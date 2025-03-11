https://ukraina.ru/20250311/1061718839.html
Почему ВСУ решили атаковать Москву именно сейчас и как защититься от дронового терроризма — Кнутов
Почему ВСУ решили атаковать Москву именно сейчас и как защититься от дронового терроризма — Кнутов - 11.03.2025 Украина.ру
Почему ВСУ решили атаковать Москву именно сейчас и как защититься от дронового терроризма — Кнутов
Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру прокомментировал массированную атаку ВСУ на Москву, объяснил, кто не хочет прекращения... Украина.ру, 11.03.2025
2025-03-11T18:08
2025-03-11T18:08
2025-03-11T18:08
видео
москва
россия
украина
юрий кнутов
вооруженные силы украины
обсе
ес
всу
потери всу
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Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру прокомментировал массированную атаку ВСУ на Москву, объяснил, кто не хочет прекращения конфликта, рассказал, с чем Россия пойдёт на мирные переговоры, а также спрогнозировал, что будет делать Украина после провала авантюры в Курской области. 00:25 – О масштабной атаке беспилотников ВСУ на Москву; 17:03 – Являются ли западные спутники и самолёты законной целью для ВС России? 20:54 – Зачем генсека ОБСЕ провели по месту падения БПЛА в Москве? 22:13 – Насколько актуальной будет угроза БПЛА-терроризма после падения киевского режима? 24:51 – Какие козыри останутся у Украины после завершения Курской авантюры? 27:15 – С чем пойдёт Россия на мирные переговоры? Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, москва, россия, украина, юрий кнутов, вооруженные силы украины, обсе, ес, всу, потери всу, бпла, беспилотники, кто, сво, терроризм, переговоры, видео
Видео, Москва, Россия, Украина, Юрий Кнутов, Вооруженные силы Украины, ОБСЕ, ЕС, ВСУ, потери ВСУ, БПЛА, беспилотники, КТО, СВО, терроризм, переговоры
Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру прокомментировал массированную атаку ВСУ на Москву, объяснил, кто не хочет прекращения конфликта, рассказал, с чем Россия пойдёт на мирные переговоры, а также спрогнозировал, что будет делать Украина после провала авантюры в Курской области.
00:25 – О масштабной атаке беспилотников ВСУ на Москву;
17:03 – Являются ли западные спутники и самолёты законной целью для ВС России?
20:54 – Зачем генсека ОБСЕ провели по месту падения БПЛА в Москве?
22:13 – Насколько актуальной будет угроза БПЛА-терроризма после падения киевского режима?
24:51 – Какие козыри останутся у Украины после завершения Курской авантюры?
27:15 – С чем пойдёт Россия на мирные переговоры?
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