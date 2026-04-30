"Мина с ушами": Чадаев объяснил, чем опасны украинские дроны-перехватчики
Киевский режим делает ставку на бесшумные дроны с повышенной дальностью и искусственным интеллектом, которые могут сидеть в засаде, слушать звук машины и самостоятельно атаковать без участия оператора. Это очень неприятная вещь. А бороться с ними надо, как это делает Украина с нашими "дронами-ждунами"
2026-04-30T16:15
новости сво сейчас
сво
новости сво россия
сводка сво
украина
россия
украина.ру
новороссийск
спецоперация
всу
новости сво сейчас, сво, новости сво россия, сводка сво, украина, россия, украина.ру, новороссийск, спецоперация, всу, бпла
новости СВО сейчас, СВО, новости СВО Россия, сводка СВО, Украина, Россия, Украина.ру, Новороссийск, Спецоперация, ВСУ, БПЛА
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.
По словам эксперта, киевский режим сейчас пытается решить три задачи. Первая — сделать дрон максимально бесшумным, чтобы его труднее было выявить акустическим способом. Вторая — повысить дальность действия, даже в ущерб весу боевой части.
"Для небронированной цели даже несколько сотен граммов взрывчатки — это уже смертельно", — пояснил Чадаев.
Третья задача — повысить автономность дронов с помощью искусственного интеллекта и машинного зрения, чтобы они самостоятельно определяли цель. Возможны комбинированные варианты с применением звуковых датчиков.
"Дрон сидит в засаде, слышит звук едущей машины, взлетает, ищет эту машину и сам на нее летит. Это происходит без участия оператора. Оператор просто отправляет дрон на точку и забывает. Это как мина. Ты в таком формате дистанционно минируешь какие-то ключевые коммуникации. Это очень неприятная вещь", — рассказал глава "Ушкуйника".
Отвечая на вопрос о том, что с этим делать, Чадаев посоветовал посмотреть, как Украина борется с "дронами-ждунами" российской армии.
"У них регулярно летают над собой свои же самолеты-разведчики, вычленяя все, что лежит на земле и похоже на дрон, а потом посылают туда FPV-дрон. Это полезный опыт. Имеет смысл его перенять", — резюмировал Чадаев.