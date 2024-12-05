Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма - 05.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241205/1059442250.html
Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма
Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма - 05.12.2024 Украина.ру
Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма
Новый день – новый разрушенный памятник. В Киеве декоммунизировали Аллею Славы. В этот раз снесли бюсты героев Великой Отечественной Войны Ковпака, Рыбалко, Черняховского.
2024-12-05T17:33
2024-12-05T17:33
эксклюзив
украина
фашизм
патриотизм
михаил булгаков
сидор ковпак
николай васильевич гоголь
севастополь
памятник
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/05/1059447302_358:244:1279:762_1920x0_80_0_0_f7ce3befdb129e27cfc98ca065bd4e15.jpg
Дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак родился и умер на Украине. Он был истинным героем своей страны, который в дни оккупации фашистами организовал партизанское движение. Прославленный маршал Павел Рыбалко за успешное форсирование Днепра и умелое руководство армией в битве под Курском и в ходе Киевской наступательной операции в 1943 году получил звание Героя Советского Союза. Их подвиги вычеркнуты из истории Украины, а имена хотят предать забвению. Как и имена и творчество Булгакова, Гоголя, Пушкина. Миллионы книг русских классиков изымают из библиотек, превращая в пепел. О причинах происходящего рассказали эксперты на своих страницах в соцсетях.Общественный деятель Максим ГольдарбВ киевском парке Славы кличковскими разрушителями столицы демонтирован бюст главному партизану Великой Отечественной войны, украинцу Сидору Ковпаку. Уничтожены памятники героям-украинцам Рыбалко, Малиновскому, Черняховскому - тем, кто громил нацистскую нечисть и освобождал от нее Украину.Вместо настоящих героев страну покрыли таблички, бюсты с именами шухевичей, бандер и прочих карателей и приспешников немецких оккупантов - современных "героев" современной украинской власти. Подчеркиваю, власти - не Украины! Поэтому уверен, что это скоро закончится, и настоящая героическая история страны будет возрождена: памятники героям восстановлены, нацизм и его местные приспешники, как и во многих цивилизованных странах, объявлен вне закона, его апологеты отправлены в тюрьмы.Народный депутат Максим БужанскийВ киевском парке Славы демонтировали Ковпака. Хорошо, что так, потому что перед ним реально стыдно.Публицист Илья КрамникСтыдно вам, Максим, не за памятник и не перед Ковпаком, а за то, что в одном строю со сносителями памяти, с известными нам обоим кумирами и символикой, и на них работаете в роли хиви (так в годы Великой Отечественной войны называли добровольных помощников вермахта из числа предателей - ред.) Русским и украинцам, причем вашим, Максим, согражданам, в количестве, от Севастополя, Донецка и Луганска до Черкасс, Киева и Львова (кого только не было в частях ЛДНР), стыдно стало чуть раньше. Поэтому они и пытались родню по-семейному приструнить. Оно ведь как? Непутевых детей сначала увещевают, потом порют. Но точно не калечат. Пока они не вырастут. Потом нормальные отцы своих отучившихся в Киеве непутевых детей, предавших народ и веру, случается, убивают. С другой стороны, впрочем, обязательно найдется магнат, который своего сына, наворовавшегося в Киеве, помилует. Тоже образец ведь? Вот такие псевдоисторические параллели, в коих вы соображаете явно лучше меня. А что на помощь русским Москва приходит однажды, так она и тогда пришла. Возможно, стоило раньше.Общественный деятель Александр СкубченкоБюст дважды Героя Советского Союза, организатора партизанского движения на Украине в годы ВОВ Сидора Ковпака демонтировали в парке Славы в Киеве в рамках "декоммунизации". Ох, и дебилы. Герой Ковпак (уроженец Харьковской губернии, к слову) спасал свою Родину от нацистов, которые из украинцев мыло варили и перчатки себе шили. Теперь потомки тех, кто выжил благодаря (в том числе) героизму партизанского движения на Украине, воюют с теми, чью память ОБЯЗАНЫ чтить. И славят тех бандеровских выродков, кто помогал нацистам убивать их предков. Нормальному кому скажи, что такое возможно, не поверит.Киевский блогер Андрей СапуновНовые сносы памятников в КиевеСегодня снесли очередные четыре бюста в Киеве, и не где-нибудь, а в парке Славы, там, где пока еще горит Вечный огонь.