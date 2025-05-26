"Маленький сталинчик" украинской советской литературы: 120 лет Александру Корнейчуку
Ещё лет 20 назад на задворках Оболонского проспекта в Киеве можно было увидеть таблички "проспект Корнейчука". Это название он носил в 1973-83 годах. Не удивительно – Корнейчук был членом ЦК КПСС и АН СССР, Героем Социалистического Труда, лауреатом пяти (!) Сталинских премий и Международной Ленинской премии, дважды возглавлял Верховный Совет УССР
Для украинской классической литературы Корнейчук, родившийся 25 мая 1905 года, – нетипичный представитель. Он не родился в селе, хотя его бабушки и дедушки провели вполне сельское детство, а родители во всех анкетах могли писать "из крестьян". В этой семье говорили на суржике, что дало ему возможность легко пережить волны и откаты украинизации.
Семья его была вполне себе пролетарская, хотя ещё и многодетная. Отец работал в мастерских.
Хоть станция Христиновка была, по сути, местечком, но он не стал антисемитом в отличие от большинства коллег-пысьмэнныков.
Власти в Христиновке менялись часто. Сравнивая одних с другими, Корнейчук с подросткового возраста искренне возненавидел украинский национализм, который чувствовал даже там, где другие его не хотели замечать.
Неудивительно, что в его пьесе "Гибель эскадры" (и не только в ней) эта публика выведена точно:
21 февраля 2024, 16:00История"Гибель эскадры": пьеса, фильм и… опера21 февраля 1966 года на экраны вышел фильм Киевской киностудии им. Довженко "Гибель эскадры". Картину сняли по мотивам одноименной пьесы Александра Корнейчука. Сам автор принимал участие в написании сценария в соавторстве со сценаристом Григорием Поженяном. В фильме появились новые сцены, герои и места действия которых в пьесе не было
"Центральная Рада просит вас вспомнить, кто вы… Вы же украинцы — сыновья степей золотых, потомки знаменитых рыцарей Великого Луга, которые когда-то Черное море на байдаках проходили и славу завоевывали на весь мир. А теперь вы… Кто из вас пойдет против своей истории?"
Для белых идей он тоже не подходил — там пролетариев не жаловали. Поэтому оставался один путь — к большевикам.
Почему же Корнейчук не стал русским писателем?
В 1923 году он отправился учиться в Киев, а там Советская власть была сильно разбавлена недавними петлюровцами и перенаправила их задор с евреев на "великорусский шовинизм". В 1924-29 годах Сашко учился в Киевском университете (тогда – Киевский институт народного образования).
И он понял правильно, как надо входить в литературу – с очерка о Ленине "Он был велик" (1925).
После окончания вуза он становится украинским драматургом – попадает туда, где меньше всего было конкуренции и интриг. В 1929-33 годах Корнейчук был сценаристом Киевской и Одесской кинофабрик, а в 1933-41 годах – редактором и сценаристом треста "Украинфильм".
1 июня 2024, 16:09ИсторияКонстантин Тренёв: автор пьесы, которую 28 раз смотрел СталинКонстантин Андреевич Тренёв родился 2 июня 1876 года на хуторе Романове Белоколодезянской волости Волчанского уезда Харьковской губернии. Сейчас о нём напоминают музей в Ялте и памятник в Симферополе, а когда-то его пьесу "Любовь Яровая" ставили почти в каждом театре СССР. Кем же был этот человек и почему он сейчас почти забыт?
Первый брак его был нетипичным для украинского автора.
Женился Александр Евдокимович на внучке винницкого адвоката Шарлотте Моисеевне Варшавер – позднее ставшей режиссёром в театре им. Франко. Её племянник Юрий Щеглов так вспоминал о том, как в будущем этот факт биографии живого классика мешал ему жить уже в послевоенное время, а затем и преследовал посмертно:
"В тот самый момент по Киеву поползли слухи о "неарийском" происхождении Корнейчука. Уроженца бедноватого пристанционного села Христиновка исподтишка обвиняли в том, что он еврей и скрывает национальность. (…)
Слухи не имели ничего общего с истиной. Я хорошо помню мать Корнейчука Меланию Федосеевну и дядю — железнодорожного техника Михаила Стецюка— родного брата матери. Признать в них евреев мог только маньяк…
Вновь слухи вспыхнули при секретаре ЦК КП(б)У Щербицком и достигли апогея в середине 80-х годов. К моменту перестройки уже никто не сомневался, что Корнейчук скрыл подлинную национальность".
