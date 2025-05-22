Старая засаленная колода из шестерок: зачем Киеву менять состав переговорной группы - 22.05.2025 Украина.ру
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Старая засаленная колода из шестерок: зачем Киеву менять состав переговорной группы
Старая засаленная колода из шестерок: зачем Киеву менять состав переговорной группы - 22.05.2025 Украина.ру
Старая засаленная колода из шестерок: зачем Киеву менять состав переговорной группы
Во вторник, 22 мая, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не намерен обсуждать второй раунд переговоров с Россией, пока не состоится обмен пленными по формуле "1000 на 1000", о котором стороны договорились в конце прошлой недели в Стамбуле
2025-05-22T18:38
2025-05-22T18:38
эксклюзив
переговоры
россия
украина
делегация
делегации
киев
андрей ермак
алексей резников
владимир зеленский
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Прежде чем анализировать сказанное Ермаком, стоит обратить внимание на важное обстоятельство: накануне стало известно: Киев собирается менять состав своей переговорной команды, и вероятнее всего, возглавит ее именно Ермак.Анонимный собеседник ТАСС уточнил, что также в новый состав украинской переговорной группы могут войти экс-министр обороны страны, а ныне "политически ангажированный юрист" Алексей Резников, депутат Верховной Рады Александр Мережко, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и "кто-то от ГУР" (Главного управления разведки Украины). По информации собеседника агентства, не исключено также подключение к украинской команде представителей от Европейского союза и США.Источник издания отметил, что участие последних, как считают в Киеве, может изменить динамику и содержание переговорного процесса, а обновление состава группы в целом обусловлено тем, что в переговорной команде, работавшей в Стамбуле, не хватало профессиональных политиков"Там явно не хватает политиков. И встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров. &lt;...&gt; Теперь возникнет вопрос, чьи ставленники войдут в нее для контроля над процессом. &lt;...&gt; Это будет попытка собрать некое подобие "Франкенштейна" из разнонаправленных интересов", - сказал анонимный собеседник ТАСС.Сообщение о том, что в украинской команде был дефицит профессиональных политиков, особенно забавно звучит на фоне недавно высказанного Владимиром Зеленским мнения, что делегация РФ якобы является "бутафорской", "низкого уровня" и "в ее составе нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России": Зеленский потребовал от Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия".Примечательно, что президент РФ Владимир Путин утвердил состав переговорной группы в ночь на 15 мая, и никаких разговоров или слухов, о том, что команда может поменяться, ни разу не появлялось.Делегация Украины на переговорах 16 мая оказалась не только многочисленной, но и действительно далекой от политики, в основном в ее состав были включены военные.Политтехнолог и автор издания Украина.ру Михаил Павлив в своем материале Почему украинцы в Стамбуле были корректны, и кто победил отметил, что созданием этой группы очевидно занимались американцы в лице госсекретаря США Марко Рубио и спецпредставителя Вашингтона Стивена Уиткоффа, а с украинской стороны этот процесс курировал Ермак."Зеленский, по инсайдерской информации, был просто в гневе от того, как это прозвучало. Ермак, говорят информированные люди, долго просроченного успокаивал и сглаживал углы, выступив таким себе модератором. Собственно, к этой роли он и стремился в последний год и продавался именно в этой роли американцам. &lt;...&gt; То есть фактически Рубио продавил такой состав переговорной группы, который был американской стороне и понятен, и удобен и ею управляем. Но и результат мы видим. Не было срыва переговоров, не покатилась вся история по пути ультиматумов и развития эскалации, а наоборот, вошла в такое консервативное, аккуратное, корректное переговорное русло", - написал Павлив.Ждать ли того же от нового состава переговорщиков? Это зависит от того, что именно за люди в него войдут.