"Маленький сталинчик" украинской советской литературы: 120 лет Александру Корнейчуку - 26.05.2025 Украина.ру
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История
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"Маленький сталинчик" украинской советской литературы: 120 лет Александру Корнейчуку
"Маленький сталинчик" украинской советской литературы: 120 лет Александру Корнейчуку - 26.05.2025 Украина.ру
"Маленький сталинчик" украинской советской литературы: 120 лет Александру Корнейчуку
Ещё лет 20 назад на задворках Оболонского проспекта в Киеве можно было увидеть таблички "проспект Корнейчука". Это название он носил в 1973-83 годах. Не удивительно – Корнейчук был членом ЦК КПСС и АН СССР, Героем Социалистического Труда, лауреатом пяти (!) Сталинских премий и Международной Ленинской премии, дважды возглавлял Верховный Совет УССР
2025-05-26T08:00
2025-05-26T08:00
история
литература
история
украина
писатель
драматург
украинский язык
усср
история ссср
история украины
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Для украинской классической литературы Корнейчук, родившийся 25 мая 1905 года, – нетипичный представитель. Он не родился в селе, хотя его бабушки и дедушки провели вполне сельское детство, а родители во всех анкетах могли писать "из крестьян". В этой семье говорили на суржике, что дало ему возможность легко пережить волны и откаты украинизации.Семья его была вполне себе пролетарская, хотя ещё и многодетная. Отец работал в мастерских.Хоть станция Христиновка была, по сути, местечком, но он не стал антисемитом в отличие от большинства коллег-пысьмэнныков.Власти в Христиновке менялись часто. Сравнивая одних с другими, Корнейчук с подросткового возраста искренне возненавидел украинский национализм, который чувствовал даже там, где другие его не хотели замечать.Неудивительно, что в его пьесе "Гибель эскадры" (и не только в ней) эта публика выведена точно:"Центральная Рада просит вас вспомнить, кто вы… Вы же украинцы — сыновья степей золотых, потомки знаменитых рыцарей Великого Луга, которые когда-то Черное море на байдаках проходили и славу завоевывали на весь мир. А теперь вы… Кто из вас пойдет против своей истории?"Для белых идей он тоже не подходил — там пролетариев не жаловали. Поэтому оставался один путь — к большевикам.Почему же Корнейчук не стал русским писателем?В 1923 году он отправился учиться в Киев, а там Советская власть была сильно разбавлена недавними петлюровцами и перенаправила их задор с евреев на "великорусский шовинизм". В 1924-29 годах Сашко учился в Киевском университете (тогда – Киевский институт народного образования).И он понял правильно, как надо входить в литературу – с очерка о Ленине "Он был велик" (1925).После окончания вуза он становится украинским драматургом – попадает туда, где меньше всего было конкуренции и интриг. В 1929-33 годах Корнейчук был сценаристом Киевской и Одесской кинофабрик, а в 1933-41 годах – редактором и сценаристом треста "Украинфильм".Первый брак его был нетипичным для украинского автора.Женился Александр Евдокимович на внучке винницкого адвоката Шарлотте Моисеевне Варшавер – позднее ставшей режиссёром в театре им. Франко. Её племянник Юрий Щеглов так вспоминал о том, как в будущем этот факт биографии живого классика мешал ему жить уже в послевоенное время, а затем и преследовал посмертно:"В тот самый момент по Киеву поползли слухи о "неарийском" происхождении Корнейчука. Уроженца бедноватого пристанционного села Христиновка исподтишка обвиняли в том, что он еврей и скрывает национальность. (…)Слухи не имели ничего общего с истиной. Я хорошо помню мать Корнейчука Меланию Федосеевну и дядю — железнодорожного техника Михаила Стецюка— родного брата матери. Признать в них евреев мог только маньяк…Вновь слухи вспыхнули при секретаре ЦК КП(б)У Щербицком и достигли апогея в середине 80-х годов. К моменту перестройки уже никто не сомневался, что Корнейчук скрыл подлинную национальность".