В этом парке существовала Аллея Воинской славы, где находились бюсты самых известных украинских партизан, действовавших в ходе войны против немцев, - это Сидор Ковпак и Алексей Федоров. Также тут был бюст Павла Рыбалко - советского маршала, он был родом из Украины - родился под Харьковом. Четвертый уничтоженный бюст - советскому генералу времен ВОВ Ивану Черняховскому, он родом из Черкасской области Украины, в годы войны командовал армией, которая освобождала территорию Украины от немцев.В 2023 году так называемые активисты приехали и разрисовали бюсты - написали краской: "Палач", "Снеси", так они добиваются, чтобы как можно большее число памятников на территории Украины было уничтожено. И, как видим, своего добиваются.Теперь можно считать, что Аллея Воинской славы в Киеве ликвидирована.Интересный феномен нынешнего времени: аплодировать уничтожению тысяч памятников в стране - это считается патриотической позицией и единственно правильной. Ну, какое время, такой и патриотизм...На ту же тему: Новый позор ЮНЕСКО: украинские писанки победили Пушкина
https://ukraina.ru/20241205/1059423222.html
украина
севастополь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/05/1059447302_283:189:1279:936_1920x0_80_0_0_d5e063013bebba12d9c9cfdb5eda3daa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, фашизм, патриотизм, михаил булгаков, сидор ковпак, николай васильевич гоголь, севастополь, памятник, эксперты, соцсети
Эксклюзив, Украина, фашизм, патриотизм, Михаил Булгаков, Сидор Ковпак, Николай Васильевич Гоголь, Севастополь, памятник, эксперты, соцсети

Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма

17:33 05.12.2024
 
© соцсети
© соцсети
Читать в
ДзенTelegram
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Новый день – новый разрушенный памятник. В Киеве декоммунизировали Аллею Славы. В этот раз снесли бюсты героев Великой Отечественной Войны Ковпака, Рыбалко, Черняховского.
Дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак родился и умер на Украине. Он был истинным героем своей страны, который в дни оккупации фашистами организовал партизанское движение. Прославленный маршал Павел Рыбалко за успешное форсирование Днепра и умелое руководство армией в битве под Курском и в ходе Киевской наступательной операции в 1943 году получил звание Героя Советского Союза. Их подвиги вычеркнуты из истории Украины, а имена хотят предать забвению. Как и имена и творчество Булгакова, Гоголя, Пушкина. Миллионы книг русских классиков изымают из библиотек, превращая в пепел.
О причинах происходящего рассказали эксперты на своих страницах в соцсетях.
Общественный деятель Максим Гольдарб
В киевском парке Славы кличковскими разрушителями столицы демонтирован бюст главному партизану Великой Отечественной войны, украинцу Сидору Ковпаку. Уничтожены памятники героям-украинцам Рыбалко, Малиновскому, Черняховскому - тем, кто громил нацистскую нечисть и освобождал от нее Украину.
Вместо настоящих героев страну покрыли таблички, бюсты с именами шухевичей, бандер и прочих карателей и приспешников немецких оккупантов - современных "героев" современной украинской власти. Подчеркиваю, власти - не Украины! Поэтому уверен, что это скоро закончится, и настоящая героическая история страны будет возрождена: памятники героям восстановлены, нацизм и его местные приспешники, как и во многих цивилизованных странах, объявлен вне закона, его апологеты отправлены в тюрьмы.
Народный депутат Максим Бужанский
В киевском парке Славы демонтировали Ковпака. Хорошо, что так, потому что перед ним реально стыдно.
Публицист Илья Крамник
Стыдно вам, Максим, не за памятник и не перед Ковпаком, а за то, что в одном строю со сносителями памяти, с известными нам обоим кумирами и символикой, и на них работаете в роли хиви (так в годы Великой Отечественной войны называли добровольных помощников вермахта из числа предателей - ред.)
Русским и украинцам, причем вашим, Максим, согражданам, в количестве, от Севастополя, Донецка и Луганска до Черкасс, Киева и Львова (кого только не было в частях ЛДНР), стыдно стало чуть раньше. Поэтому они и пытались родню по-семейному приструнить. Оно ведь как? Непутевых детей сначала увещевают, потом порют. Но точно не калечат. Пока они не вырастут. Потом нормальные отцы своих отучившихся в Киеве непутевых детей, предавших народ и веру, случается, убивают.
