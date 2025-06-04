https://ukraina.ru/20250604/dyunkerkskaya-evakuatsiya-chudo-oshibka-gitlera--ili-ego-popytka-dogovoritsya-s-londonom-1063624183.html

Дюнкеркская эвакуация: "чудо", ошибка Гитлера – или его попытка договорится с Лондоном?

Дюнкеркская эвакуация: "чудо", ошибка Гитлера – или его попытка договорится с Лондоном? - 04.06.2025 Украина.ру

Дюнкеркская эвакуация: "чудо", ошибка Гитлера – или его попытка договорится с Лондоном?

4 июня 1940 года завершилась эвакуация окружённого британского экспедиционного корпуса из Дюнкерка. Она стала возможной благодаря "стоп-приказу" Гитлера, на три дня остановившего наступление немецких войск

2025-06-04T16:00

2025-06-04T16:00

2025-06-04T16:00

история

история

дюнкерк

франция

великобритания

адольф гитлер

черчилль

вторая мировая война

эвакуация

рейх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/04/1063624011_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_564fba9d73a0cf19a7fbc0ddf37d5fcb.jpg

К началу мая 1940 года обстановка в Европе была невероятно накалена. Вторая мировая война, формально начавшаяся 3 сентября 1939 года, когда Великобритания и Франция объявили войну нацистской Германии после её вторжения в Польшу, всё ещё была "странной" или "фальшивой". Это название, запущенное британскими и французскими журналистами, подчёркивало характер боевых действий между враждующими сторонами – почти полное их отсутствие, за исключением боевых действий на море.Но висящая в воздухе угроза никуда не испарилась. Франция провела всеобщую мобилизацию, Великобритания перебросила в Европу свой экспедиционный корпус (почти 400 тысяч человек). В свою очередь, за время "странной войны" Германия успешно провела Польскую кампанию, практически безболезненно захватила Данию и Норвегию и сумела подготовиться к следующему этапу войны – атаке на Францию.10 мая 1940 года немецкие войска начали масштабное наступление на Францию, Бельгию и Голландию одновременно. Французы и британцы ожидали повторения сценария Первой мировой, когда немцы попытаются обойти оборонительные сооружения на границе Франции с севера – через Бельгию и Голландию, именно там и были сосредоточены основные силы союзников. Но на севере был нанесен лишь отвлекающий удар, а основные силы немцев обошли оказавшуюся совершенно бесполезной "линию Мажино", и начали стремительное продвижение на юго-запад через Арденны вглубь Франции, и на север к Ла-Маншу.Натиск гитлеровцев привёл к тому, что уже через несколько дней после начала французской кампании угроза блокады и полного разгрома нависла над Британскими экспедиционными силами (БЭС) и французскими войсками в районе порта Дюнкерк на берегу Ла-Манша. 18 мая командующий БЭС лорд Джон Горт обратился к командованию с просьбой рассмотреть план эвакуации британских сил через Ла-Манш. Не дожидаясь ответа, он начал самостоятельно планировать организованное отступление к Дюнкерку – единственному доступному порту с подходящей инфраструктурой.Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль колебался, но через два дня приказ об эвакуации был отдан. 20 мая в Дувре на южном побережье Англии был сформирован штаб по подготовке эвакуации. Его возглавил вице-адмирал Бертрам Рамсей. Операция по спасению БЭС и части войск союзников получила название "Динамо" – по легенде, потому что детали эвакуации обсуждались в генераторном зале Дуврского замка.К тому времени немецкие танковые соединения прорвались к Абвилю, и войска так называемой Первой группы армий союзников (в общей сложности 10 британских, 18 французских и 12 бельгийских дивизий) оказались отрезаны и прижаты к морю в районе Гравлина, Арраса и Брюгге. Несмотря на ожесточенное сопротивление союзников, 22 мая танковый корпус Эвальда фон Клейста занял Булонь. А к вечеру 24 мая немецкие танки уже ворвались на улицы крупного порта Кале. Теперь от Дюнкерка их отделяли всего 16 километров по прямой.Британское командование, оценивая ситуацию, прогнозировало, что при самом благоприятном стечении обстоятельств может быть спасено не более 45 тысяч солдат и офицеров. И тут случилось чудо. 24 мая британская разведка перехватила незашифрованную немецкую радиограмму: "Согласно приказу Фюрера ограничить наступление линией Бетюн – Сент-Омер – Гравелин. Канал не пересекать". В приказе содержались формулировки "не приближаться к Дюнкерку ближе, чем на 10 км" и не использовать против блокированной группировки танки.