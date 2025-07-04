https://ukraina.ru/20250704/pentagon-sam-reshil-zablokirovat-postavki-oruzhiya-ukraine-sbu-aktivizirovalas-v-turtsii-vazhnoe-k-1064688787.html

Пентагон сам решил заблокировать поставки оружия Украине, СБУ активизировалась в Турции: важное к 15.20

Пентагон сам решил заблокировать поставки оружия Украине, СБУ активизировалась в Турции: важное к 15.20 - 04.07.2025 Украина.ру

Пентагон сам решил заблокировать поставки оружия Украине, СБУ активизировалась в Турции: важное к 15.20

Решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона. Об этом он заявил 4 июля, сообщает тг канал Украина.ру

2025-07-04T15:25

2025-07-04T15:25

2025-07-04T15:25

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владимир путин

пит хегсет

пентагон

сбу

военная помощь украине

оружие

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Среди важных новостей к этому часу:🟥 Семь человек пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона;🟥 Артиллерийскими расчетами группировки войск "Восток" нанесены точные удары по укрепрайонам противника на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны России;🟦 СБУ активизировала агентурную работу в Турции, в том числе в Анкаре и Стамбуле, пишет газета Aydınlık со ссылкой на секретный документ;🟦 Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, тема – работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;🟦 В Чехии произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает издание Denik. Без света остались часть Праги, Центральночешский, Устецкий и Либерецкий края. Причина пока неизвестна. Трамваи остановились, люди застряли в лифтах;🟦 Решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом, сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех помощников конгрессменов и бывшего американского чиновника, знакомых с вопросом. Украина.ру — подписаться и знать большеБольше новостей дня представлено в обзоре Как достичь целей СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, турция, белгородская область, владимир путин, пит хегсет, пентагон, сбу, военная помощь украине, оружие, сво, чехия, ес, наркотики