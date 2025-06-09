28 лет и 13 убийств спустя: "Лесной маньяк" из Самарской области вступил в ВСУ - 09.06.2025 Украина.ру
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28 лет и 13 убийств спустя: "Лесной маньяк" из Самарской области вступил в ВСУ
28 лет и 13 убийств спустя: "Лесной маньяк" из Самарской области вступил в ВСУ - 09.06.2025 Украина.ру
28 лет и 13 убийств спустя: "Лесной маньяк" из Самарской области вступил в ВСУ
"Лесной маньяк" Дмитрий Ворошилов, убивший в 90-е по меньшей мере 13 человек, теперь воюет в рядах ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT, опубликовав фото серийного убийцы 28 лет спустя, в возрасте 58 лет
2025-06-09T12:47
2025-06-09T13:38
новости
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днепропетровская область
ссср
вооруженные силы украины
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Известно, что Ворошилов родился и вырос в поселке Лоскутовка Луганской области, однако большую часть жизни провел в Самарской области, где работал по распределению в местной туберкулёзной ИК-19. Там Ворошилов дослужился до начальника службы безопасности.В 90-ые регион потрясли шокирующие убийства пар, приезжавших за уединением в местную лесополосу. За выбор места в народе убийцу прозвали "Лесной маньяк" и "Леший". На его поимку были брошены все правоохранительные силы, подозрение пало на майора Ворошилова из-за сходства с фотороботом и жалоб сотрудниц колонии на его угрозы и насилие. Генетическая экспертиза подтвердила его причастность к серии убийств.В 1999-м его приговорили к 15-ти годам заключения, в 2012-м Ворошилов вышел на волю, в 2016-м устроился работать преподавателем в Лисичанское ПТУ, а в 2022-м уволился и перебрался в Днепропетровскую область.В марте этого года стало известно, что в ряды ВСУ вступил сын самого известного кровавого маньяка, педофила и каннибала СССР Андрея Чикатило 56-летний Юрий. Примерно месяц спустя в СМИ появилась информация, что он пропал без вести. Подробности этой истории - в материале Воевавший за ВСУ сын Чикатило пропал зоне СВО.
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новости, луганская область, днепропетровская область, ссср, вооруженные силы украины
Новости, Луганская область, Днепропетровская область, СССР, Вооруженные силы Украины

28 лет и 13 убийств спустя: "Лесной маньяк" из Самарской области вступил в ВСУ

12:47 09.06.2025 (обновлено: 13:38 09.06.2025)
 
© SHOT / Telegram
© SHOT / Telegram
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"Лесной маньяк" Дмитрий Ворошилов, убивший в 90-е по меньшей мере 13 человек, теперь воюет в рядах ВСУ. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT, опубликовав фото серийного убийцы 28 лет спустя, в возрасте 58 лет
Известно, что Ворошилов родился и вырос в поселке Лоскутовка Луганской области, однако большую часть жизни провел в Самарской области, где работал по распределению в местной туберкулёзной ИК-19. Там Ворошилов дослужился до начальника службы безопасности.
В 90-ые регион потрясли шокирующие убийства пар, приезжавших за уединением в местную лесополосу. За выбор места в народе убийцу прозвали "Лесной маньяк" и "Леший". На его поимку были брошены все правоохранительные силы, подозрение пало на майора Ворошилова из-за сходства с фотороботом и жалоб сотрудниц колонии на его угрозы и насилие. Генетическая экспертиза подтвердила его причастность к серии убийств.
В 1999-м его приговорили к 15-ти годам заключения, в 2012-м Ворошилов вышел на волю, в 2016-м устроился работать преподавателем в Лисичанское ПТУ, а в 2022-м уволился и перебрался в Днепропетровскую область.
В марте этого года стало известно, что в ряды ВСУ вступил сын самого известного кровавого маньяка, педофила и каннибала СССР Андрея Чикатило 56-летний Юрий. Примерно месяц спустя в СМИ появилась информация, что он пропал без вести.
Подробности этой истории - в материале Воевавший за ВСУ сын Чикатило пропал зоне СВО.
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