https://ukraina.ru/20250316/1061751567.html

Красивая операция из учебника истории: Поликарпов о положении дел под Курском

Красивая операция из учебника истории: Поликарпов о положении дел под Курском - 16.03.2025 Украина.ру

Красивая операция из учебника истории: Поликарпов о положении дел под Курском

Противник вряд ли пойдет на полный выход из Курской области даже в случае оставления Суджи. ВСУ нужно показать, что они еще удерживают "старую" российскую территорию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-03-16T06:30

2025-03-16T06:30

2025-03-16T06:30

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Отвечая на вопрос, будут ли украинские войска выстраивать оборону по линии "Казачья Локня – Заолешенка – Суджа – Замостье", собеседник издания отметил, что если ВС РФ “будут еще сильнее долбить” по трассе "Сумы-Курск", даже не перерезав ее физически, украинскому командованию придется выводить войска из Курской области, о чем они сейчас активно рассуждают.Но, как бы там ни было, российские подразделения уже провели красивую операцию, которая должна войти в учебники истории, резюмировал он.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале

https://ukraina.ru/20250310/1061684226.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф