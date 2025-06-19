"Иран, который мы потеряли". Почему иранцы не хотят возврата к американской монархии - 19.06.2025 Украина.ру
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"Иран, который мы потеряли". Почему иранцы не хотят возврата к американской монархии
"Иран, который мы потеряли". Почему иранцы не хотят возврата к американской монархии - 19.06.2025 Украина.ру
"Иран, который мы потеряли". Почему иранцы не хотят возврата к американской монархии
В мировых новостях появилось имя Резы Кира Пехлеви, бывшего наследного принца во времена монархического Ирана. В своем блоге он открыто поддерживает израильскую вооруженную агрессию против своей родины – в надежде на то, что развязанная Западом война поможет его семье вернуть власть.
2025-06-19T18:05
2025-06-19T18:05
иран
запад
сша
дональд трамп
цру
эксклюзив
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"Исламская Республика подошла к концу и рушится. То, что началось, уже не остановить. Будущее – светлое, и вместе мы пройдём этот крутой поворот истории. Сейчас – время встать, время вернуть Иран. Да буду я скоро с вами".Уважаемые эксперты российских телеграм-каналов, которые с трудом способны отличить Иран от Ирака, убеждены, что персы только и ждут реставрации монархического режима. Они утверждают, что правление шахиншахов якобы представляло собой период процветания, благоденствия и свободы, к которому надо поскорее вернуться – пускай даже в результате американских бомбардировок.Эти стереотипы свидетельствуют о невежестве сетевых специалистов по всем вопросам, которыми легко манипулирует иностранная пропаганда.Правление последнего иранского шахиншаха Мохаммеда Резы Пехлеви – отца принца – на самом деле представляло собой период жестокой военной диктатуры.Этот компрадорский режим держался исключительно при поддержке Запада, основная часть населения страна проживала в средневековой бедности, а представители клана Пехлеви и придворные чиновники из его ближайшего аристократического окружения тратили миллиарды нефтедолларов на свои прихоти и капризы, соревнуясь в роскоши с древними персидскими царями.Отмечая 2500-летие персидской монархии, шах купил для угощения своих иностранных гостей более тонны лучшей осетровой икры, в то время как иранские провинции Белуджистан и Систан страдали от голода.Когда на выборах победил демократически избранный премьер-министр Мухаммед Мосаддык, подписавший решение о национализации природных ресурсов Ирана, Центральное разведывательное управление США отстранило его от власти путем государственного переворота, чтобы вернуть нефть и газ западным компаниям.Многие сподвижники Мосаддыка, включая популярного в народе лидера иранских республиканцев, министра иностранных дел Хоссейна Фатеми, были зверски убиты шахскими офицерами, а во время подавления протестных акций погибли до пятнадцати тысяч иранцев.Вскоре после путча шах отменил национализацию нефти и заключил большую ресурсную сделку с Соединенными Штатами Америки и Великобританией, передав энергоносители в руки так называемого Международного нефтяного консорциума. 40% его акций достались British Petroleum, 14% акций получила Royal Dutch Shell, 35% ценных бумаг отошли американским компаниям, а еще 6% получили французы.Таким образом, нефтегазовые месторождения Ирана снова перешли под полный контроль транснациональных корпораций, а в обмен на это американцы и европейцы закрывали глаза на преступления шахской тайной полиции, которую помогали создавать западные спецслужбы.Тегеран превратился в преданного вассала Вашингтона, слепо следуя за его внешнеполитическим курсом. И в результате шахский Иран стал первым мусульманским государством, официально признавшим Израиль – потому что этого потребовала администрация Белого дома.По итогам прозападного переворота в стране взяли курс на строительство однопартийного авторитарного режима. Единственной разрешенной политической силой стала монархическая Партия возрождения иранской нации, а за членство в других политических силах отправляли в пыточную тюрьму.Особенно жестоко преследовались иранские коммунисты из Народной партии Ирана и другие левые партии. Множество иранцев – прежде всего, образованная молодежь – бежали за границу, спасаясь от цензуры и произвола. Причем, уничтожая светскую оппозицию Мохаммед Реза Пехлеви своими руками поспособствовал укреплению исламских политических групп, которые возглавили массовые протесты во время революции 1979 года."