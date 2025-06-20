Карин Кнайсль: Европа терпела мою связь с Ираном, но никогда не простит дружбу с Россией - 20.06.2025 Украина.ру
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Карин Кнайсль: Европа терпела мою связь с Ираном, но никогда не простит дружбу с Россией
Карин Кнайсль: Европа терпела мою связь с Ираном, но никогда не простит дружбу с Россией - 20.06.2025 Украина.ру
Карин Кнайсль: Европа терпела мою связь с Ираном, но никогда не простит дружбу с Россией
Зеленский заглянул в Австрию по пути на канадскую встречу "Большой семерки". Это была часть гастрольной поездки комедианта, играющего в политика — что-то вроде корпоратива, если угодно.
2025-06-20T14:16
2025-06-20T16:50
россия
австрия
европа
владимир зеленский
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф
украина
русский язык
интервью
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Об этом экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях ПМЭФ эксклюзивно рассказала корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой.С 18 по 21 июня в "Экспофоруме" (Санкт-Петербург) проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). В нынешнем году его темой станет "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".— Миссис Кнайсль, почему Европа активно поддерживает Зеленского против России?— Как это ни прискорбно, ненависть к России имеет глубокие корни. Но не во всей Европе. Если, например, взять Испанию или Португалию, там отношение несколько иное. Но, опять же, к сожалению, то, что мы наблюдаем последние годы, выглядит как рецидив застарелого недоверия.До недавнего времени я не подходила к "русскому вопросу" вплотную. Потому что сферой моих интересов были Сирия, Иран и Ливан. Я стала читать всё больше книг, это было одновременно и увлекательно, и грустно. Я узнала, что политическая позиция Берлина и Вены в начале века, перед Первой Мировой, была точно такою же [как сейчас].В дипломатической переписке звучит знакомый язык: если мы не в состоянии одолеть Россию на поле битвы, её следует разрушать изнутри. Так что это давнее противостояние, и оно имеет глубокие корни, к тому же в нем имеется и религиозный аспект…Позволю заметить, я не историк, мне просто это интересно — так вот, когда кто-то провозглашается царем, это звучит как вызов, как покушение на монополию власти для кайзера, поскольку оба титула исторически произошли от римского "цезарь", корни уходят в Римскую Империю. И по этой причине династия Габсбургов часто была не в ладах с династией Романовых. Соперничество и вероломство принимало различные формы.И когда с учителем по русскому языку я читала "Войну и мир" Льва Толстого, то обратила внимание на слова: "Ах, не говорите мне про Австрию! Австрия нас продала"! Это говорит Анна Павловна на 34-й странице.Ранее я часто ездила в Иран, где преподавала. Это суровая страна, но на меня никогда не нападали [в Европе] за сотрудничество с иранцами так, как стали нападать, когда я начала работать с русскими. То есть европейская публика еще как-то готова терпеть связь с Ираном, но никогда не простит вам вашу дружбу с Россией.Россия для них — это только товары и шанс сделать бизнес. То есть возможность легко заработать без лишних вопросов. Сама я ничем подобным никогда не занималась, и сужу лишь по тому, что наблюдала со стороны: многие австрийцы преуспели, сделав легкие деньги в России.Я же глубоко уважаю ваше [русское], подчас несколько романтизированное, отношение к нам [немцам], когда люди доброжелательно реагируют на немецкую речь — без замечаний "снова эти немцы", как, например, это бывает у французов.Но люди не всегда верно понимают происходящее в Европе, в частности курс на ремилитаризацию европейской внешней политики, когда например, официальные лица в Германии требуют направить против России танки и ракеты. Тем паче, когда Австрия, теоретически нейтральная страна, забывает про свой нейтралитет.На прошлой неделе Вену осчастливил визитом Зеленский. Но позиция нейтральной страны должна быть равноудаленной. То есть, к сожалению, имеет место "атавизм", возврат к прискорбным стереотипам начала века, упомянутым мною выше.— Как вы, кстати, оцениваете итоги визита Зеленского в Австрию?— Все были в восторге. Я следила за этим событием по сообщениям в прессе, поскольку больше там не живу.