Сдастся ли Иран Израилю и США и сможет ли Трамп реализовать свои планы в этой войне — Быстрицкий - 19.06.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250619/sdastsya-li-iran-izrailyu-i-ssha-i-smozhet-li-tramp-realizovat-svoi-plany-v-etoy-voyne--bystritskiy-1064035799.html
Сдастся ли Иран Израилю и США и сможет ли Трамп реализовать свои планы в этой войне — Быстрицкий
Сдастся ли Иран Израилю и США и сможет ли Трамп реализовать свои планы в этой войне — Быстрицкий - 19.06.2025 Украина.ру
Сдастся ли Иран Израилю и США и сможет ли Трамп реализовать свои планы в этой войне — Быстрицкий
Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, принимающий участие в Петербургском международном Украина.ру, 19.06.2025
2025-06-19T12:11
2025-06-19T12:12
видео
иран
израиль
сша
дональд трамп
валдай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/13/1064035604_0:139:720:544_1920x0_80_0_0_07207c21bbbb322d6d747e7f89674f92.jpg
Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, принимающий участие в Петербургском международном экономическом форуме, в эксклюзивном комментарии для Украина.ру рассказал, чего стоит ожидать от конфликта между Израилем и Ираном в ближайшей перспективе.
иран
израиль
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/13/1064035604_0:71:720:611_1920x0_80_0_0_5fb1537a6438c3b89ceb526f4eef0e7e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, иран, израиль, сша, дональд трамп, валдай, видео
Видео, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Валдай

Сдастся ли Иран Израилю и США и сможет ли Трамп реализовать свои планы в этой войне — Быстрицкий

12:11 19.06.2025 (обновлено: 12:12 19.06.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
Председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий, принимающий участие в Петербургском международном экономическом форуме, в эксклюзивном комментарии для Украина.ру рассказал, чего стоит ожидать от конфликта между Израилем и Ираном в ближайшей перспективе.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоИранИзраильСШАДональд ТрампВалдай
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:24Коррумпированный военкомат Киева помог избежать мобилизации тысячам украинцев
18:05"Иран, который мы потеряли". Почему иранцы не хотят возврата к американской монархии
18:00Сергей Михеев: Нетаньяху толкает Трампа в войну, поражение Ирана в которой невыгодно России
17:44Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ наступают под Изюмом, а ВСУ готовят к обороне русло Северского Донца
17:41А теперь мы вас лишим гражданства. Как Зеленский готовится к выборам
17:39Обстановка на южно-донецком направлении: успех демонстрируют штурмовики группировки войск "Восток"
17:34На Украине раскрыли коррупционную схему восстановления водопровода после подрыва Каховской ГЭС
17:25"Сынок, потерпи, скоро дома буду"
17:21В период с 14:00 мск до 16:00 мск средствами ПВО уничтожены 10 украинских БпЛА самолётного типа
17:19Украинская молодёжь массово выезжает за границу
17:16Обстановка на Харьковском направлении
17:11"Никто не знает, что я собираюсь сделать". До решения Трампа по войне с Ираном остаются сутки
17:08Почему в России не объявляют всеобщую мобилизацию и зачем нам переговоры с Украиной — Пучков Goblin
17:06"Не бросим!": Цивилева раскрыла детали беспрецедентной программы поддержки ветеранов СВО
16:48"Ухудшилось качество человеческого материала". Украинские эксперты про ситуацию в Сумах
16:46"Опять не смог". Эксперт о попытках Киева выжать газ из самого себя
16:39Вице-премьер министр - министр национального единства Украины Чернышов стал невозвращенцем
16:38Позывной "Сокол": Последним патроном уничтожил пикировавший в нас вражеский FPV дрон
16:30"Не бросим!": Цивилева раскрыла детали беспрецедентной программы поддержки ветеранов СВО
16:28Харьковский завод "Коммунар", уничтоженный в ночь на 7 июня, потушили 19 июня
Лента новостейМолния