Не то кино. На фестивалях в Каннах Украина презентовала фильмы об "азовцах" и нацистах
21:30 18.05.2025 (обновлено: 21:32 18.05.2025)
Представительницы Украины в Каннах. Фото из социальных сетей
Украину на Каннском фестивале, который состоялся с 13 по 15 мая, уже назвали "Бахмутом на Круазетт", как бы намекая на солидарность Киева и Парижа не только в киноискусстве, но и на фронте
На красной дорожке фестиваля кинозвезды позировали в сопровождении украинского культурного десанта. Например, известный фронтмен ирландской группы U2 Боно появился в сопровождении украинских военнослужащих – участников платформы "Культурные силы"*. Это очередная инициатива на деньги глобалистов, которая объединяет военных, художников и общественных деятелей для "культурного сопротивления". Кому и чему сопротивляется, например, советник главы украинского МИДа певец Николай Серга неясно, зато он исправно служит в "батальоне Монако" и регулярно отмечается в "окопах" Ниццы и Канн.
Вместе с ним европейских артистов вдохновляет бандурист и оператор БПЛА Тарас Столяр, оперный певец Юрий Иваськевич, скрипачка и разведчица Ольга Рукавишникова. Этот десант служит свитой европейских мастеров экрана – милитари-артисты вышагивали рядом с Шоном Пенном (который не раз приезжал на Украину и даже подарил Зеленскому своего "Оскара"), родственниками Джорджа Клуни и семьёй Лучано Паваротти.
Хотя этой культурной обслуге аплодировали участники фестиваля, а Боно истово благодарил скрипачей-разведчиков "за то, что они борются за всю Европу", вполне очевидно, что "Культурный десант" – статисты, декорация для европейских подмостков, но никак не самостоятельное и интересное "произведение искусства".
Тот факт, что Украину представляют в Каннах милитари-бандуристы и музыкальные телеведущие – наглядное подтверждение того, что никакой культуры на Украине больше не существует. Ее подменили "фронтовым искусством", камуфляжным шоу и пропагандистскими зрелищами за которыми нет ничего, кроме пиара.
Подтверждением служит "День Украины" который открывал 78-й Каннский фестиваль: на мероприятие съехались какие-то дизайнерки украинских платьев, которые сотворили провинциальные вечерние туалеты, якобы символизирующие творческую свободу Украины.
19 сентября 2018, 15:31Кинохроника гибридной войны: «Киборги» - совсем нехудожественный фильмФильм «Киборги» Ахтема Сейтаблаева – военно-патриотическая драма о боях за Донецкий аэропорт, ставшая самым кассовым украинским фильмом в истории местного проката. Правда, тайна этого успеха – не в актуальности темы, а в использовании админресурса: сборы обеспечивались отправкой на просмотр фильма, например, учащихся спортивных интернатов
Позже выяснилось, что портнихи ещё и кино снимают: на суд зрителей был представлен "шедевр" под названием "Наследие". Ну как тут не вспомнить гениальный фильм "Тот самый Мюнхгаузен", где герцог помимо выполнения управленческих обязанностей еще и немножечко шил. "Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию? На уровне груди! Я не разрешу опускать линию талии на бедра. В конце концов, мы центр Европы, я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия. Хотите отрезной рукав — пожалуйста, хотите плиссированную юбку с вытачками — принимаю и это, но опускать линию талии не дам", – грозно заявлял правитель.
Так и здесь: талия на уровне майдана, вытачки на груди – как и положено в военное время. По большому счету, вот эти перформансы со скрипачами-разведчицами и дизайнерами-кинематографистами и были собственно украинской частью Каннского фестиваля.
Потому что все три представленных на нем фильма только номинально можно назвать украинскими – их режиссёры и продюсеры либо американцы, либо европейцы, либо украинцы с американским видом на жительство. Да и презентованные "кинометры" очень далеки от традиционных детективов, романтических комедий или исторических саг, которые обычно претендуют на "Золотую пальмовую ветвь". Недаром же их показали перед началом фестиваля – точно так как перед выступлением "звезды" на сцену выпускают малоизвестную группу "для разогрева". Типа политически обязательная часть перед просмотром фильмов, представляющих настоящее киноискусство.
В частности, на Каннском кинофестивале 13 мая были представлены следующие фильмы о войне в Украине: "2000 метров до Андреевки" Мстислава Чернова; фильм-реклама "Zelensky" Ива Жёлана, Лизы Вапне и Ариана Шемена; "Notre Guerre" (Наша война) Бернара-Анри Леви и Марка Русселя. Примечательно, что у большинства украинских премьер даже названия не украинские, а английские или французские. В общем, украинскую культуру, как и украинскую политику формируют те, кто заказывает музыку военного противостояния, сразу перечеркивая все возможные попытки украинских "мытцив" на какую-то самобытность или индивидуальный взгляд. Все должно быть под контролем закулисных режиссёров украинского кризиса.
Фильм Мстислава Чернова "200 метров…" – кинорекламная агитка нацбатальона "Азов"**, который "освобождал" село Андреевка под Бахмутом. Тележурналисты фиксировали каждый шаг бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады, продвигавшейся по минам аки Христос по воде, а потом из этого склепали кино. Наверняка оно пригодится "Азову"** во время предвыборной кампании: после "Слуги народа" сериалы и шоу начали заменять политическую агитацию – а ведь нацисты-штурмовики вовсю готовятся к выборам на Украине.
