https://ukraina.ru/20250616/ukraina-za-nedelyu-uzhasy-mobilizatsii-zhaloby-zelenskogo-kremen-atakuet-serdyuchku-1063907213.html

Украина за неделю. Ужасы мобилизации, жалобы Зеленского, Кремень атакует Сердючку

Украина за неделю. Ужасы мобилизации, жалобы Зеленского, Кремень атакует Сердючку - 16.06.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Ужасы мобилизации, жалобы Зеленского, Кремень атакует Сердючку

Киевский режим не прекращает попыток атаковать российские города. В то же время мобилизация на Украине становится все более беспощадной и кровавой

2025-06-16T04:30

2025-06-16T04:30

2025-06-16T04:30

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

упц

сбу

сво

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Удары и терактыРоссийские вооруженные силы продолжили на минувшей неделе наносить комбинированные удары по украинским военным объектам и объектам военной промышленности. В ночь на вторник, 10 июня, власти Украины заявили об атаке свыше трех сотен ударных дронов и нескольких единиц баллистических ракет.Естественно, как и всегда, ПВО Украины на словах всё сбило, однако просочившиеся в сеть кадры свидетельствуют об обратном. Так, в Киеве тем утром небо заволокло дымом, по данным военных телеграм-каналов, под удар в столице попал завод «Артем», выпускающий военную продукцию, а также склады, предприятия и т.д.Взрывы и разрушения были зафиксированы также в Одессе и Запорожье.Владимир Зеленский воспользовался этим, чтобы в очередной раз призвать Запад к решительным действиям."Важно, чтобы ответом на этот и другие подобные российские удары было не молчание мира, а конкретные действия. Действия Америки, которая имеет силу, чтобы принудить Россию к миру. Действия Европы, которая не имеет альтернативы тому, чтобы быть сильной. Действия других в мире, кто призывал к дипломатии и прекращению войны и кого Россия проигнорировала. Нужно жесткое давление ради мира", - написал он у себя в телеграм-канале.Реакция Зеленского на удар ВС РФ является политическим импульсом к эскалации боевых действий, считает политолог Сергей Марков."Наиболее вероятно, что администрация Трампа ответит что-то в стиле: эскалация идет с обеих сторон. А Европа сделает ещё шаги в направлении эскалации войны. А в мире еще раз сделают вывод: украинская война очень далека от мирного завершения и пока идет по пути эскалации", - написал эксперт в своем телеграм-канале.Украинские формирования той же ночью также пытались атаковать российские города. По три дрона сбили в Московской и Ленинградской областях, 46 – над Брянской, 20 – над Белгородской, по 9 – над Воронежской областью и Крымом, по 4 – над Татарстаном и Калужской областью, по 2 – над Орловской и Курской областями и еще 1 – над Смоленской областью.Подобные налеты продолжились и в остальные дни. Помимо воздушных атак, киевский режим продолжает использовать террористические методы. Во вторник ФСБ сообщила о задержании 22-летнего россиянина, который по заданию СБУ планировал теракт на объекте энергетики в Краснодарском крае.Также российскими спецслужбами был задержан еще один россиянин, который планировал теракт в аэропорту Сухума. Мужчина являлся сотрудником инженерно-технической службы абхазского аэропорта. Он намеревался передать Украине план-схему аэропорта и примыкающей к ней закрытой парковки, которая используется для приема официальных делегаций.Еще один агент украинских спецслужб был задержан в Великом Новгороде. Он планировал осуществить подрыв автомобиля общественного деятеля - участника СВО. Как сообщили в ФСБ, несостоявшимся террористом был украинец, который до этого поджег несколько автомобилей с символикой спецоперации, следил за военными объектами и собирал данные о сотрудниках ОПК. Ему грозит теперь до 20 лет тюрьмы.