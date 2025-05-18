https://ukraina.ru/20250518/ne-to-kino-na-festivalyakh-v-kannakh-ukraina-prezentovala-filmy-ob-azovtsakh-i-natsistakh-1063218824.html

Не то кино. На фестивалях в Каннах Украина презентовала фильмы об "азовцах" и нацистах

Не то кино. На фестивалях в Каннах Украина презентовала фильмы об "азовцах" и нацистах - 18.05.2025 Украина.ру

Не то кино. На фестивалях в Каннах Украина презентовала фильмы об "азовцах" и нацистах

Украину на Каннском фестивале, который состоялся с 13 по 15 мая, уже назвали "Бахмутом на Круазетт", как бы намекая на солидарность Киева и Парижа не только в киноискусстве, но и на фронте

2025-05-18T21:30

2025-05-18T21:30

2025-05-18T21:32

культура

украина

европа

владимир зеленский

бернар-анри леви

"азов"

вооруженные силы украины

кино

фильм

режиссер

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На красной дорожке фестиваля кинозвезды позировали в сопровождении украинского культурного десанта. Например, известный фронтмен ирландской группы U2 Боно появился в сопровождении украинских военнослужащих – участников платформы "Культурные силы"*. Это очередная инициатива на деньги глобалистов, которая объединяет военных, художников и общественных деятелей для "культурного сопротивления". Кому и чему сопротивляется, например, советник главы украинского МИДа певец Николай Серга неясно, зато он исправно служит в "батальоне Монако" и регулярно отмечается в "окопах" Ниццы и Канн.Вместе с ним европейских артистов вдохновляет бандурист и оператор БПЛА Тарас Столяр, оперный певец Юрий Иваськевич, скрипачка и разведчица Ольга Рукавишникова. Этот десант служит свитой европейских мастеров экрана – милитари-артисты вышагивали рядом с Шоном Пенном (который не раз приезжал на Украину и даже подарил Зеленскому своего "Оскара"), родственниками Джорджа Клуни и семьёй Лучано Паваротти.Хотя этой культурной обслуге аплодировали участники фестиваля, а Боно истово благодарил скрипачей-разведчиков "за то, что они борются за всю Европу", вполне очевидно, что "Культурный десант" – статисты, декорация для европейских подмостков, но никак не самостоятельное и интересное "произведение искусства".Тот факт, что Украину представляют в Каннах милитари-бандуристы и музыкальные телеведущие – наглядное подтверждение того, что никакой культуры на Украине больше не существует. Ее подменили "фронтовым искусством", камуфляжным шоу и пропагандистскими зрелищами за которыми нет ничего, кроме пиара.Подтверждением служит "День Украины" который открывал 78-й Каннский фестиваль: на мероприятие съехались какие-то дизайнерки украинских платьев, которые сотворили провинциальные вечерние туалеты, якобы символизирующие творческую свободу Украины. Позже выяснилось, что портнихи ещё и кино снимают: на суд зрителей был представлен "шедевр" под названием "Наследие". Ну как тут не вспомнить гениальный фильм "Тот самый Мюнхгаузен", где герцог помимо выполнения управленческих обязанностей еще и немножечко шил. "Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию? На уровне груди! Я не разрешу опускать линию талии на бедра. В конце концов, мы центр Европы, я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия. Хотите отрезной рукав — пожалуйста, хотите плиссированную юбку с вытачками — принимаю и это, но опускать линию талии не дам", – грозно заявлял правитель.Так и здесь: талия на уровне майдана, вытачки на груди – как и положено в военное время. По большому счету, вот эти перформансы со скрипачами-разведчицами и дизайнерами-кинематографистами и были собственно украинской частью Каннского фестиваля.Потому что все три представленных на нем фильма только номинально можно назвать украинскими – их режиссёры и продюсеры либо американцы, либо европейцы, либо украинцы с американским видом на жительство. Да и презентованные "кинометры" очень далеки от традиционных детективов, романтических комедий или исторических саг, которые обычно претендуют на "Золотую пальмовую ветвь". Недаром же их показали перед началом фестиваля – точно так как перед выступлением "звезды" на сцену выпускают малоизвестную группу "для разогрева". Типа политически обязательная часть перед просмотром фильмов, представляющих настоящее киноискусство.В частности, на Каннском кинофестивале 13 мая были представлены следующие фильмы о войне в Украине: "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова; фильм-реклама "Zelensky" Ива Жёлана, Лизы Вапне и Ариана Шемена; "Notre Guerre" (Наша война) Бернара-Анри Леви и Марка Русселя. Примечательно, что у большинства украинских премьер даже названия не украинские, а английские или французские. В общем, украинскую культуру, как и украинскую политику формируют те, кто заказывает музыку военного противостояния, сразу перечеркивая все возможные попытки украинских "мытцив" на какую-то самобытность или индивидуальный взгляд. Все должно быть под контролем закулисных режиссёров украинского кризиса.Фильм Мстислава Чернова "200 метров…" – кинорекламная агитка нацбатальона "Азов"**, который "освобождал" село Андреевка под Бахмутом. Тележурналисты фиксировали каждый шаг бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады, продвигавшейся по минам аки Христос по воде, а потом из этого склепали кино. Наверняка оно пригодится "Азову"** во время предвыборной кампании: после "Слуги народа" сериалы и шоу начали заменять политическую агитацию – а ведь нацисты-штурмовики вовсю готовятся к выборам на Украине.