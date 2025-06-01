https://ukraina.ru/20250601/vokrug-bulgakova-soblaznenie-margarity-1063527509.html

"Вокруг Булгакова": соблазнение Маргариты

"Вокруг Булгакова": соблазнение Маргариты - 01.06.2025 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": соблазнение Маргариты

Пожалуй, ключевой момент романа – сценка в Александровском саду. До этого момента Маргарита, возможно, действовала в интересах сатаны, но, всё же, неосознанно – её использовали втёмную. И только беседа с Азазелло окончательно определяет её добровольное сотрудничество с Воландом (хотя о его сущности она ещё не знает и не факт, что догадывается)

2025-06-01T12:00

2025-06-01T12:00

2025-06-01T14:07

"вокруг булгакова"

история

история ссср

москва

михаил булгаков

мастер и маргарита

роман

писатель

русская литература

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Для начала остановимся на теории – нечистой силе обязательно нужно именно добровольное сотрудничество с человеком. Черт, например, не сможет переступить порог человеческого жилья, не получив однозначного приглашения. Иная нечисть и увидеть-то человека не может, пока он сам с ней не заговорит (аллюзия на это обстоятельство есть во "Властелине колец", где назгулы могут увидеть Фродо только когда он наденет кольцо).В общем, Воланду нужно добровольное сотрудничество со стороны Маргариты и у него есть инструмент влияния – информация о судьбе мастера (ничего большего она не просит, но получает, в результате, самого мастера).Заполучить душу мастера без помощи Маргариты он, очевидно, не может – мастер понимает, о ком идёт речь, и на сотрудничество добровольно не пойдёт.Надо отметить, что последнее суждение может вызвать сомнения – почему бы это? Главным образом потому, что Воланду, в общем-то, нечего предложить мастеру – он ничего не хочет. Даже мстить. А вот подменить его волю волей Маргариты как раз можно. У неё-то мотивов сколько угодно.С этой целью в Александровский сад отправляется Азазелло…Тут тоже некоторая натяжка – Азазелло специалист не по уговариванию. Его приглашают, когда уговорить не удалось. Да и сам он говорит: "пусть бы ездил Бегемот, он обаятельный..."Котиков, конечно, любят все или почти все, но в данном случае Азазелло как раз прибедняется – именно он, по еврейским повериям, научил женщин краситься. То есть, с одной стороны соблазнение (в обоих смыслах – ведь, чтобы научить женщину бесовскому искусству соблазнения, её саму надо соблазнить этим искусством), с другой – волшебная мазь, это как раз по его ведомству.Впрочем, вернёмся в Александровский сад, где Маргарита видит похоронную процессию, едущую мимо Манежа…Вообще, она там никак не могла появиться. Если гражданская панихида проводилась в доме Грибоедова, то проезжать мимо Кремля никакой необходимости не было бы – маршруты и к Ваганьковскому, и к Новодевичьему кладбищам проходят по Бульварному кольцу. Тут, очевидно, намёк на А.М. Горького, прощание с которым состоялось в Колонном зале Дома Союзов (в романе упоминается несуществующий колонный зал дома Грибоедова), а похоронен он был на Красной площади, т.е. траурная колонна прошла мимо Александровского сада, хотя и не мимо Манежа.И тут Маргарита помянула нечистого:"Ах, право, дьяволу бы я заложила душу, чтобы только узнать, жив он или нет?.. Интересно знать, кого это хоронят с такими удивительными лицами?"Обратите внимание на формулировку.С одной стороны, Маргарита действительно призвала дьявола.С другой стороны, призыв дьявола касается совершенно другого вопроса! Т.е., душу она ещё не заложила (только продемонстрировала готовность), но в её защите образовалась щель, в которую немедленно проник Азазелло – после прямого призыва дьявола её мысли уже не представляют секрета для него.Дальше начинается беседа… Обратим внимание на несколько моментов.Маргарита, что совершенно естественно, предполагает в Азазелло сотрудника органов и уличного сводника, однако, получив от Азазелло совершенно определённый намёк на то, кого он представляет:"- Боже!- Пожалуйста, без волнений и вскрикиваний, — нахмурясь, сказал Азазелло".На крестное знамение он не в пример более резко реагирует, но и тут ему слово Маргариты не понравилось. Хотя, конечно, понять, что тут содержится именно намёк мудрено – читатель заранее знает, что Азазелло прислужник сатаны, но даже если бы этого не знал, пожалуй, не обратил бы на это внимания – счёл бы просто реакцией делового человека на совершенно излишние эмоции Маргариты. Тем более, что дальше он просит её обойтись без драм.Ну и дальше следует обычный разговор нечистой силы с её будущей жертвой, в ходе которого Азазелло получает положенное троекратное согласие на сотрудничество:1) "Еду! – с силой воскликнула Маргарита и ухватила Азазелло за руку. – Еду куда угодно!"2) "Еду, – просто ответила Маргарита Николаевна".3) "Согласна на всё, согласна проделать эту комедию с натиранием мазью, согласна идти к чёрту на кулички!"Обратите внимание – не просто согласилась, но согласилась, отлично отдавая себе отчёт в том, что её "подкупают и тянут в какую-то тёмную историю", за которую она поплатится и погибнет (за любовь, разумеется, а не за свои поступки).В конце концов она прямо сказала, что готова ехать именно к чёрту – ну никто ж её за язык не тянул и на присутствие в деле именно чёрта не указывал (помимо упомянутого намёка и общей чрезмерной информированности Азазелло о переживаниях Маргариты, которая ни о чём конкретном не говорит).Ну и ещё один аспект – показательный, хотя к основной теме отношения не имеющий – тема возможной близости Маргариты с "иностранцем".Маргарита самой про себе этой возможности не исключает – "у меня нет предрассудков, я вас уверяю".Предрассудков у неё действительно нет – она выросла в условиях сексуальной революции (по контексту она родилась в 1899-1909 году) и имела возможность наблюдать жизнь московской богемы во всём её разнообразии.И, тем не менее, ей… стыдно: "я живу с тем, кого я не люблю, но портить ему жизнь считаю делом недостойным. Я от него ничего не видела, кроме добра..."Хм… Т.е., то, что она, будучи замужем за человеком, которому не хотела бы "портить жизнь", жила как жена с мастером, то это не имеет значения. И даже то, что мастера потом арестовали и если бы связь вскрылась (а она должна была вскрыться), то это бы не испортило жизнь её супругу… А вот визит к иностранцу может что-то испортить.Впрочем, при желании тут всё же можно Маргариту понять – с мастером у неё любовь и ей просто не приходит в голову сравнить отношения с ним с какими-то случайными связями, которых у неё, судя по всему, всё же нет, но которые она в принципе не исключает – предрассудки-то отсутствуют…Азазелло, впрочем, её разочаровывает – ничего такого не будет. Правда, сопровождает это заявление самоуверенной фразой: "любая женщина в мире, могу вас уверить, мечтала бы об этом".Насчёт "любая" "мечтала бы" – преувеличение конечно, но скорее всего тут, всё же, имеются в виду почти неограниченные возможности Воланда – за такую ерунду как физическая близость ему всегда есть чем заплатить.

https://ukraina.ru/20250316/1061822877.html

https://ukraina.ru/20250504/vokrug-bulgakova-providcheskiy-son-margarity-1062569274.html

https://ukraina.ru/20250525/vokrug-bulgakova-utro-margarity-1063351199.html

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