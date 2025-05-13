"Прямая дорога к провалу": в Минфине рассказали, чем Россия ответит на "сокрушительные санкции"
© X / Donald Tusk
© X / Donald Tusk
В случае введения "сокрушительных санкций", анонсированных ранее Западом, Россия диверсифицирует поставки запрещенных к экспорту в США товаров. Такое заявление в ходе дискуссии международного клуба "Валдай" сделал заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику
В апреле республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь представили законопроект о введении первичных и вторичных санкций против России, если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение. В документе шла речь о 500-% пошлинах на импорт из стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другие ресурсы.
"Тем самым, с моей точки зрения, Вашингтон антагонизирует государства, которые нацелены на дальнейшее сотрудничество с Россией, так как не все могут, и это показывает опыт Китая на данном этапе, принять такие диктаторские решения и следовать курсу Вашингтона. Поэтому нужно будет посмотреть, насколько это все, во-первых, найдет поддержку у американских законодателей, а во-вторых, какова будет экономическая ценность данных решений", - отреагировал Кику.
Представитель Минфина добавил, что на данный момент торговый оборот между Россией и США находится на самом низком с 1992 года уровне и составляет порядка $3,5 миллиардов. Москва поставляет Вашингтону не подпадающие под санкции товары, в основном удобрения, ядерное топливо и металлы платиновой группы. Это значит, отметил Кику, что какие-либо тарифные ограничения против России не введены в том числе с учетом низкого уровня двусторонних отношений.
Угрожает Москве санкциями и Евросоюз. Так, в минувшую субботу, 10 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих". Там они вынесли решение: потребовать от России прекратить боевые действия. В противном случае пообещали применить карательные меры.
В Кремле отреагировали на санкционный ультиматум "коалиции желающих", отметив, что Москва настроена "на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования" на Украине, но с ней нельзя разговаривать "языком ультиматумов".
Комментируя эту историю, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что за ультиматумом ЕС стоит некий четко проработанный план. А именно - как только прекращение огня "вступило бы в силу, в тот же момент начались бы обвинения России в нарушениях, что привело бы к увеличению экономического и военного давления на страну".
"Еще ни в одном конфликте никто не договаривался о прекращении огня до начала переговоров, поскольку это просто прямая дорога к провалу переговоров или заморозке конфликта, в чем Россия совершенно не нуждается", - подчеркнул Меркурис.
Подробности дипломатической схватки - в материале авторов издания Украина.ру Марины Поляковой и Анны Черкасовой Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве.
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