Патрушев: Меры реагирования на действия Запада в Балтийском море изменятся
17:42 26.05.2025 (обновлено: 19:53 26.05.2025)
© Сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© Сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Президент России Владимир Путин поддержал выработанные Морской коллегией РФ предложения по реагированию на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море. Об этом 26 мая рассказал СМИ помощник главы государства, председатель Морколлегии Николай Патрушев
"Ответные меры реагирования на предпринимаемые попытки ограничения судоходства в Балтийском море недавно были рассмотрены на заседании президиума Морской коллегии России. Подготовленные предложения поддержаны президентом Российской Федерации", - сказал Патрушев, не уточнив, что именно будет сделано.
В ночь на 15 мая военно-морские силы Эстонии совместно с авиацией Польши, то есть при поддержке сил НАТО, пытались захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в нейтральных водах Балтийского моря под флагом Габона. Судно направлялось в российский город Приморск. Телеграм-канал Shot уточнил, что кораблю угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета. Атаки на танкер прекратились, только когда в воздухе появился российский истребитель Су-35.
Изначально Запад объяснил свое нападение тем, что Таллин "заподозрил" судно в отсутствии государственного флага и страховки, также было указано, что Jaguar находится под санкциями Великобритании. Чуть позже начальник эстонского Генштаба генерал-майор Вахур Карус "нашел" еще одну причину попытки задержать Jaguar - судно якобы ранее проходило через "пиратские районы" в Красном море и Индийском океане.
Подробности этой истории изложены в статье НАТО объявило России танкерную войну. К чему приведет "пиратская дипломатия" Европы?
Спустя несколько дней министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пожаловался в своих соцсетях, что Москва задержала танкер Green Admire под либерийским флагом, находившийся в территориальных водах РФ того же моря.
В МИД Эстонии сочли этот факт "незаконным", а Цахкна написал в своих соцсетях, что инцидент является "очередным примером того, что Россия представляет собой серьезную угрозу не только из-за своей войны на Украине, но и для НАТО в целом". Глава эстонского внешнеполитического ведомства добавил, что с помощью "теневого флота" Москва продолжает экспортировать нефть в обход западных санкций. Также он отметил, что Россия якобы ведет себя "непредсказуемо".
Вот только эстонский министр забыл уточнить, что между Россией и Эстонией продолжает действовать договоренность о проходе прибалтийских судов в российских территориальных водах. И основана она не на желании сторон помочь друг другу, а на беспристрастной географии.
"При выходе из порта Силламяэ суда проходят через территориальные воды Российской Федерации, поскольку данный маршрут является более безопасным для крупных судов, чем проход между отмелями в эстонских водах. Такой безопасный для судов маршрут был согласован между Россией, Эстонией и Финляндией", - пояснил эстонский канал ERR.
19 мая, 17:26В эту игру можно играть вдвоем: "пираты Балтийского моря" обиделись на Россию Спустя несколько дней после того, как Таллин пытался захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в нейтральных водах Балтийского моря под флагом Габона, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пожаловался в своих соцсетях, что Москва задержала танкер Green Admire под либерийским флагом, находившийся в территориальных водах РФ того же моря
Заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич в интервью изданию Украина.ру отметил, что действиям Эстонии следовало бы дать правовую оценку по линии Международной морской организации или других наднациональных институтов, однако они в последнее время активно "прячут голову в песок", поэтому Москва сказала Таллину, что думает о случившемся дипломатическим языком.
Однако не стоит ожидать, что "танкерная война", фактически объявленная на прошлой неделе Североатлантическим альянсом России, закончится этим актом "спектакля", уверен Станкевич. В этой "постановке" Эстония не является режиссером, она - "марионетка на побегушках, слепо следующая указаниям извне".
"Балтийские тигры" за последние несколько лет настолько утратили свою самоидентичность, что иллюзий никаких быть не должно. Конечно, осуществленная провокация - сигнал, проба пера в расчете на реакцию России. Уверен, что ни для политического, ни для военного руководства нашей страны произошедший инцидент не был сюрпризом", - подчеркнул собеседник издания в интервью Запад провоцирует РФ на агрессию в ответ на незаконные санкции.
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