Андрей ЕрмакСына сотрудника советского посольства в Афганистане, юриста, кинопродюсера, а с 2020 года главу Офиса президента (ОП) Украины Ермака в его стране называют "серым кардиналом". Украинские СМИ не раз писали, что Ермак снискал имидж не просто наперсника президента, но даже "всесильного регента при малолетнем монархе". В местной прессе даже появлялась шутка, что это Зеленский работает в Офисе Ермака, а не наоборот.В 2021-м его репутацию "подмочили" "пленки Ермака", опубликованные бывшим "Слугой народа" Гео Леросом, на которых брат главы ОП в прямом смысле торговал высокопоставленными должностями, обещая протекцию своего высокопоставленного родственника."В любом случае Андрей Ермак - достаточно амбициозный политик со связями в высшем эшелоне киевских бизнесменов, достаточно упорный и ловкий в достижении поставленных перед собой целей", - отметил автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич.Алексей РезниковРезникова, адвоката и первого гражданского министра обороны Украины, руководившего этим ведомством с ноября 2021 года по сентябрь 2023-го, называют любителем сладкой жизни, который идет туда, куда дует денежный ветер.После университета он занимался брокерской и юридической деятельностью, а в период "оранжевой революции" подался в политику. Сначала он "играл" в суде за команду Виктора Ющенко, где добился признания недействительным второго тура выборов, который отдавал победу Виктору Януковичу.Позже, поняв, куда дуют политические ветры, Резников мигрировал в ряды "Слуг народа", в марте 2020-го стал вице-премьером -" министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий". В этой должности он называл Донбасс с "онкологической опухолью", которую следует ампутировать. Еще в статусе вице-премьера Резников декларировал покупки долей в офшорных компаниях с регистрацией на Британских Виргинских островах.Александр МережкоГлава комитета по внешней политике Верховной Рады Украины Мережко также юрист по образованию, однако для большинства экспертов он является темной лошадкой. Между тем, в числе последних его публичных высказываний, встречались и довольно интересные.Так, в ноябре прошлого года Мережко выдвинул новоизбранного президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира в 2025 году. В своем обращении к Нобелевскому комитету он отметил, что новый американский лидер может помочь Украине достичь "справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира, основанного на Уставе ООН и принципах международного права".А в марте 2025-го Мережко потребовал отстранить от переговорного процесса назначенного Трампом спецпредставителя по Украине Стивена Уиткоффа, который, по его мнению, является "посланником Путина".Давид АрахамияСам себя глава фракции "Слуга народа" называет "украинским грузинобандеровцем". При этом в сети он известен как блогер David Brown, а по совместительству также является долларовым миллионером. К украинцам он периодически обращается с призывами "сражаться до последней капли крови и умереть, если придется", но сам действует преимущественно в интересах Запада, отмечают эксперты.Политикой Арахамия занялся весной 2014 года: сначала подался в волонтеры, взявшись за организацию снабжения базирующейся в Николаеве 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В Киеве это заметили и уже в августе 2014-го назначили его советником губернатора Николаевской области. Примечательно, что в то время Арахамия был гражданином Грузии, а паспорт Украины получил только в 2015-м. Позже его многократно обвиняли в воровстве и мошенничестве, однако до суда так и не дошло."В целом же можно резюмировать, что Арахамия - человек беспринципный, льстивый к вышестоящему начальству, мелочный, но с раздутым самомнением, а также - продажный. Вопрос лишь в цене или в том, насколько на Западе его крепко держат на коротком поводке", - отметил Ковалевич.Информация о том, что эти люди войдут в состав новой переговорной группы Киева попахивает вбросом, считает политтехнолог Павлив. Особенно странно в этом списке выглядит фамилия Резникова, который сейчас не занимает на Украине какой-либо значимой должности. Эксперт ответил, что по его информации, переговорная команда Умерова просто будет незначительно расширена, что не приведет к заметным изменениям в ее позиции. Уверен Павлив и в том, что сохранится и общий курс Киева на имитацию переговоров.