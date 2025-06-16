Украина за неделю. Ужасы мобилизации, жалобы Зеленского, Кремень атакует Сердючку
Коллаж: Украина за неделю
Киевский режим не прекращает попыток атаковать российские города. В то же время мобилизация на Украине становится все более беспощадной и кровавой
Удары и теракты
Российские вооруженные силы продолжили на минувшей неделе наносить комбинированные удары по украинским военным объектам и объектам военной промышленности. В ночь на вторник, 10 июня, власти Украины заявили об атаке свыше трех сотен ударных дронов и нескольких единиц баллистических ракет.
Естественно, как и всегда, ПВО Украины на словах всё сбило, однако просочившиеся в сеть кадры свидетельствуют об обратном. Так, в Киеве тем утром небо заволокло дымом, по данным военных телеграм-каналов, под удар в столице попал завод «Артем», выпускающий военную продукцию, а также склады, предприятия и т.д.
Взрывы и разрушения были зафиксированы также в Одессе и Запорожье.
Владимир Зеленский воспользовался этим, чтобы в очередной раз призвать Запад к решительным действиям.
"Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, которая не имеет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", - написал он у себя в телеграм-канале.
Реакция Зеленского на удар ВС РФ является политическим импульсом к эскалации боевых действий, считает политолог Сергей Марков.
"Наиболее вероятно, что администрация Трампа ответит что-то в стиле: эскалация идет с обеих сторон. А Европа сделает ещё шаги в направлении эскалации войны. А в мире еще раз сделают вывод: украинская война очень далека от мирного завершения и пока идет по пути эскалации", - написал эксперт в своем телеграм-канале.
Украинские формирования той же ночью также пытались атаковать российские города. По три дрона сбили в Московской и Ленинградской областях, 46 – над Брянской, 20 – над Белгородской, по 9 – над Воронежской областью и Крымом, по 4 – над Татарстаном и Калужской областью, по 2 – над Орловской и Курской областями и еще 1 – над Смоленской областью.
Подобные налеты продолжились и в остальные дни.
Также российскими спецслужбами был задержан еще один россиянин, который планировал теракт в аэропорту Сухума. Мужчина являлся сотрудником инженерно-технической службы абхазского аэропорта. Он намеревался передать Украине план-схему аэропорта и примыкающей к ней закрытой парковки, которая используется для приема официальных делегаций.
Вчера, 06:45Западная Украина за минувшую неделю: Мобилизация священников УПЦ МП и полу-ЧП во ЛьвовеДо понедельника во Львове возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов и осмотр автомобилей. В городе выросло число силовиков в полном вооружении, в бронежилетах, касках и масках.
Еще один агент украинских спецслужб был задержан в Великом Новгороде. Он планировал осуществить подрыв автомобиля общественного деятеля - участника СВО. Как сообщили в ФСБ, несостоявшимся террористом был украинец, который до этого поджег несколько автомобилей с символикой спецоперации, следил за военными объектами и собирал данные о сотрудниках ОПК. Ему грозит теперь до 20 лет тюрьмы.
Священников - в окопы, но не всех
На неделе киевский режим окончательно определился с правилами бронирования от мобилизации представителей религиозных организаций. Списком определены свыше 7 тыс. юридических лиц, которые могут бронировать своих священнослужителей. Среди них – раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ), греко-католики, баптисты, мусульмане, иудеи, кришнаиты и прочие, в т.ч. откровенные сектанты.
В этом перечне практически нет приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которая властями загнана в полуподпольное состояние, но при этом имеет самое большое число прихожан в стране.
"Для чего это делается - догадаться несложно. Основная цель данного откровенно дискриминационного списка - заставить как можно больше священников УПЦ перейти в ПЦУ (причем вместе с общинами), шантажируя отправить их на фронт в случае несогласия", - написал в соцсетях диакон УПЦ Андрей Глущенко.
Иллюстрацией к этой ситуации стала история священника УПЦ из Одесской области, о которой стало известно ближе к концу недели. Настоятель Троицкого храма в селе Трояндовое Александра Московчука забрали в военкомат и на тот момент четверо суток как удерживали в распределительном центре.
"Несмотря на возраст и неудовлетворительное состояние здоровья, а также каноническую невозможность брать оружие в руки и невозможность мобилизовать по Закону, священнослужителя принуждали и принуждают к подписанию контракта на военную службу, угрожая и оказывая психологическое давление, перевозя в различные отделения ТЦК и воинские части Одесской области и Украины", – прокомментировали в Одесской епархии.
В местном территориальном центре комплектования (ТЦК) выдали свою версию случившегося. Согласно этой информации, священника задержали во время проверки документов на блокпосту, так как он не состоял на воинском учете. Как водится в таких ситуациях, мужчину отправили на врачебную комиссию, которая оперативно признала его годным к службе. Утверждается, что клирику с учетом его сана предложили должность капеллана, но он отказался.
Духовный сан, подчеркнули в ТЦК, автоматически не освобождает без бронирования от мобилизации. О том, что у УПЦ бронировать своих священников возможности практически нет, в ТЦК упоминать не стали.
Насилие в ТЦК и ВСУ
Вообще, ни дня не проходит без инцидентов, связанных с повальной мобилизацией на Украине. На минувшей неделе в Одессе мужчина при проверке документов пырнул ножом сотрудников военкомата, его задержали, а в Киеве несколько мужчин, которых затащили в автобус ТЦК, прямо на ходу разбили стекло и выпрыгнули на дорогу, в результате чего получил не совместимые с жизнью травмы.
