https://ukraina.ru/20250620/karin-knaysl-evropa-terpela-moyu-svyaz-s-iranom-no-nikogda-ne-prostit-druzhbu-s-rossiey-1064088593.html

Карин Кнайсль: Европа терпела мою связь с Ираном, но никогда не простит дружбу с Россией

Карин Кнайсль: Европа терпела мою связь с Ираном, но никогда не простит дружбу с Россией - 20.06.2025 Украина.ру

Карин Кнайсль: Европа терпела мою связь с Ираном, но никогда не простит дружбу с Россией

Зеленский заглянул в Австрию по пути на канадскую встречу "Большой семерки". Это была часть гастрольной поездки комедианта, играющего в политика — что-то вроде корпоратива, если угодно.

2025-06-20T14:16

2025-06-20T14:16

2025-06-20T16:50

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австрия

европа

владимир зеленский

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Об этом экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях ПМЭФ эксклюзивно рассказала корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой.С 18 по 21 июня в "Экспофоруме" (Санкт-Петербург) проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). В нынешнем году его темой станет "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".— Миссис Кнайсль, почему Европа активно поддерживает Зеленского против России?— Как это ни прискорбно, ненависть к России имеет глубокие корни. Но не во всей Европе. Если, например, взять Испанию или Португалию, там отношение несколько иное. Но, опять же, к сожалению, то, что мы наблюдаем последние годы, выглядит как рецидив застарелого недоверия.До недавнего времени я не подходила к "русскому вопросу" вплотную. Потому что сферой моих интересов были Сирия, Иран и Ливан. Я стала читать всё больше книг, это было одновременно и увлекательно, и грустно. Я узнала, что политическая позиция Берлина и Вены в начале века, перед Первой Мировой, была точно такою же [как сейчас].В дипломатической переписке звучит знакомый язык: если мы не в состоянии одолеть Россию на поле битвы, её следует разрушать изнутри. Так что это давнее противостояние, и оно имеет глубокие корни, к тому же в нем имеется и религиозный аспект…Позволю заметить, я не историк, мне просто это интересно — так вот, когда кто-то провозглашается царем, это звучит как вызов, как покушение на монополию власти для кайзера, поскольку оба титула исторически произошли от римского "цезарь", корни уходят в Римскую Империю. И по этой причине династия Габсбургов часто была не в ладах с династией Романовых. Соперничество и вероломство принимало различные формы.И когда с учителем по русскому языку я читала "Войну и мир" Льва Толстого, то обратила внимание на слова: "Ах, не говорите мне про Австрию! Австрия нас продала"! Это говорит Анна Павловна на 34-й странице.Ранее я часто ездила в Иран, где преподавала. Это суровая страна, но на меня никогда не нападали [в Европе] за сотрудничество с иранцами так, как стали нападать, когда я начала работать с русскими. То есть европейская публика еще как-то готова терпеть связь с Ираном, но никогда не простит вам вашу дружбу с Россией.Россия для них — это только товары и шанс сделать бизнес. То есть возможность легко заработать без лишних вопросов. Сама я ничем подобным никогда не занималась, и сужу лишь по тому, что наблюдала со стороны: многие австрийцы преуспели, сделав легкие деньги в России.Я же глубоко уважаю ваше [русское], подчас несколько романтизированное, отношение к нам [немцам], когда люди доброжелательно реагируют на немецкую речь — без замечаний "снова эти немцы", как, например, это бывает у французов.Но люди не всегда верно понимают происходящее в Европе, в частности курс на ремилитаризацию европейской внешней политики, когда например, официальные лица в Германии требуют направить против России танки и ракеты. Тем паче, когда Австрия, теоретически нейтральная страна, забывает про свой нейтралитет.На прошлой неделе Вену осчастливил визитом Зеленский. Но позиция нейтральной страны должна быть равноудаленной. То есть, к сожалению, имеет место "атавизм", возврат к прискорбным стереотипам начала века, упомянутым мною выше.— Как вы, кстати, оцениваете итоги визита Зеленского в Австрию?— Все были в восторге. Я следила за этим событием по сообщениям в прессе, поскольку больше там не живу.Зеленский заглянул в Австрию по пути на канадскую встречу "Большой семерки". Для меня это часть гастрольной поездки комедианта, играющего в политика. Что-то вроде корпоратива, если угодно.Сегодня вечером я прочла, что на встрече в Канаде меня-таки включили в санкционный список. Вероятно, это и было целью его заезда в Австрию. Волшебная сила искусства.— Ранее вы озвучили в интервью СМИ, что вам трудно дается русский язык. Что вам помогает проявлять упорство для его изучения?— Я говорю на нескольких языках, но русский — первый язык славянской группы. Португальский, как и французский с итальянским, давались мне легко, потому что в основе языков романской группы лежит латынь, которой я тоже владею. Но русский — совершенно новый для меня язык.Я понимаю грамматику, потому что она сродни латинской, но мне не хватает словарного запаса. К сожалению у меня нет времени на курсы, потому что как только я оказалась в России, я постоянно что-то делаю, много работаю.Но я учусь: слушаю русские песни, общаясь на русском языке, постоянно прошу собеседников, чтоб они меня поправляли (правда, они стесняются это делать). А мне бы это здорово помогало: "Тут вы, пардон, ошиблись с ударением, это слово произносится не так, а вот так"…Также я смотрю советские фильмы, язык которых значительно богаче лексикона современных СМИ. Хотя простой язык рекламы тоже помогает мне в известной степени. Ну, и яндекс-переводчик облегчает мое общение с рабочими на строительном сайте: плитки, бетон, клей, песок — мой лексикон.[продолжает по-русски]Еще я не говорю, как хочу говорить, но я скажу, что это мой инструмент [русский язык]. Если я играю в теннис, мне нужно говорить хорошо, аккуратно. Не знаю, сколько еще это время будет.Я хочу делать мои интервью по-русски. Потому что есть хороший переводчик, но он говорит вместо я, это нет мой голос, а я хочу, чтобы люди слушает мой голос!— Ну вот мы услышали ваш голос — он прекрасен. И по-русски говорить у вас получается вполне прилично. Спасибо вам большое. Филен данк!

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

россия, австрия, европа, владимир зеленский, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, украина, русский язык, интервью