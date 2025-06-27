Украина потеряла месторождения лития. Что на самом деле за этим стоит? - 27.06.2025 Украина.ру
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Украина потеряла месторождения лития. Что на самом деле за этим стоит?
Украина потеряла месторождения лития. Что на самом деле за этим стоит? - 27.06.2025 Украина.ру
Украина потеряла месторождения лития. Что на самом деле за этим стоит?
Французское издание Le Figaro сообщило, что Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития. Как это отразится на ресурсной сделке Вашингтона и Киева? И какой будет реакция на произошедшее президента США Дональда Трампа? На эти вопросы изданию Украина.ру ответил независимый эксперт Леонид Хазанов
2025-06-27T17:10
2025-06-27T17:10
новости
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
тарас шевченко
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В пятницу, 27 июня, издание Le Figaro сообщило, что Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития. И одно из них - крайне перспективное - расположено в донецком населенном пункте Шевченко, которое ВС РФ освободили накануне.В материале издания также уточняется, что по данным Национальной службы геологоразведки Украины, этот участок содержит более 90% сподумена - силиката лития и алюминия.При этом украинский центр противодействия коррупции со ссылкой на "представителей горнодобывающего сектора" отмечал, что "выделение лития из петалита в отличие от отделения его от сподумена является сложной и капиталоемкой технологией", что делает месторождение в Шевченко "перспективным проектом". Остальные три месторождения лития по большей части содержат петалит, поэтому менее выгодны.По информации французского издания, кроме лития на участке в Шевченко есть и редкие металлы, такие как тантал, ниобий, бериллий, цезий и рубидий, а также олово. Однако главную ценность представляет именно литий, получивший прозвище "белое золото", поскольку он служит важным компонентом в аккумуляторах для электромобилей и смартфонов.Вырвать этот самый литий из рук Украины очень сильно хотел американский президент Дональд Трамп. Ради этого он несколько раз пытался вынудить Владимира Зеленского подписать ресурсную сделку. Главарь киевского режима дважды отказывался заключать этот самоубийственный договор, однако Зеленского записали на повторные "процедуры", после чего он все же согласился.В конце апреля США и Украина подписали сделку о природных ресурсах, находящихся на территории последней. Трамп, озвучивая этот факт, отметил, что это хоть и призрачный, но шанс вернуть часть инвестиций, вброшенных Вашингтоном в Киев.И чуть больше недели назад американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что Киев уже приступил к реализации минеральных договоренностей с Вашингтоном, одобрив разработку крупного месторождения лития. Речь шла об объекте "Добра" в Кировоградской области.В статье NYT также отмечалось, что потенциальным участником тендера могут выступать частично принадлежащая правительству США энергетическая компания TechMet и близкий к американскому президенту Дональду Трампу миллиардер Рональд Лаудер.Однако изменения линии боевого соприкосновения серьезно меняют идиллическую картину, нарисованную Трампом в украинских облаках. Или нет? Эксперт Леонид Хазанов уверен, что потеря двух литиевых месторождений - это прежде всего удар по Владимиру Зеленскому, ведь совершенно очевидно, что его политический режим "падает в пропасть подобно автобусу, слетевшему с узкой высокогорной дороги, и противостоять России ему не удается".Интересно, что в конце апреля, когда сделка по украинским недрам была заключена, западная пресса, вроде того же американского издания The New York Times, усомнилась в ее пользе для США, отметив, что доподлинно неизвестно, имеются ли на территории Украины дорогостоящие полезные ископаемые.Еще более любопытно на фоне всех этих событий прозвучала фраза госсекретаря НАТО Марко Рютте о том, что Запад должен гарантировать Киеву такой мир, при котором Россия "больше не сможет отнять у Америки украинские территории".Комментируя его последние заявления, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на самом деле очередной разгон демонизации России - это часть игры американской администрации по поддержанию своего ВПК. Однако прямо сказать простым европейцам о своих намерениях их власти не могут, иначе избиратели этих стран будут голосовать иначе.Еще по теме: Глава МИД Германии призвал европейцев "затянуть пояса в некоторых местах" ради Украины.
https://ukraina.ru/20250617/bolshe-dobra-dlya-ssha-amerikantsy-pristupili-k-razrabotke-pervogo-ukrainskogo-mestorozhdeniya-1063954300.html
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Марина Полякова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский, тарас шевченко, минобороны, украина.ру, вооруженные силы украины, эксклюзив
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Тарас Шевченко, Минобороны, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Эксклюзив

Украина потеряла месторождения лития. Что на самом деле за этим стоит?