Стоит отметить, что этот приказ Адольф Гитлер отдал лично, прибыв в штаб-квартиру группы армий "А" под командованием генерал-полковника Герда фон Рундштедта, и воспользовавшись своей властью в качестве верховного главнокомандующего. Это решение фюрера получило название "стоп-приказ" и до сих пор не имеет однозначного объяснения, впоследствии многие немецкие военачальники называли его "самой страшной ошибкой Гитлера"."Мы просто лишились дара речи", – вспоминал позже Хайнц Гудериан (во время французской компании он командовал 19-м армейским корпусом, входившим в танковую группу генерала фон Клейста, блокировавшую союзников в Дюнкерке). Недовольство военачальников дошло до того, что начальник генштаба Германии генерал Франц Гальдер и главнокомандующий сухопутными силами фельдмаршал Вальтер фон Браухич оспаривали решение фюрера и пытались объяснить ему необходимость захвата последнего порта на побережье. Но Гитлера был неумолим, бурная дискуссия закончилась получением категорического приказа, причём фюрер отметил, что для обеспечения выполнения своего приказа он пошлёт на фронт личных офицеров связи.Есть две основные гипотезы политического характера, объясняющие появление "стоп-приказа". Главная из них – якобы желание фюрера избежать смерти четверти миллиона британских подданных, чтобы иметь возможность заключить с Великобританией почётный мир*. В пользу неё свидетельствуют воспоминания начальника оперативного отдела группы армий "А" генерала Гюнтера Блюментрита."Гитлер был в хорошем расположении духа, шутил и предполагал, что война завершится спустя 6 недель. Он много размышлял о цивилизации, которую Британия подарила миру, и говорил, что мир должен быть заключен так, чтобы он совмещался с достоинством бриттов. При этом возвращение колоний Германии не критично – главное, чтобы Лондон смирился с положением дел в Европе", – так Блюментрит описывал заявления Гитлера в штаб-квартире группы армий "А" 24 мая 1940 года. В свою очередь, итальянский министр иностранных дел граф Галеаццо Чиано, неоднократно общавшийся с Гитлером, называл его "стоп-приказ" "умным ходом политика, не желавшего лить воду на мельницу войны до победного завершения".Британский писатель Стивен Дэвис также полагает, что остановка Гитлером наступления была своего рода жестом, рассчитанным на Черчилля. Дэвис, в частности, ссылается на то, что немецкий генерал Альфред Йодль писал в своем дневнике во время вторжения во Францию, что Гитлер разрабатывал мирный договор с британцами. Кроме того, в своём политическом завещании от февраля 1945 года Гитлер жаловался на то, что Черчилль отверг его жест, благодаря которому удалось спасти британских солдат под Дюнкерком**.Другую версию выдвинул уже в 1990 годы немецкий военный историк Карл Хайнц Фридзер. По его мнению, Гитлер остановил наступление на Дюнкерк, чтобы раз и навсегда показать военным, что главнокомандующий – фюрер, и в советах генералов он не нуждается. Победы смелых генералов и штабных стратегов вышли на передний план, тогда как роль Гитлера, напротив, стала блекнуть, и ему потребовалось восстановить свой авторитет.Военных причин появления "стоп-приказа" сразу несколько. Самое простое: после двух недель непрерывных боев солдатам был нужен отдых, а танкам – ремонт. Кроме того, наступление было настолько молниеносным, что танки существенно обогнали как пехоту, так и необходимые подкрепления, а без них продолжать наступление было нельзя.Гитлер также опасался попасть "в клещи" при возможном ударе французов со стороны Парижа, совмещенном с контрнаступлением дюнкеркской группировки, и эти опасения разделял ряд военачальников. Кроме того, фюрер якобы исходил из того, что люфтваффе сможет предотвратить масштабную эвакуацию британских солдат.Как бы там ни было, для окруженных британских солдат продолжавшаяся почти 60 часов пауза в боевых действиях оказалась подарком с небес. (Приказ фюрера нарушил только командир дивизии СС "Адольф Гитлер" Йозеф Дитрих. Воспользовавшись лазейкой насчёт свободы действий разведки, он форсировал канал и занял высоту Монваттан, где в руинах замка расположил корректировщиков огня. Однако и его силы использовали для обстрелов окружённых в Дюнкерке войск лишь артиллерию среднего калибра).