Зеленский заглянул в Австрию по пути на канадскую встречу "Большой семерки". Для меня это часть гастрольной поездки комедианта, играющего в политика. Что-то вроде корпоратива, если угодно.Сегодня вечером я прочла, что на встрече в Канаде меня-таки включили в санкционный список. Вероятно, это и было целью его заезда в Австрию. Волшебная сила искусства.— Ранее вы озвучили в интервью СМИ, что вам трудно дается русский язык. Что вам помогает проявлять упорство для его изучения?— Я говорю на нескольких языках, но русский — первый язык славянской группы. Португальский, как и французский с итальянским, давались мне легко, потому что в основе языков романской группы лежит латынь, которой я тоже владею. Но русский — совершенно новый для меня язык.Я понимаю грамматику, потому что она сродни латинской, но мне не хватает словарного запаса. К сожалению у меня нет времени на курсы, потому что как только я оказалась в России, я постоянно что-то делаю, много работаю.Но я учусь: слушаю русские песни, общаясь на русском языке, постоянно прошу собеседников, чтоб они меня поправляли (правда, они стесняются это делать). А мне бы это здорово помогало: "Тут вы, пардон, ошиблись с ударением, это слово произносится не так, а вот так"…Также я смотрю советские фильмы, язык которых значительно богаче лексикона современных СМИ. Хотя простой язык рекламы тоже помогает мне в известной степени. Ну, и яндекс-переводчик облегчает мое общение с рабочими на строительном сайте: плитки, бетон, клей, песок — мой лексикон.[продолжает по-русски]Еще я не говорю, как хочу говорить, но я скажу, что это мой инструмент [русский язык]. Если я играю в теннис, мне нужно говорить хорошо, аккуратно. Не знаю, сколько еще это время будет.Я хочу делать мои интервью по-русски. Потому что есть хороший переводчик, но он говорит вместо я, это нет мой голос, а я хочу, чтобы люди слушает мой голос!— Ну вот мы услышали ваш голос — он прекрасен. И по-русски говорить у вас получается вполне прилично. Спасибо вам большое. Филен данк!
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, австрия, европа, владимир зеленский, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф, украина, русский язык, интервью
Россия, Австрия, Европа, Владимир Зеленский, Петербургский международный экономический форум (фонд), ПМЭФ, Украина, Русский язык, Интервью

Карин Кнайсль: Европа терпела мою связь с Ираном, но никогда не простит дружбу с Россией

14:16 20.06.2025 (обновлено: 16:50 20.06.2025)
 
© Анна ЧеркасоваКарин Кнайсль
Карин Кнайсль
© Анна Черкасова
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Зеленский заглянул в Австрию по пути на канадскую встречу "Большой семерки". Это была часть гастрольной поездки комедианта, играющего в политика — что-то вроде корпоратива, если угодно.
Об этом экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях ПМЭФ эксклюзивно рассказала корреспонденту издания Украина.ру Анне Черкасовой.
С 18 по 21 июня в "Экспофоруме" (Санкт-Петербург) проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025). В нынешнем году его темой станет "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
— Миссис Кнайсль, почему Европа активно поддерживает Зеленского против России?
— Как это ни прискорбно, ненависть к России имеет глубокие корни. Но не во всей Европе. Если, например, взять Испанию или Португалию, там отношение несколько иное. Но, опять же, к сожалению, то, что мы наблюдаем последние годы, выглядит как рецидив застарелого недоверия.
До недавнего времени я не подходила к "русскому вопросу" вплотную. Потому что сферой моих интересов были Сирия, Иран и Ливан. Я стала читать всё больше книг, это было одновременно и увлекательно, и грустно. Я узнала, что политическая позиция Берлина и Вены в начале века, перед Первой Мировой, была точно такою же [как сейчас].
В дипломатической переписке звучит знакомый язык: если мы не в состоянии одолеть Россию на поле битвы, её следует разрушать изнутри. Так что это давнее противостояние, и оно имеет глубокие корни, к тому же в нем имеется и религиозный аспект…
Позволю заметить, я не историк, мне просто это интересно — так вот, когда кто-то провозглашается царем, это звучит как вызов, как покушение на монополию власти для кайзера, поскольку оба титула исторически произошли от римского "цезарь", корни уходят в Римскую Империю. И по этой причине династия Габсбургов часто была не в ладах с династией Романовых. Соперничество и вероломство принимало различные формы.
