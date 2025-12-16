https://ukraina.ru/20251216/vova-s-veschami-na-vykhod-insaydy-s-berlinskikh-peregovorov-1073183624.html

Берлинский раунд переговоров по Украине прошел настолько хорошо (в кавычках) для Украины, что, по всей видимости, уже в январе Зеленский может не находиться на своем посту.

Об этом достаточно уверенно сообщают инсайдеры. Не будем, конечно, торопиться с оценками, не будем торопиться с ожиданиями и предвосхищениями, но тем не менее.Что говорят? Говорят о том, что целый день переговоров, целый набор двух или трехсторонних многоуровневых встреч действительно привел к серьезному прогрессу. Но, с другой стороны, он привел и к очевидному пониманию того, что конкретно Зеленский и те силы в Европе, на которые он опирается, вся эта так называемая "коалиция желающих", являются, по сути, нерабочими элементами этой сделки. Думаю, для американцев это стало совершенно очевидно. Впрочем, это было понятно и раньше, но прошедшие в Берлине переговоры лишь подтвердили это еще раз. И, как утверждают инсайдеры, в конце декабря будет принципиально решаться вопрос о пребывании Зеленского на посту президента Украины. И повторюсь, американцы будут предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы он этот пост покинул. Возможности для этого у них, что называется, имеются в ассортименте, и о них я еще скажу отдельно. А пока немного о самих переговорах и об инсайдах, которые поступают относительно их хода. Да и в медиа уже утекло достаточно много информации. И Дональд Трамп уже прокомментировал, что прогресс есть и что стороны как никогда близки к заключению. Это - правда, друзья. Более того, на следующие выходные, на предстоящие выходные в Майами, назначен очередной раунд переговоров. Эти переговоры, как говорят, будут уже в большей степени посвящены военной компоненте. То есть технической стороне остановки огня. Обсуждению линии разграничения. Вероятно, обсуждению той самой гипотетической демилитаризованной зоны, если на то будет окончательное согласие России и понимание алгоритма выхода на эту модель. В частности, по части отвода украинских вооруженных сил с Донбасса с выходом на конституционные административные границы ДНР и ЛНР. Естественно, никакой речи об отводе российских вооруженных сил с линии боевого соприкосновения не идет. Украина пыталась протолкнуть этот вариант утром во время общения с Кушнером и Уиткоффом. Но американская сторона продемонстрировала абсолютную непреклонность в этом вопросе. Инсайды, а также заявления европейцев, того же Туска или Мерца, в целом это подтверждают. Ключевые вопросы будущего Зеленского также были оговорены на этой утренней встрече. Что еще? Вопросы по безопасности для Украины обсуждались. Вопрос НАТО обсуждался. В целом вопрос НАТО снят. Он будет решаться без участия Украины и Зеленского и, вероятно, даже без участия украинского парламента, который в значительной степени уже контролируется американцами. Решаться этот вопрос будет в формате двусторонних соглашений между США и Россией, между Россией и, возможно, рядом европейских стран, которые возьмут на себя определенные гарантии. В первую очередь речь идет о гарантиях нераспространения и не расширения НАТО. Говорили и о блокировании этих вопросов внутри НАТО как коллегиального органа и о движении к возможному внесению изменений в уставные документы альянса, которые бы это фиксировали, включая не расширение НАТО за счет Украины. Что касается заявлений этой антитрамповской и русофобской шайки европейских лидеров о готовности предоставить силы безопасности, которые якобы появятся на Украине после заключения мирного соглашения, то тут важно отметить - к реальной сути переговоров это не имеет никакого отношения. Это очередная попытка подразнить Россию и помешать переговорам, нарушить их логичное и рациональное течение. Потому, что если процесс будет двигаться в сторону урегулирования, а пока он именно туда и движется, то украинский парламент, уже переформатированный парламент и новая власть после выборов будут подписывать документы, исключающие появление любых иностранных контингентов на территории Украины, тем более контингентов, недружественных России. Собственно, это и было зафиксировано в изначальной версии плана Трампа.К слову о политических и информационных мистификациях. Снова прозвучали заявления с украинской стороны о некоем плане из двадцати пунктов. Якобы это развитие плана, сформулированного в Швейцарии. А еще, как говорят украинцы, обсуждаются вопросы безопасности и экономики. Но суть в том, что никуда двадцать восемь пунктов не делись. План как был, так и остается - он не поменялся. Американцы стоят на своем жестко. Обратите внимание на еще один важный момент, на который я указывал, комментируя ситуацию ранее. Ни на последней встрече в Майами с Умеровым и Гнатовым, ни в Москве, ни сейчас в составе американской делегации не было Марка Рубио. На секундочку, де юре это глава американской дипломатии и де юре глава американского Совета национальной безопасности. И тем не менее его нет. А всё потому, что он облажался в Швейцарии. Проявил излишнюю пластичность, подыграл Киеву и Брюсселю. Это еще раз демонстрирует настрой Трампа и его ближайшего окружения. У Рубио большие проблемы. Он отодвинут от переговоров и занимается, как говорят, Венесуэлой. При этом европейцы, к слову сказать, это была его зона ответственности. Именно он после Анкориджа курировал взаимодействие с европейцами по вопросу гарантий безопасности для Украины. Сейчас его нет в этом процессе. А с европейцами встреча была. И, как говорят инсайдеры, европейцы вели себя как послушные мальчишки, а потом взяли и выкатили это странное заявление, которое, повторюсь, не имеет никакого отношения к реальному содержанию переговоров. Неадекваты, ей Богу!