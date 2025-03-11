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Почему ВСУ решили атаковать Москву именно сейчас и как защититься от дронового терроризма — Кнутов

Почему ВСУ решили атаковать Москву именно сейчас и как защититься от дронового терроризма — Кнутов - 11.03.2025 Украина.ру

Почему ВСУ решили атаковать Москву именно сейчас и как защититься от дронового терроризма — Кнутов

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру прокомментировал массированную атаку ВСУ на Москву, объяснил, кто не хочет прекращения... Украина.ру, 11.03.2025

2025-03-11T18:08

2025-03-11T18:08

2025-03-11T18:08

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украина

юрий кнутов

вооруженные силы украины

обсе

ес

всу

потери всу

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Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в эфире Украина.ру прокомментировал массированную атаку ВСУ на Москву, объяснил, кто не хочет прекращения конфликта, рассказал, с чем Россия пойдёт на мирные переговоры, а также спрогнозировал, что будет делать Украина после провала авантюры в Курской области. 00:25 – О масштабной атаке беспилотников ВСУ на Москву; 17:03 – Являются ли западные спутники и самолёты законной целью для ВС России? 20:54 – Зачем генсека ОБСЕ провели по месту падения БПЛА в Москве? 22:13 – Насколько актуальной будет угроза БПЛА-терроризма после падения киевского режима? 24:51 – Какие козыри останутся у Украины после завершения Курской авантюры? 27:15 – С чем пойдёт Россия на мирные переговоры? Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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