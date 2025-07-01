https://ukraina.ru/20250701/verka-serdyuchka-i-e-strannye-metamorfozy-ty-prognulsya-no-sdelal-eto-bez-uvazheniya-1064507101.html

Верка Сердючка и её странные метаморфозы. Ты прогнулся. но сделал это без уважения!

Верка Сердючка и её странные метаморфозы. Ты прогнулся. но сделал это без уважения! - 01.07.2025 Украина.ру

Верка Сердючка и её странные метаморфозы. Ты прогнулся. но сделал это без уважения!

Почему начинаются репрессии на Украине против сбежавших из России артистов? И будет ли Верка Сердючка выступать на украинском?

2025-07-01T19:01

2025-07-01T19:01

2025-07-01T19:01

эксклюзив

верка сердючка

андрей данилко

украина

россия

киев

советская власть

нато

владимир зеленский

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На Украине продолжается скандал с Андреем Данилко (Верка Сердючка), который по-прежнему "непокорно" исполняет свои песни не на "мови".К Сердючке придрались из-за того, что в Киеве он (она?) пел на концерте на русском языке.Что же случилось? Ведь так было всегда. Данилко упорно пел на русском, и говорил всем, кому это не нравилось, что его произведения "перевести невозможно".Между прочим, это показатель того, что представляет собой "мова" и на каком языке говорят на Украине на самом деле.Верка Сердючка, простая проводницаАндрей Данилко - уроженец Полтавы и говорит и поёт так, как там принято. Это абсолютно народный, "аутентичный" исполнитель. Так же, как его героиня Верка Сердючка, в прошлом "проводница поезда", является легко узнаваемым типажом.Сердючку моментально может "опознать" любой, кто видел таких Верок на рынках, в поездах, в обычной жизни украинского социума. Колоритный персонаж и полностью узнаваемый.Эта типичная украинская Вера говорит "на суржике", то есть на смеси украинского и русского языков.Надо сказать, что то, что на Украине называют "суржик" и "русификация" украинской "мовы" - это и есть настоящий украинский язык. А сегодняшнюю версию "украинского литературного" придумали в первые годы Советской власти. И дополнили многочисленным "новоязом" уже в годы "независимости".Но сегодняшним украинизаторам Сердючка с её народным настоящим украинским языком - это, конечно, как кость в горле.Нападение на Сердючку идёт ещё с весны.До этого Данилко не трогали. Он сделал "концерт в метро" в Киеве и поддержал Зеленского. Высказывался против России. Его выпускали за рубеж, он выступал у Лаймы Вайкуле на её фестивале в Юрмале.Но ситуация начала меняться. Причём для очень многих, не только для Данилко, и не только на Украине.Кристина, Земфира и ЧулпанПроисходят удивительные вещи. На Западе, куда сбежали некоторые очень известные в прошлом российские артисты, их начали откровенно травить.Кристине Орбакайте запретили въезд в Латвию. Как же теперь будет проходить фестиваль Лаймы? Или Алла Пугачёва и Галкин* всё равно поедут в страну, которая закрыла въезд Кристине, как ни в чём не бывало?Иноагент певица Земфира* и уехавшая из России в ту же Латвию актриса Чулпан Хаматова в этом году появились на печально известном сайте "Миротворец". Это якобы украинский сайт (на самом деле работает на домене НАТО). Туда вносят всех несогласных с сегодняшним режимом на Украине.В вину им поставлено:Земфире - "отрицание российской агрессии" и "манипуляция общественно значимой информацией."Чулпан Хаматова "нарушала украинскую границу с целью попасть в Крым" и якобы "вела в Крыму незаконную коммерческую деятельность." Видимо, имеются в виду концерты.Не помогли, значит, никакие унизительные прогибы, вздохи и заламывание рук."Независимая сцена" Чулпан ХаматовойОсобенно обидно должно быть Чулпан Хаматовой. Её еще и из латышского театра уволили. И уже готовый спектакль, который она поставила на "независимой сцене" (где то в гаражах Риги) отменили.Причина - говорит на русском языке, спектакли ставит на русском. Режиссёр театра намекал также на профнепригодность.Видимо, основная причина, почему против них начались эти репрессии - недостаточная поддержка Украины.Да, в демократическом западном обществе, если ты говоришь негромко или вообще молчишь, ты будешь репрессирован.Это пока они на "Миротворце". А потом начнут отбирать недвижимость. Ради которой они туда и уехали. Ну и в ожидании, конечно, что "Россия развалится".Про Чулпан Хаматову уже пишут в латышской прессе, что "никто не хочет жить рядом с ней". Латыши якобы отказываются покупать дома рядом с Чулпан. Причина: говорит на русском. И вообще, а вдруг она будет Новый год встречать "по времени Путина"? То есть на час раньше, чем в Латвии.