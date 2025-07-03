Зеленский заключил контракт на производство "антиГераней" с фирмой-прокладкой из США - 03.07.2025 Украина.ру
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Зеленский заключил контракт на производство "антиГераней" с фирмой-прокладкой из США
Зеленский заключил контракт на производство "антиГераней" с фирмой-прокладкой из США - 03.07.2025 Украина.ру
Зеленский заключил контракт на производство "антиГераней" с фирмой-прокладкой из США
Украина и США развернут совместное производство дронов-перехватчиков, предназначенных против российских ударных БПЛА семейства "Герань". Об этом 3 июля сообщили в Офисе президента Украины
2025-07-03T16:02
2025-07-03T16:02
новости
украина
сша
запад
владимир зеленский
вооруженные силы украины
офис президента
минобороны
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Украина получила доступ к технологиям создания дронов-перехватчиков. Представители Минобороны страны пописали меморандум о производстве беспилотников против российских "Гераней" с американской компанией Swift Beat. Перед подписанием Владимир Зеленский с Украины встретился с исполнительным директором компании Эриком Шмидтом. Собеседники обсудили совместное производство перехватчиков на площадках нескольких компаний. "Сосредотачиваемся на дронах разного типа. Но то, что самое главное – это этот год и следующий. В этом году – [произведем ]сотни тысяч [дронов]. И следующий год – будет увеличение", - сказал Зеленский. .По словам Зеленского, с американской компанией подписан "очень серьезный контракт". Теперь некоторые украинские предприятия ОПК получат доступ к новым технологиям. По данным украинских СМИ, Swift Beat – американская компания, которая специализируется на производстве автономных дронов с искусственным интеллектом. Сотрудники этой компании, как утверждают украинские журналисты, работают вместе с украинскими инженерами и военнослужащими, тестируют дроны на территории Украины. Что такое Swift Beat?На официальном сайте Swift Beat нет никакой информации о том, чем занимаются ее сотрудники, и кто ей руководит. Из доступного описания следует, что Swift Beat заинтересована в "развитии автономных технологий", а работают в ней "ведущие технологи отрасли". По данным из открытых американских источников, ООО Свифт Бит (Swift Beat, LLC) зарегистрирована в августе 2023 года в городе Мело-Парк (Калифорния, США), оказывает "профессиональные, научные и технические услуги". Компанию возглавляют ключевые руководители другой организации - White Stork Group. White Stork Group - благотворительная организация, члены которой занимаются поставками нелетального вооружения в ВСУ, собирают денежные средства для украинской армии. Фондом руководят, как заявляется, некие "ветераны США", команда присутствует на территории Украины. Директор проекта - член иезуитского ордена, ирландский скрипач и преподаватель религиоведения Джеймс Бойтон из Мичигана. Он называет себя "братом Джеймсом". Соучредителем, среди прочих, выступает ветеран морской пехоты США Уильям МакНалти, который с 2022 года якобы находится на территории Украины. МакНатли известен тем, что до украинской компании создал пять организаций в разных странах Запада, объединивших якобы около 100 тысяч ветеранов. Руководителем украинской программы назначили участника программ USAID по маркетингу для образовательных учреждений на Украине Наталью Вивчарчин, выпускницу Тернопольской академии народного хозяйства. Из публичного отчета White Stork Group следует, что организация за 2024 год смогла поставить в ВСУ только 25 разведывательных дронов и 3 единицы средств РЭБ. Таким образом, кто именно и на каких площадках собирается производить "сотни тысяч дронов" и за чей счет - неизвестно. Как и то, есть ли на самом деле у Swift Beat доступ хоть к каким-либо оборонным технологиям. Если есть - кто его предоставил.
https://ukraina.ru/20250703/vashington-slezam-ne-verit-chto-govoryat-na-ukraine-o-priostanovke-postavok-vooruzheniy-iz-ssha-1064591354.html
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новости, украина, сша, запад, владимир зеленский, вооруженные силы украины, офис президента, минобороны
Новости, Украина, США, Запад, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Офис президента, Минобороны