Шахская диктатура, ее репрессии и преследования обрекали лучших людей Ирана, крупнейших его писателей, ученых и философов на эмиграцию, на молчание, или же – на тюремные оковы.Образованного иранца легче было встретить в Марселе или в Брюсселе, нежели в Хамадане или Казвине. Иранец на родине не мог читать книг своих лучших писателей – ибо они издавались только за границей, – не мог смотреть фильмов своих выдающихся режиссеров – ибо в Иране их демонстрация запрещалась, – не мог слушать голос своих интеллектуалов, так как их обрекли на молчание.По воле шаха людям предоставлялся выбор между шахской охранкой САВАКом и муллами. И, разумеется, предпочитали мулл", – писал знаменитый польский журналист Рышард Капущинский, побывавший в Иране в самый разгар революционных событий.На защиту прозападного режима не встал никто – от Мохаммеда Резы Пехлеви отвернулась даже его армия. Бежавший из Ирана шахиншах стал к тому времени настолько одиозной фигурой, что британское правительство, на которое он фактически работал всю свою жизнь, отказало в убежище свергнутому монарху.Его сын Реза Кир Пехлеви, который именует себя наследным принцем Ирана, находится в Америке с семнадцати лет. Он постоянно проживает в Лос-Анджелесе, обучался в Университете Южной Калифорнии, закончил программу подготовки пилотов военно-воздушных сил США.По сути, Пехлеви-младший является не иранцем, а американцем – и в Иране прекрасно об этом знают. Нынешнее поколение персов хорошо помнит шахскую диктатуру, и даже если эти люди недовольны властями, они точно не хотят себе "светлое будущее" в виде марионеточного прозападного режима.А поддержка израильского нападения на Иран окончательно дискредитировала иранских монархистов в глазах у миллионов своих соотечественников.О том, что планирует Трамп по поводу Ирана и как может это решение повлиять на политическую и экономическую ситуацию в мире - в статье Алексея Туманова ""Никто не знает, что я собираюсь сделать". До решения Трампа по войне с Ираном остаются сутки"
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Александр Савко
Александр Савко
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96
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Украина.ру
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5
4.7
96
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иран, запад, сша, дональд трамп, цру, эксклюзив
Иран, Запад, США, Дональд Трамп, ЦРУ, Эксклюзив

"Иран, который мы потеряли". Почему иранцы не хотят возврата к американской монархии

18:05 19.06.2025
 
Реза Кира Пехлеви
Реза Кира Пехлеви
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
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В мировых новостях появилось имя Резы Кира Пехлеви, бывшего наследного принца во времена монархического Ирана. В своем блоге он открыто поддерживает израильскую вооруженную агрессию против своей родины – в надежде на то, что развязанная Западом война поможет его семье вернуть власть.
"Исламская Республика подошла к концу и рушится. То, что началось, уже не остановить. Будущее – светлое, и вместе мы пройдём этот крутой поворот истории. Сейчас – время встать, время вернуть Иран. Да буду я скоро с вами".
Уважаемые эксперты российских телеграм-каналов, которые с трудом способны отличить Иран от Ирака, убеждены, что персы только и ждут реставрации монархического режима. Они утверждают, что правление шахиншахов якобы представляло собой период процветания, благоденствия и свободы, к которому надо поскорее вернуться – пускай даже в результате американских бомбардировок.
Эти стереотипы свидетельствуют о невежестве сетевых специалистов по всем вопросам, которыми легко манипулирует иностранная пропаганда.
Правление последнего иранского шахиншаха Мохаммеда Резы Пехлеви – отца принца – на самом деле представляло собой период жестокой военной диктатуры.
Этот компрадорский режим держался исключительно при поддержке Запада, основная часть населения страна проживала в средневековой бедности, а представители клана Пехлеви и придворные чиновники из его ближайшего аристократического окружения тратили миллиарды нефтедолларов на свои прихоти и капризы, соревнуясь в роскоши с древними персидскими царями.
Отмечая 2500-летие персидской монархии, шах купил для угощения своих иностранных гостей более тонны лучшей осетровой икры, в то время как иранские провинции Белуджистан и Систан страдали от голода.