Его сестра Евгения была замужем за украиноязычным евреем, прозаиком Натаном Рыбаком, и Корнейчуку приходилось вставать на защиту эпопеи Рыбака "Переяславская рада", которую пысьмэнныки между собой именовали "жидовской стряпнёй".Став на "правильную сторону", он быстро достигает успеха и становится первым председателем украинского Союза писателей.В 28 лет он пишет и ставит пьесу "Гибель эскадры", в которой описывает уничтожение Черноморского флота в 1918 году перед приходом немцев. К её написанию он тщательно готовился:"Я встретился со старым боцманом, плавающим двадцать лет на Чёрном море. И тот сказал мне: "Вам, может, будет не интересно, но когда топили последний корабль, мы его почистили, помыли, даже покрасили отдельные части, чтобы корабль отдать морю чистым, это был последний аврал кораблю, гибнущему за революцию…"В 1934 году появилась социально-бытовая драма "Платон Кречет". Главный герой её – молодой талантливый хирург, смелый новатор. Ему противостоит заведующий больницей, карьерист и шарлатан в науке.Константин Станиславский так говорил о ней: "В пьесе с большим драматическим напряжением показана борьба большевиков… за культурный рост советских людей, за умение трудиться на благо общества. Побольше бы таких пьес".Пьеса была принята на ура, переведена на русский язык и поставлена во МХАТе. А Виктор Некрасов, автор знаменитой повести "В окопах Сталинграда", впоследствии диссидент и эмигрант, говорил так:"Два действительно выдающихся режиссёра, открывших миру таких драматургов, как Чехов и Горький, не погнушались предоставить свои подмостки в Камергерском тому самому "Платону Кречету", которого мы, студийцы, отказались играть и сыграли только потому, что это грозило отчислением. Думаю, что именно этот, 1935 год, можно считать началом заката Художественного театра".Кстати, в 1960-е годы в театре на Малой Бронной её ставили Анатолий Эфрос и Лев Дуров. Позднее Лев Константинович, убеждённый антисоветчик из знаменитой дворянской семьи, не стеснялся этого спектакля.Драматург Алексей Арбузов так оценивал своего коллегу:"Корнейчук едва ли не единственный из советских драматургов знал настоящие секреты написания пьесы, разумеется, на уровне нашей эпохи. Занавес у него распахивался, звучали две-три незначительные фразы, и действие, довольно напряженное, начинало скользить в заданном направлении и безостановочно к финалу. В молодости он заявил о себе как авангардист и, если бы не попал в эту катавасию, стал бы, я думаю, драматургом мирового класса".У Корнейчука появился свой главный редактор – товарищ Сталин. Он лично вносил правки в пьесы этого автора. Особенно в комедию "В степях Украины" и драму "Фронт".В первом случае перед самой войной Корнейчук получил следующую записку от вождя:"Многоуважаемый Александр Евдокимович! Читал Вашу „В степях Украины". Получилась замечательная штука – художественно цельная, весёлая-развесёлая. Боюсь только, что слишком она весёлая, и есть опасность, что разгул веселья в комедии может отвести внимание читателя-зрителя от ее содержания. Между прочим, я добавил несколько слов на 68-й странице. Это для большей ясности.Привет! И. Сталин 28. 12. 1940 г."В годы репрессий Корнейчук, конечно, поддерживал политику партии, но, как выяснилось потом, не написал ни одного доноса. В 1937 в квартире Корнейчуков нашла пристанище семья арестованного профессора Константина Ярошевского – мужа сестры супруги писателя.Более того, Корнейчук не побоялся лично добиваться справедливости у тогдашнего председателя украинского правительства Павла Постышева и начальника НКВД Украины Всеволода Балицкого, обратился с письмом к самому Сталину. Впрочем, это не помогло, а когда после объявления мужу стандартного приговора — "десять лет без права переписки" — Люся Ярошевская отважилась вернуться домой, "черный воронок" приехал и за женой "врага народа". Поэтому её дети снова оказались у тети. Вскоре арестовали мужа еще одной сестры Шарлотты, и квартира Корнейчуков в очередной раз стала приютом для родни.