https://ukraina.ru/20241205/1059442250.html

Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма

Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма - 05.12.2024 Украина.ру

Какое время, такой и патриотизм: в Киеве снесли памятники легендарным освободителям Украины от фашизма

Новый день – новый разрушенный памятник. В Киеве декоммунизировали Аллею Славы. В этот раз снесли бюсты героев Великой Отечественной Войны Ковпака, Рыбалко, Черняховского.

2024-12-05T17:33

2024-12-05T17:33

2024-12-05T17:33

эксклюзив

украина

фашизм

патриотизм

михаил булгаков

сидор ковпак

николай васильевич гоголь

севастополь

памятник

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/05/1059447302_358:244:1279:762_1920x0_80_0_0_f7ce3befdb129e27cfc98ca065bd4e15.jpg

Дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак родился и умер на Украине. Он был истинным героем своей страны, который в дни оккупации фашистами организовал партизанское движение. Прославленный маршал Павел Рыбалко за успешное форсирование Днепра и умелое руководство армией в битве под Курском и в ходе Киевской наступательной операции в 1943 году получил звание Героя Советского Союза. Их подвиги вычеркнуты из истории Украины, а имена хотят предать забвению. Как и имена и творчество Булгакова, Гоголя, Пушкина. Миллионы книг русских классиков изымают из библиотек, превращая в пепел. О причинах происходящего рассказали эксперты на своих страницах в соцсетях.Общественный деятель Максим ГольдарбВ киевском парке Славы кличковскими разрушителями столицы демонтирован бюст главному партизану Великой Отечественной войны, украинцу Сидору Ковпаку. Уничтожены памятники героям-украинцам Рыбалко, Малиновскому, Черняховскому - тем, кто громил нацистскую нечисть и освобождал от нее Украину.Вместо настоящих героев страну покрыли таблички, бюсты с именами шухевичей, бандер и прочих карателей и приспешников немецких оккупантов - современных "героев" современной украинской власти. Подчеркиваю, власти - не Украины! Поэтому уверен, что это скоро закончится, и настоящая героическая история страны будет возрождена: памятники героям восстановлены, нацизм и его местные приспешники, как и во многих цивилизованных странах, объявлен вне закона, его апологеты отправлены в тюрьмы.Народный депутат Максим БужанскийВ киевском парке Славы демонтировали Ковпака. Хорошо, что так, потому что перед ним реально стыдно.Публицист Илья КрамникСтыдно вам, Максим, не за памятник и не перед Ковпаком, а за то, что в одном строю со сносителями памяти, с известными нам обоим кумирами и символикой, и на них работаете в роли хиви (так в годы Великой Отечественной войны называли добровольных помощников вермахта из числа предателей - ред.) Русским и украинцам, причем вашим, Максим, согражданам, в количестве, от Севастополя, Донецка и Луганска до Черкасс, Киева и Львова (кого только не было в частях ЛДНР), стыдно стало чуть раньше. Поэтому они и пытались родню по-семейному приструнить. Оно ведь как? Непутевых детей сначала увещевают, потом порют. Но точно не калечат. Пока они не вырастут. Потом нормальные отцы своих отучившихся в Киеве непутевых детей, предавших народ и веру, случается, убивают. С другой стороны, впрочем, обязательно найдется магнат, который своего сына, наворовавшегося в Киеве, помилует. Тоже образец ведь? Вот такие псевдоисторические параллели, в коих вы соображаете явно лучше меня. А что на помощь русским Москва приходит однажды, так она и тогда пришла. Возможно, стоило раньше.Общественный деятель Александр СкубченкоБюст дважды Героя Советского Союза, организатора партизанского движения на Украине в годы ВОВ Сидора Ковпака демонтировали в парке Славы в Киеве в рамках "декоммунизации". Ох, и дебилы. Герой Ковпак (уроженец Харьковской губернии, к слову) спасал свою Родину от нацистов, которые из украинцев мыло варили и перчатки себе шили. Теперь потомки тех, кто выжил благодаря (в том числе) героизму партизанского движения на Украине, воюют с теми, чью память ОБЯЗАНЫ чтить. И славят тех бандеровских выродков, кто помогал нацистам убивать их предков. Нормальному кому скажи, что такое возможно, не поверит.Киевский блогер Андрей СапуновНовые сносы памятников в КиевеСегодня снесли очередные четыре бюста в Киеве, и не где-нибудь, а в парке Славы, там, где пока еще горит Вечный огонь.В этом парке существовала Аллея Воинской славы, где находились бюсты самых известных украинских партизан, действовавших в ходе войны против немцев, - это Сидор Ковпак и Алексей Федоров. Также тут был бюст Павла Рыбалко - советского маршала, он был родом из Украины - родился под Харьковом. Четвертый уничтоженный бюст - советскому генералу времен ВОВ Ивану Черняховскому, он родом из Черкасской области Украины, в годы войны командовал армией, которая освобождала территорию Украины от немцев.В 2023 году так называемые активисты приехали и разрисовали бюсты - написали краской: "Палач", "Снеси", так они добиваются, чтобы как можно большее число памятников на территории Украины было уничтожено. И, как видим, своего добиваются.Теперь можно считать, что Аллея Воинской славы в Киеве ликвидирована.Интересный феномен нынешнего времени: аплодировать уничтожению тысяч памятников в стране - это считается патриотической позицией и единственно правильной. Ну, какое время, такой и патриотизм...На ту же тему: Новый позор ЮНЕСКО: украинские писанки победили Пушкина

https://ukraina.ru/20241205/1059423222.html

украина

севастополь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, фашизм, патриотизм, михаил булгаков, сидор ковпак, николай васильевич гоголь, севастополь, памятник, эксперты, соцсети