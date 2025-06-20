https://ukraina.ru/20250620/irano-izrailskiy-konflikt-v-svete-protivostoyaniya-sverkhderzhav-aysbergi-v-mirovom-okeane-1064090916.html

Ирано-израильский конфликт в свете противостояния сверхдержав. Айсберги в мировом океане неопределенности

Ирано-израильский конфликт в свете противостояния сверхдержав. Айсберги в мировом океане неопределенности - 20.06.2025 Украина.ру

Ирано-израильский конфликт в свете противостояния сверхдержав. Айсберги в мировом океане неопределенности

Разрастающееся военное противостояние Израиля и Ирана резко обостряет ситуацию на только в ближневосточном регионе, но и во всей Евразии, если не сказать – в мире.

2025-06-20T15:51

2025-06-20T15:51

2025-06-20T16:34

иран

россия

израиль

биньямин нетаньяху

дональд трамп

владимир жириновский

эксклюзив

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Конфликт между этими двумя странами начался давно, более сорока лет назад, со времени свержения в Иране светского шахского режима – тогдашнего союзника Израиля в регионе. Но до открытой войны дело дошло впервые. Причем в условиях современного глобализованного мира как сам ход этой войны, так и ее последствия обречены иметь глобальный характер. В этой связи первое, что приходит в голову – мировая нефте-торговля.На долю стран, примыкающих к Персидскому заливу, приходится треть (30 - 35%) всей добычи нефти в мире. Из этого количества около 40% дает Саудовская Аравия, остальные доли почти равномерно распределены между Ираком, Ираном, ОАЭ и Кувейтом. Для сравнения, общему объему нефти стран Персидского залива соответствует совокупная добыча "черного золота" в США, России и Канаде. А вот импортерами ближневосточной нефти являются такие индустриальные "киты", как Китай (30%), Индия (25%), Евросоюз (15%), Япония (10%) и Южная Корея (8%). Причем, вся эта нефть доставляется из Залива через Ормузский пролив, блокада которого Ираном будет иметь для многих катастрофические последствия.Интересно, что складывающуюся сегодня ситуацию предсказывал еще несколько лет назад Владимир Жириновский, говоря о неизбежности ирано-израильской войны в целях энергетической блокады Китая через закрытие Ормузского пролива, что повлечет за собой взлет нефтяных цен до уровня 200 долларов за баррель. И, что самое удивительное, этот сценарий выгоден (чистый бизнес, ничего личного) прежде всего США и России. Ибо в таком случае Америка могла бы взять на себя европейский, японский и южнокорейский рынки, а Россия – китайский и индийский. Но это все касается стратегических перспектив, тогда как с точки зрения сиюминутных тактических маневров, изоляция Персидского залива и общее повышение нефтяных цен в мире толкуется рядом аналитиков именно как инструмент американского давления на Китай в свете идущей между этими странами торговой войны, не говоря уже о формате геополитического противостояния сверхдержав с участием России.Парадоксальным образом, нефтегазовая блокада Европы и общее ослабление ее индустриального потенциала играет на руку не только Вашингтону, но и Москве. Обе сверхдержавы могут быть также заинтересованы в смене режима в Тегеране, объявившего, еще во времена Хомейни, Америку "большим дьяволом", а СССР – "малым". На смену власти в Иране уповает, судя по заявлениям Нетаньяху, и Израиль. Снесут правление аятолл – утратят свой военный и финансовый потенциал все действующие в регионе прокси-войска Тегерана в Газе, Ливане, Сирии, Ираке, Йемене. Но кто придет к власти в Иране потом – большой вопрос. Вспомним, что по результатам Большой игры территория этой страны была разделена в 1907 году на сферы российского и британского влияния, а в иранском обществе до сих пор противодействуют идейные клубы теократов, монархистов, либералов и социалистов разных изводов. В принципе, в случае резкого внутреннего обострения, не исключен и распад Ирана на ряд автономных регионов (азербайджанцы, курды, белуджи, арабы и др.), по примеру Ирака и Сирии.Большая игра вокруг нефти Залива может подтолкнуть Вашингтон и Москву к слаженному "затягиванию" ирано-израильского конфликта, с вовлечением в него новых участников – от Турции до Саудовской Аравии и Пакистана. В этом видится одна из причин, по которой Вашингтон не заинтересован в дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта, на котором, в результате антироссийских санкций, американской бизнес уже потерял, по заверению Трампа, порядка 300 миллиардов долларов. А придут к сделке по Украине – легче будет договориться и по Ближнему Востоку. Не случайно в качестве одного из посредников в деле технической остановки ирано-израильского конфликта американский президент видит своего российского визави.Один из возможных результатов эскалации ирано-израильской войны – падение власти Эрдогана, лавирующего между США, Россией и исламским миром, при этом жестким противником Израиля. Сама Турция сидит на газонефтяных потоках с востока на запад, из России и региона Залива – в Европу. В случае серьезного передела глобального рынка углеводородов, не исключена смена хозяйствующих субъектов всех действующих инфраструктур, включая турецкие. Да и в целом, роль Турции как глобального хаба может быть поставлена под вопрос.В наше время, когда усложненность торгово-экономических, инфраструктурных и идейно-политических нюансов возрастает по экспоненте, возможны самые невероятные действия со стороны любых участников процесса, даже самых, на первый взгляд, дистанцированных. Кто, как и на чем зарабатывает – это большая тайна. Отсюда и неопределенность, непредсказуемость любых масштабных инвестиционных схем, что, соответственно, снижает эффективность стандартных рыночных стратегий.В таких условиях администрация Трампа готова перейти к нестандартным стратегиям. Администрация Нетаньяху, судя по всему, тоже. Да и с Киевом не все ясно. Похоже, на Банковой окопались явные анти-рыночники, научившиеся играть со своим национальным долгом не менее эффективно, чем американское глубинное государство – со своим. По меньшей мере, на Киев уже работает вся Европа, а украинский президент-либертарианец (как он себя изначально позиционировал), по факту выступает менеджером консолидированной политики Евросоюза с правом решающей подписи.А вот в Москве и Пекине, судя по всему, окопались рыночные фундаменталисты, для которых шаг вправо, шаг влево – недопустимый жест в рамках "общепринятых международных норм и практик", грозящий непредсказуемыми последствиями. Означает ли это, что в данном случае речь идет о формате все-таки "догоняющего капитализма", капитаны которого больше доверяют карте, чем подзорной трубе? Но ведь карты не учитывают плавающих айсбергов, которых в мировом океане неопределенности становится все больше и больше.О других аспектах ирано-израильского конфликта - в статье ""Иран, который мы потеряли". Почему иранцы не хотят возврата к американской монархии"

https://ukraina.ru/20210112/1030209186.html

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иран, россия, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, владимир жириновский, эксклюзив