По крайней мере на одном из заседаний партбюро Союза писателей Украины вопрос, почему "Корнейчук (кстати, к тому времени — еще не член ВКП(б) держит у себя детей врагов народа", всё же рассматривался…Но ему повезло. И в то же самое время он поменял жену на более подходящую по статусу – польскую писательницу Ванду Василевскую, трижды лауреата Сталинской премии – 1943, 1946, 1952)."Отец Василевской, член Польской социалистической партии (ППС), приобрел известность как теоретик, одновременно занимая в её структурах высокие посты. В минувшие годы он был близок к Юзефу Пилсудскому, называя его по-домашнему Зюк. Сам глава санационного режима маршал Пилсудский был лидером ППС до 1914 года.Ванда Василевская появилась на Чудновского впервые весной 1940 года и произвела на Корнейчука удручающее впечатление. Он отозвался о ней в крутых выражениях. Пришла она в сопровождении двух охранников, которые во время визита курили на лестничной клетке. Ванда Василевская ни словом никогда не обмолвилась о Катынской трагедии, хотя отлично знала о расстреле нескольких тысяч польских офицеров.Не могла не знать. События в Катыни не составляли тайны для Киева и киевлян. В Польше насквозь советскую писательницу будто бы не очень жаловали и не признавали серьезным литератором", — писал Юрий Щеглов.В первый период Великой Отечественной войны Александр Евдокимович служил политработником политуправления Юго-Западного фронта, корреспондентом центральных газет и партизанских изданий.Пьеса "Фронт" появилась в 1942 году. Генералы были крайне недовольны. Сталин же им заявил:"В оценке пьесы Вы не правы. Пьеса будет иметь большое воспитательное значение для Красной Армии и её комсостава. Пьеса правильно отмечает недостатки Красной Армии, и было бы неправильно закрывать глаза на эти недостатки. Нужно иметь мужество признать недостатки и принять меры к их ликвидации. Это единственный путь улучшения и усовершенствования Красной Армии".Кроме того, вождь внёс одну маленькую, но зловещую реплику в текст: "Не пугай, большевики не из пугливых, у нас нет незаменимых людей. Многие нас пугали, но они давно остались на мусорной свалке истории, а партия крепка, как сталь".А дальше Корнейчука ждала карьера государственного деятеля.В 1943-44 годах Корнейчук занимал пост заместителя наркома иностранных дел СССР Молотова, а в 1944 году – наркомом иностранных дел Украины (воссозданного после 11-летнего перерыва). Не проявив дарований дипломата, в 1945 году был заменён Дмитрием Мануильским и назначен начальником Управления по делам искусств при СНК Украинской ССР. С 1949 года — член бюро Всемирного совета мира и только с 1952 года — член ЦК КПСС (в партию вступил в 1940 году). Дважды он возглавлял Верховный Совет УССР.Корнейчук был самым богатым человеком в УССР. Он мог отдать одну свою премию на танковую колонну, а другую — в Фонд мира. В 1947 году за счёт собственных средств он в течение года спасал вдов и детей писателей, погибших на войне, выдавая эту помощь за государственную.Среди его собеседников и друзей были нобелевский лауреат Фредерик Жолио-Кюри, миллиардер Лоуренс Спелман Рокфеллер, классик английской литературы Джон Бойнтон Пристли… Добавим также советского нобелиата Михаила Шолохова. Пабло Пикассо в своей мастерской во Франции изготовил при Корнейчуке и его супруге две коллекционные тарелки в подарок гостям — с голубем и петухом. Корнейчук мог часами дискутировать с Жан-Полем Сартром.Как-то первый секретарь ЦК Компартии Украины Лазарь Каганович вызвал Корнейчука и потребовал разоблачить "буржуазных националистов Рыльского и Бажана". Когда Корнейчук отказался, Каганович потребовал положить партбилет. "Не вы мне его давали, не вам и отбирать", — ответил писатель и позвонил Сталину. При нём Сталина соединили с Кагановичем: "Лазарь, не трогай Корнейчука и писателей Украины! Выбрось-ка свою бумажку с их фамилиями в корзину".