11 мая, 06:30Елена Цыплакова: Начались "киевские жути", и мы уехали из Украины На доме, где мы снимали квартиру, огромными буквами было написано "Смерть оккупантам". Местные артисты вели себя кое-как, за 9 месяцев нахождения в Киеве я ни у кого в гостях ни разу не побывала. Это характеризует Украину и наших профессиональных коллег.
Кстати, для Чернова не впервой создавать такие фильмы: его предыдущая творческая работа – фильм "20 дней в Мариуполе", рассказывающий о "героическом сопротивлении" все тех же нацистов-"азовцев". В общем, журналист Associated Press плотно подсел на тему прославления карателей из "Азова"**, превращая палачей в "защитников Украины" – явный политический заказ от тех, кто еще после майдана сделал ставку на радикалов со свастиками как на часть политического менеджмента Украины.
Ну, а фильм "Zelensky", думается в презентации не нуждается: это документальная история о жизни и пути президента Украины Владимира Зеленского. Он снят французскими режиссёрами и, как говорят злые языки, по просьбе союзника и партнёра Владимира Александровича – Эммануэля Макрона. Такой себе галантный презент от президента Франции.
Акцент делается на том, что до конфликта Кривой Рог, в основном, был русскоязычным (как будто сейчас не так…), а Зеленского воспитывали как атеиста, ведь так было принято в СССР. Фильм показывает, сколько событий пришлось на юность Зеленского, которая совпала с годами перестройки и "лихими 90-ми". А ещё там показано становление Зеленского, как КВН-щика. В общем, "Юность вождя", никак не меньше. Для артиста Зеленского такое кино, да ещё в Каннах – как бальзам на рану, особенно при его низких рейтингах и возрастающей токсичности.
Третье место в этой "украинской серии" занимает кинолента "Notre Guerre" – вот тут интересен не столько фильм, cколько его режиссёр и вдохновитель – Бернар-Анри Леви. Это разжигатель майданов и войн по всему миру, свой кровавый след он оставил и на Украине.
Cам себя он называет философом и публицистом, но под гуманитарной маской скрывается один из самых знаковых технологов Запада. В начале 1990-х он провоцировал гражданскую войну в Югославии, выступая против сербов на стороне боснийских мусульман. В конце 90-х отрывал от Сербии её исторический край, требовал от НАТО бомбить сербов в помощь головорезам из "Армии освобождения Косово". Леви поддержал нападение армии Михаила Саакашвили на Южную Осетию. Сыграл важную роль в уничтожении и погружении в хаос Ливии. Оправдывал агрессию США на Ближнем и Среднем Востоке – от Афганистана до Сирии, требуя уничтожения "кровавого режима Башара Асада". А затем этот русофоб занялся Украиной, где вдохновлял в 2014 году погромщиков и убийц Евромайдана и куда приезжал несколько раз как один из главных проукраинских пропагандистов в Европе.
Либерал и носитель "европейских ценностей" в своё время заслужил за свою подрывную деятельность прозвище "всадник апокалипсиса". Украинский конфликт Леви считает главной войной на планете. По его словам, на кону стоит не только независимость Украины, но и будущее Европы и Запада. Он требовал от Франции отправить войска в помощь Киеву и критиковал Европу за недостаточную помощь ВСУ. Ну, а Зеленского этот провокатор и демиург величает не иначе, как современным Уинстоном Черчиллем – как политтехнолог Бернар-Анри отлично знает на какие "кнопки" нужно нажимать в душе самолюбивого и самовлюбленного артиста. За что, кстати, и получил из рук Зеленского орден "За заслуги" – осенью 2023 года.
Правда, на Каннском фестивале режиссёр Леви тоже получил "по заслугам": оказалось, что не все разделяют его восхищение бандеровской Украиной. По режиссеру ударил залп критики в социальных сетях после премьеры нового, якобы документального проекта – "Наша война". Это уже четвёртый фильм, состряпанный "философом" о событиях на Украине.
Неудивительно, что после показа некоторые пользователи обвинили француза в поддержке нацизма. "Ещё больше поддержки этнорасистских паразитов-тиранов, которым плевать на свой народ! Бернар-Анри – наци. 12 человек в маленьком зале – это твое лучшее достижение", – написали в комментариях пользователи соцсетей. "Я пошёл посмотреть этот документальный фильм, чтобы лично убедиться, так ли он плох, как говорят люди, потому что я обычно не доверяю анонимным комментариям. И я подтверждаю, что он действительно плох. Медленный, полный слез закадровый голос, и, хотя название фильма задаёт тон, мы замечаем, что в нем нет ни малейшего намека на объективность", написал один из зрителей, отметив, что зал был почти пустым – в нём сидели только украинцы.
Так что можно говорить о том, что украинская программа на французском фестивале потерпела полное фиаско. И даже старания "больших друзей Украины" вроде президента Макрона или "философа" Бернар-Анри Леви не смогли превратить Канны в очередную площадку для рекламы Украины и ВСУ. Кино окончено – впереди прощальные титры и гаснущий свет…
* Интересно, что Боно при помощи украинских военных представлял серию документальных фильмов "Истории капитуляций". Западные СМИ предпочли давать его без перевода. На всякий случай.
** Террористическая организация, запрещённая в России.
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