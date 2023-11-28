https://ukraina.ru/20231128/1051489775.html

"Неприлично богатый" Резников после увольнения уехал в США – Кива

"Неприлично богатый" Резников после увольнения уехал в США – Кива - 28.11.2023 Украина.ру

"Неприлично богатый" Резников после увольнения уехал в США – Кива

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников после отставки из-за коррупционных скандалов вокруг его ведомства уехал в США. Об этом 28 ноября сообщил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива в своем телеграм-канале

2023-11-28T13:42

2023-11-28T13:42

2023-11-28T14:12

минобороны

скандал

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сша

новости

кива

алексей резников

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"Украинские солдаты замерзают на линии фронта. Зимнее обмундирование для ВСУ исчезло вместе с уже экс-министром обороны Резниковым. Как мне сообщил источник в Офисе президента, экс-министр обороны после сложения с себя полномочий, неприлично богатый и счастливый, сразу улетел к своей жене в Соединенные Штаты Америки, где у него вилла и где давно живет его семья", - написал Кива.Украинские СМИ ранее писали, что Минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,16 миллиарда гривен (более 358 миллионов долларов).Позднее генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе замглавы Минобороны страны Вячеславу Шаповалову и директору департамента госзакупок министерства обороны Богдану Хмельницкому, которые лишились своих постов. В начале сентября Резников покинул пост министра обороны Украины после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством.

https://ukraina.ru/20230123/1042863932.html

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минобороны, скандал, закупки, сша, новости, кива, алексей резников