Никита Хрущёв говорил: "Как же мы можем Корнейчуку запретить пьесу "Крылья"? Царь ведь разрешил Гоголю "Ревизора"!" А через несколько лет на одном из пленумов ЦК КПСС Леонид Ильич спросил: "Почему нет Корнейчука?" Сказали, что тяжело заболел, а нужные лекарства есть только в Германии. Генсек сразу позвонил Эриху Хонеккеру. Немцы доставили препарат самолётом из Берлина в Москву, а оттуда в Киев.В писательской среде многие его ненавидели."Несравненный приспособленец" и "подслащенная посредственность", как когда-то охарактеризовал личность драматурга Александр Довженко. "Маленький сталинчик", превративший Союз писателей Украины в "департамент казенной литературы", — таким выглядел Корнейчук, по словам писательницы Евдокии Гуменной."Да, не успевал еще начаться очередной "исторический пленум", как он каким-то неведомым, седьмым, восьмым чувством, чуял, чем закончится, к чему будет призывать народ партия и правительство. Не успевал пленум закончиться, как пьеса была если не написана, то "задумка", как любят теперь говорить, доводилась до сведения того, кого надо…Почему-то считалось, что Корнейчук обаятельный, особенно его улыбка. Ничего отвратительней этой лживой, ханжеской улыбки на негритянских губах его я не знал", — писал о нём Виктор Некрасов.Он им отвечал той же монетой.Профессор Ю.С. Кобылецкий в книге "Драматург и время" вспоминает, как однажды Корнейчук сказал своему собеседнику:"Вот прочёл я лирическое стихотворение поэта о его любви к Украине. Я понимаю и уважаю эти патриотические чувства. Но когда поэт лишь без конца повторяет, что он украинец и любит Украину, для меня этого мало.Я хочу видеть в таких стихах Украину, которая рассылает свои машины во многие страны, ту Украину, производственные марки которой знает весь мир, на заводах и в вузах которой учатся тысячи иностранцев, азиатов, африканцев и т.д."Восемь лет он прожил в счастливом третьем браке с актрисой Мариной Захаренко — матерью будущего режиссёра Владимира Бортко. 14 мая 1972 года Александр Евдокимович Корнейчук скончался от рака в киевской больнице "Феофания". В годы перестройки его пьесы перестали ставить, а имя его стало исчезать с карт городов.
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история, литература, украина, писатель, драматург, украинский язык, усср, история ссср, история украины, пьеса
История, литература, История, Украина, писатель, драматург, украинский язык, УССР, история СССР, история Украины, пьеса

"Маленький сталинчик" украинской советской литературы: 120 лет Александру Корнейчуку

08:00 26.05.2025
 
© РИА Новости . Галина Кмит / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Галина Кмит
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Дмитрий Губин
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Ещё лет 20 назад на задворках Оболонского проспекта в Киеве можно было увидеть таблички "проспект Корнейчука". Это название он носил в 1973-83 годах. Не удивительно – Корнейчук был членом ЦК КПСС и АН СССР, Героем Социалистического Труда, лауреатом пяти (!) Сталинских премий и Международной Ленинской премии, дважды возглавлял Верховный Совет УССР
Для украинской классической литературы Корнейчук, родившийся 25 мая 1905 года, – нетипичный представитель. Он не родился в селе, хотя его бабушки и дедушки провели вполне сельское детство, а родители во всех анкетах могли писать "из крестьян". В этой семье говорили на суржике, что дало ему возможность легко пережить волны и откаты украинизации.
Семья его была вполне себе пролетарская, хотя ещё и многодетная. Отец работал в мастерских.
Хоть станция Христиновка была, по сути, местечком, но он не стал антисемитом в отличие от большинства коллег-пысьмэнныков.
Власти в Христиновке менялись часто. Сравнивая одних с другими, Корнейчук с подросткового возраста искренне возненавидел украинский национализм, который чувствовал даже там, где другие его не хотели замечать.