8 января 2024, 08:00ИсторияГнат Юра: создатель театра имени ФранкоКогда живешь в Киеве, трудно не знать имени Гната Юры – его именем названа улица на Соломенке, памятник ему в образе бравого солдата Швейка украшает площадь Ивана Франко перед одноимённым театром. А это та часть Печерска, которая называется "маленьким Парижем". За пределами Украины он известен мало, поскольку реализовался почти только в театре
Его сестра Евгения была замужем за украиноязычным евреем, прозаиком Натаном Рыбаком, и Корнейчуку приходилось вставать на защиту эпопеи Рыбака "Переяславская рада", которую пысьмэнныки между собой именовали "жидовской стряпнёй".
Став на "правильную сторону", он быстро достигает успеха и становится первым председателем украинского Союза писателей.
В 28 лет он пишет и ставит пьесу "Гибель эскадры", в которой описывает уничтожение Черноморского флота в 1918 году перед приходом немцев. К её написанию он тщательно готовился:
"Я встретился со старым боцманом, плавающим двадцать лет на Чёрном море. И тот сказал мне: "Вам, может, будет не интересно, но когда топили последний корабль, мы его почистили, помыли, даже покрасили отдельные части, чтобы корабль отдать морю чистым, это был последний аврал кораблю, гибнущему за революцию…"
В 1934 году появилась социально-бытовая драма "Платон Кречет". Главный герой её – молодой талантливый хирург, смелый новатор. Ему противостоит заведующий больницей, карьерист и шарлатан в науке.
Константин Станиславский так говорил о ней: "В пьесе с большим драматическим напряжением показана борьба большевиков… за культурный рост советских людей, за умение трудиться на благо общества. Побольше бы таких пьес".
6 июля 2024, 16:00История"Рыцарь театра" режиссёр Таиров. Взлёты и паденияАлександр Таиров руководил Камерным театром с 1914 по 1949 год. Годы деятельности Таирова – золотое время русского и советского театра, время величайших революций и экспериментов, систем Михаила Чехова и Константина Станиславского, развития режиссёрского театра, биомеханики Всеволода Мейерхольда, музыкального театра Владимира Немировича-Данченко.
Пьеса была принята на ура, переведена на русский язык и поставлена во МХАТе. А Виктор Некрасов, автор знаменитой повести "В окопах Сталинграда", впоследствии диссидент и эмигрант, говорил так:
"Два действительно выдающихся режиссёра, открывших миру таких драматургов, как Чехов и Горький, не погнушались предоставить свои подмостки в Камергерском тому самому "Платону Кречету", которого мы, студийцы, отказались играть и сыграли только потому, что это грозило отчислением. Думаю, что именно этот, 1935 год, можно считать началом заката Художественного театра".
Кстати, в 1960-е годы в театре на Малой Бронной её ставили Анатолий Эфрос и Лев Дуров. Позднее Лев Константинович, убеждённый антисоветчик из знаменитой дворянской семьи, не стеснялся этого спектакля.
Драматург Алексей Арбузов так оценивал своего коллегу:
"Корнейчук едва ли не единственный из советских драматургов знал настоящие секреты написания пьесы, разумеется, на уровне нашей эпохи. Занавес у него распахивался, звучали две-три незначительные фразы, и действие, довольно напряженное, начинало скользить в заданном направлении и безостановочно к финалу. В молодости он заявил о себе как авангардист и, если бы не попал в эту катавасию, стал бы, я думаю, драматургом мирового класса".
У Корнейчука появился свой главный редактор – товарищ Сталин. Он лично вносил правки в пьесы этого автора. Особенно в комедию "В степях Украины" и драму "Фронт".
4 марта, 16:00История"Подводная лодка в степях Украины…", или всё же партизаны?2 марта 1943 года на советские киноэкраны вышел фильм "Партизаны в степях Украины". Считается, что именно его название в результате трансформировалось в легендарную фразу о "Подводной лодке в степях Украины погибшей в неравном воздушном бою". Остряки, ею козырявшие, считали, что партизан в степи быть не может. Но они – были…
В первом случае перед самой войной Корнейчук получил следующую записку от вождя:
"Многоуважаемый Александр Евдокимович! Читал Вашу „В степях Украины". Получилась замечательная штука – художественно цельная, весёлая-развесёлая. Боюсь только, что слишком она весёлая, и есть опасность, что разгул веселья в комедии может отвести внимание читателя-зрителя от ее содержания. Между прочим, я добавил несколько слов на 68-й странице. Это для большей ясности.
