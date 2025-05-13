https://ukraina.ru/20250513/pryamaya-doroga-k-provalu-v-minfine-rasskazali-chem-rossiya-otvetit-na-sokrushitelnye-sanktsii-1063082680.html

"Прямая дорога к провалу": в Минфине рассказали, чем Россия ответит на "сокрушительные санкции"

"Прямая дорога к провалу": в Минфине рассказали, чем Россия ответит на "сокрушительные санкции" - 13.05.2025 Украина.ру

"Прямая дорога к провалу": в Минфине рассказали, чем Россия ответит на "сокрушительные санкции"

В случае введения "сокрушительных санкций", анонсированных ранее Западом, Россия диверсифицирует поставки запрещенных к экспорту в США товаров. Такое заявление в ходе дискуссии международного клуба "Валдай" сделал заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику

2025-05-13T10:26

2025-05-13T10:26

2025-05-13T10:26

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В апреле республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь представили законопроект о введении первичных и вторичных санкций против России, если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение. В документе шла речь о 500-% пошлинах на импорт из стран, покупающих российские нефть, газ, уран и другие ресурсы.Представитель Минфина добавил, что на данный момент торговый оборот между Россией и США находится на самом низком с 1992 года уровне и составляет порядка $3,5 миллиардов. Москва поставляет Вашингтону не подпадающие под санкции товары, в основном удобрения, ядерное топливо и металлы платиновой группы. Это значит, отметил Кику, что какие-либо тарифные ограничения против России не введены в том числе с учетом низкого уровня двусторонних отношений.Угрожает Москве санкциями и Евросоюз. Так, в минувшую субботу, 10 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев для участия во встрече "коалиции желающих". Там они вынесли решение: потребовать от России прекратить боевые действия. В противном случае пообещали применить карательные меры.В Кремле отреагировали на санкционный ультиматум "коалиции желающих", отметив, что Москва настроена "на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования" на Украине, но с ней нельзя разговаривать "языком ультиматумов".Комментируя эту историю, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что за ультиматумом ЕС стоит некий четко проработанный план. А именно - как только прекращение огня "вступило бы в силу, в тот же момент начались бы обвинения России в нарушениях, что привело бы к увеличению экономического и военного давления на страну".Подробности дипломатической схватки - в материале авторов издания Украина.ру Марины Поляковой и Анны Черкасовой Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве.

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новости, россия, москва, вашингтон, линдси грэм, эммануэль макрон, фридрих мерц, минфин, ес, валдай