Неудивительно, что в его пьесе "Гибель эскадры" (и не только в ней) эта публика выведена точно:
Гибель эскадры, 1965 год. Кадр из фильма
21 февраля 2024, 16:00История
"Гибель эскадры": пьеса, фильм и… опера21 февраля 1966 года на экраны вышел фильм Киевской киностудии им. Довженко "Гибель эскадры". Картину сняли по мотивам одноименной пьесы Александра Корнейчука. Сам автор принимал участие в написании сценария в соавторстве со сценаристом Григорием Поженяном. В фильме появились новые сцены, герои и места действия которых в пьесе не было
"Центральная Рада просит вас вспомнить, кто вы… Вы же украинцы — сыновья степей золотых, потомки знаменитых рыцарей Великого Луга, которые когда-то Черное море на байдаках проходили и славу завоевывали на весь мир. А теперь вы… Кто из вас пойдет против своей истории?"
Для белых идей он тоже не подходил — там пролетариев не жаловали. Поэтому оставался один путь — к большевикам.
Почему же Корнейчук не стал русским писателем?
В 1923 году он отправился учиться в Киев, а там Советская власть была сильно разбавлена недавними петлюровцами и перенаправила их задор с евреев на "великорусский шовинизм". В 1924-29 годах Сашко учился в Киевском университете (тогда – Киевский институт народного образования).
И он понял правильно, как надо входить в литературу – с очерка о Ленине "Он был велик" (1925).
После окончания вуза он становится украинским драматургом – попадает туда, где меньше всего было конкуренции и интриг. В 1929-33 годах Корнейчук был сценаристом Киевской и Одесской кинофабрик, а в 1933-41 годах – редактором и сценаристом треста "Украинфильм".
Драматург Константин Тренёв
1 июня 2024, 16:09История
Константин Тренёв: автор пьесы, которую 28 раз смотрел СталинКонстантин Андреевич Тренёв родился 2 июня 1876 года на хуторе Романове Белоколодезянской волости Волчанского уезда Харьковской губернии. Сейчас о нём напоминают музей в Ялте и памятник в Симферополе, а когда-то его пьесу "Любовь Яровая" ставили почти в каждом театре СССР. Кем же был этот человек и почему он сейчас почти забыт?
Первый брак его был нетипичным для украинского автора.
Женился Александр Евдокимович на внучке винницкого адвоката Шарлотте Моисеевне Варшавер – позднее ставшей режиссёром в театре им. Франко. Её племянник Юрий Щеглов так вспоминал о том, как в будущем этот факт биографии живого классика мешал ему жить уже в послевоенное время, а затем и преследовал посмертно:
"В тот самый момент по Киеву поползли слухи о "неарийском" происхождении Корнейчука. Уроженца бедноватого пристанционного села Христиновка исподтишка обвиняли в том, что он еврей и скрывает национальность. (…)
Слухи не имели ничего общего с истиной. Я хорошо помню мать Корнейчука Меланию Федосеевну и дядю — железнодорожного техника Михаила Стецюка— родного брата матери. Признать в них евреев мог только маньяк…
Вновь слухи вспыхнули при секретаре ЦК КП(б)У Щербицком и достигли апогея в середине 80-х годов. К моменту перестройки уже никто не сомневался, что Корнейчук скрыл подлинную национальность".
Гнат Юра в фильме Тарас Шевченко (1951 год)
8 января 2024, 08:00История
Гнат Юра: создатель театра имени ФранкоКогда живешь в Киеве, трудно не знать имени Гната Юры – его именем названа улица на Соломенке, памятник ему в образе бравого солдата Швейка украшает площадь Ивана Франко перед одноимённым театром. А это та часть Печерска, которая называется "маленьким Парижем". За пределами Украины он известен мало, поскольку реализовался почти только в театре
Его сестра Евгения была замужем за украиноязычным евреем, прозаиком Натаном Рыбаком, и Корнейчуку приходилось вставать на защиту эпопеи Рыбака "Переяславская рада", которую пысьмэнныки между собой именовали "жидовской стряпнёй".
Став на "правильную сторону", он быстро достигает успеха и становится первым председателем украинского Союза писателей.
В 28 лет он пишет и ставит пьесу "Гибель эскадры", в которой описывает уничтожение Черноморского флота в 1918 году перед приходом немцев. К её написанию он тщательно готовился:
"Я встретился со старым боцманом, плавающим двадцать лет на Чёрном море. И тот сказал мне: "Вам, может, будет не интересно, но когда топили последний корабль, мы его почистили, помыли, даже покрасили отдельные части, чтобы корабль отдать морю чистым, это был последний аврал кораблю, гибнущему за революцию…"
В 1934 году появилась социально-бытовая драма "Платон Кречет". Главный герой её – молодой талантливый хирург, смелый новатор. Ему противостоит заведующий больницей, карьерист и шарлатан в науке.