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
08:25
В киевском парке Славы демонтировали бюсты героев Великой Отечественной войны - СМИБюсты героев Великой Отечественной войны демонтировали в киевском парке Славы, сообщает украинское издание "Страна.ua"
С другой стороны, впрочем, обязательно найдется магнат, который своего сына, наворовавшегося в Киеве, помилует. Тоже образец ведь? Вот такие псевдоисторические параллели, в коих вы соображаете явно лучше меня. А что на помощь русским Москва приходит однажды, так она и тогда пришла. Возможно, стоило раньше.
Общественный деятель Александр Скубченко
Бюст дважды Героя Советского Союза, организатора партизанского движения на Украине в годы ВОВ Сидора Ковпака демонтировали в парке Славы в Киеве в рамках "декоммунизации".
Ох, и дебилы. Герой Ковпак (уроженец Харьковской губернии, к слову) спасал свою Родину от нацистов, которые из украинцев мыло варили и перчатки себе шили. Теперь потомки тех, кто выжил благодаря (в том числе) героизму партизанского движения на Украине, воюют с теми, чью память ОБЯЗАНЫ чтить. И славят тех бандеровских выродков, кто помогал нацистам убивать их предков. Нормальному кому скажи, что такое возможно, не поверит.
Киевский блогер Андрей Сапунов
Новые сносы памятников в Киеве
Сегодня снесли очередные четыре бюста в Киеве, и не где-нибудь, а в парке Славы, там, где пока еще горит Вечный огонь.
В этом парке существовала Аллея Воинской славы, где находились бюсты самых известных украинских партизан, действовавших в ходе войны против немцев, - это Сидор Ковпак и Алексей Федоров. Также тут был бюст Павла Рыбалко - советского маршала, он был родом из Украины - родился под Харьковом. Четвертый уничтоженный бюст - советскому генералу времен ВОВ Ивану Черняховскому, он родом из Черкасской области Украины, в годы войны командовал армией, которая освобождала территорию Украины от немцев.
В 2023 году так называемые активисты приехали и разрисовали бюсты - написали краской: "Палач", "Снеси", так они добиваются, чтобы как можно большее число памятников на территории Украины было уничтожено. И, как видим, своего добиваются.
Теперь можно считать, что Аллея Воинской славы в Киеве ликвидирована.
Интересный феномен нынешнего времени: аплодировать уничтожению тысяч памятников в стране - это считается патриотической позицией и единственно правильной. Ну, какое время, такой и патриотизм...
На ту же тему: Новый позор ЮНЕСКО: украинские писанки победили Пушкина
 
ЭксклюзивУкраинафашизмпатриотизмМихаил БулгаковСидор КовпакНиколай Васильевич ГогольСевастопольпамятникэкспертысоцсети
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:11Игорь Шатров о том, начнет ли Россия наземную операцию в Сирии и кто передает боевикам опыт войны дронов
18:16Лишь бы сместить акцент: Небензя в СБ ООН вывел на чистую воду Запад, "беспокоящийся" об украинских детях
18:05Американский "Томагавк": ракеты, установки и последствия разрыва ДРСМД
18:03Выборы нового президента Украины, уклонист Порошенко. Итоги 5 декабря на Украине
17:56Лавров: "США напали на нас руками украинского режима"
17:41Украинский лжевоенком продавал уклонистам фальшивые справки
17:33Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма
17:28Александр Каргин: Трамп может разменять Украину на Китай и Иран в переговорах с Россией
17:19Полковник Геннадий Алехин: ВСУ держатся за плацдарм в Судже, но им не сбросить нас с плацдарма на Осколе
17:06Война почти в тысячу лет: украинская пропаганда об отношениях с Россией
17:05Финляндия отправляет на Украину 26-й пакет военной помощи
16:32Директор национального музея истории Украины сбежал с Украины
16:21Они не двигаются с места: Ермак поехал к людям Трампа
16:03Просится в НАТО и богатеет на войне. Чем занимается пятый президент Украины Порошенко
15:57Кого затянет торговая война США и Китая и зачем Такер Карлсон приехал в Россию – Колташов
15:52Лавров: инициативы по Украине обязаны учитывать проблему уважения прав человека
15:28Наёмник из Грузии приговорён к 14 годам колонии строгого режима
15:14Путин считает целесообразным подписание с Белоруссией договора о гарантиях безопасности
15:12Следком объявил в розыск полковника ВСУ, применившего оружие массового поражения под Курском
14:58Ян Таксюр: Украина - нацистская диктатура, которая по указке своих начальников взялась за нашу церковь
Лента новостейМолния