А вот обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко считает, что слухи о смене состава переговорной группы Украины имеют под собой все основания. И главное из списка таковых - умение указанных персонажей создавать видимость. В данном случае так необходимую киевскому режиму видимость заинтересованности в мире, когда на самом деле ему нужна война.И здесь становится понятно, что Ермак хоть и является "серым кардиналом", но по конституции он - никто, "канцелярист президента, который должен носить Зеленскому скрепки и на всякий случай подливать ему чернила в чай". При этом тот же Умеров, по сравнению с главой ОП, имеет куда больше полномочий.Он подытожил, что так или иначе, переговоры вышли на финальную прямую, а длинной окажется эта дистанция или короткой - покажет время.А теперь вернемся к тому, что именно в четверг, 22 мая, сказал Ермак об обмене пленными: Киев не намерен обсуждать второй раунд переговоров с Россией, пока не состоится обмен пленными по формуле "1000 на 1000". Большинство экспертов склоняются к тому, что такая позиция Банковой - ясно читаемое намерение саботировать переговоры с Москвой. Просто в этот раз медленно и поступательно."Ермак предлагает пошаговый алгоритм, скорее всего - подсказанный американскими партнерами. Назначаем промежуточную цель, не мытьем так катанием ее достигаем, и движемся дальше. С одной стороны, особых возражений быть не должно - движемся медленно и аккуратно, доводя дело до конца. С другой стороны, это наверняка будет использовано для того, чтобы навязать России свой порядок действий. Почему-то мне кажется, что на следующем заседании контактной группы украинская сторона потребует в качестве следующего шага пресловутое безусловное перемирие на 30 дней, после чего последует срыв переговоров якобы по вине российской стороны", - пояснил политолог, журналист издания Украина.ру Василий Стоякин.Как украинская сторона в очередной раз попробует провернуть все с выгодой для себя, в материале Превратить обмен в обман рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов.
https://ukraina.ru/20220320/1033564137.html
https://ukraina.ru/20230527/1046634040.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, переговоры, россия, украина, делегация, делегации, киев, андрей ермак, алексей резников, владимир зеленский, слуга народа, украина.ру, давид арахамия, главное управление разведки украины (гур), итар-тасс
Эксклюзив, переговоры, Россия, Украина, делегация, делегации, Киев, Андрей Ермак, Алексей Резников, Владимир Зеленский, Слуга народа, Украина.ру, Давид Арахамия, Главное управление разведки Украины (ГУР), ИТАР-ТАСС

Старая засаленная колода из шестерок: зачем Киеву менять состав переговорной группы

18:38 22.05.2025
 
© Украина.ру/Екатерина Зиборова
© Украина.ру/Екатерина Зиборова
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Во вторник, 22 мая, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не намерен обсуждать второй раунд переговоров с Россией, пока не состоится обмен пленными по формуле "1000 на 1000", о котором стороны договорились в конце прошлой недели в Стамбуле
Прежде чем анализировать сказанное Ермаком, стоит обратить внимание на важное обстоятельство: накануне стало известно: Киев собирается менять состав своей переговорной команды, и вероятнее всего, возглавит ее именно Ермак.
Анонимный собеседник ТАСС уточнил, что также в новый состав украинской переговорной группы могут войти экс-министр обороны страны, а ныне "политически ангажированный юрист" Алексей Резников, депутат Верховной Рады Александр Мережко, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и "кто-то от ГУР" (Главного управления разведки Украины). По информации собеседника агентства, не исключено также подключение к украинской команде представителей от Европейского союза и США.
Источник издания отметил, что участие последних, как считают в Киеве, может изменить динамику и содержание переговорного процесса, а обновление состава группы в целом обусловлено тем, что в переговорной команде, работавшей в Стамбуле, не хватало профессиональных политиков
"Там явно не хватает политиков. И встанет вопрос о том, чьи креатуры войдут туда, чтобы контролировать процесс ведения переговоров. <...> Теперь возникнет вопрос, чьи ставленники войдут в нее для контроля над процессом. <...> Это будет попытка собрать некое подобие "Франкенштейна" из разнонаправленных интересов", - сказал анонимный собеседник ТАСС.