Священников - в окопы, но не всехНа неделе киевский режим окончательно определился с правилами бронирования от мобилизации представителей религиозных организаций. Списком определены свыше 7 тыс. юридических лиц, которые могут бронировать своих священнослужителей. Среди них – раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ), греко-католики, баптисты, мусульмане, иудеи, кришнаиты и прочие, в т.ч. откровенные сектанты.В этом перечне практически нет приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которая властями загнана в полуподпольное состояние, но при этом имеет самое большое число прихожан в стране.Иллюстрацией к этой ситуации стала история священника УПЦ из Одесской области, о которой стало известно ближе к концу недели. Настоятель Троицкого храма в селе Трояндовое Александра Московчука забрали в военкомат и на тот момент четверо суток как удерживали в распределительном центре."Несмотря на возраст и неудовлетворительное состояние здоровья, а также каноническую невозможность брать оружие в руки и невозможность мобилизовать по Закону, священнослужителя принуждали и принуждают к подписанию контракта на военную службу, угрожая и оказывая психологическое давление, перевозя в различные отделения ТЦК и воинские части Одесской области и Украины", – прокомментировали в Одесской епархии.В местном территориальном центре комплектования (ТЦК) выдали свою версию случившегося. Согласно этой информации, священника задержали во время проверки документов на блокпосту, так как он не состоял на воинском учете. Как водится в таких ситуациях, мужчину отправили на врачебную комиссию, которая оперативно признала его годным к службе. Утверждается, что клирику с учетом его сана предложили должность капеллана, но он отказался.Духовный сан, подчеркнули в ТЦК, автоматически не освобождает без бронирования от мобилизации. О том, что у УПЦ бронировать своих священников возможности практически нет, в ТЦК упоминать не стали.Насилие в ТЦК и ВСУВообще, ни дня не проходит без инцидентов, связанных с повальной мобилизацией на Украине. На минувшей неделе в Одессе мужчина при проверке документов пырнул ножом сотрудников военкомата, его задержали, а в Киеве несколько мужчин, которых затащили в автобус ТЦК, прямо на ходу разбили стекло и выпрыгнули на дорогу, в результате чего получил не совместимые с жизнью травмы.В Луцке Волынской области местная жительница Лариса Музычка сообщила, что ее сын находится в реанимации, куда он попал после того, как его мобилизовали с применением силы. Она утверждает, что молодого человека схватили на улице сотрудники ТЦК, которые проводили рейд без полицейских. Они распылили ему газовый баллончик в лицо, после чего запихнули в автобус.Известно, что мужчину оформили по мобилизации и отправили на полигон во Львовской области, где связь с ним оборвалась. Через какое-то время он оказался в местной больнице с серьезными черепно-мозговыми травмами, гематомами и т.д. в крайне тяжелом состоянии.Нежелание многих украинцев воевать становится еще более понятным после истории с издевательствами над военнослужащими в 57-й отдельной мотопехотной бригаде, которая в настоящий момент дислоцирована в районе Волчанска Харьковской области. На днях украинские СМИ рассказали о сбежавшем из части уроженце Кировоградской области, который пожаловался на жестокое обращение.По его словам, с самого начала службы (в мае прошлого года) ему не выплатили полагающиеся деньги за подписание контракта, не оказывали медпомощь, а потом командование начало избивать его и других военных. Он обнародовал фото и видео таких избиений, после чего в его адрес посыпались угрозы.Когда мужчина получил травму, то он лечился и делал операцию за свой счет, затем у него начались головные боли, причиной которых определили кисту в области головы, которую нужно было удалять, однако врачи объяснили ему, что на это требуется разрешение командира, которое он все равно не даст.Когда военнослужащий вернулся в часть он столкнулся с фактами избиений его сослуживцев."