© Александр Жолобов | Aleksandr Zholobov
© Александр Жолобов | Aleksandr Zholobov
И когда с учителем по русскому языку я читала "Войну и мир" Льва Толстого, то обратила внимание на слова: "Ах, не говорите мне про Австрию! Австрия нас продала"! Это говорит Анна Павловна на 34-й странице.
Ранее я часто ездила в Иран, где преподавала. Это суровая страна, но на меня никогда не нападали [в Европе] за сотрудничество с иранцами так, как стали нападать, когда я начала работать с русскими. То есть европейская публика еще как-то готова терпеть связь с Ираном, но никогда не простит вам вашу дружбу с Россией.
Россия для них — это только товары и шанс сделать бизнес. То есть возможность легко заработать без лишних вопросов. Сама я ничем подобным никогда не занималась, и сужу лишь по тому, что наблюдала со стороны: многие австрийцы преуспели, сделав легкие деньги в России.
Я же глубоко уважаю ваше [русское], подчас несколько романтизированное, отношение к нам [немцам], когда люди доброжелательно реагируют на немецкую речь — без замечаний "снова эти немцы", как, например, это бывает у французов.
Но люди не всегда верно понимают происходящее в Европе, в частности курс на ремилитаризацию европейской внешней политики, когда например, официальные лица в Германии требуют направить против России танки и ракеты. Тем паче, когда Австрия, теоретически нейтральная страна, забывает про свой нейтралитет.
На прошлой неделе Вену осчастливил визитом Зеленский. Но позиция нейтральной страны должна быть равноудаленной. То есть, к сожалению, имеет место "атавизм", возврат к прискорбным стереотипам начала века, упомянутым мною выше.
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
— Как вы, кстати, оцениваете итоги визита Зеленского в Австрию?
— Все были в восторге. Я следила за этим событием по сообщениям в прессе, поскольку больше там не живу.
Зеленский заглянул в Австрию по пути на канадскую встречу "Большой семерки". Для меня это часть гастрольной поездки комедианта, играющего в политика. Что-то вроде корпоратива, если угодно.
Сегодня вечером я прочла, что на встрече в Канаде меня-таки включили в санкционный список. Вероятно, это и было целью его заезда в Австрию. Волшебная сила искусства.
Ранее вы озвучили в интервью СМИ, что вам трудно дается русский язык. Что вам помогает проявлять упорство для его изучения?
— Я говорю на нескольких языках, но русский — первый язык славянской группы. Португальский, как и французский с итальянским, давались мне легко, потому что в основе языков романской группы лежит латынь, которой я тоже владею. Но русский — совершенно новый для меня язык.
Я понимаю грамматику, потому что она сродни латинской, но мне не хватает словарного запаса. К сожалению у меня нет времени на курсы, потому что как только я оказалась в России, я постоянно что-то делаю, много работаю.
Но я учусь: слушаю русские песни, общаясь на русском языке, постоянно прошу собеседников, чтоб они меня поправляли (правда, они стесняются это делать). А мне бы это здорово помогало: "Тут вы, пардон, ошиблись с ударением, это слово произносится не так, а вот так"…
Также я смотрю советские фильмы, язык которых значительно богаче лексикона современных СМИ. Хотя простой язык рекламы тоже помогает мне в известной степени. Ну, и яндекс-переводчик облегчает мое общение с рабочими на строительном сайте: плитки, бетон, клей, песок — мой лексикон.
© Артём Пряхин|Artyom Pryakhin
© Артём Пряхин|Artyom Pryakhin
[продолжает по-русски]
Еще я не говорю, как хочу говорить, но я скажу, что это мой инструмент [русский язык]. Если я играю в теннис, мне нужно говорить хорошо, аккуратно. Не знаю, сколько еще это время будет.
Я хочу делать мои интервью по-русски. Потому что есть хороший переводчик, но он говорит вместо я, это нет мой голос, а я хочу, чтобы люди слушает мой голос!
— Ну вот мы услышали ваш голос — он прекрасен. И по-русски говорить у вас получается вполне прилично. Спасибо вам большое. Филен данк!
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