Кстати, для Чернова не впервой создавать такие фильмы: его предыдущая творческая работа – фильм "20 дней в Мариуполе", рассказывающий о "героическом сопротивлении" все тех же нацистов-"азовцев". В общем, журналист Associated Press плотно подсел на тему прославления карателей из "Азова"**, превращая палачей в "защитников Украины" – явный политический заказ от тех, кто еще после майдана сделал ставку на радикалов со свастиками как на часть политического менеджмента Украины.Ну, а фильм "Zelensky", думается в презентации не нуждается: это документальная история о жизни и пути президента Украины Владимира Зеленского. Он снят французскими режиссёрами и, как говорят злые языки, по просьбе союзника и партнёра Владимира Александровича – Эммануэля Макрона. Такой себе галантный презент от президента Франции.Акцент делается на том, что до конфликта Кривой Рог, в основном, был русскоязычным (как будто сейчас не так…), а Зеленского воспитывали как атеиста, ведь так было принято в СССР. Фильм показывает, сколько событий пришлось на юность Зеленского, которая совпала с годами перестройки и "лихими 90-ми". А ещё там показано становление Зеленского, как КВН-щика. В общем, "Юность вождя", никак не меньше. Для артиста Зеленского такое кино, да ещё в Каннах – как бальзам на рану, особенно при его низких рейтингах и возрастающей токсичности.Третье место в этой "украинской серии" занимает кинолента "Notre Guerre" – вот тут интересен не столько фильм, cколько его режиссёр и вдохновитель – Бернар-Анри Леви. Это разжигатель майданов и войн по всему миру, свой кровавый след он оставил и на Украине.Cам себя он называет философом и публицистом, но под гуманитарной маской скрывается один из самых знаковых технологов Запада. В начале 1990-х он провоцировал гражданскую войну в Югославии, выступая против сербов на стороне боснийских мусульман. В конце 90-х отрывал от Сербии её исторический край, требовал от НАТО бомбить сербов в помощь головорезам из "Армии освобождения Косово". Леви поддержал нападение армии Михаила Саакашвили на Южную Осетию. Сыграл важную роль в уничтожении и погружении в хаос Ливии. Оправдывал агрессию США на Ближнем и Среднем Востоке – от Афганистана до Сирии, требуя уничтожения "кровавого режима Башара Асада". А затем этот русофоб занялся Украиной, где вдохновлял в 2014 году погромщиков и убийц Евромайдана и куда приезжал несколько раз как один из главных проукраинских пропагандистов в Европе.Либерал и носитель "европейских ценностей" в своё время заслужил за свою подрывную деятельность прозвище "всадник апокалипсиса". Украинский конфликт Леви считает главной войной на планете. По его словам, на кону стоит не только независимость Украины, но и будущее Европы и Запада. Он требовал от Франции отправить войска в помощь Киеву и критиковал Европу за недостаточную помощь ВСУ. Ну, а Зеленского этот провокатор и демиург величает не иначе, как современным Уинстоном Черчиллем – как политтехнолог Бернар-Анри отлично знает на какие "кнопки" нужно нажимать в душе самолюбивого и самовлюбленного артиста. За что, кстати, и получил из рук Зеленского орден "За заслуги" – осенью 2023 года.Правда, на Каннском фестивале режиссёр Леви тоже получил "по заслугам": оказалось, что не все разделяют его восхищение бандеровской Украиной. По режиссеру ударил залп критики в социальных сетях после премьеры нового, якобы документального проекта – "Наша война". Это уже четвёртый фильм, состряпанный "философом" о событиях на Украине.Неудивительно, что после показа некоторые пользователи обвинили француза в поддержке нацизма. "Ещё больше поддержки этнорасистских паразитов-тиранов, которым плевать на свой народ! Бернар-Анри – наци. 12 человек в маленьком зале – это твое лучшее достижение", – написали в комментариях пользователи соцсетей. "Я пошёл посмотреть этот документальный фильм, чтобы лично убедиться, так ли он плох, как говорят люди, потому что я обычно не доверяю анонимным комментариям. И я подтверждаю, что он действительно плох. Медленный, полный слез закадровый голос, и, хотя название фильма задаёт тон, мы замечаем, что в нем нет ни малейшего намека на объективность", написал один из зрителей, отметив, что зал был почти пустым – в нём сидели только украинцы.Так что можно говорить о том, что украинская программа на французском фестивале потерпела полное фиаско. И даже старания "больших друзей Украины" вроде президента Макрона или "философа" Бернар-Анри Леви не смогли превратить Канны в очередную площадку для рекламы Украины и ВСУ. Кино окончено – впереди прощальные титры и гаснущий свет…* Интересно, что Боно при помощи украинских военных представлял серию документальных фильмов "Истории капитуляций". Западные СМИ предпочли давать его без перевода. На всякий случай.** Террористическая организация, запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20180919/1021179383.html

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https://ukraina.ru/20250417/nichto-izvraschencheskoe-im-ne-chuzhdo-solnechnyy-zaychik-nakryvaet-kiev-1062576368.html

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