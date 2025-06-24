https://ukraina.ru/20250624/privet-zhene-i-ugroza-nogi-russkogo-soldata-v-nato-proveli-tok-shou-o-meykape-i-servirovke-stolov-1064225058.html

Привет жене и угроза ноги русского солдата. В НАТО провели ток-шоу о мейкапе и сервировке столов

Привет жене и угроза ноги русского солдата. В НАТО провели ток-шоу о мейкапе и сервировке столов - 24.06.2025 Украина.ру

Привет жене и угроза ноги русского солдата. В НАТО провели ток-шоу о мейкапе и сервировке столов

Саммит НАТО проходит в эти дни в Нидерландах на фоне конфликта Израиля и Ирана, а также российской СВО на Украине. Утром 24 июня в Гааге состоялись общественные дискуссии с участием экспертов. Украина.ру подготовила репортаж с мероприятия

2025-06-24T20:29

2025-06-24T20:29

2025-06-24T20:52

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Общественный форум организовали в формате ток-шоу. В качестве топового гостя на шоу пригласили министра юстиции Нидерландов Давида ван Вилла, известного призывами к жителям Нидерландов собирать тревожные чемоданчики на случай реального конфликта. Как он однажды выразился, подданные королевства должны быть готовы к тому, что центральное правительство внезапно может исчезнуть.Вила приветствовали аплодисментами. Ведущий объяснил, что похлопали ему просто так - никто в студии ничего заранее якобы не репетировал. Вилл, сидящий за столом со стеклянными глазами, устало улыбнулся и качнул непричесанной головой. Ведущий попытался его подбодрить: наверное, у вас, господин министр, было много бессонных ночей, перед саммитом вы выпили много кофе?Давид ван Вилл подыграл ему: да, дескать, вот даже мейкап сделал, чтобы выглядеть более-менее. Здесь непонятно, что пытался этим сказать министр - или что его хорошо загримировали сотрудники телестудии, или что он умеет и сам делает себе макияж. Ясно то, что иногда бессонные ночи приводят к тяжелому похмелью, а Вилл превращать вино в воду не умеет.Женщины за столом - американка Рейчел Риц из Атлантического совета и голландка Анна ван Зуст из Совета директоров Ассоциации Атлантического договора не обратили на это внимание. Напрягся только литовский политолог Линас Кояла, которого посадили прямо напротив министра, и который единственный, кроме ведущего, мог рассматривать Вилла не в профиль."Мы готовились к этому больше года, отрепетировали все сценарии (позже он признался, что таковых было 40. - Ред.). Так что на самом деле всем не терпится приступить к работе", - сказал Вилл.Но как работать, если между Амстердамом и Гаагой больше не ходят поезда? Железнодорожное сообщение нарушено из-за того, что кто-то перерезал кабели. Но кто - министр юстиции и сам не знает, кроме того, что это, дескать, может быть саботаж."Это один из вопросов, который мы рассматриваем", - сказал он.Кабели могли перерезать и группы активистов, ограничить которых в правах на мирный протест предлагал Вилл, и при участии какого-либо государства. Главное - это то, что сейчас власти пытаются убедиться в том, что все починят и поезда запустят. А общественный транспорт - это очень важно, хотя бы в свете того, какие неудобства испытывают жители Гааги из-за перекрытия автомобильных дорог на период саммита. Например, сбежать из Гааги от натовцев с их протоколами безопасности будет не так просто."Общественный форум действительно дополняет главный саммит потому, что это расширяет круг лиц, принимающих решения в НАТО. Это прямая связь с аудиторией в различных странах НАТО и за ее пределами, а нам нужно объяснить эти решения", - сказал политолог Кояла, у которого была возможность принять только одно решение - или участвовать в ток-шоу НАТО, или нет. И любое бы, абсолютно без последствий для геополитической ситуации, было бы верным.Тем не менее, решения об увеличении расходов на оборону, повышении жизнеспособности альянса с учетом изменений геополитической обстановки, даются НАТО нелегко. Экспертов привлекают для того, чтобы они трактовали жителям стран-участниц блока возможные сценарии, просчитанные для лиц, на самом деле принимающих решения.Рейчел Риц считает, что подобные дискуссии натовцы могли бы проводить в режиме видеосвязи, но это было бы "довольно скучно". Ничто не заменит личные беседы, которые якобы демонстрируют сплоченность, сказала она. Сплоченность же, по ее словам, прямо связана с увеличением расходов на оборону. А трещины в европейском обществе, возникшие, очевидно, из-за нежелания тратить колоссальные бюджеты на военную машину, - на радость противнику.На словах о сплочении общества господин Вилл поперхнулся и запил приступ кашля водичкой. Сплочение общества по-американски может, например, урезать и ему зарплату. Риц не один раз повторила слово "общество", и каждый раз это вызывало кашель Вилла. Так что по-европейски наполненного только на половину бокала хватило министру юстиции только на десять минут. Тогда ему выдали еще половину бокала воды - наверное, это была репетиция грядущей из-за принятых натовцами решений экономии.Представитель европейского общества, Анна Зуст, послала через стол очень четкий сигнал госпоже Риц из США. Европа готова активизировать свои действия и принять, в конечном счете, решения о войне, мире и деньгах. Вот, что должны понимать в Америке, считает она. Вот почему Зуст - член совета директоров, а Кояла - политолог: женщина говорит, что все упирается во власть и деньги, пока литовский гость рассчитывает на то, что кто-нибудь из власти его заметит.Зуст, кстати, посмотрела на него разок, но в не очень подходящий момент. Кояла пытался убедить присутствующих в необходимости сдерживать Россию, в угрозе российско-белорусских учений для всей Европы и - самое страшное - в том, что куда ступит нога русского солдата, то становится Россией. Все шло по привычной колее, пока этюд из пропагандистских штампов не развалился, когда Кояла вскользь передал привет жене. Это было похоже на "Поле Чудес", но без барабана, сектора "приз" и Якубовича.Зуст отвернулась и сменила тему. Как хорошо, сказала она, что такая замечательная команда экспертов может что-то пообсуждать. Например, на предыдущих форумах, по всей видимости, экспертам, приходилось решать сложные головоломки: логистику для прибывающих гостей, сервировку столов, и о чем нужно говорить обществу."Мы заботимся о том, чтобы программа была не только информативной, но и достаточно интересной, чтобы люди могли следить за ней из дома", сказала она.Спасибо за заботу. Скучное собрание превратилось в слишком веселое, и корреспондент издания Украина.ру, который виртуально, в режиме односторонней видеоконференц связи присутствовал на мероприятии, понял: прорывных решений здесь не будет. И отключился.

https://ukraina.ru/20250601/flyuger-nato-na-vsekh-vetrakh-devyat-lits-genseka-alyansa-marka-ryutte-1063555101.html

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