Константин Станиславский так говорил о ней: "В пьесе с большим драматическим напряжением показана борьба большевиков… за культурный рост советских людей, за умение трудиться на благо общества. Побольше бы таких пьес".
6 июля 2024, 16:00История
"Рыцарь театра" режиссёр Таиров. Взлёты и паденияАлександр Таиров руководил Камерным театром с 1914 по 1949 год. Годы деятельности Таирова – золотое время русского и советского театра, время величайших революций и экспериментов, систем Михаила Чехова и Константина Станиславского, развития режиссёрского театра, биомеханики Всеволода Мейерхольда, музыкального театра Владимира Немировича-Данченко.
Пьеса была принята на ура, переведена на русский язык и поставлена во МХАТе. А Виктор Некрасов, автор знаменитой повести "В окопах Сталинграда", впоследствии диссидент и эмигрант, говорил так:
"Два действительно выдающихся режиссёра, открывших миру таких драматургов, как Чехов и Горький, не погнушались предоставить свои подмостки в Камергерском тому самому "Платону Кречету", которого мы, студийцы, отказались играть и сыграли только потому, что это грозило отчислением. Думаю, что именно этот, 1935 год, можно считать началом заката Художественного театра".
Кстати, в 1960-е годы в театре на Малой Бронной её ставили Анатолий Эфрос и Лев Дуров. Позднее Лев Константинович, убеждённый антисоветчик из знаменитой дворянской семьи, не стеснялся этого спектакля.
Драматург Алексей Арбузов так оценивал своего коллегу:
"Корнейчук едва ли не единственный из советских драматургов знал настоящие секреты написания пьесы, разумеется, на уровне нашей эпохи. Занавес у него распахивался, звучали две-три незначительные фразы, и действие, довольно напряженное, начинало скользить в заданном направлении и безостановочно к финалу. В молодости он заявил о себе как авангардист и, если бы не попал в эту катавасию, стал бы, я думаю, драматургом мирового класса".
У Корнейчука появился свой главный редактор – товарищ Сталин. Он лично вносил правки в пьесы этого автора. Особенно в комедию "В степях Украины" и драму "Фронт".
Партизаны в степях Украины (кадр из фильма)
4 марта, 16:00История
"Подводная лодка в степях Украины…", или всё же партизаны?2 марта 1943 года на советские киноэкраны вышел фильм "Партизаны в степях Украины". Считается, что именно его название в результате трансформировалось в легендарную фразу о "Подводной лодке в степях Украины погибшей в неравном воздушном бою". Остряки, ею козырявшие, считали, что партизан в степи быть не может. Но они – были…
В первом случае перед самой войной Корнейчук получил следующую записку от вождя:
"Многоуважаемый Александр Евдокимович! Читал Вашу „В степях Украины". Получилась замечательная штука – художественно цельная, весёлая-развесёлая. Боюсь только, что слишком она весёлая, и есть опасность, что разгул веселья в комедии может отвести внимание читателя-зрителя от ее содержания. Между прочим, я добавил несколько слов на 68-й странице. Это для большей ясности.
Привет! И. Сталин 28. 12. 1940 г."
В годы репрессий Корнейчук, конечно, поддерживал политику партии, но, как выяснилось потом, не написал ни одного доноса. В 1937 в квартире Корнейчуков нашла пристанище семья арестованного профессора Константина Ярошевского – мужа сестры супруги писателя.
Более того, Корнейчук не побоялся лично добиваться справедливости у тогдашнего председателя украинского правительства Павла Постышева и начальника НКВД Украины Всеволода Балицкого, обратился с письмом к самому Сталину. Впрочем, это не помогло, а когда после объявления мужу стандартного приговора — "десять лет без права переписки" — Люся Ярошевская отважилась вернуться домой, "черный воронок" приехал и за женой "врага народа". Поэтому её дети снова оказались у тети. Вскоре арестовали мужа еще одной сестры Шарлотты, и квартира Корнейчуков в очередной раз стала приютом для родни.
