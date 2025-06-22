https://ukraina.ru/20250622/skromnye-usloviya-moskvy-voennyy-ekspert-o-minimalnykh-trebovaniyakh-dlya-peregovorov-s-kievom-1064055809.html
"Скромные условия Москвы": военный эксперт о минимальных требованиях для переговоров с Киевом
"Скромные условия Москвы": военный эксперт о минимальных требованиях для переговоров с Киевом - 22.06.2025 Украина.ру
"Скромные условия Москвы": военный эксперт о минимальных требованиях для переговоров с Киевом
Украинская сторона может достичь конструктивных переговоров, только приняв выдвигаемые Россией условия. Однако Киев пока не готов к уступкам, рассчитывая продолжить военные действия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
2025-06-22T06:15
2025-06-22T06:15
2025-06-22T06:15
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"Если Украина пойдет на условия, которые предлагает Россия. А они довольно скромные. Отдать четыре региона, снять санкции, восстановить права церкви и русского населения, а также провести выборы и вернуть легитимность украинской власти", — заявил эксперт, отвечая на вопрос, при каком условии Москва сможет договориться с Киевом.Эксперт подчеркнул необходимость концентрации на военных задачах. Он обратил внимание, что России надо наращивать военные возможности и мобилизовывать экономику, “а не заниматься внутренней конкуренцией всех со всеми, которая опять начала вылезать из всех щелей, как только украинские пушки чуть-чуть стихли".Эксперт также отметил, что российское общество до сих пор не совершило ожидаемого цивилизационного скачка после начала специальной военной операции. По его словам, без преодоления этой проблемы страна не сможет эффективно решать масштабные национальные задачи в текущем столетии.Живов выразил надежду, что данную проблему всё же удастся преодолеть, подчеркнув важность консолидации для достижения стратегических целей.Полный текст интервью Алексея Живова: России за каждые сто украинских дронов нужно бить по Ивано-Франковску сотней "Искандеров" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250619/doveryat-nelzya-peskov-dal-otsenku-peregovoram-s-kievom-1064041103.html
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новости, россия, киев, украина, перемирие, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025
Новости, Россия, Киев, Украина, перемирие, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025
"Скромные условия Москвы": военный эксперт о минимальных требованиях для переговоров с Киевом
Украинская сторона может достичь конструктивных переговоров, только приняв выдвигаемые Россией условия. Однако Киев пока не готов к уступкам, рассчитывая продолжить военные действия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал начальник военно-политического управления добровольческой бригады "Эспаньола" Алексей Живов
"Если Украина пойдет на условия, которые предлагает Россия. А они довольно скромные. Отдать четыре региона, снять санкции, восстановить права церкви и русского населения, а также провести выборы и вернуть легитимность украинской власти", — заявил эксперт, отвечая на вопрос, при каком условии Москва сможет договориться с Киевом.
"Киев не хочет идти на такие договоренности. Он считает, что еще может с нами повоевать. Противник думает, что для освобождения Херсона и Запорожья нам потребуется очень много времени, поэтому просто так уступать ничего не станет", — отметил Живов.
Эксперт подчеркнул необходимость концентрации на военных задачах. Он обратил внимание, что России надо наращивать военные возможности и мобилизовывать экономику, “а не заниматься внутренней конкуренцией всех со всеми, которая опять начала вылезать из всех щелей, как только украинские пушки чуть-чуть стихли".
"Все ссорятся со всеми, все всех обвиняют, начинают делить финансовые потоки. Вот эту жуткую привычку конкурировать на негативе и делить убытки меня очень смущает", — добавил Живов.
Эксперт также отметил, что российское общество до сих пор не совершило ожидаемого цивилизационного скачка после начала специальной военной операции. По его словам, без преодоления этой проблемы страна не сможет эффективно решать масштабные национальные задачи в текущем столетии.
Живов выразил надежду, что данную проблему всё же удастся преодолеть, подчеркнув важность консолидации для достижения стратегических целей.