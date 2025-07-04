https://ukraina.ru/20250704/pentagon-sam-reshil-zablokirovat-postavki-oruzhiya-ukraine-sbu-aktivizirovalas-v-turtsii-vazhnoe-k-1064688787.html
Пентагон сам решил заблокировать поставки оружия Украине, СБУ активизировалась в Турции: важное к 15.20
Пентагон сам решил заблокировать поставки оружия Украине, СБУ активизировалась в Турции: важное к 15.20 - 04.07.2025 Украина.ру
Пентагон сам решил заблокировать поставки оружия Украине, СБУ активизировалась в Турции: важное к 15.20
Решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона. Об этом он заявил 4 июля, сообщает тг канал Украина.ру
2025-07-04T15:25
2025-07-04T15:25
2025-07-04T15:25
новости
украина
турция
белгородская область
владимир путин
пит хегсет
пентагон
сбу
военная помощь украине
оружие
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Среди важных новостей к этому часу:🟥 Семь человек пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона;🟥 Артиллерийскими расчетами группировки войск "Восток" нанесены точные удары по укрепрайонам противника на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны России;🟦 СБУ активизировала агентурную работу в Турции, в том числе в Анкаре и Стамбуле, пишет газета Aydınlık со ссылкой на секретный документ;🟦 Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, тема – работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;🟦 В Чехии произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает издание Denik. Без света остались часть Праги, Центральночешский, Устецкий и Либерецкий края. Причина пока неизвестна. Трамваи остановились, люди застряли в лифтах;🟦 Решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом, сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех помощников конгрессменов и бывшего американского чиновника, знакомых с вопросом. Украина.ру — подписаться и знать большеБольше новостей дня представлено в обзоре Как достичь целей СВО, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 4 июляСледите за новостями на сайте Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061041872_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_da5267c54c5a29bf260d52e25c97644e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, турция, белгородская область, владимир путин, пит хегсет, пентагон, сбу, военная помощь украине, оружие, сво, чехия, ес, наркотики
Новости, Украина, Турция, Белгородская область, Владимир Путин, Пит Хегсет, Пентагон, СБУ, военная помощь Украине, оружие, СВО, Чехия, ЕС, наркотики
Пентагон сам решил заблокировать поставки оружия Украине, СБУ активизировалась в Турции: важное к 15.20
Решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона. Об этом он заявил 4 июля, сообщает тг канал Украина.ру
Среди важных новостей к этому часу:
🟥 Семь человек пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор региона;
🟥 Артиллерийскими расчетами группировки войск "Восток" нанесены точные удары по укрепрайонам противника на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны России;
🟦 СБУ активизировала агентурную работу в Турции, в том числе в Анкаре и Стамбуле, пишет газета Aydınlık со ссылкой на секретный документ;
🟦 Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза, тема – работа по борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
🟦 В Чехии произошло масштабное отключение электроэнергии, сообщает издание Denik. Без света остались часть Праги, Центральночешский, Устецкий и Либерецкий края. Причина пока неизвестна. Трамваи остановились, люди застряли в лифтах;
🟦 Решение о приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом, сообщает телеканал NBC со ссылкой на трех помощников конгрессменов и бывшего американского чиновника, знакомых с вопросом. Украина.ру — подписаться и знать больше
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