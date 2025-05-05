Креминь пожаловался на замедление темпов украинизации в школах и назвал "виновных" - 05.05.2025 Украина.ру
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Креминь пожаловался на замедление темпов украинизации в школах и назвал "виновных"
Креминь пожаловался на замедление темпов украинизации в школах и назвал "виновных" - 05.05.2025 Украина.ру
Креминь пожаловался на замедление темпов украинизации в школах и назвал "виновных"
Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь пожаловался на замедление темпов украинизации в школах, передает издание Новости.LIVE
2025-05-05T13:52
2025-05-05T13:53
новости
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"В прошлом году признаки замедления (украинизации - ред.) мы увидели, в частности в отдельных учреждения образования, особенно в городах миллионниках, где сами учителя подтвердили, что используют режим двуязычия, в личном общении во время проведения тех или иных воспитательных мероприятий", - сказал Креминь.Он посетовал также, что многие родители школьников до сих пор слушают русскую музыку, пользуются российскими социальными сетями, отдают предпочтение русскому языку в других сферах.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. При этом украинский политолог Константин Бондаренко ранее заявлял, что молодежь в городах на Украине не хочет говорить на украинском языке, а через поколение русский язык в стране станет "более сильным", чем сейчас.Подробнее об отношении украинцев к языку - в материале Как хотите: пленный боец ВСУ рассказал об отношении к русскому языку на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, тарас креминь, россия, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Тарас Креминь, Россия, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

Креминь пожаловался на замедление темпов украинизации в школах и назвал "виновных"

13:52 05.05.2025 (обновлено: 13:53 05.05.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас КреміньТарас Креминь
Тарас Креминь - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тарас Кремінь
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Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь пожаловался на замедление темпов украинизации в школах, передает издание Новости.LIVE
"В прошлом году признаки замедления (украинизации - ред.) мы увидели, в частности в отдельных учреждения образования, особенно в городах миллионниках, где сами учителя подтвердили, что используют режим двуязычия, в личном общении во время проведения тех или иных воспитательных мероприятий", - сказал Креминь.
Он посетовал также, что многие родители школьников до сих пор слушают русскую музыку, пользуются российскими социальными сетями, отдают предпочтение русскому языку в других сферах.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
При этом украинский политолог Константин Бондаренко ранее заявлял, что молодежь в городах на Украине не хочет говорить на украинском языке, а через поколение русский язык в стране станет "более сильным", чем сейчас.
Подробнее об отношении украинцев к языку - в материале Как хотите: пленный боец ВСУ рассказал об отношении к русскому языку на Украине на сайте Украина.ру.
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