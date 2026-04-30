https://ukraina.ru/20260430/mina-s-ushami-chadaev-obyasnil-chem-opasny-ukrainskie-drony-perekhvatchiki-1078449697.html

"Мина с ушами": Чадаев объяснил, чем опасны украинские дроны-перехватчики

"Мина с ушами": Чадаев объяснил, чем опасны украинские дроны-перехватчики - 30.04.2026 Украина.ру

"Мина с ушами": Чадаев объяснил, чем опасны украинские дроны-перехватчики

Киевский режим делает ставку на бесшумные дроны с повышенной дальностью и искусственным интеллектом, которые могут сидеть в засаде, слушать звук машины и самостоятельно атаковать без участия оператора. Это очень неприятная вещь. А бороться с ними надо, как это делает Украина с нашими "дронами-ждунами"

2026-04-30T16:15

2026-04-30T16:15

2026-04-30T16:15

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/12/1075771504_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_c35bb72bc047afd6880a11c8e61294f4.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.По словам эксперта, киевский режим сейчас пытается решить три задачи. Первая — сделать дрон максимально бесшумным, чтобы его труднее было выявить акустическим способом. Вторая — повысить дальность действия, даже в ущерб весу боевой части.Третья задача — повысить автономность дронов с помощью искусственного интеллекта и машинного зрения, чтобы они самостоятельно определяли цель. Возможны комбинированные варианты с применением звуковых датчиков."Дрон сидит в засаде, слышит звук едущей машины, взлетает, ищет эту машину и сам на нее летит. Это происходит без участия оператора. Оператор просто отправляет дрон на точку и забывает. Это как мина. Ты в таком формате дистанционно минируешь какие-то ключевые коммуникации. Это очень неприятная вещь", — рассказал глава "Ушкуйника".Отвечая на вопрос о том, что с этим делать, Чадаев посоветовал посмотреть, как Украина борется с "дронами-ждунами" российской армии."У них регулярно летают над собой свои же самолеты-разведчики, вычленяя все, что лежит на земле и похоже на дрон, а потом посылают туда FPV-дрон. Это полезный опыт. Имеет смысл его перенять", — резюмировал Чадаев.Полный текст интервью Алексея Чадаева: России надо учиться на ошибках Украины, чтобы прикрыть Усть-Лугу, Новороссийск и Туапсе читайте на сайте Украина.ру.

украина

россия

новороссийск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