За этим латышская полиция ревностно следит, нарушителей, открывший шампанское "по московскому времени" отлавливают и штрафуют. Но это другая часть "демократического" спектакля, который на Украине тоже присутствует, но пока не принял такие оголтелые формы, как в Прибалтике.Всё это называется "геть вид Москвы!"А Чулпан с Земфирой не до конца "геть", недостаточно отвернулись, видимо, пытались соблюсти хоть какую-то видимость приличий.Ты прогнулся, но сделал это без уважения!С Данилко - та же самая история. "Ты прогнулся, но не до конца."Надо больший прогиб!Кроме того, сам образ Сердючки мозолит глаза а, главное, уши своей почти русской речью.Но главное: от Данилко требуется больше, он должен полностью отречься от России. Хотя, казалось бы, куда уж больше?Возможно, играет роль и личная месть Зеленского. Они с Данилко были конкурентами в прошлом: обслуживали одни и те же корпоративы.Конечно, Зеленский, который всегда говорил только заученные тексты, не мог сравниться с Сердючкой. Когда Данилко вживался в свой типаж, то отвечал метко, спонтанно, за словом в карман не лез. И был, безусловно, популярнее, чем весь "Квартал 95".А сегодня Данилко почему-то молчит про "великого Зеленского"?Давайте для начала запретим ему выезд из страны!И запретили. С марта этого года Данилко и его коллектив (у него в подтанцовке на сцене много "мальчиков - зайчиков") не имеют права выезжать за рубеж.Официальная причина: много мужчин "мобилизационного возраста".Данилко оказался "в заложниках". Вряд ли его самого призовут. Хотя от Зеленского можно ожидать всего.Но призвать могут "зайчиков", а с ними у Данилко близкие доверительные отношения.Поэтому теперь они гастролируют по Украине: Киев и Одесса. Но тут тоже начинают "щемить".И тоже оставляют Сердючку в подвешенном состоянии. Так же как с мобилизацией: предупредили, что могут мобилизовать, и дальше пока молчат.Предупредили, что могут быть последствия из-за русского языка, и потом объяснили, что пока ещё нет. Как-то получилось, что пока что закон сам Данилко не нарушил. Оштрафовали хозяев отеля, где он выступал: они допустили объявление песен на русском языке.Послал! Но на украинском!Вся эта ситуация "дамоклова меча" создана для того, чтобы Данилко что-то сделал.Скоро мы узнаем, что. Скорее всего, это будет интервью с полной безоговорочной поддержкой "Вовы Зеленского".Данилко как-то выкрутится.Из "языкового скандала" он вышел интересно: на концерте в Одессе всё таки спел одну свою песню в переводе на украинский, но при этом послал всех "языковых омбудсменов" куда подальше."Хай идуть в п...!" Спел Данилко. Послал! Но на украинском! Не придерёшься.Так прогнулся или нет? Вроде и на мову перешёл, а вроде и послал.Мовный омбудсмен, по фамилии Креминь, по имени Тарас призвал Данилко к "самоукраинизации".Давай, Верка, сама наступай на горло собственной песне.И Данилко, может быть, и "самоукраинизировался" бы. Так его же слушать не будут? Или будут, но не так. Сам же он об этом и говорил.Кроме того, его характер (и сценический образ Сердючки) не позволяет ему так поступить. Ну неужели Вера так тупо будет прогибаться, так уныло?Пополнит когорту никому не известных, поющих "на мове". Типа Веры Брежневой, которая перешла на украинский, но никакой прежней популярности у нее нет.И тот же Данилко отказался с ней выступать на одной сцене. Это уже разборки продюсеров между собой, но всё же - симптом непопулярности."Ты уже в мусорном ведре, Вера." Как бы сказала Верка Сердючка Брежневой. И та ушла, несолоно хлебавши.Так кто же победит? Сердючка или "Вова Зе"? У Зеленского мощная государственная машина. У Сердючки - как ни крути, народная любовь. И заступники во власти, конечно, есть.Конечно, Сердючка прогнётся. Но так, с вызовом якобы, с "фигой в кармане"Но что делать Верке дальше?Уехать навсегда?Музыкальный продюсер Леонид Дзюник считает, что Данилко якобы задумывается о том, чтобы уехать из Украины навсегда и попросить даже политического убежища."Думаю, ещё пора выпадов в адрес Андрея, и он плюнет на всё, и уедет с Украины", - говорит Леонид Дзюник. Данилко давно понял, что "на Украине образовалась яма нереально крупных размеров".Но как же он уедет? Выезд запрещён. Мальчики -зайчики пойдут на фронт? А двухэтажная квартира в "доме со звездой" на Крещатике? А нереальных размеров дом под Киевом?Нет, Данилко будет петь на украинском. И будет давать нужные оценки в интервью.А Верку жаль. Погибнет Верка Сердючка окончательно. Под железной пятой "украинизаторов".Другие подробности нападок власти на Данилко - в статье Украина за неделю. Ужасы мобилизации, жалобы Зеленского, Кремень атакует Сердючку*Признан в РФ иноагентом

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Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, верка сердючка, андрей данилко, украина, россия, киев, советская власть, нато, владимир зеленский