Я увидел, как дальше бьют ребят, у нас есть видео. Один из военных избивал солдат, и ему в отместку сожгли машину. Телефоны у бойцов начали отбирать, чтобы никто не мог передать материалы мне. Мне начали поступать угрозы — хотели наказать за самовольное оставление части", - заявил он.По его словам, в контрразведке и военной полиции на него оказывалось давление, чтобы скрыть всё.В 57-й бригаде все обвинения отвергают и заявляют, что все видео и фото - просто розыгрыши.За мову и ЛГБТ*Естественно, никакой реакции Зеленского и его приближенных на эти факты не последовало. Вместо этого глава режима в уже обычной для себя манере жаловался журналистам на все подряд:Россия якобы лезет в религиозные вопросы на Украине: "Они поднимают вопросы, например, о Русской Церкви. Послушайте, это же воля человека! А Путин лезет прямо сюда, извините, под колокол, и говорит, как кому креститься. Это воля человека — он может ходить в церковь, или в мечеть, в синагогу и так далее. Это воля людей". (Зеленский сам ранее фактически упразднил свободу совести в стране и загоняет неугодных священников в окопы).Коалиция желающих (или решительных) себя не оправдала: "Идет торможение коалиции решительных, здесь я с вами согласен. Знаете, почему идет торможение? Не потому, что они устали и что они отворачиваются, нет. Эта ситуация показала, что Европа еще не решила для себя, что она будет с Украиной полностью, если не будет Америки. Вот что происходит".Израиль передал в США на восстановление одну установку ПВО Patriot, которая должна потом пойти на Украину, но в Киеве пока ее не видели: "Мы благодарны, что это вроде бы для нас. Вроде бы, потому что она еще не у нас. Была бы у нас, я бы сказал - да, Израиль передал нам, и не рассказывал бы эту длинную цепочку событий, через кого, для чего передают. На восстановление она попала в Америку. Из Америки эта система к нам в Украину еще не заходила".Украина рискует оказаться на периферии внимания США из-за эскалации между Израилем и Ираном: "Никто не претендует на отношения Америки и Израиля, но мы бы хотели, чтобы помощь Украине не уменьшалась из-за этого".Пока Зеленский продолжает делать заявления по самым разным темам, ситуация на фронте по-прежнему остается для Украины неблагоприятной. За прошедшую неделю ВСУ потеряли контроль еще над несколькими населенными пунктами: Зеленый Кут, Алексеевка, Заря, Комар, Коптево в ДНР, Яблоновка в Сумской области и др.Между тем, в глубоком украинском тылу своя повестка. Так, в столице страны провели пусть скоротечный, но вполне себе полноценный гей-парад под названием "Марш равенства". Полиции на этом мероприятии оказалось снова сильно больше, чем самих участников, которые помимо "радужных" флагов ЛГБТ* держали и флаги Украины, среди которых было несколько человек в военной форме. Оппонировать им пытались несколько десятков ультраправых, однако дальше перебранки с правоохранителям дело у них не пошло.Еще один эпизод, красочно иллюстрирующий реалии сегодняшней Украины - концерт Верки Сердючки (Андрея Данилко) в респектабельном загородном клубе Osocor Residence под Киевом. Собравшиеся там мужчины и женщины отплясывали под русскоязычные хиты исполнителя (других у него попросту нет). Местных "патриотов" такой разгуляй посреди войны не смутил, зато нашлись претензии к русскому языку, на котором исполнялись песни.Представители организации "Українська мова" накатали жалобу "языковому обмудсмену" Тарасу Кремнию, который в ответ заявил, что обратился по данному факту в полицию. Он обвинил Сердючку-Данилко в нарушении моратория на публичное исполнение песен на русском, а также в том, что певец нарушил закон об украинизации.*Деятельность организации запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20250615/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-mobilizatsiya-svyaschennikov-upts-mp-i-polu-chp-vo-lvove-1063897116.html

https://ukraina.ru/20250614/obrazets-izvorotlivosti-i-litsemeriya-chem-zanyata-gossluzhba-ukrainy-po-etnopolitike-i-svobode-sovesti-1063884974.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, упц, сбу, сво