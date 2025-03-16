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Красивая операция из учебника истории: Поликарпов о положении дел под Курском
Красивая операция из учебника истории: Поликарпов о положении дел под Курском - 16.03.2025 Украина.ру
Красивая операция из учебника истории: Поликарпов о положении дел под Курском
Противник вряд ли пойдет на полный выход из Курской области даже в случае оставления Суджи. ВСУ нужно показать, что они еще удерживают "старую" российскую территорию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-03-16T06:30
2025-03-16T06:30
2025-03-16T06:30
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Отвечая на вопрос, будут ли украинские войска выстраивать оборону по линии "Казачья Локня – Заолешенка – Суджа – Замостье", собеседник издания отметил, что если ВС РФ “будут еще сильнее долбить” по трассе "Сумы-Курск", даже не перерезав ее физически, украинскому командованию придется выводить войска из Курской области, о чем они сейчас активно рассуждают.Но, как бы там ни было, российские подразделения уже провели красивую операцию, которая должна войти в учебники истории, резюмировал он.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале
https://ukraina.ru/20250310/1061684226.html
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новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ
Красивая операция из учебника истории: Поликарпов о положении дел под Курском
Противник вряд ли пойдет на полный выход из Курской области даже в случае оставления Суджи. ВСУ нужно показать, что они еще удерживают "старую" российскую территорию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов