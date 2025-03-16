Красивая операция из учебника истории: Поликарпов о положении дел под Курском - 16.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250316/1061751567.html
Красивая операция из учебника истории: Поликарпов о положении дел под Курском
Красивая операция из учебника истории: Поликарпов о положении дел под Курском - 16.03.2025 Украина.ру
Красивая операция из учебника истории: Поликарпов о положении дел под Курском
Противник вряд ли пойдет на полный выход из Курской области даже в случае оставления Суджи. ВСУ нужно показать, что они еще удерживают "старую" российскую территорию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-03-16T06:30
2025-03-16T06:30
новости
курская область
россия
украина
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060942818_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_8da4ca51a9ead9b6217278b484bfb93f.jpg
Отвечая на вопрос, будут ли украинские войска выстраивать оборону по линии "Казачья Локня – Заолешенка – Суджа – Замостье", собеседник издания отметил, что если ВС РФ “будут еще сильнее долбить” по трассе "Сумы-Курск", даже не перерезав ее физически, украинскому командованию придется выводить войска из Курской области, о чем они сейчас активно рассуждают.Но, как бы там ни было, российские подразделения уже провели красивую операцию, которая должна войти в учебники истории, резюмировал он.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале
https://ukraina.ru/20250310/1061684226.html
курская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060942818_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9c6991b516b413cde85899602a296759.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Красивая операция из учебника истории: Поликарпов о положении дел под Курском

06:30 16.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Противник вряд ли пойдет на полный выход из Курской области даже в случае оставления Суджи. ВСУ нужно показать, что они еще удерживают "старую" российскую территорию. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Отвечая на вопрос, будут ли украинские войска выстраивать оборону по линии "Казачья Локня – Заолешенка – Суджа – Замостье", собеседник издания отметил, что если ВС РФ “будут еще сильнее долбить” по трассе "Сумы-Курск", даже не перерезав ее физически, украинскому командованию придется выводить войска из Курской области, о чем они сейчас активно рассуждают.
“Хотя я не думаю, что противник пойдет на полный выход даже в случае оставления Суджи. Дело в том, что в самой южной части этого плацдарма есть населенный пункт Горналь, куда Украина отведет войска, чтобы показать, что они еще удерживают "старую" российскую территорию”, — заявил Поликарпов.
Но, как бы там ни было, российские подразделения уже провели красивую операцию, которая должна войти в учебники истории, резюмировал он.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
10 марта, 17:37
Путем быстрого отступления: украинцы пытаются бежать из Курской области — BildНа Украине признали критическую ситуацию для ВСУ в Курской области. Об этом написало немецкое издание Bild со ссылкой на источники в Киеве
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале
 
НовостиКурская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Невеста, ждущая замужества: Баранец о Харькове, который рано или поздно войдет в состав России
07:59Карпатская Украина: украинская держава, просуществовавшая один день
07:45Последний козырь Зеленского “вылетел” из его рукава: Кашин о двойном давлении на Киев после потери Суджи
07:30После освобождения Курской области войска РФ пойдут на Киев? Историк о прогнозах на будущее
07:29Западная Украина за минувшую неделю: Загадочные взрывы в Ивано-Франковске и переправщики в погонах
07:15Россия воюет в полсилы: эксперт о методах, которые надо менять
07:00Рамм назвал пасхалки, которые предрекли успех ВС РФ в Курской области
07:00Виктор Кутырь: Для создания санитарной зоны России надо истощить ВСУ в боях за Глухов и Великую Писаревку
06:45Если мирные переговоры будут сорваны и Трамп пойдет на эскалацию, Россия вновь применит “Орешник”
06:30Красивая операция из учебника истории: Поликарпов о положении дел под Курском
06:15Эксперт раскрыл, как будет использована курская группировка ВС РФ дальше
06:00Пазл складывается: Кашин ответил, на каких условиях Россия и Украина примут 30-дневное перемирие
05:45Паника в тылу врага: Кнутов рассказал о казни преступников ВСУ под Суджей
05:30Котел или дробящий удар: Рамм о том, чем воспользуются ВС РФ под Суджей
05:15Кашин ответил, при каком условии война немедленно возобновится после 30-дневного перемирия
05:00США уже достаточно обескровили себя, чтобы пытаться давить на Россию — Голубовский
21:16"Оборотни из ВСУ": под Курском украинские солдаты переодевались в форму российских бойцов — СМИ
20:32"Прятались в погребе": Кадыров показал пойманных в Курской области солдат ВСУ
19:36Зеленский утвердил переговорную группу Украины по урегулированию конфликта — "Страна.ua"
19:01Меркель призвала "обязательно" обсуждать интересы России — Berliner Zeitung
Лента новостейМолния