По крайней мере на одном из заседаний партбюро Союза писателей Украины вопрос, почему "Корнейчук (кстати, к тому времени — еще не член ВКП(б) держит у себя детей врагов народа", всё же рассматривался…
Но ему повезло. И в то же самое время он поменял жену на более подходящую по статусу – польскую писательницу Ванду Василевскую, трижды лауреата Сталинской премии – 1943, 1946, 1952).
Ванда Василевская с дочерью Эвой - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
21 января, 16:00История
Ванда Василевская: полька, которая выбрала Сталина21 января 1905 года в Кракове родилась Ванда Василевская, которая стала не только успешной писательницей, но и одним из создателей коммунистической Польши – за что в нынешней Польше её ненавидят
"Отец Василевской, член Польской социалистической партии (ППС), приобрел известность как теоретик, одновременно занимая в её структурах высокие посты. В минувшие годы он был близок к Юзефу Пилсудскому, называя его по-домашнему Зюк. Сам глава санационного режима маршал Пилсудский был лидером ППС до 1914 года.
Ванда Василевская появилась на Чудновского впервые весной 1940 года и произвела на Корнейчука удручающее впечатление. Он отозвался о ней в крутых выражениях. Пришла она в сопровождении двух охранников, которые во время визита курили на лестничной клетке. Ванда Василевская ни словом никогда не обмолвилась о Катынской трагедии, хотя отлично знала о расстреле нескольких тысяч польских офицеров.
Не могла не знать. События в Катыни не составляли тайны для Киева и киевлян. В Польше насквозь советскую писательницу будто бы не очень жаловали и не признавали серьезным литератором", — писал Юрий Щеглов.
В первый период Великой Отечественной войны Александр Евдокимович служил политработником политуправления Юго-Западного фронта, корреспондентом центральных газет и партизанских изданий.
Пьеса "Фронт" появилась в 1942 году. Генералы были крайне недовольны. Сталин же им заявил:
"В оценке пьесы Вы не правы. Пьеса будет иметь большое воспитательное значение для Красной Армии и её комсостава. Пьеса правильно отмечает недостатки Красной Армии, и было бы неправильно закрывать глаза на эти недостатки. Нужно иметь мужество признать недостатки и принять меры к их ликвидации. Это единственный путь улучшения и усовершенствования Красной Армии".
Музей Булгакова на Большой Пироговской улице
11 мая, 12:16"Вокруг Булгакова"
«Вокруг Булгакова». Сталин как гений манипуляцииВ 1930 году дом 35а на Большой Пироговской в Москве был двухэтажный (сейчас – шестиэтажный) с надстройкой слева. В этом "пентхаузе" до революции, по легенде, жила хозяйка дома купчиха Решетникова и бывал Григорий Распутин… А в глухой стене была дверь – тогда это был вход в квартиру Михаила Булгакова. сейчас - в музей
Кроме того, вождь внёс одну маленькую, но зловещую реплику в текст: "Не пугай, большевики не из пугливых, у нас нет незаменимых людей. Многие нас пугали, но они давно остались на мусорной свалке истории, а партия крепка, как сталь".
А дальше Корнейчука ждала карьера государственного деятеля.
В 1943-44 годах Корнейчук занимал пост заместителя наркома иностранных дел СССР Молотова, а в 1944 году – наркомом иностранных дел Украины (воссозданного после 11-летнего перерыва). Не проявив дарований дипломата, в 1945 году был заменён Дмитрием Мануильским и назначен начальником Управления по делам искусств при СНК Украинской ССР. С 1949 года — член бюро Всемирного совета мира и только с 1952 года — член ЦК КПСС (в партию вступил в 1940 году). Дважды он возглавлял Верховный Совет УССР.
Корнейчук был самым богатым человеком в УССР. Он мог отдать одну свою премию на танковую колонну, а другую — в Фонд мира. В 1947 году за счёт собственных средств он в течение года спасал вдов и детей писателей, погибших на войне, выдавая эту помощь за государственную.
