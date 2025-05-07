Путин рассказал, как и где кубинцы воевали на Великой Отечественной войне - 07.05.2025 Украина.ру
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Путин рассказал, как и где кубинцы воевали на Великой Отечественной войне
Путин рассказал, как и где кубинцы воевали на Великой Отечественной войне - 07.05.2025 Украина.ру
Путин рассказал, как и где кубинцы воевали на Великой Отечественной войне
Куба внесла свой вклад в борьбу с нацизмом во время Великой Отечественной войны. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин
2025-05-07T20:01
2025-05-07T20:01
новости
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владимир путин
николас мадуро
красная армия
ркка
великая отечественная война
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О вкладе кубинцев в борьбу с нацизмом зашла речь на встрече российского лидера с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, прибывшим в Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Мы с Вами встречались ровно год назад, и хочу Вас поблагодарить за то, что Вы приняли решение и приехали в этом году в Москву, для того чтобы вместе с нами отметить круглую дату – 80 лет Победы над нацизмом. В нашей стране эта война называется Великой Отечественной, потому что весь народ – без всякого преувеличения – принял участие в отражении нацистской агрессии", - сказал Путин кубинскому коллеге.Он также рассказал, где кубинцы воевали вместе с красноармейцами во время Великой Отечественной войны."Куба внесла свой вклад в дело борьбы с нацизмом. Знаю, что Вы сейчас начали свой визит с посещения Петербурга, Ленинграда, и хочу отметить, что добровольцы с Кубы как раз воевали вместе с воинами Красной армии, в том числе под Ленинградом", - заявил Путин.Он отметил символизм визита лидера Кубы, совпавшего с 65-летием восстановления дипломатических отношений двух стран."Прошу передать самые наилучшие пожелания и привет товарищу Раулю Кастро", - сказал президент России на встрече с президентом Кубы.Кубинский лидер поблагодарил за приглашение в Москву на празднование 80-летия Полбеды в Великой Отечественной войне. При этом он отметил усилия "для того, чтобы спасти историческую память в нынешнем контексте, когда растут попытки минимизировать лидирующую роль и героический подвиг Советского Союза, советского народа, Красной армии в Победе над фашизмом".Также на эту тему: Советский народ огромными усилиями покончил с войной, ставшей следствием фашизма – Мадуро
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Новости, Куба, Россия, Москва, Владимир Путин, Николас Мадуро, Красная Армия, РККА, Великая Отечественная война, День Победы, Ленинград, блокада Ленинграда, нацизм, история СССР, Ревизионизм

Путин рассказал, как и где кубинцы воевали на Великой Отечественной войне

20:01 07.05.2025
 
встреча Владимира Путина с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом
встреча Владимира Путина с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом
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Куба внесла свой вклад в борьбу с нацизмом во время Великой Отечественной войны. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин
О вкладе кубинцев в борьбу с нацизмом зашла речь на встрече российского лидера с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, прибывшим в Россию для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы с Вами встречались ровно год назад, и хочу Вас поблагодарить за то, что Вы приняли решение и приехали в этом году в Москву, для того чтобы вместе с нами отметить круглую дату – 80 лет Победы над нацизмом. В нашей стране эта война называется Великой Отечественной, потому что весь народ – без всякого преувеличения – принял участие в отражении нацистской агрессии", - сказал Путин кубинскому коллеге.
Он также рассказал, где кубинцы воевали вместе с красноармейцами во время Великой Отечественной войны.
"Куба внесла свой вклад в дело борьбы с нацизмом. Знаю, что Вы сейчас начали свой визит с посещения Петербурга, Ленинграда, и хочу отметить, что добровольцы с Кубы как раз воевали вместе с воинами Красной армии, в том числе под Ленинградом", - заявил Путин.
Он отметил символизм визита лидера Кубы, совпавшего с 65-летием восстановления дипломатических отношений двух стран.
"Прошу передать самые наилучшие пожелания и привет товарищу Раулю Кастро", - сказал президент России на встрече с президентом Кубы.
Кубинский лидер поблагодарил за приглашение в Москву на празднование 80-летия Полбеды в Великой Отечественной войне. При этом он отметил усилия "для того, чтобы спасти историческую память в нынешнем контексте, когда растут попытки минимизировать лидирующую роль и героический подвиг Советского Союза, советского народа, Красной армии в Победе над фашизмом".
Также на эту тему: Советский народ огромными усилиями покончил с войной, ставшей следствием фашизма – Мадуро
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