За время трёхдневной паузы в боевых действиях в срочном порядке были возведены оборонительные линии вокруг Дюнкерка, которые с 27 мая смогли замедлить возобновившееся наступление немецких танковых частей, а в некоторых местах их продвижение вообще было остановлено. Одновременно Королевские военно-морские силы и Королевские военно-воздушные силы смогли направить все свои резервы на эвакуацию экспедиционного корпуса. Приказ о ней был отдан 26 мая, но началась она лишь на следующий день.Стоит отметить, что за неделю подготовки к эвакуации британцы провели действительно фантастическую работу. Всего в операции "Динамо" было задействовано 693 британских кораблей и судов. В их число входил крейсер "Калькутта", 39 эсминцев, 36 тральщиков, торпедные катера и канонерские лодки, а также "малый флот Дюнкерка" из почти 600 частных лодок, яхт, шхун и прочих маломерных судов, собственники которых откликнулись на призыв правительства. Помимо этого, в эвакуации участвовали 168 кораблей союзников, включая 49 боевых кораблей французского флота.По официальным данным военно-морского министерства Великобритании, в ходе операции "Динамо" с французского побережья в районе Дюнкерка было эвакуировано в общей сложности 338 226 военнослужащих, из них 198 229 британцев и 139 997 тысяч союзников (около 90 тысяч французов, а также бельгийцы и военнослужащие других союзных стран). При этом около 15 тысяч военнослужащих французской армии попали в плен к немцам, когда прикрывали последний этап эвакуации, будучи в арьергарде эвакуирующихся войск. Впоследствии немецкая пропаганда использовала этот эпизод для разжигания антибританских настроений среди французов.При эвакуации в районе Дюнкерка было брошено практически всё тяжёлое вооружение, техника и снаряжение. В общей сложности, было оставлено 2472 артиллерийских орудия, почти 65 тысяч автомашин, 20 тысяч мотоциклов, 68 тысяч тонн боеприпасов, 147 тысяч тонн топлива и 377 тысяч тонн снаряжения и военного имущества, 8 тысяч пулемётов и около 90 тысяч винтовок, в том числе всё тяжёлое вооружение и транспорт девяти английских дивизий.Потери вооружения британских войск были настолько значительными, что 20 июня 1940 года постоянный заместитель государственного секретаря по иностранным делам Ричард Батлер в ходе выступления в Палате общин сообщил, что правительство Великобритании рассматривает вопрос о возможности закупки вооружения и военной техники (в том числе танков, артиллерийских орудий и самолётов) в СССР.Правда, в историю вошло совсем другое выступление в британском парламенте, напрямую связанное с Дюнкерком. 4 июня 1940 года Черчилль произнёс речь, получившую название "Мы будем сражаться на пляжах". В ней британский премьер признал, что "войны не выигрываются эвакуациями", хотя "в самом этом спасении действительно есть победа". А завершилась речь фактическим призывом к тотальной войне, пусть и в несколько другом стиле, чем у министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Гёббельса три года спустя."Мы пойдём до конца, мы будем биться во Франции, мы будем бороться на морях и океанах, мы будем сражаться с растущей уверенностью и растущей силой в воздухе. Мы будем защищать наш Остров, какова бы ни была цена, мы будем сражаться на пляжах, мы будем драться на побережьях, мы будем драться в полях и на улицах, мы будем биться на холмах.Мы никогда не сдадимся, и даже если так случится, во что я ни на мгновение не верю, что этот Остров или большая его часть будет порабощена и будет умирать с голода, тогда наша Империя за морем, вооруженная и под охраной Британского Флота, будет продолжать сражение. До тех пор, пока, в благословенное Богом время, Новый Свет, со всей его силой и мощью, не отправится на спасение и освобождение Старого".До вступления США во Вторую мировую войну оставалось более полутора лет.* Определённую роль в миролюбии Гитлера играл идеологический фактор – он считал британцев "нордической расой". – Ред.** Стоило бы так же вспомнить "миссию Гесса" в мае 1941 года, целью которой, по мнению многих историков, была организация диалога с частью британской элиты (предполагается, что даже если Гесс действовал без ведома фюрера, он действовал в его интересах). – Ред.

https://ukraina.ru/20250411/1047751972.html

https://ukraina.ru/20250429/operatsiya-voskhod-solntsa-kak-amerikantsy-veli-separatnye-peregovory-s-gitlerovtsami-1062545417.html

https://ukraina.ru/20230917/1049451988.html

https://ukraina.ru/20230825/1048923288.html

https://ukraina.ru/20240513/1055016205.html

дюнкерк

франция

великобритания

рейх

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, дюнкерк, франция, великобритания, адольф гитлер, черчилль, вторая мировая война, эвакуация, рейх