Сообщение о том, что в украинской команде был дефицит профессиональных политиков, особенно забавно звучит на фоне недавно высказанного Владимиром Зеленским мнения, что делегация РФ якобы является "бутафорской", "низкого уровня" и "в ее составе нет ни одного человека, действительно принимающего решения в России": Зеленский потребовал от Путина "предоставить своей делегации реальные полномочия".
Примечательно, что президент РФ Владимир Путин утвердил состав переговорной группы в ночь на 15 мая, и никаких разговоров или слухов, о том, что команда может поменяться, ни разу не появлялось.
Делегация Украины на переговорах 16 мая оказалась не только многочисленной, но и действительно далекой от политики, в основном в ее состав были включены военные.
Политтехнолог и автор издания Украина.ру Михаил Павлив в своем материале Почему украинцы в Стамбуле были корректны, и кто победил отметил, что созданием этой группы очевидно занимались американцы в лице госсекретаря США Марко Рубио и спецпредставителя Вашингтона Стивена Уиткоффа, а с украинской стороны этот процесс курировал Ермак.
"Зеленский, по инсайдерской информации, был просто в гневе от того, как это прозвучало. Ермак, говорят информированные люди, долго просроченного успокаивал и сглаживал углы, выступив таким себе модератором. Собственно, к этой роли он и стремился в последний год и продавался именно в этой роли американцам. <...> То есть фактически Рубио продавил такой состав переговорной группы, который был американской стороне и понятен, и удобен и ею управляем. Но и результат мы видим. Не было срыва переговоров, не покатилась вся история по пути ультиматумов и развития эскалации, а наоборот, вошла в такое консервативное, аккуратное, корректное переговорное русло", - написал Павлив.
Ждать ли того же от нового состава переговорщиков? Это зависит от того, что именно за люди в него войдут.
Андрей Ермак
Сына сотрудника советского посольства в Афганистане, юриста, кинопродюсера, а с 2020 года главу Офиса президента (ОП) Украины Ермака в его стране называют "серым кардиналом". Украинские СМИ не раз писали, что Ермак снискал имидж не просто наперсника президента, но даже "всесильного регента при малолетнем монархе". В местной прессе даже появлялась шутка, что это Зеленский работает в Офисе Ермака, а не наоборот.
В 2021-м его репутацию "подмочили" "пленки Ермака", опубликованные бывшим "Слугой народа" Гео Леросом, на которых брат главы ОП в прямом смысле торговал высокопоставленными должностями, обещая протекцию своего высокопоставленного родственника.
"В любом случае Андрей Ермак - достаточно амбициозный политик со связями в высшем эшелоне киевских бизнесменов, достаточно упорный и ловкий в достижении поставленных перед собой целей", - отметил автор издания Украина.ру Дмитрий Ковалевич.
Ермак коллаж - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта 2022, 09:20
Кто в Украине принимает решения. Серый кардинал из модного салона и тень президента Андрей ЕрмакГлавой Офиса президента Зеленского, его «визирем» и «царедворцем», сейчас является Андрей Ермак, от решений которого зависит многое в стране, пусть и не столь много, как от решения западных посольств. По оценке журнала «Фокус» он второй в списке наиболее влиятельных украинских политиков
Алексей Резников
Резникова, адвоката и первого гражданского министра обороны Украины, руководившего этим ведомством с ноября 2021 года по сентябрь 2023-го, называют любителем сладкой жизни, который идет туда, куда дует денежный ветер.
После университета он занимался брокерской и юридической деятельностью, а в период "оранжевой революции" подался в политику. Сначала он "играл" в суде за команду Виктора Ющенко, где добился признания недействительным второго тура выборов, который отдавал победу Виктору Януковичу.