Что действительно обсуждалось и где, по сути, не удалось добиться прогресса. Это хорошо видно по заявлениям того же Дональда Туска и подтверждается инсайдерами. Речь идет о вопросе "репарационного кредита" и о вопросе замороженных российских активов в Европе, в Европейском союзе. Я остаюсь при своем мнении - "репарационный кредит" ближе не стал. Это крайне сложный вопрос и крайне маловероятно, что он будет реализован. Хотя я не исключаю, что какой-то кредит под европейские, прежде всего немецкие, гарантии все же может появиться. И может быть, его даже и назовут "репарационным", но по факту большое сопротивление этому есть, и перспектива сомнительная. При этом вопрос разморозки и, как это, вероятно, было условлено между Москвой и Вашингтоном, использования этих ресурсов в рамках программы восстановления Украины, использования этих ресурсов в рамках совместных бизнес-проектов Вашингтона и Москвы, прежде всего в энергетическом сегменте, к которому предлагалось подключиться европейцам, обсуждался достаточно предметно. Я знаю, что Уиткофф и Кушнер именно это в первую очередь проговаривали с европейцами, чтобы те не предпринимали никаких идиотских шагов по части российских резервов. Но пока не нашли понимания.С другой стороны, по безопасной компоненте отдельные европейцы готовы заключать двусторонние соглашения с Москвой и с Киевом. С Москвой по не расширению НАТО, с Киевом по предоставлению двусторонних гарантий безопасности. Правда, среди заявителей из этой самой "коалиции желающих" не найдется тех, кто был бы готов гарантировать Москве не расширение НАТО. Для этого найдутся другие страны в Европейском Союзе. Либо в самих этих странах со временем произойдет смена власти, и уже новые, более разумные правительства будут готовы на такие договоренности.По части предоставления гарантий безопасности Киеву, вероятно, некоторые из участников этой коалиции желающих пойдут вслед за американцами и предоставят такие двусторонние гарантии. И речь здесь идет не о контингентах, не об американских, британских, французских или немецких войсках на территории Украины. Нет. Речь идет о неких аналогах союзнического договора, как между США и Израилем, но, как говорят, в гораздо более лайтовом варианте. А куда деваться киевскому режиму? Им деваться, по большому счету, некуда. Но я уже не раз говорил, что украинской власти в принципе нужно хоть что-то, что можно будет продать своему избирателю.Соответственно, возвращаясь к вопросу выборов, повторюсь, Зеленскому все объяснили. Я уже рассказывал вам о том, что он готовится выпорхнуть в свое лондонское гнездышко, что называется, свалить из Украины. Он запустил ремонт в своей лондонской квартире, завозит туда дорогущую мебель. В общем, картина с ним предельно понятная. Но это не означает, что он собирается полностью выпасть из украинской политики. Наоборот, он собирается в ней участвовать. Более того, он намерен отправить на парламентские выборы свою обновленную политическую силу.Завершая рассказ о вчерашнем раунде переговоров, можно сказать так. Все, что можно решить без Украины и без Зеленского, будет решено в двустороннем формате между Вашингтоном и Москвой. Все, что можно решить без европейцев, будет решено в двустороннем или трехстороннем формате. Что совершенно точно стоит на повестке дня, это вопрос выборов, но только после всеобъемлющей остановки огня. Не перемирие и не прекращение огня, как это пытается продать украинская сторона, а именно полноценная всеобъемлющая остановка огня.И повторюсь, никакого отвода российской армии с линии боевого соприкосновения не будет, как бы Украина ни пыталась уговорить на это Вашингтон. Именно об этом и говорит Зеленский, когда утверждает, что у него с американцами разное видение. Потому что украинская сторона по прежнему пытается продвигать эту тему. При этом отвод вооруженных сил Украины уже согласован и подтвержден. Именно об этом будут общаться украинские военные с американцами на выходных в Майами. Там будет Гнатов. Вероятно, будут и другие представители украинских силовых структур или спецслужб. И, вероятно, Умеров как глава СНБО. Пока я говорю в формате вероятно, потому что пока нет подтверждений с российской стороны по вопросу ДНР, которую покинут ВСУ. Но, вероятно, план таков, что формируется демилитаризованная зона, которая будет контролироваться и управляться в административном смысле как любая другая территория Российской Федерации, потому что речь идет о территории ДНР и ЛНР. Там будут полиция, ФСБ, Росгвардия. По крайней мере, это позиция, по которой, как мне кажется, существует полный консенсус между Москвой и Вашингтоном, между Кремлем и Белым домом. И это именно та позиция, которую продвигают американцы. Как бы Украина ни пыталась представить США просто ретранслятором российской позиции, это не так. Позиция американцев здесь очевидна и однозначна. И повторюсь, ключевое здесь простое – Вова, с вещами на выход! Этот персонаж является ключевым фактором сопротивления нормальному течению переговорного процесса. Американцы это четко поняли. Как мне говорят, в конце декабря, в двадцатых числах, приедет своего рода ликвидационная комиссия. Состав еще обсуждается. Это будет не слишком публичная история. И Зеленскому, что называется, на пальцах объяснят, что пора уходить. Кейс НАБУ при этом продолжает развиваться. Образовался еще один большой массив материалов, который, вероятно, будет выделен в отдельное направление. Это история вокруг Шефира и съема информации, фиксации данных на еще одной квартире, аналогичной той явочной квартире, где была прослушка в деле "Мидаса". Велась такая же прослушка в квартире ближайшего бизнес партнера Шефира. А Шефир это второй по значимости бизнес-человек для Зеленского после Миндича. Именно он оказался на хозяйстве, когда Миндича, что называется, закрутили и вывели из схем. Ну и вот, по этой линии, как говорят, у НАБУ уже все подготовлено. Продолжает разворачиваться и кейс по украинской оборонке. Там материала огромное количество и Умеров, как говорят, сотрудничает с ФБР и НАБУ. Так что, для Зеленского вся эта ситуация – приговор.

