https://ukraina.ru/20250526/sanktsii-tarify-poshliny-chem-tramp-grozit-rf-i-naskolko-eto-realno-1063420221.html

ЕС и США в поисках "козлов отпущения". Чем Трамп грозит РФ и насколько это реально

ЕС и США в поисках "козлов отпущения". Чем Трамп грозит РФ и насколько это реально - 26.05.2025 Украина.ру

ЕС и США в поисках "козлов отпущения". Чем Трамп грозит РФ и насколько это реально

Соединенные Штаты устами Дональда Трампа снова грозят России санкциями. В Кремле грубый выпад американского президента списали на эмоциональные перегрузки. Но если Белый дом все же решит пойти по пути эскалации, то вариантов сделать это будет не так уж и много

2025-05-26T16:47

2025-05-26T16:47

2025-05-26T17:16

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Эмоциональные перегрузки ТрампаСообщение Трампа в его соцсети Truth Social появилось в качестве реакции на массированный комбинированный удар ВС РФ по военным объектам Украины в минувшие выходные. В Киеве, например, были поражены цеха завода "Антонов", в которых производились дроны.Этот удар стал ответом на серию атак, которые украинская сторона предпринимала на российские города в последние дни при помощи беспилотников.Трамп заявил, что "недоволен" тем, что делает российский президент, с которым будто бы "что-то случилось". Он заявил также, что не исключает ужесточения санкций против РФ.Удары по военным объектам Украины – необходимая для защиты России мера, прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, переговоры по разрешению конфликта, в которых участвуют американцы, связаны с эмоциональными перегрузками у всех."Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большое усилие, это очень важное достижение. И мы действительно признательны американцам и лично президенту Трампа за содействие в организации и запуске этого переговорного процесса. Это очень важное достижение. Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями", - заявил Песков.Он добавил, что 9 мая находящиеся в Москве иностранные лидеры могли видеть попытки киевского режима атаковать российскую столицу и другие города страны."Эти попытки продолжаются. Мы вынуждены принимать меры. И президент Путин делает то, что должно для обеспечения безопасности России", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Как заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, выпад Трампа в адрес российского президента подтверждает то, что американский лидер зачастую делает заявления, которые навеяны им его последним к тому моменту собеседником."Грубость Трампа в отношении президента России лишь подтверждает, что он часто выносит на публику слова, впечатления и эмоции, воспринятые от предыдущего собеседника. В данном случае – [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен, с которой Трамп поговорил по телефону накануне вечером и которая не могла не поделиться с ним клокочущей ненавистью к России", - написал он у себя в телеграм-канале.Что может сделать ТрампК колебаниям настроения и противоречивым заявлениям нынешнего американского президента все уже более-менее привыкли. Как и к его угрозам, которые частенько оказываются совсем не тем, чем они на первый взгляд предстают.Что касается санкций, то можно вспомнить историю с тарифными войнами, которые с шашками наголо начал Трамп и как потом выписывал новым драконовским пошлинам отсрочки и подавал сигналы, что он готов договариваться при наличии выгодных предложений.Как рассказал РИА Новости научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик, заявления Трампа – следствие давления, которое на него оказывается."Заявления о возможности введения новых санкций от представителей администрации Трампа звучат не первый раз. Во-первых, на Белый дом оказывается как внутреннее, так и внешнеполитическое давление: к санкциям призывает Европа, принуждения России к миру требует и Украина. Во-вторых, такие заявления связаны с динамикой переговорного процесса: это переговорная тактика, чтобы держать стороны в тонусе", - заявил он.Тем не менее, допустим, этот день все-таки настал и разгневанный Трамп выкрутил санкции против России на максимум. Какие меры против нашей страны он может применить в реальности?Ранее среди таких мер Трамп перечислял высокие тарифы, налоги и санкции на все, чем Россия торгует с США (традиционно это были энергоносители, химикаты и удобрения). Действительно, до 2014 года объем торговли РФ и Соединенных Штатов неуклонно увеличивался, затем последовал спад, однако потом снова стал фиксироваться рост.Все изменилось в 2022-м, когда товарооборот между двумя странами обвалился в 2,2 раза, достигнув лишь 16 млрд долларов с 36 млрд годом ранее. За прошлый год этот показатель составил рекордно низкие 3,5 млрд. Хуже было только в 1992-м – 2,6 млрд.Иными словами, торговля со Штатами уже не первый год пребывает в глубоком нокдауне и какие-либо новые запретительные инициативы американской стороны в этом вопросе будут словно мертвому припарки.Другое дело, если США провернут аналогичный трюк со странами, которые ведут торговлю с РФ, то есть резко поднимут им тарифы, пошлины и т.д.Вопрос в том, насколько это выгодно самим Соединенным Штатам, которые в настоящий момент заняты протаскиванием своего варианта тарифного соглашения и насколько такие страны, как, например, Китай и Индия, готовы идти на поводу у Вашингтона и разрывать торговые отношения с Россией.То есть и здесь все скорее всего ограничится лишь громкими заявлениями.А что Европа?Гораздо более чувствительным могло бы быть ужесточение санкций со стороны ЕС. Важная ремарка – это фактически уже разговор на другую тему, т.к. Европа налагает свои санкции самостоятельно, Трамп их отменить или же ужесточить по своей воле не может.На днях сообщалось, что Еврокомиссия готовит предложение к странам "Большой семерки" установить новый потолок цены на российскую нефть. Предполагается, что его могут снизить с 60 до 50 долларов за баррель.В 2024 году решением Минфина России была установлена своя средняя цена на нефть. На марку Urals, например, она составила 69 долларов, что выше, чем тот потолок, который установили в ЕС. То есть те страны, которые покупали у РФ нефть, платили за нее дороже, чем того хотели европейцы. Наверняка такая ситуация сохранится и впредь, несмотря на снижение максимальной цены в Европе.Нельзя отрицать определенного эффекта, который данная ограничительная мера сыграла в отношении российской экономики, но оценивать его можно исключительно как небольшой."После введения санкций в 2022 году влияние потолка на нефтяные доходы РФ оказалось умеренным. Более того, оно было относительно кратковременным по двум причинам: Россия смогла создать торговую инфраструктуру, относительно защищенную от санкций, и поддерживала сбалансированный рынок нефти в сотрудничестве с ОПЕК+", - пишет Bloomberg.РФ имеет свою систему стимулов для своих покупателей, например тех же Индии и Китая, что позволяет российской нефти оставаться конкурентноспособной.Другая предполагаемая антироссийская мера – вычеркнуть из системы SWIFT еще 20 российских банков."У нас не просто остались банки, которые еще подключены к SWIFT, а эти банки прекрасно работают, и главный из них — это "Райфайзенбанк". Более того, Австрия добилась того, чтобы "Райфайзенбанк" убрали из всех возможных санкционных списков", - рассказал BFM.RU директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК "Восточные ворота" Александр Тимофеев.По его словам, вводить такие санкции против каких-то более мелких банков и не трогать "Райфайзенбанк" не имеет никакого смысла. Эксперт полагает, что раз такой анонс все же сделан, то эту угрозу выполнят, но за счет "козлов отпущения".Так или иначе, проблемы все это создать может, но обрушить российскую экономику и финансовый сектор, как того хотят в ЕС, не получится.О том, как американцы испугались российского кинетического оружия - в материале издания Украина.ру Загадочное кинетическое оружие. Зачем США обвиняют Россию в милитаризации космоса?

https://ukraina.ru/20250408/1062387344.html

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Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, санкции