17:10 27.06.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Полякова
автор Украина.ру
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Французское издание Le Figaro сообщило, что Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития. Как это отразится на ресурсной сделке Вашингтона и Киева? И какой будет реакция на произошедшее президента США Дональда Трампа? На эти вопросы изданию Украина.ру ответил независимый эксперт Леонид Хазанов
В пятницу, 27 июня, издание Le Figaro сообщило, что Украина утратила контроль над двумя из четырех месторождений лития. И одно из них - крайне перспективное - расположено в донецком населенном пункте Шевченко, которое ВС РФ освободили накануне.

"Взяв этот, на первый взгляд безобидный, поселок, русские прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на Украине", - посетовали авторы Le Figaro.

В материале издания также уточняется, что по данным Национальной службы геологоразведки Украины, этот участок содержит более 90% сподумена - силиката лития и алюминия.
При этом украинский центр противодействия коррупции со ссылкой на "представителей горнодобывающего сектора" отмечал, что "выделение лития из петалита в отличие от отделения его от сподумена является сложной и капиталоемкой технологией", что делает месторождение в Шевченко "перспективным проектом". Остальные три месторождения лития по большей части содержат петалит, поэтому менее выгодны.
По информации французского издания, кроме лития на участке в Шевченко есть и редкие металлы, такие как тантал, ниобий, бериллий, цезий и рубидий, а также олово. Однако главную ценность представляет именно литий, получивший прозвище "белое золото", поскольку он служит важным компонентом в аккумуляторах для электромобилей и смартфонов.
Вырвать этот самый литий из рук Украины очень сильно хотел американский президент Дональд Трамп. Ради этого он несколько раз пытался вынудить Владимира Зеленского подписать ресурсную сделку. Главарь киевского режима дважды отказывался заключать этот самоубийственный договор, однако Зеленского записали на повторные "процедуры", после чего он все же согласился.
В конце апреля США и Украина подписали сделку о природных ресурсах, находящихся на территории последней. Трамп, озвучивая этот факт, отметил, что это хоть и призрачный, но шанс вернуть часть инвестиций, вброшенных Вашингтоном в Киев.
И чуть больше недели назад американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что Киев уже приступил к реализации минеральных договоренностей с Вашингтоном, одобрив разработку крупного месторождения лития. Речь шла об объекте "Добра" в Кировоградской области.
В статье NYT также отмечалось, что потенциальным участником тендера могут выступать частично принадлежащая правительству США энергетическая компания TechMet и близкий к американскому президенту Дональду Трампу миллиардер Рональд Лаудер.
17 июня, 13:16
Больше "Добра" для США. Американцы приступили к разработке первого украинского месторожденияКиев приступил к реализации минеральных договоренностей с Вашингтоном, одобрив разработку крупного месторождения лития. Речь идет об объекте "Добра" в Кировоградской области. Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT)
Однако изменения линии боевого соприкосновения серьезно меняют идиллическую картину, нарисованную Трампом в украинских облаках. Или нет? Эксперт Леонид Хазанов уверен, что потеря двух литиевых месторождений - это прежде всего удар по Владимиру Зеленскому, ведь совершенно очевидно, что его политический режим "падает в пропасть подобно автобусу, слетевшему с узкой высокогорной дороги, и противостоять России ему не удается".
"Реакция же со стороны США максимум будет словесная: президент Дональд Трамп отлично понимает, что Владимир Зеленский - политический банкрот и сделка по критическим видам минерального сырья перспектив не имеет. Она скорее нужна как аргумент во внешнеполитическом диалоге с Россией, но никакой реальной экономической составляющей она не имеет", - уверен собеседник издания.
Интересно, что в конце апреля, когда сделка по украинским недрам была заключена, западная пресса, вроде того же американского издания The New York Times, усомнилась в ее пользе для США, отметив, что доподлинно неизвестно, имеются ли на территории Украины дорогостоящие полезные ископаемые.
Еще более любопытно на фоне всех этих событий прозвучала фраза госсекретаря НАТО Марко Рютте о том, что Запад должен гарантировать Киеву такой мир, при котором Россия "больше не сможет отнять у Америки украинские территории".
Комментируя его последние заявления, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что на самом деле очередной разгон демонизации России - это часть игры американской администрации по поддержанию своего ВПК. Однако прямо сказать простым европейцам о своих намерениях их власти не могут, иначе избиратели этих стран будут голосовать иначе.
- РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Вчера, 17:05
Захарова: хоррор Рютте о страшной России - бизнес-проект ВашингтонаЗападные настроения о том, что Россия "вот-вот" нападет, снова подогреваются. На этот раз госсекретарем НАТО Марком Рютте. Он заявил, что Москва якобы готовится атаковать страны блока через три-пять или хотя бы семь лет. На самом деле это часть игры американской администрации по поддержанию своего ВПК
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