Когда на выборах победил демократически избранный премьер-министр Мухаммед Мосаддык, подписавший решение о национализации природных ресурсов Ирана, Центральное разведывательное управление США отстранило его от власти путем государственного переворота, чтобы вернуть нефть и газ западным компаниям.
Многие сподвижники Мосаддыка, включая популярного в народе лидера иранских республиканцев, министра иностранных дел Хоссейна Фатеми, были зверски убиты шахскими офицерами, а во время подавления протестных акций погибли до пятнадцати тысяч иранцев.
Вскоре после путча шах отменил национализацию нефти и заключил большую ресурсную сделку с Соединенными Штатами Америки и Великобританией, передав энергоносители в руки так называемого Международного нефтяного консорциума. 40% его акций достались British Petroleum, 14% акций получила Royal Dutch Shell, 35% ценных бумаг отошли американским компаниям, а еще 6% получили французы.
Таким образом, нефтегазовые месторождения Ирана снова перешли под полный контроль транснациональных корпораций, а в обмен на это американцы и европейцы закрывали глаза на преступления шахской тайной полиции, которую помогали создавать западные спецслужбы.
Тегеран превратился в преданного вассала Вашингтона, слепо следуя за его внешнеполитическим курсом. И в результате шахский Иран стал первым мусульманским государством, официально признавшим Израиль – потому что этого потребовала администрация Белого дома.
По итогам прозападного переворота в стране взяли курс на строительство однопартийного авторитарного режима. Единственной разрешенной политической силой стала монархическая Партия возрождения иранской нации, а за членство в других политических силах отправляли в пыточную тюрьму.
Особенно жестоко преследовались иранские коммунисты из Народной партии Ирана и другие левые партии. Множество иранцев – прежде всего, образованная молодежь – бежали за границу, спасаясь от цензуры и произвола. Причем, уничтожая светскую оппозицию Мохаммед Реза Пехлеви своими руками поспособствовал укреплению исламских политических групп, которые возглавили массовые протесты во время революции 1979 года.
"Шахская диктатура, ее репрессии и преследования обрекали лучших людей Ирана, крупнейших его писателей, ученых и философов на эмиграцию, на молчание, или же – на тюремные оковы.
Образованного иранца легче было встретить в Марселе или в Брюсселе, нежели в Хамадане или Казвине. Иранец на родине не мог читать книг своих лучших писателей – ибо они издавались только за границей, – не мог смотреть фильмов своих выдающихся режиссеров – ибо в Иране их демонстрация запрещалась, – не мог слушать голос своих интеллектуалов, так как их обрекли на молчание.
По воле шаха людям предоставлялся выбор между шахской охранкой САВАКом и муллами. И, разумеется, предпочитали мулл", – писал знаменитый польский журналист Рышард Капущинский, побывавший в Иране в самый разгар революционных событий.
На защиту прозападного режима не встал никто – от Мохаммеда Резы Пехлеви отвернулась даже его армия. Бежавший из Ирана шахиншах стал к тому времени настолько одиозной фигурой, что британское правительство, на которое он фактически работал всю свою жизнь, отказало в убежище свергнутому монарху.
Его сын Реза Кир Пехлеви, который именует себя наследным принцем Ирана, находится в Америке с семнадцати лет. Он постоянно проживает в Лос-Анджелесе, обучался в Университете Южной Калифорнии, закончил программу подготовки пилотов военно-воздушных сил США.
По сути, Пехлеви-младший является не иранцем, а американцем – и в Иране прекрасно об этом знают. Нынешнее поколение персов хорошо помнит шахскую диктатуру, и даже если эти люди недовольны властями, они точно не хотят себе "светлое будущее" в виде марионеточного прозападного режима.
А поддержка израильского нападения на Иран окончательно дискредитировала иранских монархистов в глазах у миллионов своих соотечественников.
О том, что планирует Трамп по поводу Ирана и как может это решение повлиять на политическую и экономическую ситуацию в мире - в статье Алексея Туманова ""Никто не знает, что я собираюсь сделать". До решения Трампа по войне с Ираном остаются сутки"
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18:05"Иран, который мы потеряли". Почему иранцы не хотят возврата к американской монархии
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