Золото подельников Зеленского: Венгрия нанесла удар по Киеву и Брюсселю. Итоги 6 марта - 06.03.2026
Золото подельников Зеленского: Венгрия нанесла удар по Киеву и Брюсселю. Итоги 6 марта
Золото подельников Зеленского: Венгрия нанесла удар по Киеву и Брюсселю. Итоги 6 марта
В Венгрии задержали инкассаторов украинцев под руководством бывшего генерала СБУ. Задержанные перевозили золото и валюту
2026-03-06T18:00
2026-03-06T18:03
В Венгрии семерых украинцев, перевозивших валюту и золото, задержали по подозрению в отмывании денег."Пятого марта &lt;...&gt; были арестованы семь граждан Украины, в том числе бывший генерал &lt;...&gt; разведки, и два бронированных автомобиля для перевозки наличных", — говорится в заявлении Налогового и таможенного управления Венгрии (NAV).Ведомство возбудило дело об отмывании денег. Взадержанных машинах было в общей сложности $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Следовали они из Австрии на Украину.Представитель венгерского правительства Золтан Ковач позже сообщил, что операцией руководил экс-генерал СБУ, а его заместителем был бывший майор ВВС. В транспортировке участвовали также несколько человек с военным опытом. Всех их в течение дня вышлют.Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что с января через Венгрию на Украину было перевезено $900 млн, €420 млн и 146 кг золотых слитков."С января через Венгрию наличными было перевезено в общей сложности $900 млн и €420 млн, а также 146 кг золотых слитков", — заявил Сийярто.Он также сообщил, что власти Венгрии требуют от Украины объяснений в связи с перевозкой наличной валюты через венгерскую территорию, они также проведут собственное расследование инцидента.Украина уже заявила, что задержанные — инкассаторы "Ощадбанка" (украинский государственный банк, созданный на базе отделений советского "Сбербанка" после развала СССР — Ред.)Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Венгрию в "похищении" семерых граждан Украины, работающих в украинском государственном "Ощадбанке" во время выполнения рейса на инкассаторских автомобилях.В самом "Ощадбанке" заявили, что перевозка денежных средств и ценностей осуществлялась "в рамках и во исполнение международного соглашения с "Райффайзен Банк", Австрия".В банке сообщили, что его служба безопасности смогла отследить GPS-маячки инкассаторских автомобилей. Транспорт якобы находится в центре Будапешта, недалеко от здания одной из силовых структур Венгрии. Саму структуру в банке не назвали.Национальная полиция Украины начала уголовное производство."Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 146 уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и статьи 147 уголовного кодекса Украины "Захват заложников", — отмечалось в сообщении в телеграм-канале НПУ.Украинские полицейские по официальным каналам обратились к сотрудникам Европола, Налогового и таможенного управления Венгрии и полиции, а также осуществляют "координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия".Медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил о том, что деньги могут принадлежать подельникам Владимира Зеленского."Вы наверняка слышали про автомобили, которые захватила Венгрия, некие украинские инкассаторские автомобили. &lt;...&gt; Звучали утверждения от моих источников вчера, что деньги, мягко говоря, непростые, и Орбан об этом знал. Но я был уверен, что деньги Зеленского. Какой-то откат. При этом сегодня мне дают информацию о том, что это деньги как раз-таки не Зеленского, а подельников. Из Европы ребяток. История совершенно фантастическая и показалась мне вчера нереалистичной. Но сегодня ряд источников сообщают, что ударил Орбан по "другим людям", — написал он в своём телеграм-канале.По его словам, о том, кому принадлежат задержанные средства знают в Брюсселе."Тема крайне болезненная, потому что деньги там никакие не украинские, а принадлежащие совершенно конкретным людям. И в Брюсселе знают, чьи деньги. И поэтому сейчас, мне кажется, будут делать всё, что угодно для того, чтобы скандал просто не разгорелся. Орбан сделал очень точечно и ударил туда, где больно", — отметил Шарий.В другой записи в своём телеграм-канале он рассказал об обысках в аэропортах Венгрии."Венгры шмонают в аэропортах странных типов с украинскими паспортами, летящих, к примеру, из Швейцарии. Когда ты долго лаешь на кого-то, рассчитывая, что тебя прикроет хозяин из Брюсселя, иногда можно получить по роже ботинком, а хозяин сделает вид, что не заметил", — писал Шарий.