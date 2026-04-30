"Мина с ушами": Чадаев объяснил, чем опасны украинские дроны-перехватчики
"Мина с ушами": Чадаев объяснил, чем опасны украинские дроны-перехватчики
Киевский режим делает ставку на бесшумные дроны с повышенной дальностью и искусственным интеллектом, которые могут сидеть в засаде, слушать звук машины и самостоятельно атаковать без участия оператора. Это очень неприятная вещь. А бороться с ними надо, как это делает Украина с нашими "дронами-ждунами"
новости сво сейчас
сво
новости сво россия
сводка сво
украина
россия
украина.ру
новороссийск
спецоперация
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Мина с ушами": Чадаев объяснил, чем опасны украинские дроны-перехватчики

16:15 30.04.2026
 
Киевский режим делает ставку на бесшумные дроны с повышенной дальностью и искусственным интеллектом, которые могут сидеть в засаде, слушать звук машины и самостоятельно атаковать без участия оператора. Это очень неприятная вещь. А бороться с ними надо, как это делает Украина с нашими "дронами-ждунами"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев.
По словам эксперта, киевский режим сейчас пытается решить три задачи. Первая — сделать дрон максимально бесшумным, чтобы его труднее было выявить акустическим способом. Вторая — повысить дальность действия, даже в ущерб весу боевой части.
"Для небронированной цели даже несколько сотен граммов взрывчатки — это уже смертельно", — пояснил Чадаев.
Третья задача — повысить автономность дронов с помощью искусственного интеллекта и машинного зрения, чтобы они самостоятельно определяли цель. Возможны комбинированные варианты с применением звуковых датчиков.
"Дрон сидит в засаде, слышит звук едущей машины, взлетает, ищет эту машину и сам на нее летит. Это происходит без участия оператора. Оператор просто отправляет дрон на точку и забывает. Это как мина. Ты в таком формате дистанционно минируешь какие-то ключевые коммуникации. Это очень неприятная вещь", — рассказал глава "Ушкуйника".
Отвечая на вопрос о том, что с этим делать, Чадаев посоветовал посмотреть, как Украина борется с "дронами-ждунами" российской армии.
"У них регулярно летают над собой свои же самолеты-разведчики, вычленяя все, что лежит на земле и похоже на дрон, а потом посылают туда FPV-дрон. Это полезный опыт. Имеет смысл его перенять", — резюмировал Чадаев.
Полный текст интервью Алексея Чадаева: России надо учиться на ошибках Украины, чтобы прикрыть Усть-Лугу, Новороссийск и Туапсе читайте на сайте Украина.ру.
