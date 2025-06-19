https://ukraina.ru/20250619/sdastsya-li-iran-izrailyu-i-ssha-i-smozhet-li-tramp-realizovat-svoi-plany-v-etoy-voyne--bystritskiy-1064035799.html

Сдастся ли Иран Израилю и США и сможет ли Трамп реализовать свои планы в этой войне — Быстрицкий

Сдастся ли Иран Израилю и США и сможет ли Трамп реализовать свои планы в этой войне — Быстрицкий - 19.06.2025 Украина.ру

Сдастся ли Иран Израилю и США и сможет ли Трамп реализовать свои планы в этой войне — Быстрицкий

Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, принимающий участие в Петербургском международном Украина.ру, 19.06.2025

2025-06-19T12:11

2025-06-19T12:11

2025-06-19T12:12

видео

иран

израиль

сша

дональд трамп

валдай

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Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, принимающий участие в Петербургском международном экономическом форуме, в эксклюзивном комментарии для Украина.ру рассказал, чего стоит ожидать от конфликта между Израилем и Ираном в ближайшей перспективе.

иран

израиль

сша

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, иран, израиль, сша, дональд трамп, валдай, видео