Среди его собеседников и друзей были нобелевский лауреат Фредерик Жолио-Кюри, миллиардер Лоуренс Спелман Рокфеллер, классик английской литературы Джон Бойнтон Пристли… Добавим также советского нобелиата Михаила Шолохова. Пабло Пикассо в своей мастерской во Франции изготовил при Корнейчуке и его супруге две коллекционные тарелки в подарок гостям — с голубем и петухом. Корнейчук мог часами дискутировать с Жан-Полем Сартром.
Как-то первый секретарь ЦК Компартии Украины Лазарь Каганович вызвал Корнейчука и потребовал разоблачить "буржуазных националистов Рыльского и Бажана". Когда Корнейчук отказался, Каганович потребовал положить партбилет. "Не вы мне его давали, не вам и отбирать", — ответил писатель и позвонил Сталину. При нём Сталина соединили с Кагановичем: "Лазарь, не трогай Корнейчука и писателей Украины! Выбрось-ка свою бумажку с их фамилиями в корзину".
- РИА Новости, 1920, 19.03.2020
19 марта 2020, 01:00
День в истории. 19 марта: в Киеве родился польский шляхтич, сочинивший украинскую песню о Сталине125 лет назад, 19 марта 1895 года в Киеве родился Максим Фадеевич Рыльский - дворянин, политзэк и классик украинской советской литературы, кавалер и лауреат. Пожалуй, это самый интересный персонаж школьного курса литературы, которого одновременно любили и коммунисты, и националисты
Никита Хрущёв говорил: "Как же мы можем Корнейчуку запретить пьесу "Крылья"? Царь ведь разрешил Гоголю "Ревизора"!" А через несколько лет на одном из пленумов ЦК КПСС Леонид Ильич спросил: "Почему нет Корнейчука?" Сказали, что тяжело заболел, а нужные лекарства есть только в Германии. Генсек сразу позвонил Эриху Хонеккеру. Немцы доставили препарат самолётом из Берлина в Москву, а оттуда в Киев.
В писательской среде многие его ненавидели.
"Несравненный приспособленец" и "подслащенная посредственность", как когда-то охарактеризовал личность драматурга Александр Довженко. "Маленький сталинчик", превративший Союз писателей Украины в "департамент казенной литературы", — таким выглядел Корнейчук, по словам писательницы Евдокии Гуменной.
"Да, не успевал еще начаться очередной "исторический пленум", как он каким-то неведомым, седьмым, восьмым чувством, чуял, чем закончится, к чему будет призывать народ партия и правительство. Не успевал пленум закончиться, как пьеса была если не написана, то "задумка", как любят теперь говорить, доводилась до сведения того, кого надо…
Почему-то считалось, что Корнейчук обаятельный, особенно его улыбка. Ничего отвратительней этой лживой, ханжеской улыбки на негритянских губах его я не знал", — писал о нём Виктор Некрасов.
Он им отвечал той же монетой.
Виктор Платонович Некрасов в киевском кабинете, 1974 - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня 2022, 07:00
Виктор Некрасов. Русский киевлянин, изгнанный из КиеваВ пятницу, 17 июня, исполняется 111 лет со дня рождения Виктора Некрасова. Этого всемирно известного русского киевлянина в своё время выгнали из Украины. И тому были причины
Профессор Ю.С. Кобылецкий в книге "Драматург и время" вспоминает, как однажды Корнейчук сказал своему собеседнику:
"Вот прочёл я лирическое стихотворение поэта о его любви к Украине. Я понимаю и уважаю эти патриотические чувства. Но когда поэт лишь без конца повторяет, что он украинец и любит Украину, для меня этого мало.
Я хочу видеть в таких стихах Украину, которая рассылает свои машины во многие страны, ту Украину, производственные марки которой знает весь мир, на заводах и в вузах которой учатся тысячи иностранцев, азиатов, африканцев и т.д."
Восемь лет он прожил в счастливом третьем браке с актрисой Мариной Захаренко — матерью будущего режиссёра Владимира Бортко. 14 мая 1972 года Александр Евдокимович Корнейчук скончался от рака в киевской больнице "Феофания". В годы перестройки его пьесы перестали ставить, а имя его стало исчезать с карт городов.
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