Привет! И. Сталин 28. 12. 1940 г."
В годы репрессий Корнейчук, конечно, поддерживал политику партии, но, как выяснилось потом, не написал ни одного доноса. В 1937 в квартире Корнейчуков нашла пристанище семья арестованного профессора Константина Ярошевского – мужа сестры супруги писателя.
Более того, Корнейчук не побоялся лично добиваться справедливости у тогдашнего председателя украинского правительства Павла Постышева и начальника НКВД Украины Всеволода Балицкого, обратился с письмом к самому Сталину. Впрочем, это не помогло, а когда после объявления мужу стандартного приговора — "десять лет без права переписки" — Люся Ярошевская отважилась вернуться домой, "черный воронок" приехал и за женой "врага народа". Поэтому её дети снова оказались у тети. Вскоре арестовали мужа еще одной сестры Шарлотты, и квартира Корнейчуков в очередной раз стала приютом для родни.
По крайней мере на одном из заседаний партбюро Союза писателей Украины вопрос, почему "Корнейчук (кстати, к тому времени — еще не член ВКП(б) держит у себя детей врагов народа", всё же рассматривался…
Но ему повезло. И в то же самое время он поменял жену на более подходящую по статусу – польскую писательницу Ванду Василевскую, трижды лауреата Сталинской премии – 1943, 1946, 1952).
"Отец Василевской, член Польской социалистической партии (ППС), приобрел известность как теоретик, одновременно занимая в её структурах высокие посты. В минувшие годы он был близок к Юзефу Пилсудскому, называя его по-домашнему Зюк. Сам глава санационного режима маршал Пилсудский был лидером ППС до 1914 года.
Ванда Василевская появилась на Чудновского впервые весной 1940 года и произвела на Корнейчука удручающее впечатление. Он отозвался о ней в крутых выражениях. Пришла она в сопровождении двух охранников, которые во время визита курили на лестничной клетке. Ванда Василевская ни словом никогда не обмолвилась о Катынской трагедии, хотя отлично знала о расстреле нескольких тысяч польских офицеров.
Не могла не знать. События в Катыни не составляли тайны для Киева и киевлян. В Польше насквозь советскую писательницу будто бы не очень жаловали и не признавали серьезным литератором", — писал Юрий Щеглов.
В первый период Великой Отечественной войны Александр Евдокимович служил политработником политуправления Юго-Западного фронта, корреспондентом центральных газет и партизанских изданий.
Пьеса "Фронт" появилась в 1942 году. Генералы были крайне недовольны. Сталин же им заявил:
"В оценке пьесы Вы не правы. Пьеса будет иметь большое воспитательное значение для Красной Армии и её комсостава. Пьеса правильно отмечает недостатки Красной Армии, и было бы неправильно закрывать глаза на эти недостатки. Нужно иметь мужество признать недостатки и принять меры к их ликвидации. Это единственный путь улучшения и усовершенствования Красной Армии".
11 мая, 12:16"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова». Сталин как гений манипуляцииВ 1930 году дом 35а на Большой Пироговской в Москве был двухэтажный (сейчас – шестиэтажный) с надстройкой слева. В этом "пентхаузе" до революции, по легенде, жила хозяйка дома купчиха Решетникова и бывал Григорий Распутин… А в глухой стене была дверь – тогда это был вход в квартиру Михаила Булгакова. сейчас - в музей
Кроме того, вождь внёс одну маленькую, но зловещую реплику в текст: "Не пугай, большевики не из пугливых, у нас нет незаменимых людей. Многие нас пугали, но они давно остались на мусорной свалке истории, а партия крепка, как сталь".
А дальше Корнейчука ждала карьера государственного деятеля.
В 1943-44 годах Корнейчук занимал пост заместителя наркома иностранных дел СССР Молотова, а в 1944 году – наркомом иностранных дел Украины (воссозданного после 11-летнего перерыва). Не проявив дарований дипломата, в 1945 году был заменён Дмитрием Мануильским и назначен начальником Управления по делам искусств при СНК Украинской ССР. С 1949 года — член бюро Всемирного совета мира и только с 1952 года — член ЦК КПСС (в партию вступил в 1940 году). Дважды он возглавлял Верховный Совет УССР.