Послом Украины в Швейцарии является бывший генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Её назначение связывали с желанием Зеленского и его окружения назначить послом в Швейцарию лояльного человека, который сможет организовать вывод средств из Украины.Кроме того, в Швейцарию переводил средств обвинённый в коррупции экс-глава Минюста и бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, который также был связан с окружением Зеленского. На суде Галущенко заявил, что обучение сына в Швейцарии ему помог оплатить кум. Имя мужчины Галущенко не назвал. Украинские СМИ предполагают, что этим человеком может быть либо застройщик Андрей Лирник, либо подсанкционный бизнесмен Виктор Артёмов, который много лет проживает в Швейцарии, а после начала СВО пригласил туда бывшую жену Галущенко.С 2012 года в Швейцарии проживает и галицкий миллионер Виталий Антонов. Его компания "Галнафтогаз" спонсирует производство боевых беспилотников, которыми наносятся удары по территории РФ.Задержание в Венгрии прокомментировал инженер и ракетостроитель Алексей Васильев."Неплохой улов. Как же надо было достать Орбана, чтоб дойти до такого мероприятия. Одно точно понятно, когда начнется коллапс обороны ВСУ и киевские крысы дадут по тапкам, дорога через Венгрию для них точно закрыта", — написал он в своём телеграм-канале.Так он отреагировал на фото изъятых у украинцев денег и золота, опубликованные венгерскими спецслужбами.Подробнее о неприятных сюрпризах для Украины — в статье Михаила Павлива "Куда ни кинь, всюду клин. Грядет год кризисов в незалежной".
2026
Золото подельников Зеленского: Венгрия нанесла удар по Киеву и Брюсселю. Итоги 6 марта

18:00 06.03.2026 (обновлено: 18:03 06.03.2026)
 
В Венгрии задержали инкассаторов украинцев под руководством бывшего генерала СБУ. Задержанные перевозили золото и валюту
В Венгрии семерых украинцев, перевозивших валюту и золото, задержали по подозрению в отмывании денег.
"Пятого марта <...> были арестованы семь граждан Украины, в том числе бывший генерал <...> разведки, и два бронированных автомобиля для перевозки наличных", — говорится в заявлении Налогового и таможенного управления Венгрии (NAV).
Ведомство возбудило дело об отмывании денег. Взадержанных машинах было в общей сложности $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Следовали они из Австрии на Украину.
Представитель венгерского правительства Золтан Ковач позже сообщил, что операцией руководил экс-генерал СБУ, а его заместителем был бывший майор ВВС. В транспортировке участвовали также несколько человек с военным опытом. Всех их в течение дня вышлют.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что с января через Венгрию на Украину было перевезено $900 млн, €420 млн и 146 кг золотых слитков.
"С января через Венгрию наличными было перевезено в общей сложности $900 млн и €420 млн, а также 146 кг золотых слитков", — заявил Сийярто.
Он также сообщил, что власти Венгрии требуют от Украины объяснений в связи с перевозкой наличной валюты через венгерскую территорию, они также проведут собственное расследование инцидента.
Украина уже заявила, что задержанные — инкассаторы "Ощадбанка" (украинский государственный банк, созданный на базе отделений советского "Сбербанка" после развала СССР — Ред.)
Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил Венгрию в "похищении" семерых граждан Украины, работающих в украинском государственном "Ощадбанке" во время выполнения рейса на инкассаторских автомобилях.
В самом "Ощадбанке" заявили, что перевозка денежных средств и ценностей осуществлялась "в рамках и во исполнение международного соглашения с "Райффайзен Банк", Австрия".
В банке сообщили, что его служба безопасности смогла отследить GPS-маячки инкассаторских автомобилей. Транспорт якобы находится в центре Будапешта, недалеко от здания одной из силовых структур Венгрии. Саму структуру в банке не назвали.
Национальная полиция Украины начала уголовное производство.
"Нацполиция Украины начала уголовные производства по факту похищения граждан Украины и служебного автомобиля "Ощадбанк" на территории Венгрии. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 146 уголовного кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека" и статьи 147 уголовного кодекса Украины "Захват заложников", — отмечалось в сообщении в телеграм-канале НПУ.