Позже, поняв, куда дуют политические ветры, Резников мигрировал в ряды "Слуг народа", в марте 2020-го стал вице-премьером -" министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий". В этой должности он называл Донбасс с "онкологической опухолью", которую следует ампутировать. Еще в статусе вице-премьера Резников декларировал покупки долей в офшорных компаниях с регистрацией на Британских Виргинских островах.
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
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Странные привычки министра обороны Украины Алексея РезниковаМинистр обороны Украины Алексей Резников - человек причудливый, с отклонениями. Нет, не психическими, хотя такие подозрения в результате анализа его выступлений и сопровождающих слова действий, иногда возникают
Александр Мережко
Глава комитета по внешней политике Верховной Рады Украины Мережко также юрист по образованию, однако для большинства экспертов он является темной лошадкой. Между тем, в числе последних его публичных высказываний, встречались и довольно интересные.
Так, в ноябре прошлого года Мережко выдвинул новоизбранного президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира в 2025 году. В своем обращении к Нобелевскому комитету он отметил, что новый американский лидер может помочь Украине достичь "справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира, основанного на Уставе ООН и принципах международного права".
А в марте 2025-го Мережко потребовал отстранить от переговорного процесса назначенного Трампом спецпредставителя по Украине Стивена Уиткоффа, который, по его мнению, является "посланником Путина".
Давид Арахамия
Сам себя глава фракции "Слуга народа" называет "украинским грузинобандеровцем". При этом в сети он известен как блогер David Brown, а по совместительству также является долларовым миллионером. К украинцам он периодически обращается с призывами "сражаться до последней капли крови и умереть, если придется", но сам действует преимущественно в интересах Запада, отмечают эксперты.
Политикой Арахамия занялся весной 2014 года: сначала подался в волонтеры, взявшись за организацию снабжения базирующейся в Николаеве 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. В Киеве это заметили и уже в августе 2014-го назначили его советником губернатора Николаевской области. Примечательно, что в то время Арахамия был гражданином Грузии, а паспорт Украины получил только в 2015-м. Позже его многократно обвиняли в воровстве и мошенничестве, однако до суда так и не дошло.
"В целом же можно резюмировать, что Арахамия - человек беспринципный, льстивый к вышестоящему начальству, мелочный, но с раздутым самомнением, а также - продажный. Вопрос лишь в цене или в том, насколько на Западе его крепко держат на коротком поводке", - отметил Ковалевич.
Арахамия коллаж - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта 2022, 09:13
Кто в Украине принимает решения. Торговец страной и переговорщик в бейсболке Давид АрахамияУкраинская сторона на переговоры с РФ послала лидера фракции партии Зеленского «Слуга народа» Давида Арахамию. Чем же примечателен этот политический деятель?
Информация о том, что эти люди войдут в состав новой переговорной группы Киева попахивает вбросом, считает политтехнолог Павлив. Особенно странно в этом списке выглядит фамилия Резникова, который сейчас не занимает на Украине какой-либо значимой должности. Эксперт ответил, что по его информации, переговорная команда Умерова просто будет незначительно расширена, что не приведет к заметным изменениям в ее позиции. Уверен Павлив и в том, что сохранится и общий курс Киева на имитацию переговоров.
А вот обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко считает, что слухи о смене состава переговорной группы Украины имеют под собой все основания. И главное из списка таковых - умение указанных персонажей создавать видимость. В данном случае так необходимую киевскому режиму видимость заинтересованности в мире, когда на самом деле ему нужна война.
И здесь становится понятно, что Ермак хоть и является "серым кардиналом", но по конституции он - никто, "канцелярист президента, который должен носить Зеленскому скрепки и на всякий случай подливать ему чернила в чай". При этом тот же Умеров, по сравнению с главой ОП, имеет куда больше полномочий.