В Луцке Волынской области местная жительница Лариса Музычка сообщила, что ее сын находится в реанимации, куда он попал после того, как его мобилизовали с применением силы. Она утверждает, что молодого человека схватили на улице сотрудники ТЦК, которые проводили рейд без полицейских. Они распылили ему газовый баллончик в лицо, после чего запихнули в автобус.
Известно, что мужчину оформили по мобилизации и отправили на полигон во Львовской области, где связь с ним оборвалась. Через какое-то время он оказался в местной больнице с серьезными черепно-мозговыми травмами, гематомами и т.д. в крайне тяжелом состоянии.
Нежелание многих украинцев воевать становится еще более понятным после истории с издевательствами над военнослужащими в 57-й отдельной мотопехотной бригаде, которая в настоящий момент дислоцирована в районе Волчанска Харьковской области. На днях украинские СМИ рассказали о сбежавшем из части уроженце Кировоградской области, который пожаловался на жестокое обращение.
По его словам, с самого начала службы (в мае прошлого года) ему не выплатили полагающиеся деньги за подписание контракта, не оказывали медпомощь, а потом командование начало избивать его и других военных. Он обнародовал фото и видео таких избиений, после чего в его адрес посыпались угрозы.
Когда мужчина получил травму, то он лечился и делал операцию за свой счет, затем у него начались головные боли, причиной которых определили кисту в области головы, которую нужно было удалять, однако врачи объяснили ему, что на это требуется разрешение командира, которое он все равно не даст.
Когда военнослужащий вернулся в часть он столкнулся с фактами избиений его сослуживцев.
"Я увидел, как дальше бьют ребят, у нас есть видео. Один из военных избивал солдат, и ему в отместку сожгли машину. Телефоны у бойцов начали отбирать, чтобы никто не мог передать материалы мне. Мне начали поступать угрозы — хотели наказать за самовольное оставление части", - заявил он.
По его словам, в контрразведке и военной полиции на него оказывалось давление, чтобы скрыть всё.
В 57-й бригаде все обвинения отвергают и заявляют, что все видео и фото - просто розыгрыши.
За мову и ЛГБТ*
Естественно, никакой реакции Зеленского и его приближенных на эти факты не последовало. Вместо этого глава режима в уже обычной для себя манере жаловался журналистам на все подряд:
Россия якобы лезет в религиозные вопросы на Украине: "Они поднимают вопросы, например, о Русской Церкви. Послушайте, это же воля человека! А Путин лезет прямо сюда, извините, под колокол, и говорит, как кому креститься. Это воля человека — он может ходить в церковь, или в мечеть, в синагогу и так далее. Это воля людей". (Зеленский сам ранее фактически упразднил свободу совести в стране и загоняет неугодных священников в окопы).
Коалиция желающих (или решительных) себя не оправдала: "Идет торможение коалиции решительных, здесь я с вами согласен. Знаете, почему идет торможение? Не потому, что они устали и что они отворачиваются, нет. Эта ситуация показала, что Европа еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки. Вот что происходит".
Израиль передал в США на восстановление одну установку ПВО Patriot, которая должна потом пойти на Украину, но в Киеве пока ее не видели: "Мы благодарны, что это вроде бы для нас. Вроде бы, потому что она еще не у нас. Была бы у нас, я бы сказал - да, Израиль передал нам, и не рассказывал бы эту длинную цепочку событий, через кого, для чего передают. На восстановление она попала в Америку. Из Америки эта система к нам в Украину еще не заходила".
Украина рискует оказаться на периферии внимания США из-за эскалации между Израилем и Ираном: "Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы помощь Украине не уменьшалась из-за этого".
Пока Зеленский продолжает делать заявления по самым разным темам, ситуация на фронте по-прежнему остается для Украины неблагоприятной. За прошедшую неделю ВСУ потеряли контроль еще над несколькими населенными пунктами: Зеленый Кут, Алексеевка, Заря, Комар, Коптево в ДНР, Яблоновка в Сумской области и др.
14 июня, 07:00Образец изворотливости и лицемерия. Чем занята Госслужба Украины по этнополитике и свободе совестиСо времен переворота на Евромайдане милитаризация украинского общества идет рука об руку с ущемлением прав верующих и тотальной украинизацией. Петр Порошенко вывел даже формулу "Армия, мова, вера", в которой отражены основы украинской политики. Зеленский её затем унаследовал.
Между тем, в глубоком украинском тылу своя повестка. Так, в столице страны провели пусть скоротечный, но вполне себе полноценный гей-парад под названием "Марш равенства".
Полиции на этом мероприятии оказалось снова сильно больше, чем самих участников, которые помимо "радужных" флагов ЛГБТ* держали и флаги Украины, среди которых было несколько человек в военной форме. Оппонировать им пытались несколько десятков ультраправых, однако дальше перебранки с правоохранителям дело у них не пошло.
Еще один эпизод, красочно иллюстрирующий реалии сегодняшней Украины - концерт Верки Сердючки (Андрея Данилко) в респектабельном загородном клубе Osocor Residence под Киевом. Собравшиеся там мужчины и женщины отплясывали под русскоязычные хиты исполнителя (других у него попросту нет). Местных "патриотов" такой разгуляй посреди войны не смутил, зато нашлись претензии к русскому языку, на котором исполнялись песни.
Представители организации "Українська мова" накатали жалобу "языковому обмудсмену" Тарасу Кремнию, который в ответ заявил, что обратился по данному факту в полицию. Он обвинил Сердючку-Данилко в нарушении моратория на публичное исполнение песен на русском, а также в том, что певец нарушил закон об украинизации.
*Деятельность организации запрещена в РФ
Подписывайся на