, растворимый кофе и чай в пакетиках, соль и перец. Присутствуют салфетки, спички, портативный разогреватель (с таблетками сухого спирта), жевательная резинка, обеззараживающие таблетки и поливитамины. Предусматривается, что ИРП может употребляться военнослужащими не более трех суток.Основными изготовителями сухпайков для Минобороны РФ являются Барышский мясокомбинат и Грязинский пищевой комбинат – ПАО "ГПК"."Требования к ИРП очень высокие, поэтому у нас свой контроль всех пищевых компонентов сухпайка, – рассказал генеральный директор ПАО "ГПК" Валерий Ковалевич. – Основные условия – быстро приготовить пищу в полевых условиях, исключить скоропортящиеся продукты, вызывающие проблемы с желудком, набор должен быть питательным и содержать достаточное количество полезных веществ, это не менее 60 процентов мяса и не более 16 процентов жира.А еще ИРП нашего производства "не тонет в воде и не горит в огне". Внешняя оболочка – это сложный технологичный элемент, к которому военное ведомство предъявляет жесткие требования. Сухой паек не должен получить повреждений, даже если упаковка три часа пролежит в воде на метровой глубине, не менее пяти секунд пробудет в пламени костра".Как сообщают официальные представители Министерства обороны РФ, в настоящее время проводят испытания обновлённого индивидуального рациона питания - норма номер 7. В этих пайках переработали технологию приготовления, в том числе улучшили ассортимент. Переупаковали практически все блюда в полимерную упаковку. Она практически не подвержена деформациям и повреждениям. Еда в ней хранится 24 месяца и её удобно носить и просто утилизировать.Также в наборы вошла и другая новинка - беспламенный химический разогреватель. Он представляет собой пакет со смесью, который нужно открыть и поместить туда еду в упаковке, добавить 100 граммов воды и загерметизировать с помощью клейкого слоя на краю пакета. Затем блюдо в течение пяти минут нагреется до 65 градусов. Это удобно, становится разогрев малозаметным, в том числе, для тепловизоров. Удобно, быстро, не надо ничего жечь.Испытания проходят в пяти воинских частях в зоне СВО. Как рассказали в МО РФ, новая упаковка позволяет сбрасывать еду с квадрокоптеров, а сами продукты стали более калорийными. После завершения испытаний индивидуальные рационы питания будут выдаваться военнослужащим, которые выполняют различные задачи в местах, где затруднена организация горячего питания, уточнили в ведомстве.Повара Западного военного округа, например, стараются разнообразить меню летчиков армейской авиации. Вертолетчикам военные кулинары готовят несколько видов салатов, разнообразные супы, как рыбные, так и мясные, рагу, плов из говядины, свинины и мяса птицы. Обязательны свежие овощи и фрукты. В обязательном порядке — шоколад.Прием пищи — три раза в день. Но если во время завтрака, обеда или ужина экипаж находился на задании (машина ушла на удар, обеспечивает прикрытие фронтовой авиации или проводит воздушную разведку), летчикам выдается усиленный сухпаек. Туда, кроме прочего, входят сок, шоколад, быстро разогреваемые гуляши, каши, супы и т.д.Как рассказали тыловики, питание личного состава бригады организовано по двум нормам: общевойсковая норма и летная норма. Летный паек усилен фруктами, шоколадом, молоком, готовится из свежего мяса говядины, мяса птицы. Также для разнообразия выдаются сосиски, сардельки, колбаса, сыр, паштет печеночный. Блюда разнообразные, в соответствии с раскладкой продуктов, которую устанавливает продовольственное управление. В случае вылета боевому составу во время обеда или иного приема пищи выдается бортовой рацион питания, который заменяет один прием пищи.Питание в учебных центрах и на передовой отличается. На полигонах "за ленточкой" уже нет ни столовых, ни тем более ресторанов. Пищу там готовят на полевых кухнях. Изысканных блюд нет, но еда сытная и питательная. На передовой никакую полевую кухню не поставишь, так как она сразу станет объектом для вражеской артиллерии. Обычно продукты, сухие пайки и воду солдатам доставляют те, кто служит в роте материального обеспечения. А уже сами бойцы по мере возможностей готовят еду в блиндажах: гречку, горох, макароны с тушенкой. Что-нибудь приготовить себе военнослужащие могут и на пункте постоянной дислокации во время смены. Туда подвозят питьевую воду и необходимые продукты. Однако во время сложных боевых условий или рейдов заниматься готовкой проблематично. Тогда на помощь солдатам приходят сухпайки.