Украинские полицейские по официальным каналам обратились к сотрудникам Европола, Налогового и таможенного управления Венгрии и полиции, а также осуществляют "координацию действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия".
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
13:00
Выгода от нападок Зеленского, успехи ВС РФ, "отказ" от Украины. Хроника событий на 13:00 6 мартаПолитики рассказывают, в чем выгода нападающего на Орбана Зеленского, премьер Венгрии отвечает на угрозы. ВС РФ уничтожают противника и технику. Запад постепенно отказывается от помощи Киеву
Медиаэксперт Анатолий Шарий сообщил о том, что деньги могут принадлежать подельникам Владимира Зеленского.
"Вы наверняка слышали про автомобили, которые захватила Венгрия, некие украинские инкассаторские автомобили. <...> Звучали утверждения от моих источников вчера, что деньги, мягко говоря, непростые, и Орбан об этом знал. Но я был уверен, что деньги Зеленского. Какой-то откат. При этом сегодня мне дают информацию о том, что это деньги как раз-таки не Зеленского, а подельников. Из Европы ребяток. История совершенно фантастическая и показалась мне вчера нереалистичной. Но сегодня ряд источников сообщают, что ударил Орбан по "другим людям", — написал он в своём телеграм-канале.
По его словам, о том, кому принадлежат задержанные средства знают в Брюсселе.
"Тема крайне болезненная, потому что деньги там никакие не украинские, а принадлежащие совершенно конкретным людям. И в Брюсселе знают, чьи деньги. И поэтому сейчас, мне кажется, будут делать всё, что угодно для того, чтобы скандал просто не разгорелся. Орбан сделал очень точечно и ударил туда, где больно", — отметил Шарий.
В другой записи в своём телеграм-канале он рассказал об обысках в аэропортах Венгрии.
"Венгры шмонают в аэропортах странных типов с украинскими паспортами, летящих, к примеру, из Швейцарии. Когда ты долго лаешь на кого-то, рассчитывая, что тебя прикроет хозяин из Брюсселя, иногда можно получить по роже ботинком, а хозяин сделает вид, что не заметил", — писал Шарий.
Послом Украины в Швейцарии является бывший генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Её назначение связывали с желанием Зеленского и его окружения назначить послом в Швейцарию лояльного человека, который сможет организовать вывод средств из Украины.
Кроме того, в Швейцарию переводил средств обвинённый в коррупции экс-глава Минюста и бывший министр энергетики Украины Герман Галущенко, который также был связан с окружением Зеленского. На суде Галущенко заявил, что обучение сына в Швейцарии ему помог оплатить кум. Имя мужчины Галущенко не назвал. Украинские СМИ предполагают, что этим человеком может быть либо застройщик Андрей Лирник, либо подсанкционный бизнесмен Виктор Артёмов, который много лет проживает в Швейцарии, а после начала СВО пригласил туда бывшую жену Галущенко.
С 2012 года в Швейцарии проживает и галицкий миллионер Виталий Антонов. Его компания "Галнафтогаз" спонсирует производство боевых беспилотников, которыми наносятся удары по территории РФ.
- РИА Новости, 1920, 06.03.2026
10:00
Безобразные заявления Зеленского, провалы ВСУ, попытки Киева выслужиться. Хроника событий на утро 6 мартаПолитики раскритиковали угрозы Зеленского в адрес Орбана. ВС РФ уничтожают противника и технику. Трамп ответил на попытки Зеленского выслужиться за счет Украины
Задержание в Венгрии прокомментировал инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.
"Неплохой улов. Как же надо было достать Орбана, чтоб дойти до такого мероприятия. Одно точно понятно, когда начнется коллапс обороны ВСУ и киевские крысы дадут по тапкам, дорога через Венгрию для них точно закрыта", — написал он в своём телеграм-канале.
Так он отреагировал на фото изъятых у украинцев денег и золота, опубликованные венгерскими спецслужбами.
Подробнее о неприятных сюрпризах для Украины — в статье Михаила Павлива "Куда ни кинь, всюду клин. Грядет год кризисов в незалежной".