Зеленский заключил контракт на производство "антиГераней" с фирмой-прокладкой из США

16:02 03.07.2025
 
© Фото : офис президента УкраиныЗеленский, Умеров, Ермак и представитель компании Swift Beat подписывают некий контракт
Зеленский, Умеров, Ермак и представитель компании Swift Beat подписывают некий контракт - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
© Фото : офис президента Украины
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Украина и США развернут совместное производство дронов-перехватчиков, предназначенных против российских ударных БПЛА семейства "Герань". Об этом 3 июля сообщили в Офисе президента Украины
Украина получила доступ к технологиям создания дронов-перехватчиков. Представители Минобороны страны пописали меморандум о производстве беспилотников против российских "Гераней" с американской компанией Swift Beat.
Перед подписанием Владимир Зеленский с Украины встретился с исполнительным директором компании Эриком Шмидтом. Собеседники обсудили совместное производство перехватчиков на площадках нескольких компаний.
"Сосредотачиваемся на дронах разного типа. Но то, что самое главное – это этот год и следующий. В этом году – [произведем ]сотни тысяч [дронов]. И следующий год – будет увеличение", - сказал Зеленский. .
По словам Зеленского, с американской компанией подписан "очень серьезный контракт". Теперь некоторые украинские предприятия ОПК получат доступ к новым технологиям.
По данным украинских СМИ, Swift Beat – американская компания, которая специализируется на производстве автономных дронов с искусственным интеллектом. Сотрудники этой компании, как утверждают украинские журналисты, работают вместе с украинскими инженерами и военнослужащими, тестируют дроны на территории Украины.
Что такое Swift Beat?
На официальном сайте Swift Beat нет никакой информации о том, чем занимаются ее сотрудники, и кто ей руководит. Из доступного описания следует, что Swift Beat заинтересована в "развитии автономных технологий", а работают в ней "ведущие технологи отрасли".
По данным из открытых американских источников, ООО Свифт Бит (Swift Beat, LLC) зарегистрирована в августе 2023 года в городе Мело-Парк (Калифорния, США), оказывает "профессиональные, научные и технические услуги". Компанию возглавляют ключевые руководители другой организации - White Stork Group.
White Stork Group - благотворительная организация, члены которой занимаются поставками нелетального вооружения в ВСУ, собирают денежные средства для украинской армии. Фондом руководят, как заявляется, некие "ветераны США", команда присутствует на территории Украины.
Директор проекта - член иезуитского ордена, ирландский скрипач и преподаватель религиоведения Джеймс Бойтон из Мичигана. Он называет себя "братом Джеймсом".
Соучредителем, среди прочих, выступает ветеран морской пехоты США Уильям МакНалти, который с 2022 года якобы находится на территории Украины. МакНатли известен тем, что до украинской компании создал пять организаций в разных странах Запада, объединивших якобы около 100 тысяч ветеранов.
Руководителем украинской программы назначили участника программ USAID по маркетингу для образовательных учреждений на Украине Наталью Вивчарчин, выпускницу Тернопольской академии народного хозяйства.
Из публичного отчета White Stork Group следует, что организация за 2024 год смогла поставить в ВСУ только 25 разведывательных дронов и 3 единицы средств РЭБ.
Таким образом, кто именно и на каких площадках собирается производить "сотни тысяч дронов" и за чей счет - неизвестно. Как и то, есть ли на самом деле у Swift Beat доступ хоть к каким-либо оборонным технологиям. Если есть - кто его предоставил.
- РИА Новости, 1920, 03.07.2025
05:10
"Вашингтон слезам не верит". Что говорят на Украине о приостановке поставок вооружений из СШАВ среду 2 июля по украинским СМИ пронеслась очередная волна "зрады" - США приостановили поставки Киеву вооружений. О том, что пакеты военной помощи, выделенной при Джо Байдене, должны были летом закончиться, американцы предупреждали уже полгода, но в Киеве надеялись, что смогут как-то уболтать новую администрацию.
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