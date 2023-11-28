"Неприлично богатый" Резников после увольнения уехал в США – Кива - 28.11.2023 Украина.ру
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"Неприлично богатый" Резников после увольнения уехал в США – Кива
"Неприлично богатый" Резников после увольнения уехал в США – Кива - 28.11.2023 Украина.ру
"Неприлично богатый" Резников после увольнения уехал в США – Кива
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников после отставки из-за коррупционных скандалов вокруг его ведомства уехал в США. Об этом 28 ноября сообщил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем телеграм-канале
2023-11-28T13:42
2023-11-28T14:12
минобороны
скандал
закупки
сша
новости
кива
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"Украинские солдаты замерзают на линии фронта. Зимнее обмундирование для ВСУ исчезло вместе с уже экс-министром обороны Резниковым. Как мне сообщил источник в Офисе президента, экс-министр обороны после сложения с себя полномочий, неприлично богатый и счастливый, сразу улетел к своей жене в Соединенные Штаты Америки, где у него вилла и где давно живет его семья", - написал Кива.Украинские СМИ ранее писали, что Минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов).Позднее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе замглавы Минобороны страны Вячеславу Шаповалову и директору департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому, которые лишились своих постов. В начале сентября Резников покинул пост министра обороны Украины после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством.
https://ukraina.ru/20230123/1042863932.html
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минобороны, скандал, закупки, сша, новости, кива, алексей резников
Минобороны, скандал, закупки, США, Новости, Кива, Алексей Резников

"Неприлично богатый" Резников после увольнения уехал в США – Кива

13:42 28.11.2023 (обновлено: 14:12 28.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oleksii ReznikovАлексей Резников
Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 28.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Oleksii Reznikov
Читать в
Бывший министр обороны Украины Алексей Резников после отставки из-за коррупционных скандалов вокруг его ведомства уехал в США. Об этом 28 ноября сообщил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем телеграм-канале
"Украинские солдаты замерзают на линии фронта. Зимнее обмундирование для ВСУ исчезло вместе с уже экс-министром обороны Резниковым. Как мне сообщил источник в Офисе президента, экс-министр обороны после сложения с себя полномочий, неприлично богатый и счастливый, сразу улетел к своей жене в Соединенные Штаты Америки, где у него вилла и где давно живет его семья", - написал Кива.
Украинские СМИ ранее писали, что Минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов).
Позднее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе замглавы Минобороны страны Вячеславу Шаповалову и директору департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому, которые лишились своих постов.
В начале сентября Резников покинул пост министра обороны Украины после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством.
Верховная Рада Украины заблокирована оппозицией - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 11:10
Руководство Минобороны Украины вызвали в Раду из-за скандала с закупкамиКомитет Верховной Рады (ВР) по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал руководство Минобороны Украины в связи со скандалом о закупках продуктов для украинских военных по завышенным ценам, сообщает на своей странице в Facebook* глава комитета, депутат ВР Марьяна Безуглая
 
МинобороныскандалзакупкиСШАНовостиКиваАлексей Резников
 
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