"Если же пользоваться терминологией Дональда Фредовича Трампа, который любит рассуждать, у кого какие козыри, то можно сказать, что предложенная Киевом новая переговорная колода - это всё шестерки, потому что они не представляют интересы Украины. У нее уже нет никаких интересов, теперь любая партия проигрышная, потому что проиграна Украина давным-давно. <...> Среди шестерок тоже попадают козыри. И в данном случае это, конечно, Андрей Ермак. Вот только, став козырем, шестерка не перестает быть шестеркой", - отметил Скачко.

Он подытожил, что так или иначе, переговоры вышли на финальную прямую, а длинной окажется эта дистанция или короткой - покажет время.
А теперь вернемся к тому, что именно в четверг, 22 мая, сказал Ермак об обмене пленными: Киев не намерен обсуждать второй раунд переговоров с Россией, пока не состоится обмен пленными по формуле "1000 на 1000". Большинство экспертов склоняются к тому, что такая позиция Банковой - ясно читаемое намерение саботировать переговоры с Москвой. Просто в этот раз медленно и поступательно.
"Ермак предлагает пошаговый алгоритм, скорее всего - подсказанный американскими партнерами. Назначаем промежуточную цель, не мытьем так катанием ее достигаем, и движемся дальше. С одной стороны, особых возражений быть не должно - движемся медленно и аккуратно, доводя дело до конца. С другой стороны, это наверняка будет использовано для того, чтобы навязать России свой порядок действий. Почему-то мне кажется, что на следующем заседании контактной группы украинская сторона потребует в качестве следующего шага пресловутое безусловное перемирие на 30 дней, после чего последует срыв переговоров якобы по вине российской стороны", - пояснил политолог, журналист издания Украина.ру Василий Стоякин.
- РИА Новости, 1920, 22.05.2025
10:34
"Медленно и аккуратно": Киев саботирует переговоры, эксперт рассказал какУкраина не намерена обсуждать второй раунд переговоров с Россией, пока не состоится обмен пленными по формуле "1000 на 1000", о котором стороны договорились в конце прошлой недели в Стамбуле. Об этом 22 мая заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам переговоров с лидерами стран Северной Европы и Балтии
Как украинская сторона в очередной раз попробует провернуть все с выгодой для себя, в материале Превратить обмен в обман рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов.
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ЭксклюзивпереговорыРоссияУкраинаделегацияделегацииКиевАндрей ЕрмакАлексей РезниковВладимир ЗеленскийСлуга народаУкраина.руДавид АрахамияГлавное управление разведки Украины (ГУР)ИТАР-ТАСС
 
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Заголовок открываемого материала
19:04Полковник Геннадий Алехин: Россия прорывает фронт ВСУ от Волчанска до Купянска, выигрывая воздушные дуэли
18:38Старая засаленная колода из шестерок: зачем Киеву менять состав переговорной группы
18:19Создание буферной зоны, подготовка обмена пленными. Итоги 22 мая
18:09Подходит ли мир без Одессы в составе России и чего ждать в ближайшее время — Федосова
17:26Загадочное кинетическое оружие. Зачем США обвиняют Россию в милитаризации космоса?
16:57Атака на Хмеймим. Сирия на пороге междоусобной войны джихадистов
16:25Путин в Курской области: помощь населению, война с неонацизмом, условия для победы
16:01Основатель Москвы, похороненный в Киеве
15:46Фотоальбом Победы: Герои Советского Союза Петр Вершигора и Давид Бакрадзе
15:30Идет освобождение Краматорско-Славянской агломерации. Первой падет Константиновка
15:27Скотт Риттер: России и США нужно решить две проблемы, чтобы двигаться дальше по вопросу Украины
14:48Российские военные освободили Новую Полтавку в ДНР
13:50"Вопрос трудоемкий": Песков про обмен пленными с Украиной
13:41Как обмен превратить в обман. Что не так с формулой "1000 на 1000"
13:17Грядущее Дикое поле. Как депопуляция будет препятствовать восстановлению Малороссии и Слобожанщины
13:15Попытка атаковать Москву, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 22 мая
13:04Путин указал на необходимость хранить правду о Второй мировой войне
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