Корнейчук был самым богатым человеком в УССР. Он мог отдать одну свою премию на танковую колонну, а другую — в Фонд мира. В 1947 году за счёт собственных средств он в течение года спасал вдов и детей писателей, погибших на войне, выдавая эту помощь за государственную.
Среди его собеседников и друзей были нобелевский лауреат Фредерик Жолио-Кюри, миллиардер Лоуренс Спелман Рокфеллер, классик английской литературы Джон Бойнтон Пристли… Добавим также советского нобелиата Михаила Шолохова. Пабло Пикассо в своей мастерской во Франции изготовил при Корнейчуке и его супруге две коллекционные тарелки в подарок гостям — с голубем и петухом. Корнейчук мог часами дискутировать с Жан-Полем Сартром.
Как-то первый секретарь ЦК Компартии Украины Лазарь Каганович вызвал Корнейчука и потребовал разоблачить "буржуазных националистов Рыльского и Бажана". Когда Корнейчук отказался, Каганович потребовал положить партбилет. "Не вы мне его давали, не вам и отбирать", — ответил писатель и позвонил Сталину. При нём Сталина соединили с Кагановичем: "Лазарь, не трогай Корнейчука и писателей Украины! Выбрось-ка свою бумажку с их фамилиями в корзину".
19 марта 2020, 01:00День в истории. 19 марта: в Киеве родился польский шляхтич, сочинивший украинскую песню о Сталине125 лет назад, 19 марта 1895 года в Киеве родился Максим Фадеевич Рыльский - дворянин, политзэк и классик украинской советской литературы, кавалер и лауреат. Пожалуй, это самый интересный персонаж школьного курса литературы, которого одновременно любили и коммунисты, и националисты
Никита Хрущёв говорил: "Как же мы можем Корнейчуку запретить пьесу "Крылья"? Царь ведь разрешил Гоголю "Ревизора"!" А через несколько лет на одном из пленумов ЦК КПСС Леонид Ильич спросил: "Почему нет Корнейчука?" Сказали, что тяжело заболел, а нужные лекарства есть только в Германии. Генсек сразу позвонил Эриху Хонеккеру. Немцы доставили препарат самолётом из Берлина в Москву, а оттуда в Киев.
В писательской среде многие его ненавидели.
"Несравненный приспособленец" и "подслащенная посредственность", как когда-то охарактеризовал личность драматурга Александр Довженко. "Маленький сталинчик", превративший Союз писателей Украины в "департамент казенной литературы", — таким выглядел Корнейчук, по словам писательницы Евдокии Гуменной.
"Да, не успевал еще начаться очередной "исторический пленум", как он каким-то неведомым, седьмым, восьмым чувством, чуял, чем закончится, к чему будет призывать народ партия и правительство. Не успевал пленум закончиться, как пьеса была если не написана, то "задумка", как любят теперь говорить, доводилась до сведения того, кого надо…
Почему-то считалось, что Корнейчук обаятельный, особенно его улыбка. Ничего отвратительней этой лживой, ханжеской улыбки на негритянских губах его я не знал", — писал о нём Виктор Некрасов.
Он им отвечал той же монетой.
Профессор Ю.С. Кобылецкий в книге "Драматург и время" вспоминает, как однажды Корнейчук сказал своему собеседнику:
"Вот прочёл я лирическое стихотворение поэта о его любви к Украине. Я понимаю и уважаю эти патриотические чувства. Но когда поэт лишь без конца повторяет, что он украинец и любит Украину, для меня этого мало.
Я хочу видеть в таких стихах Украину, которая рассылает свои машины во многие страны, ту Украину, производственные марки которой знает весь мир, на заводах и в вузах которой учатся тысячи иностранцев, азиатов, африканцев и т.д."
Восемь лет он прожил в счастливом третьем браке с актрисой Мариной Захаренко — матерью будущего режиссёра Владимира Бортко. 14 мая 1972 года Александр Евдокимович Корнейчук скончался от рака в киевской больнице "Феофания". В годы перестройки его пьесы перестали ставить, а имя его стало исчезать с карт городов.
Подписывайся на