Безусловно, индивидуальный рацион питания должен соответствовать ряду требований. Продукты, которые в него входят, должны иметь долгий срок хранения. Быстропортящиеся продукты: майонез, свежие фрукты, необработанное мясо — в состав ИРП не включают. Продукты для сухпайка должны быть легкоусвояемыми, то есть такими, которые не вызывают пищевых расстройств и аллергию.В стандартный ИРП входят: четыре пачки галет; 100 г консервированного шпика; две упаковки паштета; по 250 г тушеной говядины, риса с курицей и овощами, мяса с морковью и горошком; 100 г овощной икры; три пакета концентрата со вкусом ягод или фруктов; 80 г плавленого сыра; три упаковки сахара по 20 г; 45 г фруктового пюре; 30 г шоколада; по 2 г сухих сливок и растворимого кофе; два пакетика черного чая; 5 г соли; 1 г перца; одна пачка жвачки; один разогреватель с сухим спиртом и шесть спичек; шесть салфеток; три пластмассовые ложки и нож; а также три таблетки для обеззараживания воды и одна таблетка поливитамина.Не раз доводилось мне побывать в так называемых "нестандартных" полевых столовых, которые расположены буквально в нескольких километрах от опорников и районов обороны противника. К примеру, в Попасной (ЛНР) и в зоне боевых действий на территории Харьковской области. Скажу сразу. Это не какая-то там специальная столовая для генералов или старших офицеров, а самый что ни на есть окопный пункт приема пищи. В полном смысле окопный, потому что размещается он на передовых позициях российских войск, в данном случае одной из рот БАРС-9, добровольческого батальона, входящего в структуру Минобороны. Ребята выполняют боевые задачи на Харьковском направлении. Отсюда до вражеского опорного пункта, не больше трех километров.— Рыли столовую всем миром, — рассказывают мужики, средний возраст которых, составляет от 30 до 45 лет. Здесь на передовой вообще всё делается всем миром. И окопы роем, и в дозоры ходим, и врагов бьем.Пока мы разговаривали в столовую начали подходить бойцы: один-два не больше. Поедят, помоют за собой посуду, скажут "спасибо" и уходят.— Мы здесь больше трех не собираемся. Сами понимаете, это передовая. Хоть сейчас и "зеленка", но вражеские дроны здесь летают частенько. Если приметят, что здесь движуха идет, обязательно пальнут.Сплюнул через левое плечо и постучал три раза по деревянным стенам блиндажа. — Мы здесь суеверные, в приметы не то, что верим, но стараемся их не нарушать. Так надежнее как-то,-улыбнулся ротный шеф-поварХолодильников в этой столовой я не увидел. Всё хранят тут же, в траншеях. Продукты долгого хранения: тушенка, рыбные консервы, супы, картошка, лук, варенье, яйца, масло и растительное, и сливочное и всё остальное продуктовое добро складируют здесь. В траншее, зимой, если небольшие морозы, ничего не замерзает, даже картошка, а летом, как в погребе: прохладно.Здесь практически всё в железных банках. Картошка в ящиках из-под зарядов для РПГ-7, лук в гранатных ящиках. Ну а тот же самый чай и сахар хранят в столовой, чтобы не сырел. Да, а кофе на выбор: хочешь растворимый, хочешь для варки. А тем временем – война войной, а обед – по расписанию. В тот раз повар солдатской столовой щедро наливает нам в тарелки густой, наваристый борщ (да, конечно же, с той самой любимо-надоевшей тушенкой). На второе – гречневая каша. С чем? Думаю, вы и сами догадались. Завершающим аккордом продуктовой идиллии стала мини-упаковка сока с трубочкой, выдаваемая сейчас бойцам после солдатской трапезы. Волонтеры подвезли, и не только сок, но и массу сладостей.Кстати, немалая часть подразделений на СВО, которым помогают волонтеры, уже и вовсе отказались от привоза продуктов "с гражданки": "Ребята, у нас с этим все нормально, лучше привезите запчасти и покрышки для автотехники". Да, все это так, и слава Богу, снабжение армии продовольствием налаживается.О том, что происходило на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Безумные Максы" и другие почти революционные действия ВС РФ"

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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